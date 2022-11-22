ПЛАТА ЗА ЛЕГКОМЫСЛИЕ

22 Ноября 2022



Стихия не прощает пренебрежения

Трагическая развязка туристического похода на вулкан Ключевская сопка, когда из двенадцати участников восхождения погибли девять, по-прежнему вызывает вопросы. В нашу газету, посвятившую резонансному происшествию ряд публикаций, обращаются читатели, которых интересует, на какой стадии находится расследование и к каким предварительным выводам пришло следствие.

Прежде чем ответить читателям, напомним, что путешествие было организовано новосибирской турфирмой «Экстрим Тайм». Группе из 10 человек фирма предоставила двух гидов. Чтобы забраться на самый высокий действующий вулкан Евразии, каждый из туристов заплатил более ста тысяч рублей. В живых осталось двое: Анастасия Усачева и Роман Аверин, которые сошли с маршрута из-за ухудшения самочувствия. Третьим выжившим стал гид из Барнаула Иван Алабугин. Он сопровождал двух туристов обратно к домику вулканологов на высоту 3 300 метров, откуда ранее вся группа выдвинулась на покорение вершины.

Директора турфирмы «Экстрим Тайм» Андрея Степанова арестовали 5 сентября. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

На прошлой неделе, 17 ноября, по ходатайству следствия под стражу заключили второго подозреваемого – гида Ивана Алабугина. Он также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ.

«По ходатайству следователя следственного управления СК России по Камчатскому краю сегодня судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчина будет содержаться под стражей до 15 января 2023 года.

По данным следствия, обвиняемый, не имеющий необходимых допусков для работы с туристами на высоте в условиях повышенной опасности, осознавая небезопасность оказываемых услуг, осуществил совместно с другим гидом восхождение на вулкан Ключевская сопка, в ходе которого произошел срыв и падение группы, что повлекло смерть 8 туристов и второго гида. Продолжается проведение следственных действий с целью установления полной картины произошедшего и сбора доказательств», – говорится в официальном сообщении СУ СК России по Камчатскому краю.

Днем ранее в краевом следкоме опубликовали версию следствия о развитии событий на склоне вулкана. Приводим её дословно. «В ходе следствия установлено, что 30 августа группа туристов, прибывших из 7 регионов России, в составе 10 человек и двух гидов начала восхождение на вулкан Ключевская сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. При спуске (поняв, что группа не сможет зайти на вершину, гид принял решения спускаться. – Прим. ред.) 3 сентября по скалистой части сопки на высоте около 4,5 тысячи метров 8 туристов и 1 гид сорвались и упали вниз, где 5 человек получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Остававшиеся на высоте 4 человека впоследствии скончались в течение 3 суток», – говорится в официальном сообщении.

Напомним, что поначалу гид Иван Алабугин проходил по делу в статусе свидетеля. Из его объяснений, опубликованных в СМИ, следовало, что, подходя с туристами к домику вулканологов, он получил сигнал по рации от своего коллеги Андрея Мищенко о том, что группа сорвалась, есть погибшие, сам Андрей получил травму. Иван, взяв палатку, спальные мешки и медпрепараты, поспешил им на помощь. По его словам, он был на месте трагедии через несколько часов, поставил палатку и пытался оказать помощь выжившим. На склоне всё время был снег и сильный ветер, погода ухудшалась и люди умирали один за другим. Когда погибли все, Иван, тоже получивший обморожения, пошел вниз.

После задержания Ивана Алабугина правоохранителями его жена начала сбор средств на адвоката, о чем написала на своей странице во ВКонтакте. Она благодарит всех, кто оказал помощь, сообщает, что таких людей очень много, и пишет о своем муже как о герое, сделавшем всё возможное для спасения жизни людей. Жену понять можно. Но с каких пор стали видеть в нём героя остальные? Гиды нарушили законодательство дважды. Они повели людей по маршруту на вулкан, находящийся на территории КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки», не получив на это разрешения в учреждении, за что полагается штраф. И администрация парка заверила «Вести», что в отношении юридического лица, нарушившего закон, будет возбуждено административное дело. («В» от 21 сентября 2022 года «Эхо трагедии на Ключевском вулкане»).

