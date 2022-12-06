НЕСУРАЗНОСТЬ ГОДА

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06 Декабря 2022

В преддверии нового года наша газета традиционно подводит итоги и выделяет самые несуразные, на наш взгляд, события, которыми запомнился год уходящий. В этой публикации речь пойдет об одном из них.

Появившееся на прошлой неделе на сайте «Единой России» сообщение о признании выборов в городскую думу Петропавловска-Камчатского лучшими в стране не могло пройти мимо нашего внимания. Вот текст этого пресс-релиза: «Выборы в Думу Петропавловска-Камчатского были признаны лучшими в стране. Эксперты Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) признали, что муниципальная кампания на полуострове достойна Премии «Гамбургский счет». Вручение премии состоялось в Москве 25 ноября. Диплом победителя первому заместителю руководителя Камчатского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Борису Эмиху вручила заместитель Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Дарья Лантратова». Далее в пресс-релизе подчеркивается, что «в сентябре 2022 года по итогам выборов в Думу Петропавловска-Камчатского представители «Единой России» получили 80 % от общего числа мандатов. При этом выборы впервые за последние годы прошли «без срывов и эксцессов». Напрасно составитель пресс-релиза упомянул о «срывах и эксцессах» на прошлых предвыборных кампаниях муниципального уровня. Срыв означает, что выборы по какой-то причине не состоялись. Такого на Камчатке за последние годы не было ни разу. Слово «эксцесс», согласно «Большому словарю иностранных слов», означает крайнее проявление чего-либо, злоупотребление, излишество, невоздержанность.

На предыдущих выборах в городскую думу ПКГО в 2012 и в 2017 годах, как обычно, скандалили коммунисты и эсеры. Последние даже попытались отменить итоги голосования на одном избирательном участке. На выборах в городскую думу в 2022 году вместе с эсерами скандалили уже другие лица. Например, в суд обратился незарегистрированный кандидат в депутаты, самовыдвиженец Алексей Николаев. Он обвинил Павла Ясевича, заместителя председателя Правительства Камчатского края, курирующего вопросы внутренней политики, в том, что это из-за него избирательная комиссия отказала ему в регистрации в кандидаты в депутаты городской думы. Свое мнение Николаев активно озвучивал в видеохостинге YouTube в регулярных выпусках авторских передач. Можно ли это считать эксцессом? Мы уверены, что да.

В этом году на выборы в городскую думу Петропавловска-Камчатского впервые пошли представители партии «Родина», которых, по нашему мнению, курировали органы региональной исполнительной власти. В десяти двухмандатных округах кандидатами пытались зарегистрироваться 14 «родинцев». Еще шестеро пытали счастья в муниципальном избирательном списке. Никто из тех, кто пытался пройти на выборы от партии «Родина» в двухмандатных округах, не смог набрать необходимого количества (в среднем 33–35) достоверных подписей избирателей. Та же участь постигла членов муниципального списка. Такой казус на муниципальных выборах на Камчатке произошел впервые. Представители этой партии устроили скандал, который закончился судебными исками от «родинцев», публично в резкой форме обвинившими в своих неудачах избирательную комиссию. Можно ли считать это эксцессом? Конечно же, да.

Подобными эксцессами, когда дело заканчивалось обращениями в суд и жалобами в Центральную избирательную комиссию, на Камчатке никого не удивишь. Это давно стало привычной частью избирательного процесса. Без жалоб у нас не обходятся ни одни выборы муниципального уровня. Но в последнее время в них появилась еще одна особенность. В сентябре 2020 года на муниципальных выборах в Усть-Камчатске в поселковый Совет прошел всего один депутат от «Единой России». В поселке Ключи не выбрали ни одного представителя партии власти. В Думе Алеутского муниципального округа из 14 депутатов всего лишь один «единоросс». Более того, в 2021 году главой Елизовского городского поселения впервые был избран представитель КПРФ. Такого провала на Камчатке партия «Единая Россия» не знала со дня своего основания. Эту особенность можно отнести к эксцессам? На наш взгляд, несомненно.

Вспомним скандал, раздутый в 2022 году на упомянутых выборах в гордуму ПКГО представителями партии «Справедливая Россия», который докатился до московского уровня. Депутат Государственной думы Михаил Делягин, приехавший на Камчатку, вкупе с руководителем местной ячейки эсеров Дмитрием Бобровским спустили на партию власти, как говорится, «всех собак». А Делягин даже обвинил партию «Единая Россия» в рейдерском захвате, правда, непонятно чего. Политик из Москвы прибыл к нам, предположительно, за щедрую плату, чтобы поддержать двух местных выдвиженцев от сопартийцев – Игоря Волоховича и Владимира Тегая, кандидатов в депутаты в избирательном округе номер один. Первый из них заправляет рынком на СРВ, второй – несколькими управляющими компаниями. Визит Делягина был ничем иным, как попыткой расправиться с конкурентами в сфере ЖКХ, используя предвыборную борьбу. Вот что писала об этом наша газета («В» от 30.08.2022 года «Делягинский задел»):

«Другой эсер Тегай, полагаю, сумел создать схему, при которой созданные при его участии фирмы, работающие на поприще оказания услуг ЖКХ, набирали деньги в долг (разумеется, с жильцов), а потом объявляли себя банкротами. В качестве некого эксперта по жилищно-коммунальным вопросам выступил приглашенный Михаил Делягин. О его компетенциях поговорим чуть позже, запомним пока причину конфликта. У компаний Владимира Тегая, работающих на поприще услуг ЖКХ, появился конкурент, поэтому и начался весь этот сыр-бор, который господин Бобровских довел до политического каления на выборах в городскую думу ПКГО. Для большего веса нужно было еще пригласить какого-нибудь депутата Государственной думы из Москвы, что и было сделано».

