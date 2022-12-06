ДЕТЕКТИВЫ ПРЕЖНИХ ДНЕЙ

06 Декабря 2022



(Продолжение. Начало в № от 29.11.2022)

Кто скрывался под именем Кудеяра-разбойника?

Василий III не относится к числу бездарных российских правителей, коих немало знает тысячелетняя отечественная история. На них особенно XX век оказался щедр: Николай II, Никита Хрущев, Михаил Горбачев. Такого количества «великих» страна на коротком историческом отрезке не выдержала и рухнула.

Василий III последовательно продолжал курс отца на централизацию и укрепление государства.

Его главным достижением можно считать возвращение после нескольких тяжелых войн с Литвой в состав русских земель Смоленска и окрестностей города. Перестало существовать большинство удельных княжеств. Рязань и Новгород-Северские земли лишились остатков самостоятельности. С противниками Василий III расправлялся по-византийски коварно и беспощадно.

Одновременно осложнились отношения Москвы с Крымским ханством, один из набегов которого едва не привел к полному захвату столицы. На южных границах государства для защиты от беспокойных соседей началось создание засечных полос, по берегам реки Оки велось строительство каменных крепостей. И если политические итоги 28-летнего правления Василия III можно считать успешными, то его семейную жизнь счастливой не назовешь.

Первый раз он женился еще при жизни Ивана III. Старый князь, исходя из собственного примера, искал невесту для наследника среди европейских дворов, но успехами поиски не увенчались, и Иван III обратил взоры на внутренние ресурсы. В Москве собрали девушек на выданье из знатных родов. Выбор будущего Василия III пал на Соломонию Сверчкову-Сабурову. Она представляла древний, но обедневший род московских бояр.

После первых счастливых лет семейной жизни отношения супругов становились всё более прохладными. Проходили годы, а пара оставалась бездетной. Разумеется, что в бесплодии обвиняли Соломонию, но последующие события дают основания предполагать, что проблема могла заключаться и в самом великом князе, что вполне предсказуемо. Известны и другие мужчины из вырождающегося рода Палеологов, у которых возникали проблемы с репродуктивными функциями. К примеру, не имел детей последний византийский император Константин XI, которому Василий III, напомню, приходился внучатым племянником.

От бесплодия великокняжеской четы страдали не только сами супруги, но и братья московского государя. Василий III запретил им вступать в брак, пока у него не появится наследник.

На двадцатом году супружества великий князь решил развестись с женой. Случай для средневековой Руси беспрецедентный. В ближайшем окружении Василия III и среди церковных иерархов нашлось немало противников принятого московским владыкой решения. Разумеется, что более всего оказалась возмущена намерениями Василия III Соломония. Добровольно принять монашеский постриг она не соглашалась. Вопрос решил удар бичом, нанесенный великой княгине не в меру усердным боярином Иваном Шигона-Поджогиным. Соломонию, получившую в монашестве имя София, в начале 1526 года отправили в Суздальский Покровский монастырь.

Василий III женился на властной красавице Елене Глинской – литовской княжне, долгое время жившей в Италии. Выбор великого князя определил «лепоты ради ея лица и благообразия». Женившись, московский владыка совершает еще один беспрецедентный для своего времени поступок. Он сбривает бороду. Для православного человека в XVI столетии это было настоящим общественным вызовом, сродни появлению в наши дни на публике в полном неглиже. Но конфуз с бородой в сравнении с последующими событиями показался событием незначительным. Настоящим потрясением для московского двора стала новость, пришедшая из Суздальского монастыря.

Сосланная в него экс-супруга Василия III родила сына, нареченного при крещении Георгием. Не то обрадованный, не то обескураженный новостью государь посылает в Суздаль дьяков, которые должны убедиться в появлении на свет ребенка. Но монахиня София отказывается показать им мальчика, заявив, что посланцы не достойны видеть царевича, а «когда он облечется в величие своё, то отомстит за обиду матери». С тем дьяки и вернулись в Москву.

Во второй раз Василий III послал в Суздаль ближних бояр и церковных иерархов. Им монахиня София заявила, что младенец скончался, и в подтверждение слов показала его могилку. На самом же деле, считают некоторые исследователи, Соломония, опасаясь, что Глинские изведут её ребенка, передала Георгия верным людям, коих у неё насчитывалось немало.

