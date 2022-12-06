НЕСУРАЗНОСТЬ ГОДА

06 Декабря 2022



В преддверии нового года наша газета традиционно подводит итоги и выделяет самые несуразные, на наш взгляд, события, которыми запомнился год уходящий. В этой публикации речь пойдет об одном из них.

Появившееся на прошлой неделе на сайте «Единой России» сообщение о признании выборов в городскую думу Петропавловска-Камчатского лучшими в стране не могло пройти мимо нашего внимания. Вот текст этого пресс-релиза: «Выборы в Думу Петропавловска-Камчатского были признаны лучшими в стране. Эксперты Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) признали, что муниципальная кампания на полуострове достойна Премии «Гамбургский счет». Вручение премии состоялось в Москве 25 ноября. Диплом победителя первому заместителю руководителя Камчатского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Борису Эмиху вручила заместитель Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Дарья Лантратова». Далее в пресс-релизе подчеркивается, что «в сентябре 2022 года по итогам выборов в Думу Петропавловска-Камчатского представители «Единой России» получили 80 % от общего числа мандатов. При этом выборы впервые за последние годы прошли «без срывов и эксцессов». Напрасно составитель пресс-релиза упомянул о «срывах и эксцессах» на прошлых предвыборных кампаниях муниципального уровня. Срыв означает, что выборы по какой-то причине не состоялись. Такого на Камчатке за последние годы не было ни разу. Слово «эксцесс», согласно «Большому словарю иностранных слов», означает крайнее проявление чего-либо, злоупотребление, излишество, невоздержанность.

На предыдущих выборах в городскую думу ПКГО в 2012 и в 2017 годах, как обычно, скандалили коммунисты и эсеры. Последние даже попытались отменить итоги голосования на одном избирательном участке. На выборах в городскую думу в 2022 году вместе с эсерами скандалили уже другие лица. Например, в суд обратился незарегистрированный кандидат в депутаты, самовыдвиженец Алексей Николаев. Он обвинил Павла Ясевича, заместителя председателя Правительства Камчатского края, курирующего вопросы внутренней политики, в том, что это из-за него избирательная комиссия отказала ему в регистрации в кандидаты в депутаты городской думы. Свое мнение Николаев активно озвучивал в видеохостинге YouTube в регулярных выпусках авторских передач. Можно ли это считать эксцессом? Мы уверены, что да.

В этом году на выборы в городскую думу Петропавловска-Камчатского впервые пошли представители партии «Родина», которых, по нашему мнению, курировали органы региональной исполнительной власти. В десяти двухмандатных округах кандидатами пытались зарегистрироваться 14 «родинцев». Еще шестеро пытали счастья в муниципальном избирательном списке. Никто из тех, кто пытался пройти на выборы от партии «Родина» в двухмандатных округах, не смог набрать необходимого количества (в среднем 33–35) достоверных подписей избирателей. Та же участь постигла членов муниципального списка. Такой казус на муниципальных выборах на Камчатке произошел впервые. Представители этой партии устроили скандал, который закончился судебными исками от «родинцев», публично в резкой форме обвинившими в своих неудачах избирательную комиссию. Можно ли считать это эксцессом? Конечно же, да.

Подобными эксцессами, когда дело заканчивалось обращениями в суд и жалобами в Центральную избирательную комиссию, на Камчатке никого не удивишь. Это давно стало привычной частью избирательного процесса. Без жалоб у нас не обходятся ни одни выборы муниципального уровня. Но в последнее время в них появилась еще одна особенность. В сентябре 2020 года на муниципальных выборах в Усть-Камчатске в поселковый Совет прошел всего один депутат от «Единой России». В поселке Ключи не выбрали ни одного представителя партии власти. В Думе Алеутского муниципального округа из 14 депутатов всего лишь один «единоросс». Более того, в 2021 году главой Елизовского городского поселения впервые был избран представитель КПРФ. Такого провала на Камчатке партия «Единая Россия» не знала со дня своего основания. Эту особенность можно отнести к эксцессам? На наш взгляд, несомненно.

Вспомним скандал, раздутый в 2022 году на упомянутых выборах в гордуму ПКГО представителями партии «Справедливая Россия», который докатился до московского уровня. Депутат Государственной думы Михаил Делягин, приехавший на Камчатку, вкупе с руководителем местной ячейки эсеров Дмитрием Бобровским спустили на партию власти, как говорится, «всех собак». А Делягин даже обвинил партию «Единая Россия» в рейдерском захвате, правда, непонятно чего. Политик из Москвы прибыл к нам, предположительно, за щедрую плату, чтобы поддержать двух местных выдвиженцев от сопартийцев – Игоря Волоховича и Владимира Тегая, кандидатов в депутаты в избирательном округе номер один. Первый из них заправляет рынком на СРВ, второй – несколькими управляющими компаниями. Визит Делягина был ничем иным, как попыткой расправиться с конкурентами в сфере ЖКХ, используя предвыборную борьбу. Вот что писала об этом наша газета («В» от 30.08.2022 года «Делягинский задел»):

«Другой эсер Тегай, полагаю, сумел создать схему, при которой созданные при его участии фирмы, работающие на поприще оказания услуг ЖКХ, набирали деньги в долг (разумеется, с жильцов), а потом объявляли себя банкротами. В качестве некого эксперта по жилищно-коммунальным вопросам выступил приглашенный Михаил Делягин. О его компетенциях поговорим чуть позже, запомним пока причину конфликта. У компаний Владимира Тегая, работающих на поприще услуг ЖКХ, появился конкурент, поэтому и начался весь этот сыр-бор, который господин Бобровских довел до политического каления на выборах в городскую думу ПКГО. Для большего веса нужно было еще пригласить какого-нибудь депутата Государственной думы из Москвы, что и было сделано».

