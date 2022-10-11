МОБИЛИЗАЦИЯ

11 Октября 2022



В предыдущем номере «Вести» рассказывали о том, как на Камчатке заработала группа по защите прав мобилизованных граждан. Как оказалось, о составе этой группы не знали не только операторы горячих линий, призванные информировать граждан по вопросам мобилизации, но и те, кто в эту группу вошел. Не ответили операторы и на наши вопросы о том, в каком законе можно прочесть о возрастных рамках, в пределах которых мобилизуют граждан, и о прохождении ими медкомиссии. («В» от 5 октября 2022 года «Мобилизация. Мы спросили, нам ответили, что ответов нет».)

За прошедшую неделю произошли изменения. Теперь у нас заработал центр поддержки военнослужащих и членов их семей. «Сначала у нас была создана рабочая группа, сейчас открыт постоянно действующий Центр с отдельно выделенным помещением и возможностью предоставления консультаций по вопросам, которые беспокоят самих военнослужащих и членов их семей. Специалисты помогают решить самые разные вопросы: от оформления заявки в банк и получения отсрочки по ипотечным кредитам, до сбора пакета документов, подтверждающего сохранение за военнослужащим рабочего места и соблюдения прав мобилизованных при нахождении в зоне проведения специальной военной операции. Наша задача – создание структуры, которая позволит во взаимодействии с Советом жен военнослужащих, специализированными общественными организациями (какими? – Прим. ред.) адаптировать под запросы предоставляемые консультации», – сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Его слова были опубликованы на сайте Правительства Камчатского края с уточнением: Центр поддержки создан на базе комплексного центра социального обслуживания населения в социальном МФЦ и работает в Петропавловске-Камчатском по ул. Войцешека, 21: в понедельник и среду с 9:00 до 17:15, во вторник и четверг с 9:00 до 19:00, в пятницу с 9:00 до 16:00, субботу с 10:00 до 14:00. Ниже были указаны телефоны горячей линии Центра: уже знакомый нам номер 8-800-141-00-00 и 8 (4152) 23-21-22.

Мы заинтересовались, кто из представителей женсовета взаимодействует с Центром поддержки военнослужащих и членов их семей. Наш корреспондент, назвав свою должность, имя, отчество и фамилию, спросил об этом председателя женсовета при объединенном командовании Вооруженных сил на северо-востоке РФ Светлану Владимировну Федченко. Но она наотрез отказалась отвечать на этот несложный вопрос. Председатель объяснила это тем, что не может дать такую информацию по телефону, но при этом утверждала, что знает о создании Центра поддержки. «Вам лучше обратиться со своим вопросом к заместителю командира по военно-политической работе подполковнику Логинову, он более компетентен», – сказала она. Почему в вопросах работы женсовета более компетентен подполковник Логинов, чем она сама, председатель женсовета, спросить оказалось уже некого – Светлана Федченко положила трубку.

6 октября в 17 часов мы позвонили по указанным телефонным номерам центра поддержки. Вопросы, на которые мы решили узнать ответы, на наш взгляд, интересуют сегодня не только нас, но и многих жителей Камчатки. Первый: «Какие выплаты положены военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также их родным в случае гибели бойца?» Второй: «В каких региональных и федеральных законах можно прочесть об этом?» И третий: «Кто из родственников имеет право на получение таких выплат?»

Сначала мы позвонили по номеру 23-21-22. Но трубку никто не взял. Таким образом, рабочим оказался только один номер: 8-800-141-00-00. Ответила оператор Анна. Наш корреспондент спросил, какие выплаты положены военнослужащим, участвующим в СВО, и членам их семей в случае гибели военнослужащего. Оператор ответила, что по ранению положена выплата в 500 тысяч рублей, а в случае гибели родственникам полагается миллион рублей. Когда мы попросили сослаться на законы, где это указано, и уточнить, кто из родственников имеет право на выплаты, оператор попросила дать ей время подготовиться. Она пообещала перезвонить и дать развернутые ответы, и сдержала свое слово. Вот что сказала оператор Центра:

«У нас действует социальная мера поддержки мобилизованным гражданам и их семьям от Камчатского края: им положена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Это определено постановлением Правительства Камчатского края № 513-П. (Мы ознакомились с этим документом. Размер выплаты указан в части 1. На официальном сайте краевого правительства уточняется, что единовременная выплата будет предоставляться мобилизованным гражданам Министерством социального благополучия и семейной политики Камчатского края в беззаявительном порядке на основании списков, представленных воинскими частями. Денежные средства будут переведены на лицевые счета мобилизованных граждан в течение 7 дней со дня регистрации – Прим. ред.).

