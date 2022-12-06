АТАКА БЕСПИЛОТНИКОВ СВУ

06 Декабря 2022



Мнения политиков и специалистов

Вечером 5 декабря Минобороны России подтвердило, что ВСУ нанесли удары реактивными беспилотниками по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. По данным ведомства, при атаке погибли трое военных технического состава, еще четверо пострадали, им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что российская авиация с помощью средств ПВО перехватила летевшие на малой высоте украинские БПЛА.

«В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов», – сообщили в министерстве.

Для атаки на стратегическую авиабазу России в Энгельсе мог использоваться израильский дрон.

Ударные беспилотники типа Harop Тель-Авив мог тайно передать Киеву в отместку за сотрудничество Москвы с Ираном.

Как уже сообщила «Свободная пресса», ранним утром 5 декабря неизвестным ударным беспилотником был атакован важнейший аэродром нашей Дальней авиации в городе Энгельс Саратовской области. Практически одновременно самолетный автомобиль-топливозаправщик загадочным образом взлетел на воздух на другом военном аэродроме – под Рязанью.

Скажем сразу: за Рязань тоже очень тревожно. Но особо нервничать заставляет ЧП в Энгельсе.

Для сведения: именно эта авиабаза – единственная, на которой дислоцированы наши лучшие стратегические ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь», которых у России всего 16 штук. Рядом с ними – до двух десятков тяжелых турбовинтовых бомбардировщиков Ту-95МС, известных также как «Медведи». Все перечисленные самолеты потенциально являются носителями ядерного оружия. И составляют основу авиационной компоненты ядерной триады нашей страны.

Поэтому ничего удивительного, что о случившемся тут же проинформировали Президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Одновременно предложив журналистам за комментариями обращаться не в Кремль, а в военное ведомство.

Однако само Министерство обороны РФ до вечера понедельника, как водится, никак не прокомментировало информацию о нападении на военные аэродромы. Поэтому приходится полагаться на то, что к вечеру того же дня успели сообщить российские телеграм-каналы.

На многих из них появилась видеозапись момента атаки Энгельса с мощной вспышкой от взрыва неизвестного боеприпаса в районе взлетно-посадочной полосы. Несмотря на то, что съемка велась с расстояния в несколько километров от аэродрома, мгновенно полыхнувшее зарево было видно очень отчетливо.

По данным телеграм-канала Astra, повреждения получили два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Ранены двое военнослужащих, обслуживавших авиабазу.

Словом, с учетом статуса этого важнейшего для системы обороны страны объекта случившееся выглядит крайне тревожно. И ключевой вопрос: как вообще могло такое произойти? Где была наша противовоздушная оборона, которая просто не может не быть глубокоэшелонированной вокруг авиабазы такого класса и назначения.

Но с этим сейчас, без сомнения, разбираются на самом высоком уровне – не только Министерства обороны, Генштаба, но и, надо полагать, в Кремле.

Вопрос о том, кто это сделал, на мой взгляд, вообще не стоит. Уши украинской военной разведки и Сил специальных операций этой страны, как представляется, торчат слишком явно. Если всё так и есть, а иного в нынешних условиях даже представить невозможно, наверняка эта очень масштабная диверсионная операция сразу в двух российских городах Киевом готовилась очень долго и очень тщательно. Во всяком случае не меньше, чем памятная диверсия на Крымском мосту.

В таком случае почему взрывы на Волге и в Рязани руководству Украины понадобились именно сегодня?

Ответ, думается, кроется в появившихся на днях на Западе сообщениях о том, что Россия готовит очередной массированный и, возможно, добивающий удар по энергетической инфраструктуре незалежной. В подтверждение союзники Киева приводили снимки своей космической разведки, на которых было отчетливо видно, как на аэродромы дальней авиации ВКС России спешно завозят дополнительные партии высокоточных крылатых ракет большой дальности.

По печальному для Украины опыту предшествующих ракетных ударов по объектам её энергетики, наряду с боевыми кораблями Черноморского флота и с ракетными бригадами наших сухопутных войск, к таковым неизменно привлекались и самолеты дальней авиации, которые поднимались в воздух как раз с аэродрома Энгельс. Потом заходили на цели над акваторией Каспийского моря. И уже оттуда производили пуски авиационных средств поражения.

Резонно предполагать, что чего-то подобного в Киеве ожидали и на днях. Там оставалось только гадать: когда будет удар? Завтра? Послезавтра? Через неделю? Но было ясно, что будет обязательно.

Полагаться только на возможности своей ПВО и истребительной авиации в отражении столь тяжелых российских ударов мы Киев давно отучили. Поскольку его энергетика при всех усилиях украинских военных и их западных союзников давно в руинах.

