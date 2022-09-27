Однажды у нотариуса

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27 Сентября 2022

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

(Продолжение. Начало «В» от 21.09.2022)

Несколько раз я пытала маму, просила рассказать причину таких отношений с отцом, но всегда получала резкие ответы по типу: «отстань, тебе не понять», но однажды мне суждено было узнать главную тайну, которую она хранила в своем сердце...

Как-то мама позвонила мне и попросила встретиться в кафе в центре города. Огромная усталость от бумажной работы в арбитражном суде не позволила услышать в голосе мамы ноты отчаяния, но, когда я увидела ее за столиком, – перепугалась. Мы не виделись несколько недель, но я с трудом узнала свою цветущую маму. Заплаканные глаза с черными кругами, осунувшееся лицо, измотанный вид, отсутствие намека на макияж, растрепанные волосы выдавали в ее душе нестерпимую боль, которую испытывают люди при потере очень близкого человека. Она посмотрела на меня и, закрыв руками глаза, горько заплакала. Я придвинула стул ближе, обняла маму, перебирая в голове родственников, с которыми могла случиться беда. Когда мама немного успокоилась, она сказала, что вчера умер мужчина всей ее жизни…

Я понимала, что речь идет не о моем отце, поэтому терпеливо ждала, когда мама решится открыть мне свою тайну. Она вытерла слезы и начала свой рассказ…

С моим отцом мама была знакома еще со школьной скамьи. Веселый интересный парень встречался со многими девчонками, но вскоре увлекся молодой выпускницей, которая после нескольких страстных встреч забеременела. Мама была еще неопытной девчонкой, когда из подружки молодого дембеля превратилась в его жену. Она пыталась создать полноценную семью, но молодой супруг оказался не готов к серьезным отношениям и несколько лет после свадьбы продолжал кутить с друзьями, где непременно встречались девушки, обожающие веселых залихватских парней.

Молодые то ссорились, то мирились. Изменник, будучи уличенным в неверности, умолял о прощении, клялся в вечной любви, уверял, что не будет жить без своей семьи. Мама прощала и верила, что ребенок не может расти без отца. Когда семья переехала в собственную квартиру, их жизнь стала налаживаться, но вдруг мама встретила мужчину, в которого влюбилась с первого взгляда. Им оказался новый руководитель отдела предприятия, на котором она работала. Михаил Николаевич был женат, в браке воспитал двух взрослых дочерей, умел нравиться женщинам и смог очаровать молодую сотрудницу. Влюбленные скрывали служебный роман и радовались любой, даже мимолетной возможности хотя бы просто прикоснуться друг к другу. Целый год понадобился, прежде чем мама приняла решение подать на развод, поскольку мечтала прожить свою жизнь с любимым мужчиной в окружении заботы и нежности.

После того как мама развелась, по предприятию поползли слухи о романе разведенки с начальником. Об этих слухах узнала супруга Михаила Николаевича. Взрослая женщина встретилась с соперницей и объяснила, что деньгами, должностью, квартирой, положением в обществе ее супруг обязан своему тестю, поэтому после развода он будет лишен всяких благ. Молодая женщина не искала выгоды от союза с любимым мужчиной и решилась пойти на любые испытания, но Михаил Николаевич к подвигам и переменам в своей жизни не был готов. С мамой он оборвал всякое общение, помирился с женой и вскоре смог занять более высокую должность в другом учреждении.

Разбитая и несчастная мама с трудом справилась с болью в своем сердце, она не знала, как дальше жить. В таком состоянии встретил ее мой отец и предложил вернуться к нему. Взвесив все за и против, зная, как я люблю отца, она решила хотя бы мне вернуть счастье и снова сошлась с ним…

