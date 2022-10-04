МОБИЛИЗАЦИЯ

04 Октября 2022



Мы спросили, нам ответили, что ответов нет

После выхода указа Президента РФ о частичной мобилизации, в Камчатском крае была открыта соответствующая горячая линия. На сайте краевого правительства гражданам сообщили, что номеру 8-800-141-00-00 «можно узнать ответы на все интересующие вопросы, которые касаются частичной мобилизации». В предыдущем номере «Вести» подробно рассказывали о том, как 27 сентября операторы колл-центра по этому номеру не смогли ответить ни на один из интересующих нас вопросов. Более того, они явились распространителями негативной дезинформации. («В» от 28 сентября 2022 года, редакторская колонка).

На следующий день, 28 сентября, на Камчатке заработала группа по защите прав мобилизованных граждан. Накануне губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил: «…мною принято решение о создании специальной группы, которая будет сфокусирована на защите прав жителей, которых призывают в рамках мобилизации. В неё войдет и Уполномоченный по правам человека на Камчатке, и представители женских советов, и депутаты. С завтрашнего дня такая группа будет работать, чтобы все обращения рассматривались всесторонне. Сейчас они рассматриваются в управлении по работе с обращениями граждан, но мне важно, чтобы они контролировались и публично».

Его слова были опубликованы на сайте Правительства Камчатского края. После них в пресс-релизе снова указывался уже знакомый нам номер горячей линии 8-800-141-00-00 для обращений граждан по вопросам частичной мобилизации.

30 сентября мы позвонили туда, чтобы узнать, кто возглавляет созданную группу и кто входит в её состав. Бодрый женский голос ответил, что группу по защите прав мобилизованных граждан возглавляет Меркулов (это руководитель администрации губернатора Камчатского края, его зовут Сергей Васильевич. – Прим. ред.), а входят в её состав профильные министры. На наш вопрос: что значит профильные? – оператор ответить затруднилась. Тогда мы попытались помочь ей и спросили: профильные по отношению к чему? К Министерству обороны? Оператор так же бодро ответила: «Да». Осталось уточнить, что это за профильные министерства. Министерство сельского хозяйства или Минкультуры можно отнести к этому профилю? Увы, развернутого ответа добиться от оператора не удалось, контактного телефона руководителя группы она назвать не смогла.

Тогда мы позвонили председателю женсовета при объединенном командовании Вооруженных Сил на северо-востоке РФ Светлане Владимировне Федченко и спросили, входит ли кто-нибудь из представителей женсовета в группу по защите прав мобилизованных граждан, созданную в регионе. «Я ничего не слышала о создании такой группы», – ответила нам Светлана Владимировна.

Следующий наш звонок был в приемную Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае Андрея Владимировича Зимина. Трубку взяла сотрудница, которая представилась как Елена Валерьевна Воловикова. Назвав свое имя, фамилию, отчество и должность, корреспондент нашей газеты попросил соединить его с Андреем Владимировичем. Елена объяснила, что в настоящий момент он занят, и попросила назвать тему, на которую наша газета хочет побеседовать с уполномоченным. Мы ответили, что нас интересует, входит ли он в группу по защите прав мобилизованных граждан и кто ею руководит. Записав наши слова и контактный телефон, она пообещала, что передаст всё сказанное Зимину. Через час мы перезвонили ей, чтобы узнать, сообщила ли она о нашем звонке уполномоченному. Елена заверила, что сообщила, и он обещал перезвонить, как только освободится. Ждем звонка.

Итак, внятных ответов на простейшие вопросы о составе группы по защите прав мобилизованных граждан не только от оператора колл-центра, но и от тех, кто, по словам губернатора, в эту группу входит, «Вести» не получили.

Тогда мы решили задать наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы об ограничениях по возрасту для мобилизованных граждан и прохождении ими медкомиссии. Зная, как нервно реагируют операторы горячих линий, когда с ними разговаривает журналист, мы задали свои вопросы от имени обычной гражданки.

Сначала наш корреспондент позвонила по номеру горячей линии, организованной при краевом правительстве. Она сказала: «У меня призвали 36-летнего брата в звании младшего сержанта. Каким конкретным законом определен возраст призывников по частичной мобилизации? И почему контр-адмирал Цимлянский (его интервью было опубликовано на страницах нашей газеты в предыдущем номере. – Прим. ред.) указывал, что сержантский состав подлежит призыву по мобилизации в возрасте до 35 лет?» Другой вопрос касался прохождения медицинской комиссии мобилизованными гражданами. Корреспондент спросила: «Если мобилизованный гражданин имеет серьезные заболевания, то кому он должен об этом сообщить и как – устно или письменно? В каком законе можно прочитать о том, как подается такое сообщение?»

Полученные ответы, на наш взгляд, отлично иллюстрируют уровень подготовки тех, кому поручено информировать жителей края.

