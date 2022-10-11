МОБИЛИЗАЦИЯ – ОНА ДЛЯ ВСЕХ МОБИЛИЗАЦИЯ

11 Октября 2022



В газету «Вести» попало сразу два письма: от Общественного совета по энергетике Камчатского края и от председателя, члена Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Камчатском крае. Сначала поговорим о первом письме.

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Губернатору Камчатского края

Солодову В.В.

Председателю Законодательного Собрания Камчатского края

Унтиловой И. Л.

Министру ЖКХ и энергетики Камчатского края

Питиримову А.А.

Прокурору Камчатского края Рычагову Д.В.

Уважаемые коллеги!

От имени Общественного Совета по энергетике Камчатского края, на основании Положения об Общественном Совете по энергетике Камчатского края, обращаемся к Вам с предложением незамедлительно принять экстренные меры по разрешению чрезвычайной ситуации, сложившейся в сфере ЖКХ и энергетики Камчатского края, возникшей вследствие проведения мероприятий по частичной мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647, в результате которых часть технологического персонала предприятий электро-, тепло- и водоснабжения была мобилизована или подлежит мобилизации (в некоторых отдаленных, изолированных энергорайонах – до 50 % вышеуказанного персонала).

С учетом того, что предприятия ЖКХ и энергетики являются стратегически важными объектами жизнеобеспечения, в том числе объектов Министерства обороны РФ (Камчатский край является также приграничной территорией), ответственность за бесперебойное, стабильное электро-, тепло- и водоснабжение возложена на руководителей этих компаний и руководителей органов местного самоуправления, в Камчатском крае полностью отсутствует возможность совмещения либо замены одних подготовленных в этой сфере сотрудников другими, в силу ограниченной численности и трудоспособности населения края, отвлечение оперативно-технического, технологического персонала вышеуказанных предприятий от основной функции создает реальную угрозу техногенных аварий.

Ввиду того, что Правительство Российской Федерации считает возможным бронирование специалистов в сфере оборонно-промышленного комплекса, информационных технологий, связи, финансового сектора, информации (СМИ), предлагаем содействовать разработке простого и понятного механизма по обеспечению 100% бронирования вышеуказанного технологического персонала для Камчатского края.

Во избежание возникновения нарушений электро-, тепло- и водоснабжения в предстоящий осенне-зимний отопительный период считаем целесообразным создание при Правительстве Камчатского края оперативного штаба по вопросам обеспечения бесперебойного функционирования компаний ЖКХ и энергетики в условиях проведения частичной мобилизации.

И.о. председателя Общественного Совета

по энергетике Камчатского края

И. А. БЕЛЬКОВ».

Из письма следует, что своевременно не была проведена работа по вопросам бронирования наших граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил РФ. Для предприятий энергетического комплекса Камчатского края отсутствие своевременного бронирования имеет едва ли не катастрофические последствия. Как такое могло произойти, что работников, занятых на предприятиях, обеспечивающих бесперебойное снабжение социально значимых и других объектов теплом и электроэнергией, начали призывать из запаса на военную службу, не смог ответить министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Александр Питиримов. На мой вопрос, существует ли проблема, связанная с обслуживанием предприятий энергетического комплекса из-за частичной мобилизации, Александр Александрович сказал, что вначале она была, а теперь (дословно) «находится под контролем». Расшифровать понятие «находится под контролем» у него, на мой взгляд, не получилось, поэтому я обратился за разъяснениями к генеральному директору АО «Камчатскэнерго» Алексею Новикову.

Алексей Новиков объяснил, что проблема с частичной мобилизацией действительно есть, но она решается. В настоящее время сформированы и поданы списки работников – претендентов на бронь (более 700 человек) в военный комиссариат Камчатского края. Этот процесс занимает немалое время, и сейчас руководство «Камчатскэнерго» ждет соответствующее решение от военкомата. От себя поясню: процедура бронирования достаточно сложна, и ею нужно заниматься круглый год. Это касается органов федеральной, региональной и муниципальной исполнительной власти.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2015 № 655 утверждены «Правила бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях». Затем межведомственная комиссия при Правительстве РФ утвердила «Выписку из Методических рекомендаций для организаций и администраций сельских поселений по вопросам бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, и работающих в органах местного самоуправления и организациях, на период мобилизации и на военное время». Объём этих рекомендаций вместе с приложениями занимает 24 страницы стандартных листов формата А4.