Что оставалось украинцам на сей раз? Попытаться сорвать очередную атаку в самом зародыше, атаковав российские стратегические бомбардировщики прямо на их стоянках.

Но как и чем это проделать? Всё же до Энгельса, предположим, от Харькова по прямой 854 километра. Оттуда же до другой вероятной украинской стартовой площадки под Сумами еще больше – 924 километра.

Да никто и нигде до сих пор пока не заявлял, что у Киева появилось столь дальнобойное ударное оружие. Однако вот какое чрезвычайно важное, на мой взгляд, сообщение появилось в Киеве именно в день атаки наших аэродромов в Рязани и Энгельсе. В понедельник, 5 декабря, Укроборонпром заявил, что успешно завершил испытания только что разработанных дронов-камикадзе с дальностью действия до 1 000 километров.

Вот интересно: где на густонаселенной территории Украины возможно было провести подобные испытания? Скажем, Россия такого рода исследовательские и конструкторские работы часто организует в безлюдных степях соседнего Казахстана. Однако о том, что и Киев пошел тем же путем, ничего неизвестно. А вот если предположить, что атака авиабазы Энгельс и была такими вот испытаниями нового оружия – тогда всё выглядит очень логично.

Пали ли наши военные аэродромы утром 5 декабря жертвами украинских испытаний или налицо случайное совпадение (но тогда что это всё же было?)? Не избежать еще одного важнейшего в таком случае вопроса: а как вообще Киеву, и близко ничего подобного доселе не изготовлявшего своими руками, удалось столь стремительно выйти на достаточно впечатляющие военно-технические и конструкторские рубежи в сфере изготовления высокоточного оружия?

Те, кто профессионально следит за этой темой, не могут не знать, что с лета 2016 года украинские авиаконструкторы напряженно работали над созданием своего ударного дрона, проект которого они назвали «Горлица». Дальность действия этого летающего робота была заявлена в 1 050 километров.

Первый полет с макетами ПТУР прототип такого БПЛА совершил через год. Но выглядело это как-то несерьезно. Управление осуществлялось с помощью игрушечного пульта японской фирмы Futaba. А в движение беспилотник приводил немецкий двигатель Hirth F-23, который также используют моделисты-конструкторы.

Быть может, это как раз «Горлицу» на Украине и довели до ума? Это вряд ли. Поскольку именно о ней в информации Укроборонпром ни слова. Хотя прежде это там не скрывалось. Да и вообще не указано имя нового БПЛА, что противоречит существовавшей ранее на Украине практике.

Зато возможные секреты украинского чудо-оружия, как мне кажется, станут куда понятнее, если обратить внимание на некоторые недавние сообщения отечественной прессы. Так, одно из специализированных интернет-изданий России 28 октября нынешнего года заявило: «Под видом запуска лицензионного производства дронов Израиль может передать Украине БПЛА Harop с дальностью полета до 1 000 километров».

И далее: «В настоящий момент вопрос передачи Украине беспилотников Harop рассматривается израильской стороной, однако специалисты обращают внимание на тот факт, что не так давно Украина заявила о якобы разработке собственного дрона с дальностью до 1 000 километров, который по основным заявленным характеристикам практически полностью соответствует израильскому БПЛА Harop.

По очевидным причинам реальное производство этих БПЛА на Украине запущено быть не может, однако под его видом может быть организована поставка дронов непосредственно с территории самого Израиля, причем фактически в неограниченном количестве».

Допустим, на самом деле как раз израильские БПЛА Harop Киев нынче в глубокой тайне под видом собственного изобретения и разворачивает против нашей армии. Более того, допустим, именно ударными дронами Harop для начала и атакованы наши военные аэродромы под Рязанью и Энгельсом. Тогда что это за вражеское оружие?

Разработан этот БПЛА в первой половине двухтысячных. Оборудован поршневым двигателем, который позволяет устройству развивать максимальную скорость полета в 417 км/ч, а также дает возможность автономно совершать полет на протяжении 6 часов. Размах крыльев – 3 метра. Максимальная взлетная масса – 135 килограммов. Вес осколочно-фугасной боевой части – 23 килограмма.

А вот максимальная дальность полета – внимание! – именно 1 000 километров. Точно такая же, стало быть, как и у будто бы детища Укроборонпрома, который хвастается только что завершенными испытаниями. Согласитесь, подозрительно.

Взглянем на проблему с другой стороны. С чего вдруг, ежели всё так и обстоит, именно сегодня руководство Израиля, прежде придерживавшееся достаточно осторожных позиций в российско-украинском вооруженном конфликте, решилось на такой шаг?