При контузии и увечье, полученным военнослужащим, положена единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. При гибели военнослужащего членам его семьи положена единовременная выплата в размере 1 миллион рублей. Это утверждено постановлением Правительства Камчатского края № 150-П от 01.04.2022 года. (Мы прочли этот документ. В нем перечислены категории граждан, принимающих (принимавших) участие в СВО, которым положена дополнительная мера социальной поддержки. Согласно документу, она предоставляется военнослужащим, лицам, проходящим службу в подразделениях войск национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, лицам, проходящим службу в органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации, включенным в списки личного состава указанных частей, подразделений и органов, находящихся на территории Камчатского края, добровольцам, направленным с территории Камчатского края, и получившим ранение (контузию, увечье) в результате участия в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее – военнослужащие, добровольцы), в виде единовременной материальной помощи в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; членам семей погибших военнослужащих, добровольцев в виде единовременной материальной помощи в размере 1 000 000 (один миллион) рублей в равных долях каждому члену семьи.

Федеральные выплаты определены указом Президента РФ от 5 марта 2022 года № 98 «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей». В случае гибели военнослужащего положена федеральная выплата в размере 5 миллионов рублей членам семьи погибшего в равных долях. При увечии и контузии военнослужащему положена единовременная федеральная выплата в размере 3 миллиона рублей. (Сумма выплат указана в пункте 1 указа № 98. – Прим. ред.)».

Честно говоря, мы порадовались, что операторы горячих линий научились давать такие развернутые, а главное, документально обоснованные ответы. Но радость была преждевременной. Оператор сказала: «Теперь что касается страховых выплат. Если у военнослужащего наступает инвалидность 1 группы, ему положена выплата в размере 2 миллиона 226 тысяч 348 рублей. При 2 группе – 1 миллион 484 тысячи 232 рубля. Если 3 группа – 472 тысяч 116 рублей. И при ранении: если тяжелое, то положена выплата 296 тысяч 846 рублей; если легкое, то 74 тысячи 211 рублей. Это указано в постановлении Правительства РФ от 29 июля 1998 года № 855».

Мы открыли данное постановление. Оно называется «О мерах по реализации Федерального закона «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации». Это многостраничный документ, который содержит перечень документов, необходимых для принятия решения о выплате страховки, и перечень увечий, при наличии которых принимается решение о наступлении страхового случая. Но указанных сумм выплат мы в нём не нашли.

Однако следующий ответ оператора вызвал у нас еще большее недоумение. Мы спросили: «Кто имеет право на получение выплат?» Оператор ответила нам, что это право имеют (цитирую): «Близкие родственники, которые вели с умершим общее хозяйство. К таким лицам относятся: родители, супруги и дети, сестры, братья, бабушки, дедушки, племянники и внуки. Это определяет приказ министра обороны РФ от 24 декабря 2015 года № 833. Еще есть приказ Министерства обороны РФ от 6 мая 2012 года № 1100». Мы ознакомились с перечисленными документами и не нашли там названной нам многочисленной родни. Приказ № 833 называется «Об организации в Министерстве обороны РФ обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил РФ и граждан, призванных на военные сборы». В нём говорится, что выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию в случае гибели (смерти) застрахованного лица являются супруга или супруг, родители (усыновители), дедушка или бабушка, при условии, что они воспитывали его не менее трех лет при отсутствии родителей, отчим или мачеха, при условии, что они воспитывали и содержали его не менее пяти лет, несовершеннолетние дети застрахованного, а также дети старше 18 лет, если они стали инвалидами до наступления этого возраста, и дети до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях». Приказ № 1100 называется «О порядке выплаты в Министерстве обороны РФ единовременных пособий, предусмотренных частями 8 и 12 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». Мы не увидели в нём списка членов семьи.

