Вопрос-ответ

22 Ноября 2022



– Что известно о причинах крушения частного вертолета Robinson на Камчатке летом этого года, когда за штурвалом находился известный биатлонист? И сколько всего авиапроисшествий с вертолетами случилось в этом году нас в крае?

Александр Т., г. Петропавловск-Камчатский

– С начала этого года на Камчатке случилось три авиапроисшествия с вертолетами. 8 июля в кальдере вулкана Узон в Кроноцком заповеднике совершил аварийную посадку вертолет Ми-8, принадлежащий АО «Камчатское авиационное предприятие». Он летел по маршруту Елизово – Узон – Долина гейзеров. На борту вертолета находились 24 пассажира, в том числе 13 выпускников камчатских школ. К счастью, никто не пострадал. Сам вертолет также не получил видимых повреждений. В авиакомпании заявили, что во время выполнения полета у вертолета Ми-8МТВ-1 отказал один из двигателей.

16 июля стало известно, что на Камчатке разбился частный вертолет Robinson R-44. Погибли три человека, воздушное судно было уничтожено полностью. («В» от 20 июля 2022 года «Очередная авиакатастрофа на Камчатке»). О том, что известно об этом крушении на сегодняшний день, мы расскажем чуть ниже.

Еще один частный вертолет совершил жесткую посадку на территории природного парка «Налычево». Об этом стало известно 4 августа. На борту судна находился один пилот, погибших и пострадавших не было. По оперативным данным, в результате неудачного приземления вертолет завалился на левый бок, повредив при этом несущий и хвостовой винты.

По результатам расследования авиационного происшествия о крушении вертолета Robinson R-44 II комиссия по расследованию авиационных происшествий опубликовала промежуточный отчет. Уточняется, что документ выпущен до окончания расследования, информация, изложенная в нем, может быть дополнена и уточнена по мере поступления дополнительных фактов.

Напомним, что воздушным судном управлял уроженец села Мильково, пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров, Игорь Малиновский. Вертолет принадлежал его отцу. На момент авиакатастрофы на борту R-44, кроме Игоря, было два пассажира – туристы из Москвы.

Согласно промежуточному отчету, полет вертолета был запланирован по маршруту: п. Мильково – Долина гейзеров – вулкан Узон – вулкан Кизимен – Тумрокские источники – вулкан Толбачик – п. Мильково, и согласован с администрацией заповедника. Накануне вертолет полностью заправили бензином AVGAS 100LL. Взлетный вес вертолета с учетом веса командира воздушного судна, пассажиров, веса заправленного топлива не превышал ограничений R-44 II по максимальному взлетному весу – 1 089 кг.

Комиссия установила, что с момента взлета до катастрофы прошло чуть менее двух часов. В 12:13 командир воздушного судна вышел на связь с диспетчером аэродрома Мильково и доложил маршрут полета, высоту полета (1 500 м) и запросил метеоусловия. В 12:16 выполнил взлет, о чем доложил диспетчеру. В 12:27 подтвердил время контрольной связи (20:00). Далее, в 13:06 в WhatsApp вышел на связь с отцом и сообщил, что погодные условия в Долине гейзеров неудовлетворительные, и он был вынужден осуществить посадку на посадочной площадке Узон. Диспетчеру о выполнении посадки пилот не докладывал. В 14:02 он выполнил взлет с п. п. Узон. В расчетное время (20:00) на контрольную связь не вышел, после чего начался поиск, однако R-44 не обнаружили.

Согласно документу, элементы конструкции вертолета были обнаружены 17 июля в 16:10 командиром вертолета Ми 8, выполнявшим полет с аэродрома Елизово в Долину гейзеров. Координаты места обнаружения обломков он передал воздушным судам, выполнявшим поисковые работы. Как оказалось, фрагменты R-44 были разбросаны на участке шириной около 80 метров и протяженностью почти 130 метров. Если обломки разбросало по такой по площади, значит, вертолет врезался в землю на почти максимальной скорости.

«Первое столкновение ВС (воздушного судна. – Прим. ред.) с земной поверхностью произошло рулевым винтом и хвостовым оперением, в результате чего на земле остался след в виде воронки, горизонтальная проекция которой имеет вид овала размером около 30 х 10 см, глубиной около 20 см с наличием в непосредственной близости (около 1 м) разрушенного рулевого винта и фрагмента хвостового оперения», – указали составители отчета.

