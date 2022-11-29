ДЕТЕКТИВЫ ПРЕЖНИХ ДНЕЙ

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29 Ноября 2022

Сыновья Ивана Грозного – Иван и Дмитрий, Михаил Скопин-Шуйский, Петр III, Михаил Скобелев, Николай Пржевальский, Николай Ватутин… Казалось бы, что может связывать перечисленные персоналии отечественной истории. Они жили в разные времена. Кто-то из них принадлежал к монаршим фамилиям и даже стоял на вершине власти, другие занимали более скромные места в державной иерархии. И всё же есть одно обстоятельство, которое названные имена роднит. Обстоятельство скорбное, трагическое, касающееся их ухода из жизни по причинам странным и загадочным.

Отечественное прошлое в списках «странных смертей» исторических персоналий, оставивших заметный след в памяти народной, на первенство претендовать не может. По этой части Британия, Франция, другие европейские страны, не говоря уже о царствах, империях и демократиях античного мира, равных себе не знают. Но и из прошлого России до нас дошло немало загадочных сюжетов, тайны которых время надежно укрывает от нас.

И начать мне хочется с человека, о котором мы узнали в самом раннем детстве из сказок об Иване-царевиче. Представьте себе, что речь идет о вполне реальной исторической фигуре: сыне и соправителе Ивана III – Иване Молодом. Его популярность в народе и ранний уход из жизни, как сегодня принято выражаться, при невыясненных обстоятельствах, обеспечила этому яркому представителю великокняжеской семьи бессмертие в фольклоре.

Иван Молодой и татарское иго

Время правления Ивана III, с 1462 по 1505 год, для становления российской государственности имеет значение уникальное. С его приходом к власти ушли в прошлое разрушительные междоусобные войны, появился дееспособный государственный аппарат, начался активный процесс полного подчинения Москве территорий бывших удельных княжеств, а также Новгородской и Псковской феодальных республик. Он запустил процесс возврата русских земель, захваченных Литвой. В 1500–1503 годах под руку Ивана III отойдут Северские земли, ныне составляющие значительную часть Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областей Украины.

Усиление Москвы предопределило и прекращение вассальной зависимости русского государства от орды. Стояние на реке Угре в 1480 году знаменовало освобождение русских земель от татарского ига, длившегося почти два с половиной столетия. Во всех великих начинаниях Ивана III надежной опорой и помощником выступал сын и соправитель великого князя Иван Молодой.

Он родился в 1458 году. Его мать – первая жена Ивана III тверская княжна Мария Борисовна, судя по всему, особым благорасположением супруга не пользовалась. Их брак имел политический характер. Великий московский князь Василий II, из-за ослепления политическими противниками прозванный Темным, и его тверской коллега Борис Александрович решили поженить детей, не интересуясь их желаниями. Результатом брака стал политический союз, заключая который тверской князь обещал «с детьми своими быть во всём заодно с Москвою».

Брак Ивана Васильевича и Марии Борисовны продлился недолго. В 1467 году, когда великий князь находился в Коломне, 25-летняя княгиня, чувствовавшая себя до сего момента абсолютно здоровой, вдруг неожиданно заболевает. Она в считанные дни опухла до такой степени, что прежние наряды, по обычаям того времени весьма просторные, не могли на неё надеть. Княгиня, недолго проболев, скончалась. Марию Борисовну похоронили второпях, не дожидаясь приезда мужа.

Странные обстоятельства кончины княгини породили слухи о насильственном характере смерти. Поговаривали, что отравить тверичанку распорядилась свекровь Мария Ярославна Боровская. У старой княгини с невесткой отношения сложились напряженные. Не исключалось косвенное участие в отравлении и самого Ивана III. Современникам странным казалось, что занедужила Мария Борисовна именно в отсутствие супруга, который не торопился попасть на похороны жены. Близкое окружение знало, что в последнее время княжеская чета особенно не ладила из-за разногласий по поводу Твери. Иван III не скрывал стремления присоединить её к Москве, а Мария Борисовна, как могла, защищала родной город и брата, который в нём княжил.