Больше оператор никаких документов не называла. Поэтому дополним её слова на основании тех самых документов, на которые она ссылалась ранее, говоря о суммах федеральных и региональных выплат. Так, в указе Президента РФ № 98 говорится, что категории членов семей определяются в соответствии с частью 1.2 статьи 12 Федерального закона от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ и частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ. В Федеральном законе № 247 указано, что к лицам, имеющим право на получение компенсации, относятся: супруга (супруг), родители, дети, не достигшие возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до наступления 18 лет, а также дети до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях очно. В законе № 306-ФЗ список членов семьи, имеющих право на получение выплат, тот же. Есть только одно дополнение: в перечень включено лицо, признанное фактически воспитывавшим и содержавшим военнослужащего не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия. Также в указе № 98 уточняется, что «при отсутствии членов семей выплата осуществляется в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам указанных военнослужащих».

Далее. В первой редакции постановления правительства Камчатского края № 150-П от 1 апреля 2022 года перечень родственников был указан в приложении. Однако, согласно изменениям, внесенным в документ 30 мая 2022 года, приложение утратило силу.

Где тут сестры, братья, племянники и внуки, о которых говорила оператор Анна?

Представим на минуту, что на телефон Центра звонили не мы, а родственник погибшего бойца. Человеку, перенесшему горе, придется сначала убедиться, что работает только один из заявленных телефонов. Потом ему понадобится подождать, когда оператор горячей линии подготовится, чтобы дать полные ответы. Потом, получив наконец ссылки на законы, изучить эти, зачастую объемные и трудные для восприятии документы. И в половине из них не найти того, о чём он хотел узнать.

Подытоживая сказанное, приведу еще один момент из работы служб, призванных давать гражданам исчерпывающую информацию по вопросам частичной мобилизации. На сайте Кремля опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 года № 1725 «Об утверждении Правил предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса». В нем говорится (цитирую): «Перечень организаций <…> утверждается в 5-дневный срок со дня вступления в силу настоящих правил и направляется в Министерство обороны Российской Федерации. Выписки из перечня организаций доводятся Министерством обороны Российской Федерации до военных комиссариатов соответствующих субъектов Российской федерации в 3-дневный срок после получения указанного перечня организаций».

10 октября около 11 утра мы позвонили в Центр поддержки военнослужащих и членов их семей. В нём снова работал только один из двух указанных телефонов, а именно 8-800-141-00-00. Мы спросили: «Появились ли на Камчатке списки организаций, работники которых имеют право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации?» Оператор ответила: «Я попробую соединить вас с теми, кто поможет вам найти информацию». После того как соединить нас ни с кем не удалось, оператор сказала, что нам надо пойти в кабинет № 326, расположенный в здании правительства «на площади», взяв с собой паспорт, или позвонить по телефону 42-02-80. Она не смогла назвать имени и должности того, к кому мы должны обратиться. Наш корреспондент звонил туда несколько раз в течение часа, но трубку никто не взял.

Тогда мы позвонили в краевое заксобрание по телефону, который ранее указывался на официальном сайте наших законодателей как номер, по которому принимаются обращения граждан по вопросам частичной мобилизации. Нам ответил женский голос. Наш корреспондент назвал свой имя, отчество, фамилию и должность и задал тот же вопрос: «Появились ли в крае списки организаций, работники которых имеют право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации?» Нам ответили: «Есть территориальная комиссия Камчатского края по бронированию граждан, пребывающих в запасе. Вы можете туда обратиться. Там вам дадут информацию. Это кабинет 326 в доме № 1 на площади Ленина. Или позвоните туда по телефону 42-46-10». Когда мы спросили, как зовут человека, к которому мы должны обратиться, нам ответили, что это секретарь комиссии Сергей Александрович, фамилию его назвать отвечавшая сотрудница не смогла. Остается добавить, что наша собеседница отказалась назвать свое имя и должность. Когда мы попросили её об этом, она сказала: «А зачем вам это надо? Я дала вам консультацию, пользуйтесь ею». Этот ответ, на наш взгляд, отлично определяет принцип работы наших горячих линий и сотрудников отделов, призванных просвещать граждан. Мы вас проконсультировали, а дальше уже ваше дело. Остается добавить, что названный ею телефон оказался неверным – такого номера не существует.

