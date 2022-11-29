ОПАСНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

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29 Ноября 2022

В последнее время инцидентами, происходящими на детских аттракционах, никого не удивишь. В центральных и региональных СМИ с завидным постоянством появляются новости о несоответствии батутов, каруселей и прочих развлекательных объектов требованиям безопасности. Не стала исключением и Камчатка. Лето прошлого года ознаменовалось тем, что в центре краевой столицы, на стадионе «Спартак» порывом ветра перевернуло надувной батут. В этот момент на аттракционе был шестилетний мальчик. Он получил травмы средней степени тяжести. Получила телесные повреждения и его мать, стоявшая поблизости. Виновным признали 19-летнего оператора аттракциона. В нарушение правил установки и использования надувных батутов он не обеспечил надлежащее крепление и не проверил исправность и надежность конструкции перед использованием детьми. Суд назначил оператору наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.

В этом году выяснилось, что целый ряд аттракционов, установленных в ПКГО в детском парке и надувной батут возле городского фонтана на 6 км эксплуатировались с многочисленными нарушениями требований законодательства, что создавало угрозу жизни и здоровью граждан. То есть дети, которые приходили на них отдохнуть и развлечься, ежесекундно подвергались опасности.

Нарушения выявили прокурорские проверки. А в ноябре арбитражный суд Камчатского края сообщил о привлечении виновных к ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан). Подсудимым был назначен штраф 30 тысяч рублей каждому. В судебных актах, с которыми ознакомилась редакция, указаны фамилии виновных: это индивидуальные предприниматели Исайчик Юрий Алексеевич, Муясаров Ренат Наильевич (они эксплуатировали аттракционы в детском парке) и Астафьев Всеволод Юрьевич (владелец и эксплуатант батута, установленного на 6 км).

Перечень нарушений, приведенный в судебных пресс-релизах, с которыми ознакомилась редакция, впечатляет. Вот что указано в пресс-релизе от 14.11.2022 года об итогах проверки в детском парке в микрорайоне «Электрон»: «Прокуратурой выявлено, что предпринимательскую деятельность на территории парка и оказание развлекательных услуг на аттракционах: «Автодром», «Железная дорога», «Вертолетики», батут «Остров сокровищ», батут «Банджо» осуществлял ИП И., на аттракционе карусель «Сказка» осуществлял ИП М.

В результате проведенной проверки установлены нарушения требований постановления Правительства Российской Федерации от 20.12.2019 № 1732 «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов», технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов», а именно на эксплуатируемые аттракционы не представлены:

- правоустанавливающие документы;

- эксплуатационные документы (формуляры, паспорта);

- документы о назначении операторов аттракционов, лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию аттракционов и их техническое состояние;

- журналы ежедневного допуска аттракциона к работе;

- журналы учета обучения персонала для работы с аттракционом, учета ежедневного допуска аттракциона к работе, учета технического обслуживания.

Кроме того, прокуратурой установлено отсутствие сертификатов соответствия на эксплуатируемые предпринимателями аттракционы и батут». Далее уточняется, что если один из предпринимателей несколько документов всё же предоставил, другой (тот, что эксплуатировал карусель «Сказка») – не предоставил ничего.

Но это еще цветочки. В пресс-релизе от 18 ноября 2022 года список нарушений оказался куда более внушительным. Приводим выдержку из судебного сообщения:

«В ходе проверки установлено, что на территории, прилегающей к городскому фонтану на 6 км, вблизи жилого дома по пр. Рыбаков, д. 1 предприниматель осуществлял деятельность по оказанию развлекательных услуг детям на основании договора аренды, а именно эксплуатировал аттракцион батут «Тигриная страна 2».

По результатам проверки выявлены нарушения требований к техническому состоянию и процессам эксплуатации аттракциона, а именно:

- аттракцион не зарегистрирован в установленном порядке, чем нарушен пункт 122 Требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2019 № 1732;

- при эксплуатации аттракциона не выполнялись требования эксплуатационных документов: не велся журнал ежедневного допуска аттракциона к работе, журнал ежедневной технической проверки и обслуживания аттракциона;

- перед входом на батут не размещен государственный регистрационный знак;

- операторы осуществляли эксплуатацию батута в отсутствие должностных инструкций;

- отсутствовали средства для измерения роста пользователей батута;

- перед входом на аттракцион не размещена информационная табличка, содержащая сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием организации, которая провела проверку, и о дате ближайшей ежегодной проверки;

- на рабочем месте обслуживающего персонала не размещены основные правила по обслуживанию аттракциона;

- техническое обслуживание и ремонт не проводился в соответствии с эксплуатационными документами: обнаружено повреждение тканевой основы батута (место повреждения заклеено скотчем).

