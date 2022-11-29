ОПАСНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

29 Ноября 2022



В последнее время инцидентами, происходящими на детских аттракционах, никого не удивишь. В центральных и региональных СМИ с завидным постоянством появляются новости о несоответствии батутов, каруселей и прочих развлекательных объектов требованиям безопасности. Не стала исключением и Камчатка. Лето прошлого года ознаменовалось тем, что в центре краевой столицы, на стадионе «Спартак» порывом ветра перевернуло надувной батут. В этот момент на аттракционе был шестилетний мальчик. Он получил травмы средней степени тяжести. Получила телесные повреждения и его мать, стоявшая поблизости. Виновным признали 19-летнего оператора аттракциона. В нарушение правил установки и использования надувных батутов он не обеспечил надлежащее крепление и не проверил исправность и надежность конструкции перед использованием детьми. Суд назначил оператору наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.

В этом году выяснилось, что целый ряд аттракционов, установленных в ПКГО в детском парке и надувной батут возле городского фонтана на 6 км эксплуатировались с многочисленными нарушениями требований законодательства, что создавало угрозу жизни и здоровью граждан. То есть дети, которые приходили на них отдохнуть и развлечься, ежесекундно подвергались опасности.

Нарушения выявили прокурорские проверки. А в ноябре арбитражный суд Камчатского края сообщил о привлечении виновных к ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан). Подсудимым был назначен штраф 30 тысяч рублей каждому. В судебных актах, с которыми ознакомилась редакция, указаны фамилии виновных: это индивидуальные предприниматели Исайчик Юрий Алексеевич, Муясаров Ренат Наильевич (они эксплуатировали аттракционы в детском парке) и Астафьев Всеволод Юрьевич (владелец и эксплуатант батута, установленного на 6 км).

Перечень нарушений, приведенный в судебных пресс-релизах, с которыми ознакомилась редакция, впечатляет. Вот что указано в пресс-релизе от 14.11.2022 года об итогах проверки в детском парке в микрорайоне «Электрон»: «Прокуратурой выявлено, что предпринимательскую деятельность на территории парка и оказание развлекательных услуг на аттракционах: «Автодром», «Железная дорога», «Вертолетики», батут «Остров сокровищ», батут «Банджо» осуществлял ИП И., на аттракционе карусель «Сказка» осуществлял ИП М.

В результате проведенной проверки установлены нарушения требований постановления Правительства Российской Федерации от 20.12.2019 № 1732 «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов», технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов», а именно на эксплуатируемые аттракционы не представлены:

- правоустанавливающие документы;

- эксплуатационные документы (формуляры, паспорта);

- документы о назначении операторов аттракционов, лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию аттракционов и их техническое состояние;

- журналы ежедневного допуска аттракциона к работе;

- журналы учета обучения персонала для работы с аттракционом, учета ежедневного допуска аттракциона к работе, учета технического обслуживания.

Кроме того, прокуратурой установлено отсутствие сертификатов соответствия на эксплуатируемые предпринимателями аттракционы и батут». Далее уточняется, что если один из предпринимателей несколько документов всё же предоставил, другой (тот, что эксплуатировал карусель «Сказка») – не предоставил ничего.

Но это еще цветочки. В пресс-релизе от 18 ноября 2022 года список нарушений оказался куда более внушительным. Приводим выдержку из судебного сообщения:

«В ходе проверки установлено, что на территории, прилегающей к городскому фонтану на 6 км, вблизи жилого дома по пр. Рыбаков, д. 1 предприниматель осуществлял деятельность по оказанию развлекательных услуг детям на основании договора аренды, а именно эксплуатировал аттракцион батут «Тигриная страна 2».

По результатам проверки выявлены нарушения требований к техническому состоянию и процессам эксплуатации аттракциона, а именно:

- аттракцион не зарегистрирован в установленном порядке, чем нарушен пункт 122 Требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2019 № 1732;

- при эксплуатации аттракциона не выполнялись требования эксплуатационных документов: не велся журнал ежедневного допуска аттракциона к работе, журнал ежедневной технической проверки и обслуживания аттракциона;

- перед входом на батут не размещен государственный регистрационный знак;

- операторы осуществляли эксплуатацию батута в отсутствие должностных инструкций;

- отсутствовали средства для измерения роста пользователей батута;

- перед входом на аттракцион не размещена информационная табличка, содержащая сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием организации, которая провела проверку, и о дате ближайшей ежегодной проверки;

- на рабочем месте обслуживающего персонала не размещены основные правила по обслуживанию аттракциона;

- техническое обслуживание и ремонт не проводился в соответствии с эксплуатационными документами: обнаружено повреждение тканевой основы батута (место повреждения заклеено скотчем).