Женский голос уверенно ответил: «В указе президента о частичной мобилизации никаких возрастных критериев нет. Тот возраст, который называют: рядовые и сержанты до 35 лет – это в приоритетном порядке. Но есть предельный возраст, до которого их могут призывать – это до 50 лет. Вам надо открыть закон о мобилизации ФЗ-31 и ознакомиться с ним. На это корреспондент ответила, что ознакомилась с этим законом и не нашла там такой информации. Но оператор не растерялась. Она сказала: «Да? Ну, значит, её и нет. Потому что военкомат дал нам информацию в таком виде, и всё. Это вам надо в военкомат обращаться, чтобы у них уточнить».

На второй вопрос о прохождении медицинской комиссии оператор не менее уверенно отрапортовала, что «если какие-то жалобы на здоровье есть у человека, он должен заявить о них командиру части, чтобы ему назначили медкомиссию. Если медкомиссию на месте провести ему не могут, его должны направить в городские поликлиники». Далее она дополнила, что если человек еще не в части, а на призывном пункте, он должен сообщить о своих болезнях призывной комиссии и требовать, чтобы его отправили на медицинское освидетельствование. На вопрос, как сообщить и требовать, устно или письменно, она не смогла ответить. Не назвала оператор и документ, которым определен порядок подачи такого сообщения. Единственное, на что она сослалась, это «565-е постановление Правительства РФ, где указан перечень заболеваний, по которому медкомиссия определяет категорию годности призывника по здоровью».

Затем мы позвонили по другому номеру – 42-53-65. Он был указан на сайте Заксобрания Камчатского края как телефон, по которому принимают обращения граждан по вопросам мобилизации. Ответила начальник отдела по работе с обращениями граждан Наталья Владимировна Сырина. Корреспондент задала те же два вопроса. Начальник отдела пояснила, что мобилизация проводится в соответствии с тремя федеральными законами: «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации граждан» и «О воинской обязанности и военной службе». Далее она сообщила: «Предельный возраст призыва рядового и сержантского состава до 50 лет. Младшие офицеры – до 60 лет, старшие офицеры – до 65 лет. Призывают в зависимости от того, кто в каких войсках служил, у кого какие категории годности по здоровью». На просьбу уточнить, в каком именно законе об этом говорится, Наталья Владимировна ответила, что «скорее всего, это какой-то акт Министерства обороны для служебного пользования». Она посоветовала позвонить в военную прокуратуру или военкому. В заключение она сказала: «А вы не звонили в колл-центр? Может быть, там вам дадут разъяснения».

Как говорится, круг замкнулся. Остается добавить, что на второй вопрос, касающийся прохождения медкомиссии призывниками, начальник отдела дала ожидаемый ответ: «Я не могу вам этого сказать. Знаю только, что на каждом призывном пункте есть представители военной прокуратуры». Впрочем, она тут же уточнила, что по поводу серьезных заболеваний надо предъявлять медицинские справки и заключения врачей. «У меня есть перечень ответов, но в них нет конкретных ссылок на законотворчество. Есть только три закона, которые я вам назвала», – сказала Наталья Владимировна.

После таких ответов у нас возник новый вопрос: зачем вообще нужны подобные горячие линии? Неужели их создают для того, чтобы операторы или сотрудники отделов переадресовывали человека в военную прокуратуру или к военкому? Чем тогда колл-центр или отдел по работе с обращениями граждан отличаются от обыкновенного коммутатора? И когда военком или та же военная прокуратура будут выполнять свои многочисленные обязанности, если им придется отвечать на вопросы граждан в непрерывном режиме?

Три закона, которые перечислила нам Наталья Владимировна (оператор колл-центра даже и этого не сделала), – это огромные по объему документы, трудные для восприятия обычного, не подкованного юридически гражданина. Как видно из полученных ответов, сотрудники, призванные информировать граждан по вопросам частичной мобилизации, не ознакомились с ними. Иначе ответы их звучали бы по-другому. Объясним почему.

После безуспешных звонков в колл-центр и в краевое Заксобрание, мы обратились в краевую прокуратуру. На сайте этой организации указано несколько телефонных номеров для обращения граждан по вопросам частичной мобилизации. Удалось дозвониться по одному из них, это был номер 26-32-86. Нам ответила Светлана Сергеевна Варанкина. Она сообщила, что возрастные рамки, в соответствии с которыми проводится частичная мобилизация граждан, указаны в статье 53 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Приводим текст статьи.