Чтобы разобраться во всех тонкостях мобилизации, т.е. изучить законы «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», «О воинской обязанности и военной службе», а также соответствующие постановления Правительства Российской Федерации и региональных властей, нужно потратить не один день. Если этой работой не заниматься постоянно, то она сваливается как снежный ком, и органы федеральной, региональной и муниципальной власти получают огромную проблему. Существующие планы мобилизационной подготовки во всех госучреждениях, включая коммерческие, должны своевременно корректироваться. В противном случае люди, не получающие ответы на самые животрепещущие вопросы частичной мобилизации, начинают проявлять недовольство властью, а следовательно, нарастает социальное напряжение.

Я не устаю повторять, что один дурак у власти может принести не меньше вреда, чем трое террористов. Власть, особенно в подобных ситуациях, не должна демонстрировать свою некомпетентность или бессилие. Люди приходят за ответом не к Президенту Российской Федерации, а к чиновникам, которые на заданные вопросы по частичной мобилизации не должны отвечать «не знаю» в рамках своей компетенции или переадресовывать вопрос другим чиновникам, заставляя обратившегося ходить по кругу. Если даются справочные телефоны или телефоны горячей линии, то те, кто на них звонит, также должны получать вразумительные ответы, а не слушать околесицу операторов.

И еще, понимаю, в это трудное для Отечества время мы все должны затянуть пояса для достижения победы. Мне показалось уместным обращение председателя комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Камчатском крае Сергея Мылова. Приводим его без изменений (полный текст письма в редакции газеты имеется):

«КОМИССИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Межрегиональная общественная организация

№ 208 от 07.10.2022

Губернатору Камчатского края

Солодову В.В.

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый Владимир Викторович!

Комиссия вынуждена к Вам обратиться после получения 04.10.2022 года из прокуратуры Тигильского района письма № 126ж-2022 от 21.09.2022 года, где на странице 3 абзаца 3, 4 указано, что в связи с антикризисными мероприятиями с 11.03.2022 года было принято решение о приостановке реализации в Камчатском крае проекта «Решаем вместе» в сумме 4 910 572 рубля по выполнению решения Тигильского районного суда на капитальный ремонт уличного освещения, хотя это касается сохранения жизни и здоровья жителей с. Седанка, так как там практически вообще отсутствует уличное освещение уже несколько лет, а по селу ходят медведи.

На основании вышеизложенного комиссия просит Вас в установленный законом РФ срок в связи с тем, что в данный момент в Камчатском крае сложилась, видимо, сложное финансовое положение, рассмотреть инициативу МОО «Комиссии по противодействию коррупции» в целях экономии бюджетных средств Камчатского края для выполнения социальных обязательств Камчатского края и иных социально значимых проектов Камчатского края и исключить оплату авиабилетов бизнес-классом для депутатов, сотрудников Законодательного собрания Камчатского края, иных структурных организаций, в которых предусмотрена оплата авиабилетов бизнес-классом, и сэкономленные денежные средства направить на выполнение социально значимых проектов для жителей Камчатского края (капитальный ремонт электросетей с. Седанка) и иных мероприятий, направленных на поддержку социальных проектов, в том числе на помощь участникам СВО из числа жителей Камчатского края.

По окончании указанной проверки направить комиссии мотивированный письменный ответ по указанному обращению на указанную электронную почту комиссии с последующей его досылкой на указанный почтовый адрес комиссии для опубликования его в СМИ РФ.

После получения указанного обращения оно будет опубликовано в СМИ РФ.

Подпись, печать».

На мой взгляд, сегодня у губернатора любого региона нет главнее задачи, чем обеспечить исполнение мобилизационного плана, избегая социального напряжения, т.е. недовольства населения региона действиями властей. Уверен, диалог с людьми выстраивается не при помощи пустых заявлений, за которыми ничего не стоит кроме трескучих патриотических фраз, люди должны быть уверены, что власть действительно старается решить их проблемы и своими действиями доказывает, что заслуживает, извините за громкое слово, доверия народа.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