В Минобороны России ответили... вопросов стало больше

27 Сентября 2022



В российском оборонном ведомстве ответили на самые популярные вопросы относительно объявленной частичной мобилизации. Это сделал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

1. В рамках проведения частичной мобилизации есть ли воинские учетные специальности, по которым из запаса будут призывать граждан в первую очередь (водители, медицинские работники, инженеры и т. д.), а также существуют ли какие-то лимиты для призыва по таким военно-учетным специальностям?

В рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

При этом как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено. Но, тем не менее, приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности.

Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей.

Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта.

Необходимо также отметить, что за первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло около 10 тысяч граждан самостоятельно, не дожидаясь получения повестки.

2. С какими воинскими званиями (рядового состава, прапорщики, офицеры) граждане подлежат призыву в ходе частичной мобилизации в первую очередь?

Как я уже отметил, приоритетными критериями комплектования являются военно-учетные специальности, а не воинские звания.

Вместе с тем в рамках проведения частичной мобилизации будут призываться граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов.

3. Какие возрастные рамки или ограничения установлены в рамках частичной мобилизации для граждан, призываемых из запаса? Будут ли призываться женщины?

В соответствии с российским законодательством подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.

Конечно же, имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности.

К ним относятся, например, медицинские работники, но потребность в таких специалистах минимальная.

4. Какие законные основания будут учитываться в военных комиссариатах для освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации (наличие детей, обучение в вузе, IТ-специалисты, заболевания и т. п.)?

В соответствии с законодательством Российской Федерации не будут призываться:

– забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий ОПК;

– граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья;

– граждане, занятые постоянным уходом за членом семьи либо являющимися инвалидами I группы;

– граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;

– граждане, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

При этом количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего количества мобилизационного людского резерва.

5. Будут ли подлежать призыву в рамках частичной мобилизации военные пенсионеры или пенсионеры других ведомств, где предусмотрена военная служба?

Если военный пенсионер, независимо от принадлежности к силовым ведомствам, находится в отставке, то есть ему больше 65 лет, или по состоянию здоровья, и он снят с воинского учета, он не подлежит призыву по мобилизации.

6. Действует ли в рамках частичной мобилизации предусмотренное российским законодательством бронирование работников важных промышленных предприятий, организаций и государственных органов? Переводятся ли какие-то предприятия на особый режим работы? Сохраняются ли за мобилизованными рабочие места и заработная плата?

Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (31-ФЗ).

Все предприятия оборонно-промышленного комплекса сегодня работают в усиленном режиме, что требует привлечения большого количества специалистов и квалифицированных работников.

7. Существуют ли какие-то квоты для субъектов Российской Федерации или, возможно, государственных или частных организаций по численности призываемых в рамках частичной мобилизации граждан?

Квоты по численности призываемых из запаса граждан не устанавливаются. Исходя из объемов имеющегося мобилизационного людского резерва каждому субъекту Российской Федерации определено отдельное задание по поставке мобилизационных ресурсов. Безусловно, мобилизационное задание для субъекта РФ зависит от количества граждан на воинском учете в военном комиссариате.

8. Призываются ли из запаса граждане, находящиеся сегодня за пределами Российской Федерации?

Если граждане Российской Федерации постоянно проживают за пределами России, они не состоят на воинском учете и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. Те же, кто находится за пределами Российской Федерации в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоят на воинском учете, могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации.

9. Какие социальные льготы и денежное содержание предусмотрено для граждан, призываемых сегодня из запаса в ходе частичной мобилизации?

Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получают статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту.

10. Будут ли семьи получать заработную плату мобилизованного члена семьи по прежнему месту работы и/или денежное содержание военнослужащего?

Гражданину, призванному по мобилизации, будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих». При этом денежные средства начисляются на персональный счет военнослужащего и по его желанию могут в полном объеме или частично переводиться членам его семьи.

https://tvzvezda.ru/news/20229221838-GePMp.html? ysclid=l8jjiog7c6888451814

Позже контр-адмирал Владимир Цимлянский ответил на дополнительные вопросы.

Вопрос, который сейчас наверняка волнует большинство родителей. Отправятся ли призывники служить в зону спецоперации на Украину?

Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке.

Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории Российской Федерации.

И, конечно, я сразу хочу упредить вопросы, которые могут в связи с этим возникнуть – ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идет. Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет.

Сколько в этом году планируется призвать в войска?

Осенью текущего года на военную службу будет призвано 120 тыс. человек. Это меньше, чем прошлой осенью, вместе с тем даже при проведении специальной военной операции это количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства.

Количество граждан, призываемых на военную службу, до начала каждой призывной кампании устанавливается указом Президента Российской Федерации.

В завершение хочу подчеркнуть, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания.