Теперь выяснилось, что проводник-инструктор Иван Алабугин отправился на вулкан высотой 4 850 метров, не имея допуска к работе с туристами на высоте. Одно дело, если бы он рисковал только собой. Но ему и его коллеге, погибшему Андрею Мищенко, вверили жизни 10 человек. Восемь из них погибли.

Если считать героизмом то, что гид Иван Алабугин пошел на выручку сорвавшейся группе, получается, что останься он в домике вулканологов, это было бы нормой? За оставление людей, находящихся в смертельной опасности, последовало бы уголовное наказание со значительно худшими последствиями для гида. Он обязан был пойти на выручку группе согласно своим должностным обязанностям.

Похоже, что в отношении гидов действует та же непостижимая логика, что и в отношении экипажей самолетов, потерпевших аварию. В понимании людей пилоты всегда невиновны, даже если факты доказывают обратное.

Что касается судьбы директора турфирмы «Экстрим Тайм», то он будет содержаться под стражей до 5 января 2023 года, согласно решению Петропавловск-Камчатского городского суда. К слову, его адвокат пытался оспорить решение в апелляционной инстанции, но суд не нашел причин для его отмены. Вот что сообщила по этому поводу старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ и общественностью Елизавета Денисюк: «Камчатский краевой суд рассмотрел жалобу адвоката руководителя туристической фирмы ООО «Экстрим Тайм», обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть 9 граждан при восхождении на вулкан Ключевской (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В жалобе ставился вопрос о невиновности, изменении меры пресечения на домашний арест или залог в 1 млн рублей.

Рассмотрев доводы апелляции, краевой суд не нашел оснований для отмены решения суда первой инстанции и изменении избранной меры пресечения на более мягкую.

Директор компании был задержан 05.09.2022 и впоследствии заключен под стражу в городе Новосибирске. Для проведения следственных действий он этапирован в город Петропавловск-Камчатский».

Другими словами, глава турфирмы, угробившей 9 человек, виновным себя не считает. А как же то, что он обещал и не сумел обеспечить своим клиентам безопасность? Дело случая? На месте тех, кто сейчас просматривает рекламу туроператоров, обещающих незабываемые впечатления на вулканах Камчатки, я бы задумалась.

Окончательную точку в деле о массовой гибели людей на Ключевской сопке поставит суд.

Пока же твердо можно сказать одно: у нас в регионе по-прежнему процветает дикий туризм, который никем не контролируется. В официальном заявлении полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сделанном после окончания сложнейшей спасательной операции, прямо говорится о недостаточной квалификации как гидов, так и туристов. А вероятной причиной гибели людей названо несоблюдение техники безопасности. Выяснилось также, что коммерческая группа, собранная новосибирской турфирмой, вошла на территорию КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки», не получив на то разрешения, то есть в обход действующего законодательства. О чем инспектора парка, по нашему мнению, так никогда бы и не узнали, не случись трагической развязки.

При этом губернатор Камчатского Владимир Солодов предложил «законодательно закрепить прохождение маршрутно-квалификационной комиссии на территории субъекта перед выходом тургруппы на маршрут». Предполагается, что разрешение на каждого участника группы вместе с уведомлением о выходе будет направляться в МЧС. Глава края заявил, что «сегодня обязательность таких разрешений задекларирована в приказе Министерства спорта РФ». Увы, те его подчиненные, с которыми общались корреспонденты нашей газеты, не знали ни о существовании такого документа, ни о такой комиссии в регионе. Так что, если система и создана, она всё равно не работает. «Вести» рассказывали об этом в публикации «Эхо трагедии на Ключевском вулкане» от 21 сентября 2022 года.

Непонятно и то, как будут проверять, имеет ли турист из коммерческой группы навыки для прохождения заявленного маршрута. У него же нет альпинистской книжки, куда записывают все достижения. Это, как правило, человек, который заплатил турфирме за путешествие и вверил гидам свою жизнь. Зачастую даже не поинтересовавшись их квалификацией и полностью доверившись обещаниям организаторов похода обеспечить полную безопасность клиента.

«Вести» подробно рассказывали о том, как происходит подготовка и переподготовка профессиональных инструкторов-проводников в крае («В» от 02.09.2020 «Особенности дикого камчатского туризма»). Здесь же кратко напомним, что по этому направлению на Камчатке специализируются две организации – Федерация спортивного туризма и спортивного ориентирования Камчатского края и Камчатский клуб туристов имени Глеба Травина. Клуб проводит курс лекций и практическую подготовку, после чего обучающиеся идут в поход с наставником. На основании его отчета выпускникам курсов выдается справка о зачете прохождения туристского спортивного маршрута и диплом об окончании школы по подготовке кадров для спортивного туризма.