Мама вдруг замолчала, по ее щекам потекли слезы. Главный вопрос снова стал мучить меня, я не выдержала и спросила: «Витя – сын Михаила Николаевича?» Она глубоко вздохнула и ответила, что нет. Мама мечтала сохранить в своей жизни частицу любимого мужчины и мечтала родить от него ребенка, но судьбе было угодно, чтобы Витя был сыном моего отца. Она снова задумчиво помолчала, а потом продолжила, что через пять лет после рождения Вити Михаил Николаевич опять появился в ее жизни. Супругу он так и не бросил, но до самой смерти был любовником мамы. Она попросила меня сходить с ней на похороны Михаила Николаевича, чтобы поддержать ее и не допустить грязных разборок между законной вдовой и той, которой принадлежало сердце покойного. Я, конечно, согласилась, но попросила объяснить про отношение к отцу, ее мужу, который так много сделал для своей семьи и не заслуживал подобного отношения. Мама снова глубоко вздохнула и ответила, что уважает своего супруга, благодарит за усилия, но сомневается, что все эти годы отец вел праведный образ жизни. Она была убеждена, что такой видный мужчина вряд ли скучает без внимания противоположного пола.

Спорить с мамой я не стала, просто не имела права. К двадцати восьми годам я не могла похвастаться семейным опытом. За моими плечами были непродолжительные романы и мимолетные увлечения. Я посмотрела на нее и спросила: «А как ты будешь жить дальше?» Она опустила глаза и тихо ответила, что пока не знает.

На следующий день я отпросилась у судьи и отправилась на похороны мужчины, которого не знала. Мама держалась очень достойно, ни одна слезинка не скатилась с ее щеки. Огромное количество людей, венков и живых цветов говорило о том, что Михаил Николаевич был известным человеком. Возле гроба стенали его дочери и вдова. Неуместная музыка в исполнении оркестра, запах сырой земли и наигранный плач родни вызвали у меня неприятные ощущения. Я попросила маму уйти с этого мероприятия, не подозревая, что в скором времени буду сама организатором похорон своих близких людей. В течение двух следующих лет из жизни ушли мои бабушки и дедушки с обеих сторон…

Скорбь и потери сблизили моих родителей, но, как и прежде, их союз нельзя было назвать счастливым.

Изрядно устав от монотонной и однообразной работы, на свое тридцатилетие я попросила Надежду простить меня и снова взять к себе помощником. Разменяв шестой десяток, она не стала мягче, но безуспешные поиски трудолюбивой и надежной напарницы изрядно измотали немолодую женщину, поэтому она с радостью приняла меня обратно.

Глядя на сопку из окна своего маленького кабинета, я больше не испытывала тоски или печали. Красивый необычный склон снова покрылся красно-желтыми листочками. Осенний ветерок шевелил кроны разноцветных деревьев, словно приветствуя меня. Я улыбнулась и приступила к работе, которой была когда-то увлечена.

Моя жизнь заиграла новыми красками, у меня появились выходные и праздничные дни, по пятницам я стала проводить время в кругу старинных друзей и однокурсников, познакомилась с новыми людьми и влюбилась в прекрасного мужчину по имени Михаил. Только за одно имя мой выбор пришелся маме по душе.

Витек после армии остался служить по контракту и в двадцать один год женился на своей подружке Алле, поскольку та ждала от него ребенка. Родители только глубоко вздыхали, но противиться этому союзу не стали.

Мы с Михаилом поженились после нескольких лет совместной жизни, и вскоре после свадьбы у нас родилась дочь.

С появлением внуков наши родители окончательно примирились, снова стали делить одну постель, за праздничным столом производили впечатление влюбленной пары. Я наслаждалась моментами, когда вся семья была в сборе, и мечтала, чтобы так было всегда, но за несколько месяцев до своего шестидесятилетия мамы не стало. Ночью у нее остановилось сердце. Эта была настоящая трагедия для нас всех, особенно убивался отец. В минуты отчаяния он рассказал про шальную молодость, абсолютное несовпадение темперамента между супругами, стыдливость, скромность и зажатость мамы, свое вечное одиночество и подарок судьбы в виде нескольких последних лет жизни, прожитых в счастье. Я сочувствовала ему и жалела о жизни, которую он прожил в труде и заботе о своей семье без настоящей взаимной любви. После похорон отец замкнулся в себе, неохотно говорил по телефону, сильно похудел, перестал улыбаться и вскоре заболел. Врачи скорой помощи поставили диагноз: обширный инфаркт, положили в стационар, после выписки назначили кучу лекарств. Несколько месяцев я ухаживала за отцом, проверяя выполнение всех рекомендаций кардиологов. Через год мы с Витей накопили деньги и направили папу в лучший профилакторий для восстановления работы сердечной мышцы. В аэропорту мы провожали унылого несчастного старика, а через месяц встретили цветущего крепкого мужчину, который улыбался и хотел жить.

