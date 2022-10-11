МОБИЛИЗАЦИЯ

Печать
PDF

11 Октября 2022

postan1725_web2

В предыдущем номере «Вести» рассказывали о том, как на Камчатке заработала группа по защите прав мобилизованных граждан. Как оказалось, о составе этой группы не знали не только операторы горячих линий, призванные информировать граждан по вопросам мобилизации, но и те, кто в эту группу вошел. Не ответили операторы и на наши вопросы о том, в каком законе можно прочесть о возрастных рамках, в пределах которых мобилизуют граждан, и о прохождении ими медкомиссии. («В» от 5 октября 2022 года «Мобилизация. Мы спросили, нам ответили, что ответов нет».)

 

За прошедшую неделю произошли изменения. Теперь у нас заработал центр поддержки военнослужащих и членов их семей. «Сначала у нас была создана рабочая группа, сейчас открыт постоянно действующий Центр с отдельно выделенным помещением и возможностью предоставления консультаций по вопросам, которые беспокоят самих военнослужащих и членов их семей. Специалисты помогают решить самые разные вопросы: от оформления заявки в банк и получения отсрочки по ипотечным кредитам, до сбора пакета документов, подтверждающего сохранение за военнослужащим рабочего места и соблюдения прав мобилизованных при нахождении в зоне проведения специальной военной операции. Наша задача – создание структуры, которая позволит во взаимодействии с Советом жен военнослужащих, специализированными общественными организациями (какими? – Прим. ред.) адаптировать под запросы предоставляемые консультации», – сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Его слова были опубликованы на сайте Правительства Камчатского края с уточнением: Центр поддержки создан на базе комплексного центра социального обслуживания населения в социальном МФЦ и работает в Петропавловске-Камчатском по ул. Войцешека, 21: в понедельник и среду с 9:00 до 17:15, во вторник и четверг с 9:00 до 19:00, в пятницу с 9:00 до 16:00, субботу с 10:00 до 14:00. Ниже были указаны телефоны горячей линии Центра: уже знакомый нам номер 8-800-141-00-00 и 8 (4152) 23-21-22.

Мы заинтересовались, кто из представителей женсовета взаимодействует с Центром поддержки военнослужащих и членов их семей. Наш корреспондент, назвав свою должность, имя, отчество и фамилию, спросил об этом председателя женсовета при объединенном командовании Вооруженных сил на северо-востоке РФ Светлану Владимировну Федченко. Но она наотрез отказалась отвечать на этот несложный вопрос. Председатель объяснила это тем, что не может дать такую информацию по телефону, но при этом утверждала, что знает о создании Центра поддержки. «Вам лучше обратиться со своим вопросом к заместителю командира по военно-политической работе подполковнику Логинову, он более компетентен», – сказала она. Почему в вопросах работы женсовета более компетентен подполковник Логинов, чем она сама, председатель женсовета, спросить оказалось уже некого – Светлана Федченко положила трубку.

6 октября в 17 часов мы позвонили по указанным телефонным номерам центра поддержки. Вопросы, на которые мы решили узнать ответы, на наш взгляд, интересуют сегодня не только нас, но и многих жителей Камчатки. Первый: «Какие выплаты положены военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также их родным в случае гибели бойца?» Второй: «В каких региональных и федеральных законах можно прочесть об этом?» И третий: «Кто из родственников имеет право на получение таких выплат?»

Сначала мы позвонили по номеру 23-21-22. Но трубку никто не взял. Таким образом, рабочим оказался только один номер: 8-800-141-00-00. Ответила оператор Анна. Наш корреспондент спросил, какие выплаты положены военнослужащим, участвующим в СВО, и членам их семей в случае гибели военнослужащего. Оператор ответила, что по ранению положена выплата в 500 тысяч рублей, а в случае гибели родственникам полагается миллион рублей. Когда мы попросили сослаться на законы, где это указано, и уточнить, кто из родственников имеет право на выплаты, оператор попросила дать ей время подготовиться. Она пообещала перезвонить и дать развернутые ответы, и сдержала свое слово. Вот что сказала оператор Центра:

«У нас действует социальная мера поддержки мобилизованным гражданам и их семьям от Камчатского края: им положена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Это определено постановлением Правительства Камчатского края № 513-П. (Мы ознакомились с этим документом. Размер выплаты указан в части 1. На официальном сайте краевого правительства уточняется, что единовременная выплата будет предоставляться мобилизованным гражданам Министерством социального благополучия и семейной политики Камчатского края в беззаявительном порядке на основании списков, представленных воинскими частями. Денежные средства будут переведены на лицевые счета мобилизованных граждан в течение 7 дней со дня регистрации – Прим. ред.).