Дальше, по идее, выпускник должен пройти стажировку, сдать квалификационный экзамен и получить удостоверение инструктора-проводника пешего туризма. Однако ни в клубе, ни в Федерации спортивного туризма и спортивного ориентирования Камчатского края «Вестям» не ответили, сколько всего таких удостоверений было выдано камчатским проводникам-инструкторам, и сколько инструкторов с такими удостоверениями работают с туристами на Камчатке. На деле же большинство выпускников курсов устраиваются в турфирмы и работают там без удостоверения проводника-инструктора.

Судя по заявлению следователей о том, что гид из новосибирской турфирмы работал на горном маршруте, не имея для этого необходимых допусков, на материке дело обстоит не лучше.

По версии нашей газеты, давно уже пора создать единый реестр профессиональных гидов, заглянув в который каждый турист может увидеть, какой квалификацией обладает тот, кто поведет его на маршрут.

С каждым годом Камчатка становится всё более популярной у туристов, ищущих ярких впечатлений. Как известно, спрос рождает предложение, и у нас нет недостатка в коммерческих фирмах, наперебой предлагающих свои услуги в красивых и броских рекламных проспектах. После просмотра такой рекламы у многих создается иллюзия, что покорить вулкан не так уж сложно. Люди не слышат предупреждений спасателей и опытных альпинистов, которые предупреждают: вулкан, а особенно действующий – это особая территория, не похожая на маршрут в обычных горах. Подъём на него не следует недооценивать. На склонах Ключевской сопки, одного из самых опасных действующих вулканов, гибли даже опытные альпинисты, например, Илья Цветков. В 2020 году он за два дня поднялся от подножия до высоты 4 500 метров и погиб на этой отметке из-за настигшей его горной болезни. Обладатель второго разряда по альпинизму, неоднократно покорявший Ключевскую сопку, умер на её склоне из-за кровоизлияния в мозг.

Адаптация к разной высоте в каждом регионе и у каждого человека происходит по-разному, и иногда может занимать не менее двух недель. К тому же с годами организм не становится моложе.

Альпинизм – сложнейший вид спорта как физиологически, так и психологически. Он требует выносливости, силы, ловкости, умения мгновенно среагировать на изменение ситуации и принять единственно верное решение. Заниматься им надо постоянно, а не от случая к случаю. Если этого нет, любой может стать жертвой вулкана. И это не обязательно будет Ключевская сопка. Кому-то хватит гораздо меньшей высоты и нагрузки. Этим летом помощь спасателей понадобилась пожилому туристу из коммерческой группы, поднимающейся на вулкан Горелый (его высота 1 800 метров). У мужчины резко ухудшилось самочувствие, к счастью, его удалось спасти. Годом раньше на склоне этого же вулкана, подъём на который считается простым и популярным маршрутом, погибла 50-летняя женщина, сердце которой не выдержало нагрузки. При входе в разлом кратера вулкана Мутновский (высота 2 322 метра) хорошо виден крест. Он поставлен человеку, который решил покорить вулкан в одиночку. В 1991 году он, по-видимому, подошел слишком близко к обрыву над рекой Вулканной с кипящей водой. Порода под ним обрушилась, турист упал в кипяток и не смог выбраться из реки самостоятельно. Такова расплата за беспечность.

Люди далеко не всегда могут адекватно оценить как степень опасности маршрута, так состояние своего здоровья, силу и выносливость. В сочетании с желанием во что бы то ни стало покорить высоту, такие заблуждения могут привести к трагедии. К сожалению, безопасный туризм и отлаженная система подготовки квалифицированных гидов (не говоря уже о проверке навыков и здоровья туристов) пока лишь в мечтах. А это значит, что разрекламированный турфирмой увлекательный подъём на вершину вулкана на Камчатке, и в особенности такого исполина, как Ключевская сопка, ни что иное, как игра в русскую рулетку: повезло – не повезло. Клиентам новосибирской турфирмы не повезло. Кто следующий?

Наталья МАКСИМИШИНА