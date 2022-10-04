МОБИЛИЗАЦИЯ

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04 Октября 2022

Мы спросили, нам ответили, что ответов нет

После выхода указа Президента РФ о частичной мобилизации, в Камчатском крае была открыта соответствующая горячая линия. На сайте краевого правительства гражданам сообщили, что номеру 8-800-141-00-00 «можно узнать ответы на все интересующие вопросы, которые касаются частичной мобилизации». В предыдущем номере «Вести» подробно рассказывали о том, как 27 сентября операторы колл-центра по этому номеру не смогли ответить ни на один из интересующих нас вопросов. Более того, они явились распространителями негативной дезинформации. («В» от 28 сентября 2022 года, редакторская колонка).

 

На следующий день, 28 сентября, на Камчатке заработала группа по защите прав мобилизованных граждан. Накануне губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил: «…мною принято решение о создании специальной группы, которая будет сфокусирована на защите прав жителей, которых призывают в рамках мобилизации. В неё войдет и Уполномоченный по правам человека на Камчатке, и представители женских советов, и депутаты. С завтрашнего дня такая группа будет работать, чтобы все обращения рассматривались всесторонне. Сейчас они рассматриваются в управлении по работе с обращениями граждан, но мне важно, чтобы они контролировались и публично».

Его слова были опубликованы на сайте Правительства Камчатского края. После них в пресс-релизе снова указывался уже знакомый нам номер горячей линии 8-800-141-00-00 для обращений граждан по вопросам частичной мобилизации.

30 сентября мы позвонили туда, чтобы узнать, кто возглавляет созданную группу и кто входит в её состав. Бодрый женский голос ответил, что группу по защите прав мобилизованных граждан возглавляет Меркулов (это руководитель администрации губернатора Камчатского края, его зовут Сергей Васильевич. – Прим. ред.), а входят в её состав профильные министры. На наш вопрос: что значит профильные? – оператор ответить затруднилась. Тогда мы попытались помочь ей и спросили: профильные по отношению к чему? К Министерству обороны? Оператор так же бодро ответила: «Да». Осталось уточнить, что это за профильные министерства. Министерство сельского хозяйства или Минкультуры можно отнести к этому профилю? Увы, развернутого ответа добиться от оператора не удалось, контактного телефона руководителя группы она назвать не смогла.

Тогда мы позвонили председателю женсовета при объединенном командовании Вооруженных Сил на северо-востоке РФ Светлане Владимировне Федченко и спросили, входит ли кто-нибудь из представителей женсовета в группу по защите прав мобилизованных граждан, созданную в регионе. «Я ничего не слышала о создании такой группы», – ответила нам Светлана Владимировна.

Следующий наш звонок был в приемную Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае Андрея Владимировича Зимина. Трубку взяла сотрудница, которая представилась как Елена Валерьевна Воловикова. Назвав свое имя, фамилию, отчество и должность, корреспондент нашей газеты попросил соединить его с Андреем Владимировичем. Елена объяснила, что в настоящий момент он занят, и попросила назвать тему, на которую наша газета хочет побеседовать с уполномоченным. Мы ответили, что нас интересует, входит ли он в группу по защите прав мобилизованных граждан и кто ею руководит. Записав наши слова и контактный телефон, она пообещала, что передаст всё сказанное Зимину. Через час мы перезвонили ей, чтобы узнать, сообщила ли она о нашем звонке уполномоченному. Елена заверила, что сообщила, и он обещал перезвонить, как только освободится. Ждем звонка.

Итак, внятных ответов на простейшие вопросы о составе группы по защите прав мобилизованных граждан не только от оператора колл-центра, но и от тех, кто, по словам губернатора, в эту группу входит, «Вести» не получили.

Тогда мы решили задать наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы об ограничениях по возрасту для мобилизованных граждан и прохождении ими медкомиссии. Зная, как нервно реагируют операторы горячих линий, когда с ними разговаривает журналист, мы задали свои вопросы от имени обычной гражданки.

Сначала наш корреспондент позвонила по номеру горячей линии, организованной при краевом правительстве. Она сказала: «У меня призвали 36-летнего брата в звании младшего сержанта. Каким конкретным законом определен возраст призывников по частичной мобилизации? И почему контр-адмирал Цимлянский (его интервью было опубликовано на страницах нашей газеты в предыдущем номере. – Прим. ред.) указывал, что сержантский состав подлежит призыву по мобилизации в возрасте до 35 лет?» Другой вопрос касался прохождения медицинской комиссии мобилизованными гражданами. Корреспондент спросила: «Если мобилизованный гражданин имеет серьезные заболевания, то кому он должен об этом сообщить и как – устно или письменно? В каком законе можно прочитать о том, как подается такое сообщение?»

Полученные ответы, на наш взгляд, отлично иллюстрируют уровень подготовки тех, кому поручено информировать жителей края.