Уточняется, что у командира R-44 стаж пилота был небольшим: 15 марта 2022 года он получил диплом ФГБОУ ВО «Ульяновский институт ГА имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева» по специальности «Летная эксплуатация летательных аппаратов», квалификация – пилот. В период с 25.04.2022 по 26.05.2022 прошел обучение по программе дополнительного профессионального образования по программе подготовки пилотов на вертолет Robinson R-44 в АУЦ ООО «ГРАНАТ» в г. Артем Приморского края. К моменту авиакатастрофы общий налет у Игоря Малиновского составлял 125 часов, из них 25 часов на R-44 II.

Что касается воздушного судна, то оно было куплено отцом Игоря у частного лица в конце марта 2020 года. Составители отчета подчеркнули, что все предусмотренные регламентом технического обслуживания работы, сервисные бюллетени и директивы летной годности на воздушное судно по состоянию на 16 июля 2022 года были выполнены в полном объеме и в установленные сроки. «Остатки межремонтных ресурсов и календарных сроков службы агрегатов и компонентов ВС были достаточны для выполнения полетного задания», – говорится в документе.

В промежуточном отчете, который носит справочный характер, выводов о причине катастрофы не содержится. Можно предположить, что командир воздушного судна временно потерял видимость из-за ухудшения погоды. Вертолет начал быстро снижаться, но пилот понял это слишком поздно. Другими словами, он не набрал высоту, так как перестал понимать, где земля, и принял при этом решение увеличить скорость движения, так как думал, что идет на взлет. На самом же деле он просто потерял ориентиры в пространстве.

Дальнейшее содержание отчета подтверждает версию редакции. В качестве итога, чтобы предотвратить допущенные ошибки в будущем, комиссия по расследованию излагает рекомендации летному составу по предотвращению потери пилотами пространственной ориентировки. Приводим их здесь дословно: «Потеря видимости может закончиться катастрофой. Выполнение полета при плохой видимости из-за тумана, снега, низкой облачности или даже в темную ночь может привести к смертельному исходу. У вертолетов собственная устойчивость меньше, их скорость изменения пространственного положения по крену и тангажу гораздо выше, чем у самолетов. Потеря пилотами внешних визуальных ориентиров, даже кратковременная, может привести к потере пространственной ориентировки, ошибочным управляющим воздействиям и неуправляемой катастрофе. Подобная ситуация может произойти, когда пилот пытается лететь над местностью с частичной видимостью и слишком поздно понимает, что видимость ухудшается. Он теряет контроль над вертолетом, когда пытается сманеврировать и выйти из зоны ухудшенной видимости, но не способен завершить этот маневр из-за отсутствия внешних визуальных ориентиров...»

После ознакомления с документом остаются вопросы. Первый: если пилот понимал, что погодные условия ухудшились и видимость резко упала, зачем он вообще взлетел? Второй: если он все-таки принял такое решение, то почему не ориентировался по приборам, установленным в кабине и показывающим положение вертолета относительно земной поверхности? Ответ напрашивается один: в возникшей ситуации это было не так просто – требовались навыки, отработанные «на автомате». Дополним, что подобные ошибки допускают не только неопытные пилоты, но и летчики с большим стажем.

Комиссия планирует исследования устройств, обнаруженных в ходе осмотра места АП: видеокамеры GoPro с накопителем памяти microSD фирмы SAMSUNG, электронных часов Polar VanTage V, навигатора Garmin GPSmap 76 (10R-022508), навигатора Garmin Aera 500, трех сотовых телефонов Apple iPhone, спутникового телефона IRIDIUM. Результаты исследований будут даны в окончательном отчете.

Дополним к этому, что начиная с 1995 года на Камчатке случилось более двадцати авиакатастроф. Во всех случаях они произошли из-за ошибок пилотов. «Вести» неоднократно рассказывали об этом в своих публикациях.

За последние пять лет на территории Камчатского края разбились три вертолета типа Robinson. Погибли семь человек. В двух случаях катастрофа произошла из-за ошибок в пилотировании. Причины аварии, случившейся 16 июля 2022 года, еще расследуются, но, судя по рекомендациям, изложенным в документе, пилот «потерял землю», то есть утратил пространственное ориентирование.

Анализируя случившееся, «Вести» уже указывали, что во всех случаях вертолетами управляли, если можно так выразиться, летчики-любители, а не профессионалы. Безусловно, полеты в гористой местности имеют свои особенности, что усложняет сам полет и повышает вероятность аварии.

Окончательный акт расследования будет опубликован в нашей газете.

Соб. инф.