Михаил Делягин выступил на собрании жителей микрорайона СРВ, посвященном проблемам ЖКХ. Говорил он на фоне огромных плакатов с изображениями Тегая и Волоховича. Речь высокого гостя представляла собой поток бессвязных фраз и обильных выпадов в сторону партии власти, которые он обрушил на изумленную аудиторию. Заканчивалась эта бессмыслица обещаниями подкрепить «запросы на более высоком уровне», чего не случилось и по сей день.

Лучшее, что мог бы сделать Делягин после этого – тихо уехать с Камчатки и не позориться дальше. Но он выбрал другой путь («В» от 06.09.2022 года «Предатели или дуремары? Вот в чем вопрос»). Серию чепухи и абракадабры политик продолжил в агитационном материале камчатских эсеров под названием «Неуправляемая компания». Перлы его не просто грешат всевозможными «ляпами», в них он откровенно льет воду на мельницу прозападной оппозиции. То есть поступает точно так же, как его сопартийцы Илья Пономарев и Геннадий Гудков, которые сбежали на Запад. Для этих людей наша страна приемлема только как колония, а эсер Михаил Делягин занимается продвижением их точки зрения в массы. А местные эсеры поддерживают его в этом.

Как минимум на последних прошедших выборах в городскую думу ПКГО мы имеем три эксцесса, не считая мелких замечаний.

Но вернемся к пресс-релизу «Единой России». В нём уточняется, что эксперты оценивали номинантов на премию «Гамбургский счет» по четырем критериям: конкурентность, технологичность, креативность и результативность.

Может быть, нынешние выборы в городскую думу Петропавловска-Камчатского и были лучшими в этом году. Но давайте сравним их с такими же выборами 2017 года, используя для удобства те же критерии.

Начнем с конкурентности. В 2017 году на выборы в гордуму Петропавловска-Камчатского было заявлено 64 кандидата в депутаты на 8 избирательных округах, то есть в среднем приходилось 8 кандидатов на один округ. Пять лет спустя, в 2022 году, было заявлено 67 кандидатов в депутаты на 10 избирательных округах, то есть в среднем семь человек на один избирательный округ. Цифры говорят, что число кандидатов в округах уменьшилось, а борьба за голоса избирателей в прошлом сезоне была более интенсивной.

Правда, количество партий, участвующих в выборах 2022 года увеличилось на три. В 2017 году в списке значились «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». В выборном сезоне 2022 года к ним добавились «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Партия за справедливость!» и «Коммунистическая партия коммунисты России». Кроме того, партия «Справедливая Россия» поменяла название, она стала называться «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», отчего суть дела не поменялась. В 2017 году «единороссам» досталось 48,96 процента голосов избирателей, а в 2022 году, при большем числе партий – 53,57 процента. Напомним также, что в 2017 году «ЕР» в процентном отношении получила большее количество мандатов, чем в 2022 году. Подробнее об этом мы поговорим чуть ниже, рассматривая критерий результативность.

А пока перейдем ко второму критерию – технологичность. Это вопрос спорный, потому что в 2022 году избиратели могли голосовать по мобильным телефонам с помощью портала госуслуг. Пять лет назад такой возможности у людей еще не было. Так что сравнение некорректно.

Третий критерий – креативность. Слово это происходит от латинского creatio (творчество) и означает умение человека отступать от стандартных идей, правил и шаблонов. Креативность предполагает присутствие прогрессивного подхода, воображения и оригинальности. И в чём же она выразилась? И пять лет назад, и в этом году изготавливались и развешивались баннеры и плакаты с изображениями лиц кандидатов в депутаты и слоганами. И тогда, и теперь издавались и распространялись агитационные буклеты приблизительно схожего качества и содержания. Только в 2017 году такие буклеты раздавали еще и на одиночных пикетах возле торговых центров и на автобусных остановках, чего в 2022 году не делали. И тогда, и теперь одинаково адресно работали с избирателями. Агитационная активность на выборах 2017 года была даже выше. И в чём тогда выражается кретивность? Где на выборах 2022 года уход от привычных рамок и оригинальность?