Женский голос уверенно ответил: «В указе президента о частичной мобилизации никаких возрастных критериев нет. Тот возраст, который называют: рядовые и сержанты до 35 лет – это в приоритетном порядке. Но есть предельный возраст, до которого их могут призывать – это до 50 лет. Вам надо открыть закон о мобилизации ФЗ-31 и ознакомиться с ним. На это корреспондент ответила, что ознакомилась с этим законом и не нашла там такой информации. Но оператор не растерялась. Она сказала: «Да? Ну, значит, её и нет. Потому что военкомат дал нам информацию в таком виде, и всё. Это вам надо в военкомат обращаться, чтобы у них уточнить».

На второй вопрос о прохождении медицинской комиссии оператор не менее уверенно отрапортовала, что «если какие-то жалобы на здоровье есть у человека, он должен заявить о них командиру части, чтобы ему назначили медкомиссию. Если медкомиссию на месте провести ему не могут, его должны направить в городские поликлиники». Далее она дополнила, что если человек еще не в части, а на призывном пункте, он должен сообщить о своих болезнях призывной комиссии и требовать, чтобы его отправили на медицинское освидетельствование. На вопрос, как сообщить и требовать, устно или письменно, она не смогла ответить. Не назвала оператор и документ, которым определен порядок подачи такого сообщения. Единственное, на что она сослалась, это «565-е постановление Правительства РФ, где указан перечень заболеваний, по которому медкомиссия определяет категорию годности призывника по здоровью».

Затем мы позвонили по другому номеру – 42-53-65. Он был указан на сайте Заксобрания Камчатского края как телефон, по которому принимают обращения граждан по вопросам мобилизации. Ответила начальник отдела по работе с обращениями граждан Наталья Владимировна Сырина. Корреспондент задала те же два вопроса. Начальник отдела пояснила, что мобилизация проводится в соответствии с тремя федеральными законами: «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации граждан» и «О воинской обязанности и военной службе». Далее она сообщила: «Предельный возраст призыва рядового и сержантского состава до 50 лет. Младшие офицеры – до 60 лет, старшие офицеры – до 65 лет. Призывают в зависимости от того, кто в каких войсках служил, у кого какие категории годности по здоровью». На просьбу уточнить, в каком именно законе об этом говорится, Наталья Владимировна ответила, что «скорее всего, это какой-то акт Министерства обороны для служебного пользования». Она посоветовала позвонить в военную прокуратуру или военкому. В заключение она сказала: «А вы не звонили в колл-центр? Может быть, там вам дадут разъяснения».

Как говорится, круг замкнулся. Остается добавить, что на второй вопрос, касающийся прохождения медкомиссии призывниками, начальник отдела дала ожидаемый ответ: «Я не могу вам этого сказать. Знаю только, что на каждом призывном пункте есть представители военной прокуратуры». Впрочем, она тут же уточнила, что по поводу серьезных заболеваний надо предъявлять медицинские справки и заключения врачей. «У меня есть перечень ответов, но в них нет конкретных ссылок на законотворчество. Есть только три закона, которые я вам назвала», – сказала Наталья Владимировна.

После таких ответов у нас возник новый вопрос: зачем вообще нужны подобные горячие линии? Неужели их создают для того, чтобы операторы или сотрудники отделов переадресовывали человека в военную прокуратуру или к военкому? Чем тогда колл-центр или отдел по работе с обращениями граждан отличаются от обыкновенного коммутатора? И когда военком или та же военная прокуратура будут выполнять свои многочисленные обязанности, если им придется отвечать на вопросы граждан в непрерывном режиме?

Три закона, которые перечислила нам Наталья Владимировна (оператор колл-центра даже и этого не сделала), – это огромные по объему документы, трудные для восприятия обычного, не подкованного юридически гражданина. Как видно из полученных ответов, сотрудники, призванные информировать граждан по вопросам частичной мобилизации, не ознакомились с ними. Иначе ответы их звучали бы по-другому. Объясним почему.

После безуспешных звонков в колл-центр и в краевое Заксобрание, мы обратились в краевую прокуратуру. На сайте этой организации указано несколько телефонных номеров для обращения граждан по вопросам частичной мобилизации. Удалось дозвониться по одному из них, это был номер 26-32-86. Нам ответила Светлана Сергеевна Варанкина. Она сообщила, что возрастные рамки, в соответствии с которыми проводится частичная мобилизация граждан, указаны в статье 53 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Приводим текст статьи.

