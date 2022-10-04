РОССИИ ПРИБЫЛО

04 Октября 2022



Во вторник, 4 октября, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации поддержал ратификацию договоров о вхождении новых регионов в состав РФ

Ранее:

- Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России и рекомендовал верхней палате одобрить их. Заседание комитета состоялось в понедельник, 3 октября.

- Госдума ратифицировала договоры о принятии в состав России в качестве новых субъектов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также приняла законы о принятии этих территорий в состав России.

Председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») пояснил, что проекты конституционных законов об образовании в РФ новых регионов объемные: они будут регулировать переходный период до 1 января 2026 года, чтобы обеспечить интеграцию этих территорий в экономическую и правовую систему России. Среди блоков законопроектов – права граждан, государственное строительство, экономика и бюджет, градостроительная деятельность. Он предложил одобрить законопроекты в первом чтении и в целом.

- Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал договоры о вступлении в РФ четырех новых регионов. Этому предшествовало шесть референдумов, первые из которых прошли вскоре после смены государственной власти на Украине в 2014 году.

Референдумы о самоопределении Донецкой и Луганской народных республик прошли 11 мая 2014 года, на следующий день республики провозгласили себя суверенными. Постановление о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик Госдума РФ приняла 15 февраля 2022 года.

- С просьбой о признании независимости республик Донбасса 21 февраля 2022 года к Президенту России Владимиру Путину обратились лидеры ДНР и ЛНР – Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Тогда же, 21 февраля 2022 года, были подписаны указы Президента РФ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Спустя три дня, 24 февраля, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных Сил Украины во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

В тот же день, 24 февраля 2022 года, Россия начала специальную военную операцию на Донбассе.

- О том, что в России могут появиться четыре новых субъекта федерации: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стало известно 20 сентября 2022 года. Тогда в Донецкой и Луганской народных республиках местные законодательные собрания приняли законы, а в Херсонской и Запорожской областях Украины военно-гражданские администрации издали указы о проведении референдумов о вступлении в состав Российской Федерации. «Парад референдумов» провели с 23 по 27 сентября 2022 года.

В ДНР и ЛНР на референдумы выдвигались вопросы о вхождении республик в состав России. В Запорожской области было вынесено на референдум три вопроса:

О выходе из состава Украины

О создании независимого государства

О вхождении в состав России.

- Главы Херсонской и Запорожской областей 28 сентября 2022 года объявили о том, что по результатам референдумов большинство жителей регионов высказалось за выход из состава Украины и присоединение к России. О том, что большинство участников референдума подержали вступление в состав РФ республик Донбасса, заявили и лидеры Донецкой и Луганской республик.

На следующий день, 29 сентября 2022 года, подписаны указы Президента России Владимира Путина о признании государственного суверенитета и независимости Запорожской и Херсонской областей.

Подписание исторических договоров о вступлении в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области состоялось 30 сентября 2022 года.

Границы территорий

Согласно документам, ДНР и ЛНР в составе России сохранят статус республик и свои прежние названия, государственным языком будет русский. Херсонская и Запорожская области также войдут в состав России в качестве отдельных субъектов – они останутся областями.

Пределы республик и областей будут определяться их границами, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ». В международных договорах уточняется, что границы, сопряженные с территорией иностранного государства, будут государственной границей РФ. При этом, как указано в конституционных законах, ДНР и ЛНР входят в РФ в границах 2014 года, установленных в их конституциях.

Переходный период

Согласно законам, со дня принятия новых регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период. Как заявил ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, документы закрепляют важнейшие социальные и экономические гарантии в отношении лиц, проживающих на территориях образуемых субъектов РФ, и формируют систему защиты их прав и свобод. Так, гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии на осуществление трудовой деятельности. Кроме того, будут признаваться выданные ранее в ДНР, ЛНР, на Украине документы об образовании, а также документы, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.

До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода также будут созданы органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ.

Как отмечал ранее Крашенинников, в течение шести месяцев предстоит образовать городские и муниципальные округа в регионах, определить границы муниципальных образований.

Денежные единицы и бюджет

Денежной единицей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 1 января 2023 года будет российский рубль, до конца 2022 года в субъектах будет допускаться обращение украинской гривны. При этом Центробанк РФ установит особенности деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений.

Также с 1 января 2023 года в новых субъектах будет применяться бюджетное законодательство РФ, бюджеты новых регионов будут утверждены до 15 декабря 2022 года.

Кроме того, до 1 января 2028 года госрегистрация прав на недвижимое имущество будет возможна на основании документов, выданных органами государственной власти республик и Украины. На территории новых субъектов также устанавливается специальный режим регулирования градостроительной деятельности до 1 января 2028 года. После этого процессы градостроительной деятельности будут приведены в полное соответствие с Градостроительным кодексом РФ.

Международная реакция

Признавать референдумы пока не собирается ни одна страна в мире. Ничего о возможности их признания пока не заявляли даже КНДР и Сирия – две единственные страны, признавшие независимость ДНР и ЛНР.

Глава МИД Белоруссии (она до сих пор официально не признала ни независимость ДНР и ЛНР, ни российскую принадлежность Крыма) в ответ на вопрос о признании референдумов заявил, что это решение «будет принято исходя из национальных интересов».

Китай (тоже не признал ни ДНР, ни ЛНР, ни Крым) официально референдумы не комментировал, но во вторник его постпред при ООН заявил в ответ на вопрос об Украине, что «позиция Китая остается неизменной и четкой – суверенитет и территориальная целостность стран должны соблюдаться».

Представители Казахстана и Сербии заранее заявили, что итоги референдума признавать не будут. Еще раньше с такими же заявлениями выступили представители ЕС и США.

Как присоединяли Крым

Как известно, в 2014 году происходило присоединение Крыма и Севастополя. Тогда использовалась эта же схема, закрепленная законом «О порядке принятия в РФ и образования в её составе нового субъекта РФ»:

11 марта депутаты обеих территорий проголосовали за декларацию о независимости, в которой говорилось, что если в результате референдума 16 марта будет принято решение о вхождении в состав России, то Крым будет объявлен независимым и суверенным государством с республиканской формой правления.

На следующий день после референдумов, 17 марта 2014 года, власти Крыма и Севастополя обратились к Президенту России с официальной просьбой о включении их в состав РФ. Путин в тот же день подписал указ о признании независимости Крыма с имеющим в его составе особый статус Севастополем и распорядился подготовить международный договор о присоединении республики к РФ.

18 марта соглашение было подписано в Кремле в торжественной обстановке (этому предшествовало выступление Путина перед членами Федерального собрания с 50-минутной речью) и отправлено на заключение в КС.

В первой половине дня 19 марта КС подтвердил соответствие договора Конституции, и уже через несколько часов президент внес его на ратификацию в Госдуму вместе с проектом закона об образовании в составе России двух новых субъектов.

20 марта Госдума ратифицировала договор и приняла закон о новых субъектах РФ, 21 марта эти документы одобрил Совет Федерации, а еще через пару часов они уже были подписаны Путиным и вступили в силу.

Вся процедура присоединения Крыма и Севастополя заняла шесть дней.

По данным российских СМИ