При контузии и увечье, полученным военнослужащим, положена единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. При гибели военнослужащего членам его семьи положена единовременная выплата в размере 1 миллион рублей. Это утверждено постановлением Правительства Камчатского края № 150-П от 01.04.2022 года. (Мы прочли этот документ. В нем перечислены категории граждан, принимающих (принимавших) участие в СВО, которым положена дополнительная мера социальной поддержки. Согласно документу, она предоставляется военнослужащим, лицам, проходящим службу в подразделениях войск национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, лицам, проходящим службу в органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации, включенным в списки личного состава указанных частей, подразделений и органов, находящихся на территории Камчатского края, добровольцам, направленным с территории Камчатского края, и получившим ранение (контузию, увечье) в результате участия в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее – военнослужащие, добровольцы), в виде единовременной материальной помощи в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; членам семей погибших военнослужащих, добровольцев в виде единовременной материальной помощи в размере 1 000 000 (один миллион) рублей в равных долях каждому члену семьи.

Федеральные выплаты определены указом Президента РФ от 5 марта 2022 года № 98 «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей». В случае гибели военнослужащего положена федеральная выплата в размере 5 миллионов рублей членам семьи погибшего в равных долях. При увечии и контузии военнослужащему положена единовременная федеральная выплата в размере 3 миллиона рублей. (Сумма выплат указана в пункте 1 указа № 98. – Прим. ред.)».

Честно говоря, мы порадовались, что операторы горячих линий научились давать такие развернутые, а главное, документально обоснованные ответы. Но радость была преждевременной. Оператор сказала: «Теперь что касается страховых выплат. Если у военнослужащего наступает инвалидность 1 группы, ему положена выплата в размере 2 миллиона 226 тысяч 348 рублей. При 2 группе – 1 миллион 484 тысячи 232 рубля. Если 3 группа – 472 тысяч 116 рублей. И при ранении: если тяжелое, то положена выплата 296 тысяч 846 рублей; если легкое, то 74 тысячи 211 рублей. Это указано в постановлении Правительства РФ от 29 июля 1998 года № 855».

Мы открыли данное постановление. Оно называется «О мерах по реализации Федерального закона «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации». Это многостраничный документ, который содержит перечень документов, необходимых для принятия решения о выплате страховки, и перечень увечий, при наличии которых принимается решение о наступлении страхового случая. Но указанных сумм выплат мы в нём не нашли.

Однако следующий ответ оператора вызвал у нас еще большее недоумение. Мы спросили: «Кто имеет право на получение выплат?» Оператор ответила нам, что это право имеют (цитирую): «Близкие родственники, которые вели с умершим общее хозяйство. К таким лицам относятся: родители, супруги и дети, сестры, братья, бабушки, дедушки, племянники и внуки. Это определяет приказ министра обороны РФ от 24 декабря 2015 года № 833. Еще есть приказ Министерства обороны РФ от 6 мая 2012 года № 1100». Мы ознакомились с перечисленными документами и не нашли там названной нам многочисленной родни. Приказ № 833 называется «Об организации в Министерстве обороны РФ обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил РФ и граждан, призванных на военные сборы». В нём говорится, что выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию в случае гибели (смерти) застрахованного лица являются супруга или супруг, родители (усыновители), дедушка или бабушка, при условии, что они воспитывали его не менее трех лет при отсутствии родителей, отчим или мачеха, при условии, что они воспитывали и содержали его не менее пяти лет, несовершеннолетние дети застрахованного, а также дети старше 18 лет, если они стали инвалидами до наступления этого возраста, и дети до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях». Приказ № 1100 называется «О порядке выплаты в Министерстве обороны РФ единовременных пособий, предусмотренных частями 8 и 12 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». Мы не увидели в нём списка членов семьи.