«Статья 53. Состав запаса

Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 64-ФЗ пункт 1 статьи 53 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

  1. Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда:

Составы запаса

(воинские звания)

Возраст граждан, пребывающих в запасе

Первый разряд

Второй разряд

Третий разряд

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы

до 35 лет

до 45 лет

до 50 лет

Младшие офицеры

до 50 лет

до 55 лет

до 60 лет

Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга

до 55 лет

до 60 лет

до 65 лет

Полковники, капитаны 1 ранга

до 60 лет

до 65 лет

 

Высшие офицеры

до 65 лет

до 70 лет

 
  1. Граждане женского пола, пребывающие в запасе, относятся к третьему разряду: имеющие воинские звания офицеров пребывают в запасе до достижения ими возраста 50 лет, а остальные – до достижения ими возраста 45 лет.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 9 марта 2010 г. № 27-ФЗ в пункт 3 статьи 53 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступившие в силу с 1 апреля 2010 г.

  1. Гражданин, пребывающий в запасе и достигший предельного возраста пребывания в запасе или признанный в установленном настоящим Федеральным законом порядке не годным к военной службе по состоянию здоровья, переводится военным комиссариатом либо иным органом, осуществляющим воинский учет, в отставку и снимается с воинского учета».

Это был единственный внятный ответ, который мы получили.

По поводу второго вопроса о прохождении медкомиссии, Светлана Сергеевна пояснила, что когда призванный на военную службу гражданин идет в военкомат, он должен принести с собой документы, подтверждающие наличие у него серьезных заболеваний. На их основании комиссия будет принимать решение при определении его категории годности по здоровью. Правда, на этот раз она конкретной статьи закона не назвала, но сказала, что в законах № 53-ФЗ и № 31-ФЗ (о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации. – Прим. ред.) есть перечень тех, кто не подлежит призыву.

Дополним её слова. В Федеральном законе № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» есть статья 24 «Отсрочка от призыва граждан на военную службу». Первый пункт статьи гласит: «Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам: а) признанным в установленном настоящим Федеральным законом порядке временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, – на срок до одного года». Но этот закон работает тогда, когда в стране нет мобилизации. При общей или частичной мобилизации действует другой закон, а именно № 31 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». В нём указан перечень ограничений. Приводим выдержку из этого закона.

«Раздел V. ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ


Статья 17. Призыв граждан на военную службу по мобилизации
1. Призыв граждан на военную службу по мобилизации проводится в соответствии с федеральными законами.
2. Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.
3. Граждане, пребывающие в запасе и не призванные на военную службу по мобилизации, могут направляться для работы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.
4. Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.
5. Военнослужащие при объявлении мобилизации продолжают проходить военную службу. Военнослужащие женского пола, которые имеют одного ребенка и более в возрасте до 16 лет или срок беременности которых составляет не менее 22 недель, имеют право на досрочное увольнение с военной службы.
Статья 18. Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации
1. Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам:
1) забронированным в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
2) признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья – на срок до шести месяцев;
3) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
3.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
4) имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);
4.1) имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;
5) матери которых, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;
6) членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы.
2. Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации кроме граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи, предоставляется другим гражданам или отдельным категориям граждан, которым дано такое право указом Президента Российской Федерации».

Кроме того, вступил в силу указ Президента РФ от 24 сентября 2022 года о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Документом установлено, что такая отсрочка «предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые». Полный текст указа приведен ниже.

Подытоживая все вышесказанное, зададимся вопросом: стало ли жителям Камчатки легче от того, что у нас теперь есть горячие линии «по вопросам мобилизации» и группа по защите прав мобилизованных граждан? Что изменилось после их создания? По нашему мнению, ровным счетом ничего, только путаницы стало больше. Заявленная губернатором горячая линия не дает никакой информации, даже элементарной. Мы звонили туда 27 сентября и не получили никакого ответа. А ведь мы выбрали самые популярные вопросы о возрастных рамках для мобилизованных граждан и прохождении ими медкомиссии, и спросили, какими документами они определены. Думаем, что подобные вопросы задает большинство граждан, которые звонят на горячую линию. Спустя три дня, 30 сентября, оператор снова не смогла дать нам на них внятных ответов. Нам, правда, назвали предельный возраст для мобилизации, но без ссылки на закон. Почему операторы горячих линий не смогли найти ответ на этот вопрос, если наша газета смогла это сделать?

Мы до сих пор не имеем информации о том, кто входит в состав группы по защите прав мобилизованных граждан. Уполномоченный по правам человека Андрей Владимирович Зимин занят настолько, что не нашел времени, чтобы сказать нам два предложения об этом. Да и знает ли он вообще о существовании такой группы? Похоже, что нет. Тогда как расценивать заявление губернатора?

В настоящее время нашей газете стало известно, что в военную прокуратуру подано более 300 заявлений по поводу частичной мобилизации. Сколько вопросов поступило на горячую линию, пока неизвестно.

Для сравнения приведем пример по созданию горячих линий для ответов гражданам по вопросам коронавируса. Их было несколько: в региональном Роспотребнадзоре, в краевом Минздраве, на базе единого колл-центра. По нашим скромным подсчетам, потребовались не менее трех месяцев, чтобы одна из них – по номеру 122 – заработала нормально и начала давать вразумительные ответы.

Соб. инф.



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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

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Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."