Разумеется, наша редакция поддерживает специальную военную операцию на Украине. Мы уверены, что победа будет за нами и наши доблестные Вооруженные силы раздавят неонацистское зверье на Украине. На мой взгляд, Минобороны РФ недооценило противника и уровень ненависти у значительной части населения Украины к нашему народу и всему русскому.

Мы все равно победим, но для этого кроме военной силы нужна еще и поддержка внутри российского общества. Любое неверное действие со стороны органов власти может привести к социальному напряжению и посеять недоверие к тем людям, которые, согласно своим функциональным обязанностям, принимают решения, от которых зависит жизнь граждан нашей огромной и многонациональной страны.

К сожалению, немало нареканий и жалоб поступает на действия Военного комиссариата Камчатского края. Выскажу свою точку зрения: наши военкоматы оказались не готовы к частичной мобилизации, точно так же, как и органы исполнительной власти региона.

Приведу один пример в подтверждение своих слов. К нам в газету за помощью обратилась Елена Скобелкина, которая написала заявление военному прокурору. Привожу его в полном объеме:

«Военному прокурору Петропавловск-Камчатского гарнизона

от Е.А.Скобелкиной

Заявление

В отношении моего мужа Хоменко Павла Александровича нарушен указ президента РФ о частичной мобилизации. Его призвали, хотя он не попадает под перечень, указанный в мобилизации. Призванный по частичной мобилизации Хоменко Павел Александрович 14.06.1981 г.р. (41 год), старшина первой статьи категория учета первая (т.е. попадает под ограничение мобилизации до 35 лет, ему 41 год), не имеет боевого опыта. Служил в армии с 12.06.1999 по 12.07.2001. Призванный Хоменко П.А. 23.09.2022 года около 19.00 в военкомат г. Петропавловск-Камчатский, далее в/ч 10103. Медкомиссия фактически не проводилась. Медкомиссия по факту состояла из взятия анализа мочи и ПЦР-теста на COVID-19, не было даже врача. Его озвучивание о своих заболеваниях было проигнорировано. Призванный Хоменко П.А. на сегодняшний день имеет ряд возрастных хронических заболеваний, из них межпозвоночные грыжи, протрузии крестцово-поясничного отдела, вылетают и болят коленные суставы, порван мениск. В течение суток по прибытии в войсковую часть 10103 ему был выдан автомат, без какой-либо медицинской комиссии. В прохождении медицинской комиссии ему было отказано. Сейчас находится на полигоне Радыгино, Петропавловск-Камчатский».

За разъяснениями я обратился к исполняющему обязанности военного комиссара Камчатского края подполковнику Евгению Бортникову. Несколько дней назад, еще до заявления Елены Скобелкиной, я предложил ему на страницах газеты ответить на самые животрепещущие вопросы, связанные с частичной мобилизацией в Камчатском крае. Увы, встреча не состоялась. Тогда я пришел к нему вторично и попросил дать разъяснения по поводу заявления Елены Скобелкиной, он сказал, что все ответы есть в Федеральном законе от 28.03.1998 № 53 «О воинской обязанности и военной службе». Мне пришлось не согласиться и пояснить, что в законе нет сведений о возрастных категориях, призываемых на военную службу, нет такого разъяснения и в Федеральном законе от 26.02.1997 № 31 «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Более того, решение военкома ПКГО призвать 41-летнего старшину первой статьи запаса Павла Хоменко вступает в противоречие с комментариями начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского где он, еще раз напомню, объяснил: «В соответствии с российским законодательством подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет».

Подполковник Евгений Бортников, прочитав интервью своего главного начальника, немало удивился. Все это напомнило мне сцену из кинофильма «Не может быть». Тогда я попросил представить документ, на который ссылается Евгений Николаевич, т.е. показать статьи в законе, которые бы подтверждали его правоту. Ответ товарища подполковника меня обескуражил: «Пока я не могу этого сделать, у меня нет времени», и потом добавил: «Я должен согласовать все с вышестоящим руководством». При этом он проинформировал меня, что вечером будет давать интервью на местном канале ВГТРК. Я не удержался и спросил, как же он собирается давать интервью, когда не знает ответа на самый злободневный вопрос сегодняшнего дня, связанный с частичной мобилизацией? На что получил обнадеживающий ответ: «К тому времени я подготовлюсь, а пока можете делать материал по Вашему усмотрению». На том и расстались, договорившись об очередной встрече. Надеюсь, к тому времени у подполковника Евгения Бортникова появится ответ на заданный мною вопрос и заявление Елены Скобелкиной. Текст заявления и интервью контр-адмирала Владимира Цимлянского с указанием электронной площадки, на которой оно размещено, я передал военному комиссару Камчатского края. Надеюсь, что он их не потеряет.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