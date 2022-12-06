ДЕТЕКТИВЫ ПРЕЖНИХ ДНЕЙ

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06 Декабря 2022

(Продолжение. Начало в № от 29.11.2022)

Кто скрывался под именем Кудеяра-разбойника?

Василий III не относится к числу бездарных российских правителей, коих немало знает тысячелетняя отечественная история. На них особенно XX век оказался щедр: Николай II, Никита Хрущев, Михаил Горбачев. Такого количества «великих» страна на коротком историческом отрезке не выдержала и рухнула.

Василий III последовательно продолжал курс отца на централизацию и укрепление государства.

Его главным достижением можно считать возвращение после нескольких тяжелых войн с Литвой в состав русских земель Смоленска и окрестностей города. Перестало существовать большинство удельных княжеств. Рязань и Новгород-Северские земли лишились остатков самостоятельности. С противниками Василий III расправлялся по-византийски коварно и беспощадно.

Одновременно осложнились отношения Москвы с Крымским ханством, один из набегов которого едва не привел к полному захвату столицы. На южных границах государства для защиты от беспокойных соседей началось создание засечных полос, по берегам реки Оки велось строительство каменных крепостей. И если политические итоги 28-летнего правления Василия III можно считать успешными, то его семейную жизнь счастливой не назовешь.

Первый раз он женился еще при жизни Ивана III. Старый князь, исходя из собственного примера, искал невесту для наследника среди европейских дворов, но успехами поиски не увенчались, и Иван III обратил взоры на внутренние ресурсы. В Москве собрали девушек на выданье из знатных родов. Выбор будущего Василия III пал на Соломонию Сверчкову-Сабурову. Она представляла древний, но обедневший род московских бояр.

После первых счастливых лет семейной жизни отношения супругов становились всё более прохладными. Проходили годы, а пара оставалась бездетной. Разумеется, что в бесплодии обвиняли Соломонию, но последующие события дают основания предполагать, что проблема могла заключаться и в самом великом князе, что вполне предсказуемо. Известны и другие мужчины из вырождающегося рода Палеологов, у которых возникали проблемы с репродуктивными функциями. К примеру, не имел детей последний византийский император Константин XI, которому Василий III, напомню, приходился внучатым племянником.

От бесплодия великокняжеской четы страдали не только сами супруги, но и братья московского государя. Василий III запретил им вступать в брак, пока у него не появится наследник.

На двадцатом году супружества великий князь решил развестись с женой. Случай для средневековой Руси беспрецедентный. В ближайшем окружении Василия III и среди церковных иерархов нашлось немало противников принятого московским владыкой решения. Разумеется, что более всего оказалась возмущена намерениями Василия III Соломония. Добровольно принять монашеский постриг она не соглашалась. Вопрос решил удар бичом, нанесенный великой княгине не в меру усердным боярином Иваном Шигона-Поджогиным. Соломонию, получившую в монашестве имя София, в начале 1526 года отправили в Суздальский Покровский монастырь.

Василий III женился на властной красавице Елене Глинской – литовской княжне, долгое время жившей в Италии. Выбор великого князя определил «лепоты ради ея лица и благообразия». Женившись, московский владыка совершает еще один беспрецедентный для своего времени поступок. Он сбривает бороду. Для православного человека в XVI столетии это было настоящим общественным вызовом, сродни появлению в наши дни на публике в полном неглиже. Но конфуз с бородой в сравнении с последующими событиями показался событием незначительным. Настоящим потрясением для московского двора стала новость, пришедшая из Суздальского монастыря.

Сосланная в него экс-супруга Василия III родила сына, нареченного при крещении Георгием. Не то обрадованный, не то обескураженный новостью государь посылает в Суздаль дьяков, которые должны убедиться в появлении на свет ребенка. Но монахиня София отказывается показать им мальчика, заявив, что посланцы не достойны видеть царевича, а «когда он облечется в величие своё, то отомстит за обиду матери». С тем дьяки и вернулись в Москву.

Во второй раз Василий III послал в Суздаль ближних бояр и церковных иерархов. Им монахиня София заявила, что младенец скончался, и в подтверждение слов показала его могилку. На самом же деле, считают некоторые исследователи, Соломония, опасаясь, что Глинские изведут её ребенка, передала Георгия верным людям, коих у неё насчитывалось немало.