Документальных подтверждений причастности Ивана III или его матери к отравлению княгини нет. Многими историками оспаривается и сам факт отравления.

Вернувшись в Москву, великий князь, для виду или по-настоящему, но весьма сердился, что княгиню не уберегли. Однако, хоть и ходили слухи о конкретных людях, поднесших чашу с ядом Марии Борисовне, никто головы не лишился. Отослали одного боярина с семьей подальше от Кремля, тем дело и завершилось.

Смерть матери никак не отразилась на отношении отца к сыну, пока единственному наследнику московского престола.

Ивана Молодого рано приобщили к государственным делам. Впервые отца на московском престоле он замещал в 14 лет, во время похода Ивана III на Новгород. В дальнейшем княжич получит официальные права соправителя. В народе Иван Молодой пользовался большой популярностью. Она усилилась после событий 1480 года.

Москва перестала платить дань погрязшей в распрях Большой орде еще в 1471 году. Отвозить серебро на Нижнюю Волгу в великом княжестве отказывались по разным причинам, но до решительного разрыва, опасаясь татарского похода, ситуацию не доводили, тем более что на Руси вновь возникла опасность междоусобной войны. Отношения Ивана III с младшими братьями накалялись...

Этой ситуацией и решил воспользоваться новый хан Ахмат, сумевший на время остановить раздиравшие Большую орду распри. Собрав немалое войско, в 1480 году он двинулся на Москву. Навстречу ему выступили полки во главе с самим Иваном III. Но по мере приближения татар решительность великого князя таяла. Он остановился в Коломне, а потом вернулся в Москву, но войска продолжили двигаться навстречу врагу. Рвался в бой и находившийся в авангарде русской рати Иван Молодой.

Великий князь отправил наследнику в передовой полк гонца с приказом отступить. Ответ сына отцу оказался предельно краток: «Ждём татар!» Великий князь не успокоился. Он направил к Угре одного из наиболее опытных воевод князя Даниила Холмского со строгим наказом сыну убираться подальше от врага. Наследник престола, которому едва исполнилось 22 года, проявил свойственную Рюриковичам твердость: «Лучше мне умереть здесь, чем удалиться от войска».

Хан Ахмат, подойдя к Угре, попытался 8 октября форсировать реку. После того, как Иван Молодой и его дядя Андрей Меньшой отбили татарский натиск, ордынский владыка от силового давления перешел к психологическому прессингу. Он посылал в русский стан послов с угрозами, но обещания лютых казней Ивана Молодого и его воевод не испугали. Татары, простояв до холодов, отступили. Поспешно ретироваться их заставили отсутствие провианта и фуража, разразившаяся в лагере эпидемия дизентерии, а также известие, что один из русских отрядов, воспользовавшись тем, что столица Большой орды – Новый Сарай остался без серьезной защиты, разгромил и разграбил город в низовьях Волги.

Неудачный поход на Москву катализировал междоусобицы в Большой орде. Хан Ахмат погиб в январе 1481 года в стычке с тюменским ханом Ибаком и ногайскими мурзами. Большая орда окончательно распалась.

В русских землях освобождение от татарского ига связывали с твердостью, проявленной Иваном Молодым. Так считали, как мы можем судить, и в социальных низах, и среди московской знати. Есть основания предполагать, что катализировала эти настроения верхушка духовенства. Документально известно, что именно иерархи русской православной церкви активнее других настаивали на решительных действиях Ивана III против татар.

Опалу великий князь на соправителя из-за его строптивости не наложил, но, возможно, именно события на Угре заставили отца смотреть на сына не только как на помощника, но и как на конкурента, который быстро набирает популярность. К тому же к этому времени Иван Молодой перестал быть единственным наследником московского престола.

Византийское наследство

В 1472 году Иван III женится во второй раз. Его супругой стала дочь младшего брата последнего византийского императора Константина IX – Софья Палеолог, которая с рождения носила имя Зоя. Семья её отца Фомы после того, как земли Византии захватили турки, вынуждено перебралась в Италию, найдя приют у папы римского Сикста IV. И здесь Зою после крещения по католическому обряду нарекли Софьей.