В этом пункте ненадолго прерву повествование пресс-службы. В месте потертости лопнул летом 2021 года надувной батут в Барнауле. После чего плохо закрепленный аттракцион приподняло над землей. Пролетев несколько метров по воздуху, он рухнул на трамвайные рельсы, проходившие рядом с тем местом, где его установили. В результате покалечились две четырехлетние девочки, которые были внутри батута. Происшествие вызвало большой резонанс и инициировало проверки в ряде регионов страны. Но давайте дочитаем, какие еще нарушения выявила прокуратура на батуте возле городского фонтана в столице Камчатки:

- на аттракционе отсутствовали приборы для измерения силы ветра;

- отсутствовали средства для оказания первой помощи пострадавшим (предъявлена медицинская аптечка с препаратами, срок годности которых истек);

- отсутствовало ограждение опасных зон снаружи аттракциона;

- при размещении не выполнено требование «Паспорта аттракциона», в частности, не соблюдалось безопасное расстояние от батута до выступающих элементов, используемых в качестве крепления батута – бетонных конструкций, из которых выступали концы металлической арматуры, от соприкосновения с которыми при выпадении из батута может наступить травма ребенка;

- не обеспечено крепление аттракциона швартовочными элементами за все петли, предусмотренные конструкцией (4 петли на момент проверки были оборудованы швартовочными элементами и не закреплены), и другие нарушения».

Удивительно даже, что находились взрослые, которые покупали детям билеты на этот батут. Еще более удивительно, что он преспокойно эксплуатировался, пока не нагрянула прокурорская проверка.

После ознакомления с официальными сообщениями суда, у редакции «Вестей» возник ряд вопросов. Какая организация занимается надзором за техническим состоянием и работой аттракционов на Камчатке? Как часто она проверяет их? И как получилось, что в центре краевой столицы, под носом у властей, детские аттракционы работали с таким нарушением требований закона, и об этом никто не знал?

Поскольку аттракционы предоставляют услуги потребителям, а защитой потребительских прав в регионе, как известно, занимается краевой Роспотребнадзор, мы позвонили в приемную руководителя этого славного ведомства. Наш корреспондент назвал свое имя, фамилию, должность и объяснил, что его интересует тема надзора над детскими аттракционами. После чего его соединили с отделом по защите прав потребителей. Работник отдела (его имя и фамилия имеются в редакции) на вопрос корреспондента, занимается ли Роспотребнадзор надзором за детскими аттракционами, твердо ответил: нет. И пояснил, что в Камчатском крае все аттракционы должен проверять Гостехнадзор. Впрочем, сотрудник отдела тут же спохватился, что выболтал лишнее (видимо, эта информация засекречена), попросил не ссылаться на него в печати и пояснил, что он не имеет права сообщать что-либо СМИ. А вот если наш корреспондент перезвонит в организационный отдел Марии Георгиевне Боровиковой, то она, конечно же, просветит нас. Она имеет право давать информацию СМИ. Наш корреспондент последовал совету. Назвав свое имя и должность, он спросил: «Осуществляет ли Роспотребнадзор контроль за работой детских аттракционов? И если нет, то кто его осуществляет?» Помолчав, Мария Георгиевна спросила: «А почему вы мне звоните?» Наш корреспондент объяснил, что по совету её же коллеги, которая заверила, что Мария Георгиевна уполномочена общаться со СМИ. На это сотрудница надзорного ведомства гордо ответствовала: «Я юрист, а не пресс-центр. Если вам что-то нужно, отправьте письмо на имя нашего руководства. Если начальство решит, что именно я должна отвечать вам, я отвечу». И повесила трубку. Что же это за юрист такой, если ему неизвестен закон РФ «О средствах массовой информации», который гласит, что редакция имеет право запрашивать информацию устно? Впрочем, как показывает наш предыдущий опыт, от регионального Роспотребнадзора иного ждать не приходится.

По сути дела, эксплуатация аттракционов с нарушениями – это оказание услуг ненадлежащего качества населению. Почему же тогда наш Роспотребнадзор уверяет, что он тут ни при чем, и контролем их качества не занимается?

Следующий наш звонок был в Управление государственного технического надзора Камчатского края. Разговор получился еще более интересным. Ответил Каталагин Иван Александрович, начальник управления – главный государственный инспектор государственного технического надзора Камчатского края. Он, по крайней мере, твердо знал, что ведомство, в котором он работает, осуществляет государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации аттракционов. Так и сказал, не виляя: «Да, надзор за аттракционами ведем мы». И сообщил, что как раз недавно суд вынес приговор предпринимателям, у которых аттракционы в детском парке работали с нарушением требований безопасности. Проверки проводила прокуратура, а Управление Гостехнадзора привлекали в качестве эксперта. Тогда мы спросили: «А если бы не было прокурорской проверки? Как долго работали бы еще эти аттракционы? Поясните, пожалуйста, имеет ли право Гостехнадзор инициировать такие проверки сам? И если да, то как часто он должен их проводить?»