Сегодня никто не возьмется утверждать, родила или нет княгиня-монахиня в монастыре ребенка. В «Записках о Московии» Сигизмунд фон Герберштейн рассказывает о появлении на свет Георгия, но, правда, добавляет, «молва об этом происшествии гласит двояко». Легенда о рожденном в Суздале царевиче Георгии еще в XIX веке будоражила воображение обывателей Владимирской губернии.

Известно, что и Иван Грозный очень интересовался всем, что могло пролить свет на тайну возможного рождения его старшего брата, а следовательно, и законного наследника московского престола. В 1566 году государь потребовал от дьяков доставить все письменные материалы, связанные с разводом Василия III и Соломонии. В реестре царского хранилища сохранилась даже запись о том, что документы «взял к себе Государь». С тех пор бумаг этих никто не видел…

Уже совсем недавно удалось сделать находку, которая, как казалось, подтверждала версию, озвученную Герберштейном. Археолог Алексей Варганов в 1934 году в подклети Покровского собора Суздальского Покровского монастыря рядом с могилой старицы Софии (Соломонии), скончавшейся в 1542 году, обнаружил захоронение младенца. Из крохотного гробика извлекли тряпичную куклу в расшитой жемчугами распашонке. Тогда посчитали найденную могилу имитацией смерти Георгия. Сегодня на этот счет существуют и другие версии.

Народная молва также считала, что Георгий выжил, но обозленный на всех и вся в зрелые годы занялся лихим промыслом. Якобы сын Соломонии стал знаменитым разбойником Кудеяром, который лютовал в XVI веке в районе Суздаля и Шуи.

Но вот был ли отцом Георгия Василий III? Он и в браке с Еленой Глинской долгое время оставался бездетным.

А если царь действительно не настоящий?

Помните, как в знаменитом фильме «Иван Васильевич меняет профессию» взбунтовавшиеся стрельцы и бояре бросают в лицо самозванцу Буншу: «А царь-то не настоящий!» Такие слухи ходили и про самого Ивана Васильевича. И причины тому существовали…

Четыре с половиной года Елена Глинская не могла родить. До неё стали доходить слухи, что государь в кругу ближних бояр обсуждает возможность третьей свадьбы. Понятно, что молодую княгиню перспектива провести остаток жизни в монастыре абсолютно не привлекала. Чтобы избежать такой участи, требовалось чудо, и оно произошло. 25 августа 1530 года Елена Глинская во время сильнейшей грозы, бушевавшей над Москвой, родила будущего Ивана IV, а еще спустя два года появился на свет его брат Юрий. О нём в исторических документах упоминается редко. Юрий, носивший впоследствии титул князя Углицкого, родился глухонемым и умственно отсталым. Как писал о нём впоследствии князь Андрей Курбский, Юрий Васильевич «был безумен, без памяти, бессловесен, тако аки див какой родился».

Долго радоваться появлению наследника Василию III не довелось. Спустя три года после рождения сына великий князь скончался, как принято считать, от подкожного нарыва на ноге и последовавшего затем заражения крови. В последние годы перед смертью он отдалился от Глинской, даже не допускал её в свои покои. Но, предчувствуя смерть, Василий III распорядился «жене Олене с боярским советом» «под сыном своим государство держати до возмужания сына своего».

Елена Глинская становится регентом при малолетнем сыне Иване, к которому перешел титул «Государь всея Руси». Далее последовали события, которые до сего дня дают основания сомневаться в том, что Василий III причастен к рождению первого русского царя.

Елена Глинская приблизила к себе не только в делах государственных, но и амурных князя Ивана Овчину Телепнева-Оболенского. Когда интимная связь между ними стала очевидной и не подлежащей сомнению, слухи о том, что отец Ивана и Юрия вовсе не Василий III, стали активно муссироваться не только среди русской аристократии, но и в социальных низах. Современники находили и внешнее сходство между Иваном IV и Телепневым-Оболенским, даже между характерами их проводили параллели. Оба имели крутой взрывной нрав, страдали припадками бешенства.