Римская курия, которую в 1464 году после смерти Сикста IV возглавил Павел II, первую попытку выдать Софью замуж предприняла, когда девочке исполнилось всего 11 лет. В 1466 году её предложили взять замуж королю Кипра Жаку II де Лузиньяку, но тот отказался. Причин неудачного сватовства называется несколько. И основная из них – отсутствие серьезного приданого у Софьи Палеолог, да и красотой девочка не блистала. В 90-е годы прошлого века российские специалисты по черепу реконструировали внешний облик византийской наследницы. Софья имела правильные крупные черты лица, скорее мужские, чем женские. Предполагается, что верхней её губе некоторый шарм придавали усики, которые в зрелом возрасте едва ли могли считаться украшением великой княгини. Она при росте 156 сантиметров вес имела весьма приличный.

Вторая попытка папским двором выдать Софью замуж оказалась более удачной. Её предложили в жены итальянскому магнату князю Джованни Караччола. Он согласился. Состоялось торжественное обручение юной византийской наследницы и престарелого итальянского князя. О нём до последнего времени в отечественных источниках старательно умалчивали. Факт обручения Софьи Палеолог с Джованни Караччола, который вскоре скончался, мог означать и то, что женился Иван III не на девице, а на вдове итальянского магната. Может быть, и по этой причине так решительно возражали против брака великого князя с гречанкой митрополит Филипп и мать московского государя Мария Боровская?

В Риме решили выдать Софью Палеолог за овдовевшего Ивана III, надеясь распространить влияние папской курии на быстро укреплявшееся православное государство. Папа Павел II выделил не то девице, не то вдове на приданое 6 тысяч дукатов, что составляло приблизительно 21 килограмм золота 980 пробы. В данном контексте речь идет о незначительной сумме. Первый потенциальный жених византийской наследницы король Кипра, женившись на Катерине Корнаро, в качестве приданого получил от Венеции 100 тысяч дукатов. Римскому папе брак его воспитанницы обошелся значительно дешевле.

Существует легенда, что Софья Палеолог, по одной версии на 70 возах, по другой – даже на трехстах, привезла с собой библиотеку византийских императоров, куда входили уцелевшие рукописи и свитки из сгоревшего знаменитого книгохранилища в Александрии. Якобы именно эта часть приданого бабушки первого русского царя – Ивана Грозного составила основу его Либереи – собрания уникальных книг и рукописей.

Вот что странно. Нет документально подтвержденных сведений о существовании уникальной библиотеки с античными раритетами и при жизни Ивана IV. А уж после смерти царя о ней и вовсе забыли. Поиски начали вести в конце XVIII века, и до сих пор ведут. Безрезультатно. Как говорят китайцы, трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если её там нет. Согласно существующей версии, Иван Грозный надежно спрятал библиотеку, но при этом утверждается также, что он ею регулярно пользовался. Совмещая эти два предположения, нетрудно прийти к выводу, что, если и хранились книги и рукописи в тайнике, то он находился там, куда царь мог добраться без особых затруднений. Иван Грозный хоть и болел, но в близкую свою кончину, по воспоминаниям его окружения, не верил. Он скончался неожиданно, играя в шахматы. Не исключается версия отравления первого русского царя. В такой ситуации существовала ли у Ивана Грозного необходимость прятать библиотеку так далеко, что её до сих пор не нашли?

Есть и другие веские основания, которые заставляют сомневаться в существовании книжного приданого Софьи Палеолог.

Мне трудно поверить, что Ватикан, скрупулезно, тщательно, не считаясь с затратами, действуя по принципу «цель оправдывает средства», собиравший редкие издания и манускрипты по всему миру, вдруг разрешает вывезти библиотеку византийских императоров в варварскую Москву. Папа римский с таким сокровищем расстаться бы не мог.