Сегодня никто не возьмется утверждать, родила или нет княгиня-монахиня в монастыре ребенка. В «Записках о Московии» Сигизмунд фон Герберштейн рассказывает о появлении на свет Георгия, но, правда, добавляет, «молва об этом происшествии гласит двояко». Легенда о рожденном в Суздале царевиче Георгии еще в XIX веке будоражила воображение обывателей Владимирской губернии.

Известно, что и Иван Грозный очень интересовался всем, что могло пролить свет на тайну возможного рождения его старшего брата, а следовательно, и законного наследника московского престола. В 1566 году государь потребовал от дьяков доставить все письменные материалы, связанные с разводом Василия III и Соломонии. В реестре царского хранилища сохранилась даже запись о том, что документы «взял к себе Государь». С тех пор бумаг этих никто не видел…

Уже совсем недавно удалось сделать находку, которая, как казалось, подтверждала версию, озвученную Герберштейном. Археолог Алексей Варганов в 1934 году в подклети Покровского собора Суздальского Покровского монастыря рядом с могилой старицы Софии (Соломонии), скончавшейся в 1542 году, обнаружил захоронение младенца. Из крохотного гробика извлекли тряпичную куклу в расшитой жемчугами распашонке. Тогда посчитали найденную могилу имитацией смерти Георгия. Сегодня на этот счет существуют и другие версии.

Народная молва также считала, что Георгий выжил, но обозленный на всех и вся в зрелые годы занялся лихим промыслом. Якобы сын Соломонии стал знаменитым разбойником Кудеяром, который лютовал в XVI веке в районе Суздаля и Шуи.

Но вот был ли отцом Георгия Василий III? Он и в браке с Еленой Глинской долгое время оставался бездетным.

А если царь действительно не настоящий?

Помните, как в знаменитом фильме «Иван Васильевич меняет профессию» взбунтовавшиеся стрельцы и бояре бросают в лицо самозванцу Буншу: «А царь-то не настоящий!» Такие слухи ходили и про самого Ивана Васильевича. И причины тому существовали…

Четыре с половиной года Елена Глинская не могла родить. До неё стали доходить слухи, что государь в кругу ближних бояр обсуждает возможность третьей свадьбы. Понятно, что молодую княгиню перспектива провести остаток жизни в монастыре абсолютно не привлекала. Чтобы избежать такой участи, требовалось чудо, и оно произошло. 25 августа 1530 года Елена Глинская во время сильнейшей грозы, бушевавшей над Москвой, родила будущего Ивана IV, а еще спустя два года появился на свет его брат Юрий. О нём в исторических документах упоминается редко. Юрий, носивший впоследствии титул князя Углицкого, родился глухонемым и умственно отсталым. Как писал о нём впоследствии князь Андрей Курбский, Юрий Васильевич «был безумен, без памяти, бессловесен, тако аки див какой родился».

Долго радоваться появлению наследника Василию III не довелось. Спустя три года после рождения сына великий князь скончался, как принято считать, от подкожного нарыва на ноге и последовавшего затем заражения крови. В последние годы перед смертью он отдалился от Глинской, даже не допускал её в свои покои. Но, предчувствуя смерть, Василий III распорядился «жене Олене с боярским советом» «под сыном своим государство держати до возмужания сына своего».

Елена Глинская становится регентом при малолетнем сыне Иване, к которому перешел титул «Государь всея Руси». Далее последовали события, которые до сего дня дают основания сомневаться в том, что Василий III причастен к рождению первого русского царя.

Елена Глинская приблизила к себе не только в делах государственных, но и амурных князя Ивана Овчину Телепнева-Оболенского. Когда интимная связь между ними стала очевидной и не подлежащей сомнению, слухи о том, что отец Ивана и Юрия вовсе не Василий III, стали активно муссироваться не только среди русской аристократии, но и в социальных низах. Современники находили и внешнее сходство между Иваном IV и Телепневым-Оболенским, даже между характерами их проводили параллели. Оба имели крутой взрывной нрав, страдали припадками бешенства.