Вечером я накрыла праздничный стол по случаю возвращения папы домой. Надежда, увидев счастливого брата, позвала меня на кухню и настороженно предложила уточнить у отца причину столь быстрого выздоровления. Она предположила появление в жизни папы аферистки по типу той, что искала завещание в ее кабинете двадцать лет назад. К тому времени я почти забыла историю с махинациями молодой сиделки, которая решила отобрать все имущество в свою пользу, оставив детей старика без наследства. Мне не хотелось верить в то, что отец стал жертвой мошенников, поэтому решила уточнить все детали поездки.

Весь вечер отец шутил, выпил несколько рюмок коньяка, хвалил мою стряпню и ни разу не вспомнил о маме. Он поблагодарил нас с Витей за путевку в новую жизнь, так он назвал свое путешествие в профилакторий. Брат, не подозревая подвоха, от всей души радовался выздоровлению отца. Я поняла, что не могу взять его в союзники для расспросов и решила с глазу на глаз поговорить с отцом.

После ужина я предложила мужу остаться дома и пошла провожать папу одна, пообещав вернуться на такси. Сначала Миша стал спорить, но, увидев мой взгляд, полный решительности, отступил. Отец, напевая старую песенку про любовь, простился с родней и отправился вместе со мной к себе домой. Выходя из подъезда, я подбирала слова, как начать разговор, но отец облегчил мою задачу и начал первым: «Доченька, я влюбился!»

Его избранницей стала процедурная сестра из профилактория. Она была беженкой из стран Кавказа по имени Зарема, моложе отца на десять лет. Она потеряла всю семью в каком-то военном конфликте и, по словам немолодого влюбленного, обладала невероятной внутренней и внешней красотой. Он показал ее фото, сказал, что решил жениться на этой очаровательной женщине, продать свою роскошную четырехкомнатную квартиру и уехать с ней жить на берег Черного моря. Я была обескуражена этим признанием и захотела возмутиться наивностью отца, но он снова не дал возможности высказаться. Папа вернулся к воспоминаниям о семейной жизни с мамой, стал утверждать, что заработал счастье и возможность дожить свои дни во взаимной любви. Он напомнил о том, что обеспечил нам с Витей достойное будущее, подарив каждому из нас свое жилье, и просил только понимания и поддержки.

Я объяснила, что всем сердцем желаю отцу счастья, но боюсь, что он будет обманут. Отец улыбнулся и ответил, что я переживаю напрасно. Мы договорились встретиться на выходных, чтобы все подробно обсудить. Перед подъездом дома, где жил отец, я обняла его и уехала на такси домой. Нужно было хорошо подумать, чтобы убедить отца не совершать роковых ошибок…

На следующий день мне пришлось объясниться с Надеждой, которая с утра стала пытать меня о разговоре с отцом. Услышав мой рассказ о его новой зазнобе и планах на жизнь, тетка моментально вышла из себя и стала громко кричать. Она ругалась на своего брата-недотепу и собралась высказать свое недовольство в лицо старому ловеласу. Мне пришлось приложить массу усилий, чтобы успокоить разгневанного нотариуса. Когда волна негодования спала, Надежда предложила упечь отца в сумасшедший дом, чтобы спасти имущество от притязаний наглой аферистки. Я грустно вздохнула и предложила начать прием граждан, которые уже толпились в коридоре.

Несколько дней понадобилось мне, чтобы подобрать слова для разговора с отцом. Я не хотела проявить неуважение и небрежность по отношению к его чувствам, но пускать все на самотек было недопустимым. Предварительно договорившись о встрече, я взяла бутылочку розового сухого вина, которое обожал отец, и отправилась к нему в гости. Он встретил меня в прекрасном расположении духа и предложил пройти на кухню, где готовил гуляш из говядины. Запах ароматных специй наполнял весь дом. На обеденном столе стояло большое блюдо с нарезанными помидорами, сыром и зеленью, в новых маленьких пиалах были красиво оформлены паштет, лобио и прочие закуски. Я отметила перемены в сервировке стола и питании папы, на что тут же получила ответ, что всему виной была его восточная красавица. Я сделала глубокий вздох и без лишних предисловий начала разговор.