Михаил Делягин выступил на собрании жителей микрорайона СРВ, посвященном проблемам ЖКХ. Говорил он на фоне огромных плакатов с изображениями Тегая и Волоховича. Речь высокого гостя представляла собой поток бессвязных фраз и обильных выпадов в сторону партии власти, которые он обрушил на изумленную аудиторию. Заканчивалась эта бессмыслица обещаниями подкрепить «запросы на более высоком уровне», чего не случилось и по сей день.

Лучшее, что мог бы сделать Делягин после этого – тихо уехать с Камчатки и не позориться дальше. Но он выбрал другой путь («В» от 06.09.2022 года «Предатели или дуремары? Вот в чем вопрос»). Серию чепухи и абракадабры политик продолжил в агитационном материале камчатских эсеров под названием «Неуправляемая компания». Перлы его не просто грешат всевозможными «ляпами», в них он откровенно льет воду на мельницу прозападной оппозиции. То есть поступает точно так же, как его сопартийцы Илья Пономарев и Геннадий Гудков, которые сбежали на Запад. Для этих людей наша страна приемлема только как колония, а эсер Михаил Делягин занимается продвижением их точки зрения в массы. А местные эсеры поддерживают его в этом.

Как минимум на последних прошедших выборах в городскую думу ПКГО мы имеем три эксцесса, не считая мелких замечаний.

Но вернемся к пресс-релизу «Единой России». В нём уточняется, что эксперты оценивали номинантов на премию «Гамбургский счет» по четырем критериям: конкурентность, технологичность, креативность и результативность.

Может быть, нынешние выборы в городскую думу Петропавловска-Камчатского и были лучшими в этом году. Но давайте сравним их с такими же выборами 2017 года, используя для удобства те же критерии.

Начнем с конкурентности. В 2017 году на выборы в гордуму Петропавловска-Камчатского было заявлено 64 кандидата в депутаты на 8 избирательных округах, то есть в среднем приходилось 8 кандидатов на один округ. Пять лет спустя, в 2022 году, было заявлено 67 кандидатов в депутаты на 10 избирательных округах, то есть в среднем семь человек на один избирательный округ. Цифры говорят, что число кандидатов в округах уменьшилось, а борьба за голоса избирателей в прошлом сезоне была более интенсивной.

Правда, количество партий, участвующих в выборах 2022 года увеличилось на три. В 2017 году в списке значились «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». В выборном сезоне 2022 года к ним добавились «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Партия за справедливость!» и «Коммунистическая партия коммунисты России». Кроме того, партия «Справедливая Россия» поменяла название, она стала называться «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», отчего суть дела не поменялась. В 2017 году «единороссам» досталось 48,96 процента голосов избирателей, а в 2022 году, при большем числе партий – 53,57 процента. Напомним также, что в 2017 году «ЕР» в процентном отношении получила большее количество мандатов, чем в 2022 году. Подробнее об этом мы поговорим чуть ниже, рассматривая критерий результативность.

А пока перейдем ко второму критерию – технологичность. Это вопрос спорный, потому что в 2022 году избиратели могли голосовать по мобильным телефонам с помощью портала госуслуг. Пять лет назад такой возможности у людей еще не было. Так что сравнение некорректно.

Третий критерий – креативность. Слово это происходит от латинского creatio (творчество) и означает умение человека отступать от стандартных идей, правил и шаблонов. Креативность предполагает присутствие прогрессивного подхода, воображения и оригинальности. И в чём же она выразилась? И пять лет назад, и в этом году изготавливались и развешивались баннеры и плакаты с изображениями лиц кандидатов в депутаты и слоганами. И тогда, и теперь издавались и распространялись агитационные буклеты приблизительно схожего качества и содержания. Только в 2017 году такие буклеты раздавали еще и на одиночных пикетах возле торговых центров и на автобусных остановках, чего в 2022 году не делали. И тогда, и теперь одинаково адресно работали с избирателями. Агитационная активность на выборах 2017 года была даже выше. И в чём тогда выражается кретивность? Где на выборах 2022 года уход от привычных рамок и оригинальность?