В этом пункте ненадолго прерву повествование пресс-службы. В месте потертости лопнул летом 2021 года надувной батут в Барнауле. После чего плохо закрепленный аттракцион приподняло над землей. Пролетев несколько метров по воздуху, он рухнул на трамвайные рельсы, проходившие рядом с тем местом, где его установили. В результате покалечились две четырехлетние девочки, которые были внутри батута. Происшествие вызвало большой резонанс и инициировало проверки в ряде регионов страны. Но давайте дочитаем, какие еще нарушения выявила прокуратура на батуте возле городского фонтана в столице Камчатки:

- на аттракционе отсутствовали приборы для измерения силы ветра;

- отсутствовали средства для оказания первой помощи пострадавшим (предъявлена медицинская аптечка с препаратами, срок годности которых истек);

- отсутствовало ограждение опасных зон снаружи аттракциона;

- при размещении не выполнено требование «Паспорта аттракциона», в частности, не соблюдалось безопасное расстояние от батута до выступающих элементов, используемых в качестве крепления батута – бетонных конструкций, из которых выступали концы металлической арматуры, от соприкосновения с которыми при выпадении из батута может наступить травма ребенка;

- не обеспечено крепление аттракциона швартовочными элементами за все петли, предусмотренные конструкцией (4 петли на момент проверки были оборудованы швартовочными элементами и не закреплены), и другие нарушения».

Удивительно даже, что находились взрослые, которые покупали детям билеты на этот батут. Еще более удивительно, что он преспокойно эксплуатировался, пока не нагрянула прокурорская проверка.

После ознакомления с официальными сообщениями суда, у редакции «Вестей» возник ряд вопросов. Какая организация занимается надзором за техническим состоянием и работой аттракционов на Камчатке? Как часто она проверяет их? И как получилось, что в центре краевой столицы, под носом у властей, детские аттракционы работали с таким нарушением требований закона, и об этом никто не знал?

Поскольку аттракционы предоставляют услуги потребителям, а защитой потребительских прав в регионе, как известно, занимается краевой Роспотребнадзор, мы позвонили в приемную руководителя этого славного ведомства. Наш корреспондент назвал свое имя, фамилию, должность и объяснил, что его интересует тема надзора над детскими аттракционами. После чего его соединили с отделом по защите прав потребителей. Работник отдела (его имя и фамилия имеются в редакции) на вопрос корреспондента, занимается ли Роспотребнадзор надзором за детскими аттракционами, твердо ответил: нет. И пояснил, что в Камчатском крае все аттракционы должен проверять Гостехнадзор. Впрочем, сотрудник отдела тут же спохватился, что выболтал лишнее (видимо, эта информация засекречена), попросил не ссылаться на него в печати и пояснил, что он не имеет права сообщать что-либо СМИ. А вот если наш корреспондент перезвонит в организационный отдел Марии Георгиевне Боровиковой, то она, конечно же, просветит нас. Она имеет право давать информацию СМИ. Наш корреспондент последовал совету. Назвав свое имя и должность, он спросил: «Осуществляет ли Роспотребнадзор контроль за работой детских аттракционов? И если нет, то кто его осуществляет?» Помолчав, Мария Георгиевна спросила: «А почему вы мне звоните?» Наш корреспондент объяснил, что по совету её же коллеги, которая заверила, что Мария Георгиевна уполномочена общаться со СМИ. На это сотрудница надзорного ведомства гордо ответствовала: «Я юрист, а не пресс-центр. Если вам что-то нужно, отправьте письмо на имя нашего руководства. Если начальство решит, что именно я должна отвечать вам, я отвечу». И повесила трубку. Что же это за юрист такой, если ему неизвестен закон РФ «О средствах массовой информации», который гласит, что редакция имеет право запрашивать информацию устно? Впрочем, как показывает наш предыдущий опыт, от регионального Роспотребнадзора иного ждать не приходится.

По сути дела, эксплуатация аттракционов с нарушениями – это оказание услуг ненадлежащего качества населению. Почему же тогда наш Роспотребнадзор уверяет, что он тут ни при чем, и контролем их качества не занимается?

Следующий наш звонок был в Управление государственного технического надзора Камчатского края. Разговор получился еще более интересным. Ответил Каталагин Иван Александрович, начальник управления – главный государственный инспектор государственного технического надзора Камчатского края. Он, по крайней мере, твердо знал, что ведомство, в котором он работает, осуществляет государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации аттракционов. Так и сказал, не виляя: «Да, надзор за аттракционами ведем мы». И сообщил, что как раз недавно суд вынес приговор предпринимателям, у которых аттракционы в детском парке работали с нарушением требований безопасности. Проверки проводила прокуратура, а Управление Гостехнадзора привлекали в качестве эксперта. Тогда мы спросили: «А если бы не было прокурорской проверки? Как долго работали бы еще эти аттракционы? Поясните, пожалуйста, имеет ли право Гостехнадзор инициировать такие проверки сам? И если да, то как часто он должен их проводить?»