Мне пришлось воспользоваться запрещенными приемами и сделать акцент на роли дедушки в жизни своих внуков, о нестерпимой боли в душах родни, которые живут вдали друг от друга. Я была убеждена в том, что папа мог увлечь женщину. Он был обаятельным и очень щедрым мужчиной. Однако я настояла, чтобы «молодые» сначала пожили вместе в этой квартире, а потом приняли решение, где и как жить дальше. Отец внимательно выслушал мои доводы и временно отказался от продажи жилья. Я обрадовалась своей маленькой победе и предложила наконец-то попробовать говядину, аромат которой сводил с ума. Папа с удовольствием стал ухаживать за мной и мельком спросил про настроение Надежды, которая пять раз звонила ему на мобильный телефон. Брать трубку он не стал, понял, что сестра вновь готова приступить к лекциям и нотациям о его наивности и глупости. Мы выпили вина, поговорили про детей и внуков. Через пару часов я отправилась домой с полной уверенностью, что таинственная Зарема, узнав о переменах в планах отца по продаже квартиры, мгновенно испарится в поисках новой жертвы для исполнения своих корыстных планов. Но мои предположения оказались ошибочными, через несколько недель отец отправился в аэропорт, чтобы встретить любовь своей жизни. Спустя месяц отец и Зарема расписались…

Миловидная пышногрудая восточная красавица с грустными черными глазами произвела на меня очень приятное впечатление, в ее жестах, словах и взгляде угадывались нежные чувства, которые она испытывала к отцу. На первой нашей встрече она отдала мне все украшения мамы, которые хранил отец, и сказала, что по обычаям ее семьи все драгоценности должны доставаться дочерям женщины, которой не стало. Однако Надежду этот поступок не впечатлил, несколько месяцев она не могла прийти в себя. Кричала, обвиняла брата в глупости, меня и Витю – в предательстве памяти собственной матери. Надежда бесновалась и не могла поверить, что все вокруг не видят истинных причин, подтолкнувших мошенницу выйти замуж за старого больного дурака. Потом она перешла к наступлению и потребовала, чтобы отец завещал свою квартиру детям и оформил необходимые документы у родной сестры. Чтобы успокоить нотариуса, папа отправился ко мне на работу и под грубый бубнеж Надежды подписал завещание своей квартиры в пользу меня и Вити. Законная супруга в документах не упоминалась. Когда формальности были улажены, Надежда успокоилась и сказала, что теперь готова сесть с Заремой за один праздничный стол.

Через год Надежды не стало. Она умерла в возрасте шестидесяти семи лет. Не познав женского счастья, не став матерью, пожилая женщина последние недели жизни провела в своей холодной постели. После инсульта за ней ухаживала Зарема, которую Надежда так и не приняла, но мирилась с заботой сиделки, поскольку до последнего вздоха была беспомощным одиноким человеком. Перед смертью она ничего не сказала, я даже не знаю, о чем она думала в последние дни своей жизни, мне было известно лишь местонахождение завещания и других бумаг, которые позволили получить в наследство ее квартиру и занять кресло нотариуса.

Став полноценным хранителем чужих тайн, на работе я нередко встречаю наивных, корыстных, наглых или недалеких людей, но всегда верю в справедливость. Быть может, я заблуждаюсь в порядочности Заремы, и возможно, после смерти отца она будет биться со мной и Витей в суде за свое право получить долю в квартире супруга, которая по закону принадлежит ей, но сейчас, глядя на ее нежное отношение к своему немолодому избраннику, мое сердце ликует.

Теперь я вижу, как отец преобразился, стал выглядеть моложе своих лет, за эти перемены я очень благодарна его новой жене. Мне хочется, чтобы он прожил долгую счастливую жизнь, но я не знаю, сколько лет ему отмерено судьбой. В моей душе есть только одна уверенность: если Зарема снова станет вдовой и не будет претендовать на имущество мужа, я не оставлю ее на улице.

В сейфе моего кабинета уже хранится дарственная на имя мачехи, по этим документам при определенных обстоятельствах она получит в подарок квартиру Надежды, но надеюсь, это случится не скоро…

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."