Да и вообще, существовала ли византийская библиотека? Допустим, что книги и рукописи удалось спасти из осажденного турками Константинополя. Но в этом случае они перешли бы по наследству брату Софьи – Андрею, принявшему титул императора Византии. Последний весьма нуждался в деньгах. Он даже титулом византийских императоров пытался торговать. А библиотека имела весьма значительную ценность.

Позволительно также спросить: на чём могли доставить те 70 или 300 возов книг и рукописей, о которых так часто упоминают, говоря о приезде Софьи в Москву? Из Любека до Ревеля Палеолог с немалой свитой добиралась на корабле. Основу европейских торговых и военных флотов в XV веке составляли парусные суда каракки с максимальным водоизмещением 120 тонн. Могли ли на таком корабле поместиться, помимо многочисленной свиты Софьи, их имущества, приданого самой невесты, еще хотя бы 70 возов книг? Весьма сомневаюсь. Самым бесспорным приданым, привезенным Софьей в Москву, стало изысканно-жестокое византийское коварство. Его Палеолог в полной мере продемонстрирует после рождения своего первенца – будущего великого князя Василия III, отца Ивана Грозного. Он появился на свет в 1478 году.

Быль становится сказкой

У Ивана Молодого отношения с новой женой отца не сложились. Ситуация обострилась после рождения у Софьи сына. Официально младенец Василий не мог претендовать на престол. Но среди, пока немногочисленного, ближнего круга Софьи быстро поползли слухи, что она не остановится ни перед чем, расчищая сыну дорогу к великокняжескому венцу. Но вскоре появится дополнительное препятствие на пути византийских планов в Москве.

В 1482 году Иван Молодой женится на дочери молдавского господаря Стефана III – Елене Волошанке. Она станет прообразом еще фигуры русского сказочного фольклора – Елены Прекрасной, или Мудрой. Через год у Ивана Молодого и его жены рождается сын Дмитрий, который, согласно московским традициям престолонаследия, становится вторым, после отца, претендентом на великокняжеский титул. И малолетний Василий, казалось, терял всякие надежды наследовать Ивану III, а тут еще и Софья оказалась в большой немилости у супруга.

Иван III, обрадованный появлением на свет внука, решает подарить невестке дорогое жемчужное украшение, которое некогда составляло приданое первой жены великого князя. Но тут оказалось, что в московской сокровищнице его нет. Вскоре стало известно, что Софья, не спросив позволения у великого князя, подарила украшение племяннице – Марии Палеолог, жене князя Василия Верейского.

Иван III пришел в ярость от такого известия. Тем более, как извещают нас летописи, Софья и прежде не забывала родственников: «…много истеряла казны великого князя; брату давала, кое племяннице давала – и много». Жену вместе с её старшим сыном Иван III удалил от двора, а от Василия Верейского потребовал вернуть украшение в казну. Но тот прекрасно понимал, что возвращением жемчугов дело может и не ограничиться. По тем временам подарок из казны, полученный без ведома великого князя, считался откровенным воровством, за что и головы лишали, и четвертовали. Поэтому Василий Верейский почел за благо вместе с семьей, жемчугами и другими подарками от Софьи убежать в Литву. Иван III удельное княжество прибрал к рукам и тем компенсировал потерю дорогого украшения.

Опала Софьи продлилась недолго. Её вскоре вернули ко двору, но до поры до времени сколь-либо заметного влияния на дела Московского государства она не оказывала. И когда в январе 1490 года Иван Молодой внезапно заболел, она неожиданно для окружающих проявила глубокий интерес к здоровью наследника престола. Софья, по одной из версий, специально для лечения пасынка выписывает из Венеции врача мистро Леона, которого русских документах называют Леби Жидовин. В этом случае поражает скорость, с которой итальянский медик оказался в Москве. Между началом болезни и кончиной наследника престола пройдет всего два месяца. За это время Софья успевает выписать врача из Венеции, он – добраться до Москвы, осмотреть пациента и взяться его вылечить. Напомню читателю, что речь идет о XV веке, когда путь из Италии до Москвы при самых благоприятных обстоятельствах занимал не менее месяца. Скорее всего, врач приехал раньше, в числе других специалистов из Италии, и по протекции Софьи получил место лейб-медика при дворе. Леон поклялся великому князю жизнью, что вылечит наследника.