До потомства Василия III у великих князей Московских не рождалось неполноценных детей, а в роду Телепневых такие встречались часто. Время сохранило даже прозвища некоторых из них – Немой, Лопата, Глупый… И у Ивана IV его старший сын Иван отличался буйным, неуравновешенным нравом, Федор родился слабоумным, если не сказать большего, Дмитрий страдал эпилепсией…

Следует признать, что князь Телепнев-Оболенский отличался не только в делах альковных. Он зарекомендовал себя и как искусный политик, и как одаренный полководец, который вел успешные войны с Литвой, Крымским ханством и Казанью. Но достижения фаворита Елены Глинской еще больше ожесточали верхушку московского боярства. Она справедливо считала, что чрезмерное усиление Телепнева-Оболенского представляет для них угрозу.

Всякое инакомыслие Елена Глинская и её фаворит жестко пресекали. Не брались в расчет даже родственные связи. Своего дядю Михаила Глинского, укорявшего племянницу за откровенные отношения с князем, которые ставили под сомнение легитимность Ивана IV как Государя всея Руси, Елена отравила в тюрьму, где узник от голода и холода вскоре скончался.

Активно циркулировавшие слухи о тайне рождения Ивана заставляли регентшу и её фаворита уничтожать возможных претендентов на московский престол. Среди них, прежде всего, значились младшие братья скончавшегося Василия III – Юрия Дмитровского и Андрея Старицкого, которые имели и собственные дворы, и вооруженные формирования.

Первый из них, по отзывам современников, имел совсем несвойственный для Рюриковичей добродушный нрав и был лишен притязаний на власть. Но Юрия Ивановича обвинили в том, что он переманивал на службу к себе московских бояр и тем готовил государственный переворот. Его бросили в тюрьму и постарались максимально сократить дни князя на этом свете. Юрий скончался в 1536 году.

Другой брат покойного государя Андрей Старицкий, напротив, своих притязаний на московское наследство не скрывал. В кругу ближних бояр он неоднократно высказывал предположение, что плотские утехи между Еленой Глинской и Иваном Телепневым-Оболенским начались задолго до смерти Василия III. Когда в 1537 году Андрей Старицкий отчетливо почувствовал нависшую над ним опасность, он с отрядом верных ему людей оправился в недовольный политикой Москвы Новгород, надеясь там найти вооруженную поддержку. Но по дороге его настиг Телепнев-Оболенский и, уговаривая поехать в Москву, поклялся, что Андрею Ивановичу ничего не угрожает. Князь Старицкий поверил фавориту Елены Глинской, о чём вскоре пожалел. В 1537 году он скончается под пытками. Род князей Старицких окончательно уничтожит возмужавший Иван IV.

Вполне очевидно, что московское боярство не стремилось повторить судьбы Михаила Глинского, братьев Василия III и других казненных и отправленных в ссылки представителей знати. К 1538 году против Елены Глинской и её фаворита созрел заговор, объединивший, как считается, верхушку русской аристократии – Шуйских, Курбских, Кубенских, Ростовских, Микулинских, Воротынских…

Великая княгиня, не дожив и до 30 лет, внезапно скончалась 4 апреля 1538 года. Спектральный анализ, сделанный в наши дни, изъятых из её саркофага кусочков ткани головного убора и волос Елены, позволил сделать вывод, что молодую женщину отравили солями ртути, скорее всего0 одним из древнейших ядов – сулемой. Бояре спешили расстаться даже с телом молодой регентши. Её похоронили уже на вторые сутки, а не на третьи, как требовал православный обычай.

А через шесть дней после смерти Елены Глинской в покои юного государя пришли за Иваном Овчиной и его сестрой Аграфеной Челядниной, воспитывавшей наследника престола. Их увели, не обратив внимания на слезы и мольбы будущего первого русского царя. Возмужав, Иван IV не простит ни одной из своих детских обид. Устраиваемые им казни ужаснут даже современников, привыкших к жестокостям своего века.

Князя Телепнева-Оболенского бросили в тюрьму, где вскоре замучили, а Аграфену Челяднину отправили в Каргополь – традиционное место ссылок в Московском государстве.

(Продолжение следует)

Владимир СЛАБУКА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."