И наконец четвертый критерий – результативность. То есть сколько депутатских мандатов досталось партии власти после подсчета голосов. Приведем выдержку из публикации нашей газеты, посвященной ходу выборов («В» от 13.09.2022 года «Город выбрал: «Здесь и сейчас…»). «Судите сами, в предыдущем созыве из тридцати двух мандатов «Единая Россия» получила двадцать шесть, т. е. 81,25 процента от общего числа депутатов. Всем остальным партиям, принимавшим участие в выборах – КПРФ, ЛДПР, СР – досталось шесть мандатов – 18,75 процента. По результатам нынешних выборов «Единая Россия» получила двадцать четыре мандата из тридцати – 79,99 процента, будем считать восемьдесят».

Как видим, по количеству набранных «единороссами» мандатов в процентом отношении, выборы 2017 года опережают нынешние. Другими словами, они оказались результативнее.

Далее. Как уже отмечалось выше, на выборах 2022 года количество избирательных округов было увеличено по сравнению с 2017 годом с восьми до десяти, что, по нашему мнению, было ошибкой. Напомним, что на выборах 2017 года эсер Дмитрий Базанов занял третье место в избирательном округе № 2, а спустя пять лет, в 2022 году, он же вышел на 1 место в избирательном округе № 9. И вновь процитируем названную выше публикацию «Вестей»: «Для чего, спрашивается, нужно было увеличивать количество избирательных округов? Помимо дополнительной организационно-технической работы, устроители новых границ десяти округов, можно сказать, обрекли на провал избирательный округ номер девять. Здесь необходимо сделать пояснения. Девятый избирательный округ был образован за счет шестого, седьмого и частично восьмого округов. Причем морские участки, за счет которых в основном и одержал победу кандидат в депутаты Законодательного собрания Камчатского края от «Единой России», в 2021 году отошли к округу номер семь. Таким образом, в округе номер девять были собраны самые неблагополучные для «Единой России» электоральные ресурсы. Поэтому при одинаковой интенсивности ведения избирательной кампании со стороны кандидатов от партии власти (за исключением избирательного округа номер один) в вышеназванном округе они проиграли два мандата представителю ЛДПР Василию Колядке и члену партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Дмитрию Базанову. Впервые с 2008 года кандидат-эсер и выдвиженец от ЛДПР победили в двухмандатном округе.

При этом политическая партия «Единая Россия» улучшила свой результат по сравнению с выборами в 2017 году (48,96 процента) на пять процентов, достигнув показателя 53,77 процента. Но это достижение существенно не повлияло на общую ситуацию распределения мандатов. Картина могла быть иной, если бы не городили огород с нарезкой новых избирательных округов. Кроме девятого округа, партия «Единая Россия» везде набрала больше пятидесяти процентов голосов избирателей. На предыдущих выборах барьер в пятьдесят процентов преодолели лишь два округа из восьми».

Но и это не всё. Результативность, как известно, включает в себя еще и явку избирателей. В 2022 году она была ниже, несмотря на увеличения срока голосования. Напомним, что на выборах 2022 года можно было голосовать 12 дней подряд, даже не выходя из дома, тогда как в 2017 году голосовали только один день, и то на избирательном участке. По этому поводу наша газета отмечала: «Столь длительный период для бросания в урну избирательных бюллетеней с подачи Правительства Камчатского края был организован с одной лишь целью – увеличить явку избирателей. Но даже несмотря на этот беспрецедентный шаг, жители краевого центра не проявили ожидаемой гражданской сознательности, что говорит о недостаточной агитационной активности и креативности. Всего на избирательные участки пришло 14,47 процента горожан. На выборах в городскую думу ПКГО в восьми избирательных округах предыдущего созыва (2017 год) этот показатель был равен 16,14 процента. Тогда петропавловцы камчатские голосовали всего один день». Так что и по этому критерию выборы 2022 года остались в проигрыше.

Подведем итоги. По критерию «конкурентность» выборы 2017 года выглядят предпочтительнее, чем выборы в 2022 году. По критерию «креативность» можно сказать, что они одинаковы. Критерий «технологичность» применять некорректно. Но зато по критерию «результативность» выборы в гордуму ПКГО в 2017 на голову выше выборов этого года. Срывов во время выборов на Камчатке не было ни тогда, ни теперь, а вот эксцессов всегда хватало. Так какие же выборы больше достойны премии и, соответственно, похвалы?

Полагаем, нелишним напомнить нынешним устроителям выборов из Приморья, что они в свое время провалили самые главные выборы в регионе – губернатора Приморского края. И попали во все скандальные хроники как российских, так и зарубежных СМИ.

Напомним, в сентябре 2018 года Андрей Ищенко баллотировался в губернаторы Приморского края от КПРФ и вышел во второй тур вместе с врио главы региона, «единороссом» Андреем Тарасенко. Коммунист лидировал после обработки 95 % бюллетеней, но в последний момент господин Тарасенко вырвался вперед. Депутат заявил о фальсификациях и объявил голодовку. На нескольких избирательных участках тогда была объявлена чрезвычайная ситуация, и они прекратили свою работу. Итоги выборов Центральной избирательной комиссией были отменены и назначены новые выборы с новым кандидатом от «Единой России» Олегом Кожемяко.

Соб. инф.