«У нас осуществлялись организационно-штатные мероприятия. Раньше была инспекция государственного технадзора, сейчас эти полномочия переданы Министерству транспорта в регионе, структурным подразделением которого мы являемся. На инспекцию таких полномочий возложено не было. Все проверки в этой сфере были отданы прокуратуре», – туманно пояснил Иван Александрович и замолчал.

Мы попытались получить более полную информацию и снова спросили: «А как теперь обстоит дело? Уполномочен Гостехнадзор проверять, как эксплуатируются аттракционы, или нет? И если такие полномочия есть, какова регулярность проверок?»

Вот тут-то чиновник и свернул на проторенную дорожку. «Вам лучше изложить свои вопросы в письменном виде и отправить в министерство», – сказал главный инспектор Гостехнадзора в крае.

В отсутствие внятных объяснений со стороны надзорных ведомств, пришлось обратиться к интернету. Вот что писала «Российская газета» в 2021 году после несчастного случая в Барнауле, о котором упоминалось выше (https://rg.ru).

«В России насчитывается около 15 тысяч механизированных аттракционов, которые приводятся в движение двигателями. Еще около 300 тысяч – немеханизированные, сообщили в Союзе ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР). Но это примерная оценка, единого реестра нет.

Все функции надзора за аттракционами переданы на региональный уровень. «Владельцев аттракционов контролируют административно-технические инспекции, подчиненные региональным властям», – пояснили «Российской газете» в Ростехнадзоре, который из-за схожести названий часто принимает на себя все обвинения в недостаточном контроле за аттракционами. Региональные технические инспекции – Гостехнадзоры подчиняются непосредственно властям регионов, и федерального органа управления у них нет. Сегодня Гостехнадзор есть у каждого региона, отмечает Роман Романов, почетный президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений. А ведь пару лет назад такие инспекции были примерно в 30 регионах, в остальных же аттракционами занимались непрофильные службы. Другое дело, какие задачи перед ними ставит администрация субъекта. В одних регионах на учете каждый аттракцион, и батут без документов долго на видном месте не простоит. В других работают только с теми, кто сам решил оформить все по закону».

Судя по тому, что аттракционы для детей в Петропавловске-Камчатском эксплуатировались при наличии целого ряда вопиющих нарушений, а батут возле фонтана и зарегистрирован то не был, местный Гостехнадзор работает только с теми, кто прошел государственную регистрацию аттракционов сам. То есть идет по самому простому пути. А это значит, что нам еще не раз предстоит читать длинные перечни нарушений техники безопасности на детских аттракционах, выявленные прокуратурой. И это еще в лучшем случае.

С наступлением зимы на смену батутам и каруселям приходят снежные горки – любимая забава детворы. Однако зимние горки высотой более 40 см теперь тоже приравнены к аттракционам. А значит, должны иметь сертификаты соответствия и быть зарегистрированы в установленном порядке. Об этом говорят постановления Правительства РФ № 1732 «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» и № 1939 «Об утверждении правил государственной регистрации аттракционов». Чтобы получить сертификат, горка должна соответствовать списку требований. Например, иметь ограждение. За каждой горкой требуется закрепить ответственного – ИП или юридическое лицо, он должен ежедневно проверять аттракцион и следить за отсутствием выбоин, сколов и прочих неровностей. Перед входом на горку (как перед любым другим аттракционом) должны быть размещены правила для посетителей, телефоны экстренных служб и обслуживающей организации. Необходимы паспорт, руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.

Качество горок регулирует ГОСТ 56987-2016 «Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации». В этом документе много строгих требований: например, качество воды, которой заливают горку, должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды. В ГОСТе регламентирован не только материал, но даже позы, в которых можно кататься: только сидя лицом вперед или лежа головой назад. Можно цепью, но только сидя, и чтобы ребенок был впереди.

А пока детишки превращают в снежную горку любой подходящий, по их мнению, спуск, благо в холмистом рельефе Камчатки недостатка в них нет. В том же детском парке, где сейчас упакованы на зиму «проштрафившиеся» летние аттракционы, малышня летает на ледянках, а то и на «ватрушках» по укатанным в лед тропинкам. Никакого законодательства, к слову, при этом не нарушая, так как ГОСТ, согласно пункту 1.4, «не устанавливает требований безопасности к трассам спуска, проложенным в естественном ландшафте».

Наталья МАКСИМИШИНА