«Статья 53. Состав запаса

Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 64-ФЗ пункт 1 статьи 53 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда:

Составы запаса (воинские звания) Возраст граждан, пребывающих в запасе Первый разряд Второй разряд Третий разряд Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет до 45 лет до 50 лет Младшие офицеры до 50 лет до 55 лет до 60 лет Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга до 55 лет до 60 лет до 65 лет Полковники, капитаны 1 ранга до 60 лет до 65 лет Высшие офицеры до 65 лет до 70 лет

Граждане женского пола, пребывающие в запасе, относятся к третьему разряду: имеющие воинские звания офицеров пребывают в запасе до достижения ими возраста 50 лет, а остальные – до достижения ими возраста 45 лет.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 9 марта 2010 г. № 27-ФЗ в пункт 3 статьи 53 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступившие в силу с 1 апреля 2010 г.

Гражданин, пребывающий в запасе и достигший предельного возраста пребывания в запасе или признанный в установленном настоящим Федеральным законом порядке не годным к военной службе по состоянию здоровья, переводится военным комиссариатом либо иным органом, осуществляющим воинский учет, в отставку и снимается с воинского учета».

Это был единственный внятный ответ, который мы получили.

По поводу второго вопроса о прохождении медкомиссии, Светлана Сергеевна пояснила, что когда призванный на военную службу гражданин идет в военкомат, он должен принести с собой документы, подтверждающие наличие у него серьезных заболеваний. На их основании комиссия будет принимать решение при определении его категории годности по здоровью. Правда, на этот раз она конкретной статьи закона не назвала, но сказала, что в законах № 53-ФЗ и № 31-ФЗ (о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации. – Прим. ред.) есть перечень тех, кто не подлежит призыву.

Дополним её слова. В Федеральном законе № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» есть статья 24 «Отсрочка от призыва граждан на военную службу». Первый пункт статьи гласит: «Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам: а) признанным в установленном настоящим Федеральным законом порядке временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, – на срок до одного года». Но этот закон работает тогда, когда в стране нет мобилизации. При общей или частичной мобилизации действует другой закон, а именно № 31 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». В нём указан перечень ограничений. Приводим выдержку из этого закона.

«Раздел V. ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ



Статья 17. Призыв граждан на военную службу по мобилизации

1. Призыв граждан на военную службу по мобилизации проводится в соответствии с федеральными законами.

2. Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

3. Граждане, пребывающие в запасе и не призванные на военную службу по мобилизации, могут направляться для работы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.

4. Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

5. Военнослужащие при объявлении мобилизации продолжают проходить военную службу. Военнослужащие женского пола, которые имеют одного ребенка и более в возрасте до 16 лет или срок беременности которых составляет не менее 22 недель, имеют право на досрочное увольнение с военной службы.

Статья 18. Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации

1. Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам:

1) забронированным в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

2) признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья – на срок до шести месяцев;

3) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

3.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

4) имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);

4.1) имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;

5) матери которых, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

6) членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы.

2. Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации кроме граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи, предоставляется другим гражданам или отдельным категориям граждан, которым дано такое право указом Президента Российской Федерации».

Кроме того, вступил в силу указ Президента РФ от 24 сентября 2022 года о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Документом установлено, что такая отсрочка «предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые». Полный текст указа приведен ниже.

Подытоживая все вышесказанное, зададимся вопросом: стало ли жителям Камчатки легче от того, что у нас теперь есть горячие линии «по вопросам мобилизации» и группа по защите прав мобилизованных граждан? Что изменилось после их создания? По нашему мнению, ровным счетом ничего, только путаницы стало больше. Заявленная губернатором горячая линия не дает никакой информации, даже элементарной. Мы звонили туда 27 сентября и не получили никакого ответа. А ведь мы выбрали самые популярные вопросы о возрастных рамках для мобилизованных граждан и прохождении ими медкомиссии, и спросили, какими документами они определены. Думаем, что подобные вопросы задает большинство граждан, которые звонят на горячую линию. Спустя три дня, 30 сентября, оператор снова не смогла дать нам на них внятных ответов. Нам, правда, назвали предельный возраст для мобилизации, но без ссылки на закон. Почему операторы горячих линий не смогли найти ответ на этот вопрос, если наша газета смогла это сделать?

Мы до сих пор не имеем информации о том, кто входит в состав группы по защите прав мобилизованных граждан. Уполномоченный по правам человека Андрей Владимирович Зимин занят настолько, что не нашел времени, чтобы сказать нам два предложения об этом. Да и знает ли он вообще о существовании такой группы? Похоже, что нет. Тогда как расценивать заявление губернатора?

В настоящее время нашей газете стало известно, что в военную прокуратуру подано более 300 заявлений по поводу частичной мобилизации. Сколько вопросов поступило на горячую линию, пока неизвестно.

Для сравнения приведем пример по созданию горячих линий для ответов гражданам по вопросам коронавируса. Их было несколько: в региональном Роспотребнадзоре, в краевом Минздраве, на базе единого колл-центра. По нашим скромным подсчетам, потребовались не менее трех месяцев, чтобы одна из них – по номеру 122 – заработала нормально и начала давать вразумительные ответы.

Соб. инф.