И наконец четвертый критерий – результативность. То есть сколько депутатских мандатов досталось партии власти после подсчета голосов. Приведем выдержку из публикации нашей газеты, посвященной ходу выборов («В» от 13.09.2022 года «Город выбрал: «Здесь и сейчас…»). «Судите сами, в предыдущем созыве из тридцати двух мандатов «Единая Россия» получила двадцать шесть, т. е. 81,25 процента от общего числа депутатов. Всем остальным партиям, принимавшим участие в выборах – КПРФ, ЛДПР, СР – досталось шесть мандатов – 18,75 процента. По результатам нынешних выборов «Единая Россия» получила двадцать четыре мандата из тридцати – 79,99 процента, будем считать восемьдесят».

Как видим, по количеству набранных «единороссами» мандатов в процентом отношении, выборы 2017 года опережают нынешние. Другими словами, они оказались результативнее.

Далее. Как уже отмечалось выше, на выборах 2022 года количество избирательных округов было увеличено по сравнению с 2017 годом с восьми до десяти, что, по нашему мнению, было ошибкой. Напомним, что на выборах 2017 года эсер Дмитрий Базанов занял третье место в избирательном округе № 2, а спустя пять лет, в 2022 году, он же вышел на 1 место в избирательном округе № 9. И вновь процитируем названную выше публикацию «Вестей»: «Для чего, спрашивается, нужно было увеличивать количество избирательных округов? Помимо дополнительной организационно-технической работы, устроители новых границ десяти округов, можно сказать, обрекли на провал избирательный округ номер девять. Здесь необходимо сделать пояснения. Девятый избирательный округ был образован за счет шестого, седьмого и частично восьмого округов. Причем морские участки, за счет которых в основном и одержал победу кандидат в депутаты Законодательного собрания Камчатского края от «Единой России», в 2021 году отошли к округу номер семь. Таким образом, в округе номер девять были собраны самые неблагополучные для «Единой России» электоральные ресурсы. Поэтому при одинаковой интенсивности ведения избирательной кампании со стороны кандидатов от партии власти (за исключением избирательного округа номер один) в вышеназванном округе они проиграли два мандата представителю ЛДПР Василию Колядке и члену партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Дмитрию Базанову. Впервые с 2008 года кандидат-эсер и выдвиженец от ЛДПР победили в двухмандатном округе.

При этом политическая партия «Единая Россия» улучшила свой результат по сравнению с выборами в 2017 году (48,96 процента) на пять процентов, достигнув показателя 53,77 процента. Но это достижение существенно не повлияло на общую ситуацию распределения мандатов. Картина могла быть иной, если бы не городили огород с нарезкой новых избирательных округов. Кроме девятого округа, партия «Единая Россия» везде набрала больше пятидесяти процентов голосов избирателей. На предыдущих выборах барьер в пятьдесят процентов преодолели лишь два округа из восьми».

Но и это не всё. Результативность, как известно, включает в себя еще и явку избирателей. В 2022 году она была ниже, несмотря на увеличения срока голосования. Напомним, что на выборах 2022 года можно было голосовать 12 дней подряд, даже не выходя из дома, тогда как в 2017 году голосовали только один день, и то на избирательном участке. По этому поводу наша газета отмечала: «Столь длительный период для бросания в урну избирательных бюллетеней с подачи Правительства Камчатского края был организован с одной лишь целью – увеличить явку избирателей. Но даже несмотря на этот беспрецедентный шаг, жители краевого центра не проявили ожидаемой гражданской сознательности, что говорит о недостаточной агитационной активности и креативности. Всего на избирательные участки пришло 14,47 процента горожан. На выборах в городскую думу ПКГО в восьми избирательных округах предыдущего созыва (2017 год) этот показатель был равен 16,14 процента. Тогда петропавловцы камчатские голосовали всего один день». Так что и по этому критерию выборы 2022 года остались в проигрыше.

Подведем итоги. По критерию «конкурентность» выборы 2017 года выглядят предпочтительнее, чем выборы в 2022 году. По критерию «креативность» можно сказать, что они одинаковы. Критерий «технологичность» применять некорректно. Но зато по критерию «результативность» выборы в гордуму ПКГО в 2017 на голову выше выборов этого года. Срывов во время выборов на Камчатке не было ни тогда, ни теперь, а вот эксцессов всегда хватало. Так какие же выборы больше достойны премии и, соответственно, похвалы?

Полагаем, нелишним напомнить нынешним устроителям выборов из Приморья, что они в свое время провалили самые главные выборы в регионе – губернатора Приморского края. И попали во все скандальные хроники как российских, так и зарубежных СМИ.

Напомним, в сентябре 2018 года Андрей Ищенко баллотировался в губернаторы Приморского края от КПРФ и вышел во второй тур вместе с врио главы региона, «единороссом» Андреем Тарасенко. Коммунист лидировал после обработки 95 % бюллетеней, но в последний момент господин Тарасенко вырвался вперед. Депутат заявил о фальсификациях и объявил голодовку. На нескольких избирательных участках тогда была объявлена чрезвычайная ситуация, и они прекратили свою работу. Итоги выборов Центральной избирательной комиссией были отменены и назначены новые выборы с новым кандидатом от «Единой России» Олегом Кожемяко.

Соб. инф.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."