Частичная мобилизация началась в нашей стране, напомню, 21 сентября. Через несколько дней у нас в регионе заработали номера телефонов, где людям обещали подробно отвечать на интересующие их вопросы по этой теме. Даже появилась специальная группа по защите прав мобилизованных граждан. Сегодня 12 октября. Телефонов стало больше, вместо группы работает уже Центр. Стало ли от этого кому-то легче? По нашему мнению, после общения с теми, кому поручено информировать граждан, вопросов становится еще больше. Напрашивается вывод, что все заявления нашего губернатора по созданию горячих линий, групп и центров ничего не стоят. Потому что получить полную, обоснованную ссылками на законы информацию там невозможно. Операторы просто не читали законов. Удивительна позиция уполномоченного по правам человека в Камчатском крае Андрея Зимина. Если губернатор объявляет, что создана рабочая группа по защите прав мобилизованных граждан, он должен быть в первых рядах этой группы, работать, засучив рукава, и не уходить от вопросов по поводу работы такой группы. Он же отказывается сказать даже два-три предложения на эту тему корреспондентам, отчего поневоле возникает вопрос: а знает ли он о такой группе вообще? Не менее загадочно ведет себя председатель женсовета Светлана Федченко, которая отказывается отвечать на самый простой вопрос о том, кто из представителей женсовета работает во взаимодействии с Центром поддержки. Она переадресовывает нас к замполиту Левченко, который, по её версии, знает это лучше. А если завтра его переведут на территорию проведения СВО, кого мы будем спрашивать о работе женсовета?

Из номера в номер у нас остается невыясненным вопрос о возрастных рамках для призыва мобилизованных граждан, который мы постоянно задаем губернатору. Когда же наконец глава региона сможет внести в него ясность и объяснить, подлежит ли призыву по частичной мобилизации рядовой и сержантский состав в возрасте до 35 лет, как заявил об этом контр-адмирал Цимлянский? И где прописана эта норма? Если после 35 лет рядовые и сержанты призыву не подлежат, то почему на Камчатке их всё-таки призывают?

Мы не говорим о том, что после объявления частичной мобилизации всё должно заработать «по щелчку». Но с момента её объявления прошло уже больше двадцати дней. И еще две недели прошло с той поры, как у нас заработала группа по защите прав мобилизованных граждан, а теперь уже и центр открыт. Неужели за это время нельзя было наладить нормальную работу тематических горячих линий? Газета взяла на себя труд искать ссылки в законах. Мы изучаем и читаем их. Во-первых, нам тоже звонят читатели, во-вторых, мы даем информацию о ходе частичной мобилизации и стремимся, чтобы она была полной и обоснованной документально. Неужели трудно напечатать сборник документов, на основании которых определяется порядок разных выплат и получения иных льгот военнослужащим и их семьям, перечислить категории родственников, которым положены такие выплаты, чтобы люди могли понять, на что они могут рассчитывать? На наш взгляд, это принесет куда большую пользу, чем ответы операторов горячих линий и сотрудников отделов, призванных консультировать граждан по вопросам мобилизации, о которой они имеют весьма смутное представление.

Соб. инф.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 30 сентября 2022 г. № 1725

П Р А В И Л А

предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса

Настоящие Правила определяют категории граждан Российской Федерации из числа работающих в организациях оборонно-промышленного комплекса (далее – организации), которым предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, и порядок предоставления этого права. Право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее – отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации) предоставляется следующим категориям граждан Российской Федерации – руководителям, специалистам и рабочим, работающим в организациях и участвующим в выполнении заданий государственного оборонного заказа (далее – граждане). Перечень организаций разрабатывается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации с разбивкой по субъектам Российской Федерации с учетом предложений Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», утверждается в 5-дневный срок со дня вступления в силу настоящих Правил и направляется в Министерство обороны Российской Федерации. Выписки из перечня организаций доводятся Министерством обороны Российской Федерации до военных комиссариатов соответствующих субъектов Российской Федерации в 3-дневный срок после получения указанного перечня организаций. Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам призывными комиссиями по мобилизации граждан на основании списков граждан, направляемых руководителями организаций, в 3-дневный срок после получения указанных списков граждан.

В списках граждан указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) граждан, год и место их рождения, категория из числа указанных в пункте 2 настоящих Правил, а также степень их участия в выполнении заданий государственного оборонного заказа.

6. Организации, в которых работают граждане, получившие отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, в недельный срок со дня увольнения таких граждан обязаны проинформировать об этом соответствующий военный комиссариат.