Больше оператор никаких документов не называла. Поэтому дополним её слова на основании тех самых документов, на которые она ссылалась ранее, говоря о суммах федеральных и региональных выплат. Так, в указе Президента РФ № 98 говорится, что категории членов семей определяются в соответствии с частью 1.2 статьи 12 Федерального закона от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ и частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ. В Федеральном законе № 247 указано, что к лицам, имеющим право на получение компенсации, относятся: супруга (супруг), родители, дети, не достигшие возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до наступления 18 лет, а также дети до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях очно. В законе № 306-ФЗ список членов семьи, имеющих право на получение выплат, тот же. Есть только одно дополнение: в перечень включено лицо, признанное фактически воспитывавшим и содержавшим военнослужащего не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия. Также в указе № 98 уточняется, что «при отсутствии членов семей выплата осуществляется в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам указанных военнослужащих».

Далее. В первой редакции постановления правительства Камчатского края № 150-П от 1 апреля 2022 года перечень родственников был указан в приложении. Однако, согласно изменениям, внесенным в документ 30 мая 2022 года, приложение утратило силу.

Где тут сестры, братья, племянники и внуки, о которых говорила оператор Анна?

Представим на минуту, что на телефон Центра звонили не мы, а родственник погибшего бойца. Человеку, перенесшему горе, придется сначала убедиться, что работает только один из заявленных телефонов. Потом ему понадобится подождать, когда оператор горячей линии подготовится, чтобы дать полные ответы. Потом, получив наконец ссылки на законы, изучить эти, зачастую объемные и трудные для восприятии документы. И в половине из них не найти того, о чём он хотел узнать.

Подытоживая сказанное, приведу еще один момент из работы служб, призванных давать гражданам исчерпывающую информацию по вопросам частичной мобилизации. На сайте Кремля опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 года № 1725 «Об утверждении Правил предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса». В нем говорится (цитирую): «Перечень организаций <…> утверждается в 5-дневный срок со дня вступления в силу настоящих правил и направляется в Министерство обороны Российской Федерации. Выписки из перечня организаций доводятся Министерством обороны Российской Федерации до военных комиссариатов соответствующих субъектов Российской федерации в 3-дневный срок после получения указанного перечня организаций».

10 октября около 11 утра мы позвонили в Центр поддержки военнослужащих и членов их семей. В нём снова работал только один из двух указанных телефонов, а именно 8-800-141-00-00. Мы спросили: «Появились ли на Камчатке списки организаций, работники которых имеют право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации?» Оператор ответила: «Я попробую соединить вас с теми, кто поможет вам найти информацию». После того как соединить нас ни с кем не удалось, оператор сказала, что нам надо пойти в кабинет № 326, расположенный в здании правительства «на площади», взяв с собой паспорт, или позвонить по телефону 42-02-80. Она не смогла назвать имени и должности того, к кому мы должны обратиться. Наш корреспондент звонил туда несколько раз в течение часа, но трубку никто не взял.

Тогда мы позвонили в краевое заксобрание по телефону, который ранее указывался на официальном сайте наших законодателей как номер, по которому принимаются обращения граждан по вопросам частичной мобилизации. Нам ответил женский голос. Наш корреспондент назвал свой имя, отчество, фамилию и должность и задал тот же вопрос: «Появились ли в крае списки организаций, работники которых имеют право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации?» Нам ответили: «Есть территориальная комиссия Камчатского края по бронированию граждан, пребывающих в запасе. Вы можете туда обратиться. Там вам дадут информацию. Это кабинет 326 в доме № 1 на площади Ленина. Или позвоните туда по телефону 42-46-10». Когда мы спросили, как зовут человека, к которому мы должны обратиться, нам ответили, что это секретарь комиссии Сергей Александрович, фамилию его назвать отвечавшая сотрудница не смогла. Остается добавить, что наша собеседница отказалась назвать свое имя и должность. Когда мы попросили её об этом, она сказала: «А зачем вам это надо? Я дала вам консультацию, пользуйтесь ею». Этот ответ, на наш взгляд, отлично определяет принцип работы наших горячих линий и сотрудников отделов, призванных просвещать граждан. Мы вас проконсультировали, а дальше уже ваше дело. Остается добавить, что названный ею телефон оказался неверным – такого номера не существует.