«У нас осуществлялись организационно-штатные мероприятия. Раньше была инспекция государственного технадзора, сейчас эти полномочия переданы Министерству транспорта в регионе, структурным подразделением которого мы являемся. На инспекцию таких полномочий возложено не было. Все проверки в этой сфере были отданы прокуратуре», – туманно пояснил Иван Александрович и замолчал.

Мы попытались получить более полную информацию и снова спросили: «А как теперь обстоит дело? Уполномочен Гостехнадзор проверять, как эксплуатируются аттракционы, или нет? И если такие полномочия есть, какова регулярность проверок?»

Вот тут-то чиновник и свернул на проторенную дорожку. «Вам лучше изложить свои вопросы в письменном виде и отправить в министерство», – сказал главный инспектор Гостехнадзора в крае.

В отсутствие внятных объяснений со стороны надзорных ведомств, пришлось обратиться к интернету. Вот что писала «Российская газета» в 2021 году после несчастного случая в Барнауле, о котором упоминалось выше (https://rg.ru).

«В России насчитывается около 15 тысяч механизированных аттракционов, которые приводятся в движение двигателями. Еще около 300 тысяч – немеханизированные, сообщили в Союзе ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР). Но это примерная оценка, единого реестра нет.

Все функции надзора за аттракционами переданы на региональный уровень. «Владельцев аттракционов контролируют административно-технические инспекции, подчиненные региональным властям», – пояснили «Российской газете» в Ростехнадзоре, который из-за схожести названий часто принимает на себя все обвинения в недостаточном контроле за аттракционами. Региональные технические инспекции – Гостехнадзоры подчиняются непосредственно властям регионов, и федерального органа управления у них нет. Сегодня Гостехнадзор есть у каждого региона, отмечает Роман Романов, почетный президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений. А ведь пару лет назад такие инспекции были примерно в 30 регионах, в остальных же аттракционами занимались непрофильные службы. Другое дело, какие задачи перед ними ставит администрация субъекта. В одних регионах на учете каждый аттракцион, и батут без документов долго на видном месте не простоит. В других работают только с теми, кто сам решил оформить все по закону».

Судя по тому, что аттракционы для детей в Петропавловске-Камчатском эксплуатировались при наличии целого ряда вопиющих нарушений, а батут возле фонтана и зарегистрирован то не был, местный Гостехнадзор работает только с теми, кто прошел государственную регистрацию аттракционов сам. То есть идет по самому простому пути. А это значит, что нам еще не раз предстоит читать длинные перечни нарушений техники безопасности на детских аттракционах, выявленные прокуратурой. И это еще в лучшем случае.

С наступлением зимы на смену батутам и каруселям приходят снежные горки – любимая забава детворы. Однако зимние горки высотой более 40 см теперь тоже приравнены к аттракционам. А значит, должны иметь сертификаты соответствия и быть зарегистрированы в установленном порядке. Об этом говорят постановления Правительства РФ № 1732 «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» и № 1939 «Об утверждении правил государственной регистрации аттракционов». Чтобы получить сертификат, горка должна соответствовать списку требований. Например, иметь ограждение. За каждой горкой требуется закрепить ответственного – ИП или юридическое лицо, он должен ежедневно проверять аттракцион и следить за отсутствием выбоин, сколов и прочих неровностей. Перед входом на горку (как перед любым другим аттракционом) должны быть размещены правила для посетителей, телефоны экстренных служб и обслуживающей организации. Необходимы паспорт, руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.

Качество горок регулирует ГОСТ 56987-2016 «Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации». В этом документе много строгих требований: например, качество воды, которой заливают горку, должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды. В ГОСТе регламентирован не только материал, но даже позы, в которых можно кататься: только сидя лицом вперед или лежа головой назад. Можно цепью, но только сидя, и чтобы ребенок был впереди.

А пока детишки превращают в снежную горку любой подходящий, по их мнению, спуск, благо в холмистом рельефе Камчатки недостатка в них нет. В том же детском парке, где сейчас упакованы на зиму «проштрафившиеся» летние аттракционы, малышня летает на ледянках, а то и на «ватрушках» по укатанным в лед тропинкам. Никакого законодательства, к слову, при этом не нарушая, так как ГОСТ, согласно пункту 1.4, «не устанавливает требований безопасности к трассам спуска, проложенным в естественном ландшафте».

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."