Первоначально болезнь Ивана Молодого не вызывала особой тревоги. Князя одолевали мучительные боли в ногах. Леон принялся лечить его от подагры. Предписанные процедуры, мази и настойки облегчения не принесли. Состояние наследника критически ухудшалось, и Иван Молодой, не дожив до 32-х лет, скончался 7 марта 1490 года. Примечательно, что с января по март из жизни ушли еще несколько человек из ближайшего окружения молодого князя. Среди них няня малолетнего Дмитрия, человек, занимавшийся выпечкой хлеба, и другие.

Не выполнившему клятвы Леону отрубили голову спустя 40 дней после смерти наследника. Одновременно с ним казнили и еще одного итальянского врача по имени Антоний.

В Москве упорно ходили слухи, что обожаемого в народе Ивана Молодого отравили по приказу Софьи. Бояре Ряполовский и Патрикеев напрямую говорили об этом великому князю, но московский владыка доводам советников не внял, и Палеолог от двора не удалил.

В очередную опалу Софья и Василий попадут спустя семь лет, когда Иван III даст ясно понять, что наследником престола считает внука – Дмитрия Ивановича. Огорошенные такой новостью мать и сын начнут готовить заговор. Софья и Василий с частью служивого дворянства планировали убийство Дмитрия, захват великокняжеской казны, вели переговоры с Литвой о поддержке в борьбе за московский престол. Какую судьбу готовили заговорщики самому Ивану III – неизвестно. Но когда тайное станет явным, Софья сумеет убедить супруга, что ему ничего не угрожало.

Иван III беспощадно расправится со сторонниками заговорщиков. Дьяков Федора Стромилова, Афанасия Еропкина, Владимира Гусева, князей Ивана Палецкого-Хруля, Щавея Травина-Скрябина обезглавили. Василия схватили и «посадили за приставы на его же дворе».

Софья вновь отделалась легкой опалой. А слуг её «баб лихих» «с зельем», которых подозревали в попытках отравить Дмитрия, утопили в проруби.

В феврале 1498 года Иван III венчал внука на великое княжение, объявив наследником и соправителем. Но торжество Дмитрия оказалось недолгим.

Год спустя Василия освободили из-под стражи. Он получил в управление богатые псковские и новгородские земли, а еще годом позже старшего сына Софьи Палеолог наравне с отцом начинают именовать «великим князем всея Руси».

Дмитрия вместе с матерью Еленой Волошанкой в 1502 году, обвинив в укрывательстве апологетов «ереси жидовствующих», отрицавших божественную сущность Иисуса Христа, выражаясь современным языком, заключили под стражу. И выйти на свободу они уже не смогут.

Софья Палеолог уйдет из жизни в апреле 1503 года. Она сделала всё, чтобы расчистить Василию путь к московскому престолу. Дальше к великокняжескому венцу он пойдет самостоятельно, не останавливаясь перед убийствами и обманом.

Сигизмунд фон Герберштейн, дипломат Священной Римской империи, издавший книгу «Записки о Московии», сообщает, что Иван III незадолго до своей смерти в октябре 1505 года приказал послать за внуком, которого содержали в полуземлянке, за конюшней на заднем дворе Кремля. Великий князь якобы намеревался просить прощения у Дмитрия и за годы, проведенные внуком в заточении, и за мать, задушенную несколькими месяцами ранее. Нельзя исключать, что Дмитрий мог стать и преемником деда. Герберштейн сообщает, что волю Ивана III не выполнили.

После смерти деда условия содержания Дмитрия еще больше ужесточили. Его заковали в кандалы. В 1509 году он скончался. Историки не исключают насильственного характера смерти.

Узурпация власти Василием уже менее чем через 100 лет приведет к тому, что династия Рюриковичей на московском престоле пресечется и откроет путь Смутному времени. Как это произойдет – рассказ в следующих главах.

Владимир СЛАБУКА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."