Частичная мобилизация началась в нашей стране, напомню, 21 сентября. Через несколько дней у нас в регионе заработали номера телефонов, где людям обещали подробно отвечать на интересующие их вопросы по этой теме. Даже появилась специальная группа по защите прав мобилизованных граждан. Сегодня 12 октября. Телефонов стало больше, вместо группы работает уже Центр. Стало ли от этого кому-то легче? По нашему мнению, после общения с теми, кому поручено информировать граждан, вопросов становится еще больше. Напрашивается вывод, что все заявления нашего губернатора по созданию горячих линий, групп и центров ничего не стоят. Потому что получить полную, обоснованную ссылками на законы информацию там невозможно. Операторы просто не читали законов. Удивительна позиция уполномоченного по правам человека в Камчатском крае Андрея Зимина. Если губернатор объявляет, что создана рабочая группа по защите прав мобилизованных граждан, он должен быть в первых рядах этой группы, работать, засучив рукава, и не уходить от вопросов по поводу работы такой группы. Он же отказывается сказать даже два-три предложения на эту тему корреспондентам, отчего поневоле возникает вопрос: а знает ли он о такой группе вообще? Не менее загадочно ведет себя председатель женсовета Светлана Федченко, которая отказывается отвечать на самый простой вопрос о том, кто из представителей женсовета работает во взаимодействии с Центром поддержки. Она переадресовывает нас к замполиту Левченко, который, по её версии, знает это лучше. А если завтра его переведут на территорию проведения СВО, кого мы будем спрашивать о работе женсовета?

Из номера в номер у нас остается невыясненным вопрос о возрастных рамках для призыва мобилизованных граждан, который мы постоянно задаем губернатору. Когда же наконец глава региона сможет внести в него ясность и объяснить, подлежит ли призыву по частичной мобилизации рядовой и сержантский состав в возрасте до 35 лет, как заявил об этом контр-адмирал Цимлянский? И где прописана эта норма? Если после 35 лет рядовые и сержанты призыву не подлежат, то почему на Камчатке их всё-таки призывают?

Мы не говорим о том, что после объявления частичной мобилизации всё должно заработать «по щелчку». Но с момента её объявления прошло уже больше двадцати дней. И еще две недели прошло с той поры, как у нас заработала группа по защите прав мобилизованных граждан, а теперь уже и центр открыт. Неужели за это время нельзя было наладить нормальную работу тематических горячих линий? Газета взяла на себя труд искать ссылки в законах. Мы изучаем и читаем их. Во-первых, нам тоже звонят читатели, во-вторых, мы даем информацию о ходе частичной мобилизации и стремимся, чтобы она была полной и обоснованной документально. Неужели трудно напечатать сборник документов, на основании которых определяется порядок разных выплат и получения иных льгот военнослужащим и их семьям, перечислить категории родственников, которым положены такие выплаты, чтобы люди могли понять, на что они могут рассчитывать? На наш взгляд, это принесет куда большую пользу, чем ответы операторов горячих линий и сотрудников отделов, призванных консультировать граждан по вопросам мобилизации, о которой они имеют весьма смутное представление.

Соб. инф.

 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 30 сентября 2022 г. № 1725

П Р А В И Л А

предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса

  1. Настоящие Правила определяют категории граждан Российской Федерации из числа работающих в организациях оборонно-промышленного комплекса (далее – организации), которым предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, и порядок предоставления этого права.
  2. Право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее – отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации) предоставляется следующим категориям граждан Российской Федерации – руководителям, специалистам и рабочим, работающим в организациях и участвующим в выполнении заданий государственного оборонного заказа (далее – граждане).
  3. Перечень организаций разрабатывается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации с разбивкой по субъектам Российской Федерации с учетом предложений Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», утверждается в 5-дневный срок со дня вступления в силу настоящих Правил и направляется в Министерство обороны Российской Федерации.
  4. Выписки из перечня организаций доводятся Министерством обороны Российской Федерации до военных комиссариатов соответствующих субъектов Российской Федерации в 3-дневный срок после получения указанного перечня организаций.
  5. Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам призывными комиссиями по мобилизации граждан на основании списков граждан, направляемых руководителями организаций, в 3-дневный срок после получения указанных списков граждан.

В списках граждан указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) граждан, год и место их рождения, категория из числа указанных в пункте 2 настоящих Правил, а также степень их участия в выполнении заданий государственного оборонного заказа.

6. Организации, в которых работают граждане, получившие отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, в недельный срок со дня увольнения таких граждан обязаны проинформировать об этом соответствующий военный комиссариат.

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."