До потомства Василия III у великих князей Московских не рождалось неполноценных детей, а в роду Телепневых такие встречались часто. Время сохранило даже прозвища некоторых из них – Немой, Лопата, Глупый… И у Ивана IV его старший сын Иван отличался буйным, неуравновешенным нравом, Федор родился слабоумным, если не сказать большего, Дмитрий страдал эпилепсией…

Следует признать, что князь Телепнев-Оболенский отличался не только в делах альковных. Он зарекомендовал себя и как искусный политик, и как одаренный полководец, который вел успешные войны с Литвой, Крымским ханством и Казанью. Но достижения фаворита Елены Глинской еще больше ожесточали верхушку московского боярства. Она справедливо считала, что чрезмерное усиление Телепнева-Оболенского представляет для них угрозу.

Всякое инакомыслие Елена Глинская и её фаворит жестко пресекали. Не брались в расчет даже родственные связи. Своего дядю Михаила Глинского, укорявшего племянницу за откровенные отношения с князем, которые ставили под сомнение легитимность Ивана IV как Государя всея Руси, Елена отравила в тюрьму, где узник от голода и холода вскоре скончался.

Активно циркулировавшие слухи о тайне рождения Ивана заставляли регентшу и её фаворита уничтожать возможных претендентов на московский престол. Среди них, прежде всего, значились младшие братья скончавшегося Василия III – Юрия Дмитровского и Андрея Старицкого, которые имели и собственные дворы, и вооруженные формирования.

Первый из них, по отзывам современников, имел совсем несвойственный для Рюриковичей добродушный нрав и был лишен притязаний на власть. Но Юрия Ивановича обвинили в том, что он переманивал на службу к себе московских бояр и тем готовил государственный переворот. Его бросили в тюрьму и постарались максимально сократить дни князя на этом свете. Юрий скончался в 1536 году.

Другой брат покойного государя Андрей Старицкий, напротив, своих притязаний на московское наследство не скрывал. В кругу ближних бояр он неоднократно высказывал предположение, что плотские утехи между Еленой Глинской и Иваном Телепневым-Оболенским начались задолго до смерти Василия III. Когда в 1537 году Андрей Старицкий отчетливо почувствовал нависшую над ним опасность, он с отрядом верных ему людей оправился в недовольный политикой Москвы Новгород, надеясь там найти вооруженную поддержку. Но по дороге его настиг Телепнев-Оболенский и, уговаривая поехать в Москву, поклялся, что Андрею Ивановичу ничего не угрожает. Князь Старицкий поверил фавориту Елены Глинской, о чём вскоре пожалел. В 1537 году он скончается под пытками. Род князей Старицких окончательно уничтожит возмужавший Иван IV.

Вполне очевидно, что московское боярство не стремилось повторить судьбы Михаила Глинского, братьев Василия III и других казненных и отправленных в ссылки представителей знати. К 1538 году против Елены Глинской и её фаворита созрел заговор, объединивший, как считается, верхушку русской аристократии – Шуйских, Курбских, Кубенских, Ростовских, Микулинских, Воротынских…

Великая княгиня, не дожив и до 30 лет, внезапно скончалась 4 апреля 1538 года. Спектральный анализ, сделанный в наши дни, изъятых из её саркофага кусочков ткани головного убора и волос Елены, позволил сделать вывод, что молодую женщину отравили солями ртути, скорее всего0 одним из древнейших ядов – сулемой. Бояре спешили расстаться даже с телом молодой регентши. Её похоронили уже на вторые сутки, а не на третьи, как требовал православный обычай.

А через шесть дней после смерти Елены Глинской в покои юного государя пришли за Иваном Овчиной и его сестрой Аграфеной Челядниной, воспитывавшей наследника престола. Их увели, не обратив внимания на слезы и мольбы будущего первого русского царя. Возмужав, Иван IV не простит ни одной из своих детских обид. Устраиваемые им казни ужаснут даже современников, привыкших к жестокостям своего века.

Князя Телепнева-Оболенского бросили в тюрьму, где вскоре замучили, а Аграфену Челяднину отправили в Каргополь – традиционное место ссылок в Московском государстве.

(Продолжение следует)

Владимир СЛАБУКА