Вы не забыли: 3 ноября 2022 года премьер-министр Израиля Яир Лапид поздравил Биньямина Нетаньяху с победой на выборах, а сторонники нового лидера страны на улицах принялись восторженно скандировать: «Биби, царь Израиля!»

Москве было важно услышать, как не в первый раз пришедший к власти Нетаньяху поведет себя с Украиной, которая давно умоляет его страну о начале массовых поставок самых высокотехнологических систем вооружений. И незадолго до победных для Нетаньяху выборов мы услышали от него: «Невозможно игнорировать тот факт, что иранское оружие применяется сегодня в Украине. И все видят, к чему это приводит. Поэтому, учитывая всё это, я сказал, что если я вновь стану премьером, я взвешу этот вопрос. Я проконсультируюсь с представителями наших служб безопасности, с лидерами других стран. Я думаю, что этот вопрос стоит изучить – и я это сделаю».

Похоже, уже изучил. И уже делает. Как результат – не исключено, что израильские ударные БПЛА Harop уже вступили в битву за Украину. Только с клеймом «Made in Ukraine».

svpressa.ru

Эксперт ПВО Хатылев рассказал, какие беспилотники атаковали базы в Рязани и Энгельсе

Оценивая ЧП, политолог Николай Стариков написал в своем telegram-канале: «Тот факт, что противник России – это НАТО, говорилось неоднократно. ...НАТО может использовать все имеющиеся у НАТО средства диверсий и атак. Удивляться ничему не стоит, как и паниковать – давно пора каждому из нас осознать серьезность ситуации».

Эксперт в области ПВО, экс-начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения (бывший Московский округ ПВО) Сергей Хатылев считает эту версию бредовой.

- Это абсолютная ерунда, – сказал он «МК». – Такие версии, может даже специально, вбрасываются, чтобы ввести в заблуждение.

По его словам, преодолеть такое расстояние могли бы только тяжелые беспилотники большой продолжительности и дальности полета. Но они еще на подлете к нашим границам были бы видны на радарах комплексов ПВО.

- Просто надо понимать отличие беспилотного летательного аппарата или дистанционно пилотируемого летательного аппарата тяжелого или среднего класса, способного преодолевать сотни километров, от квадрокоптера, который весит полтора килограмма и далеко не летает. Такой квадрокоптер можно запустить за полтора километра от аэродрома, предварительно подцепив к нему примитивный боеприпас.

Такая «муха» способна незаметно подлететь к объекту и по команде оператора атаковать удобную цель. Особенно если там нет визуального наблюдения.

- И как бороться с таким оружием?

- Есть проверенные средства для парирования такой уязвимости. Например, в Сирии у нас есть аэродром Хмеймим. Его террористы постоянно пытались атаковать дронами. Мы рассчитали, что для надежной защиты аэродрома надо на расстоянии 70–80 километров от объекта поставить надежный заслон. Организовали ведение разведки, в том числе средства радиоэлектронной борьбы, задействовали все огневые средства, станции постановки помех. И теперь ближе 70–80 километров никто к Хмеймиму незаметно подлететь не может. И это много раз проверено.

- Но если мы так каждый аэродром будет защищать, то, наверное, без штанов можно остаться? Это же дорого?

- Да, но есть и другие средства. Тем более для защиты аэродромов на нашей территории, а не в чужой стране. Есть простое решение, известное с Великой Отечественной, – рассредоточение авиации. Зачем всю авиацию сгонять на один аэродром? Вон, пожалуйста, в интернете полно спутниковых снимков, на которых все самолеты в Энгельсе как на ладони. Цель как на блюдечке.

Всю жизнь авиацию рассредотачивали. Например, на каждый полк истребительной авиации, кроме основного, было несколько аэродромов запасных, ложных. Во время моей службы на Дальнем Востоке зимой истребители МиГ-17 вообще на ледовый аэродром садились. 30 суток отрабатывали. Взлет-посадку отрабатывали прямо на Амур. Лед был до полутора метров.

- Какие еще есть методы борьбы с такой угрозой?

- Надо в полной мере задействовать наземные службы, контролировать подходы, подъезды к аэродромам. Вот в годы Великой Отечественной создавалась местная противовоздушная оборона. Были посты индивидуального наблюдения, специальные акустические локаторы. На крышах зданий стояли наблюдатели смотрели.

Сейчас, конечно, другие задачи по квадрокоптерам. Но и технические средства появляются новые. Есть станции пассивной локации по малоразмерным целям, есть оптические приборы.

Вот, к примеру, на военных аэродромах до сих пор на стартовом командном пункте стоит оператор со стереотрубой. Он докладывает руководителю полетов о том, что на подлетающем к ВПП самолете шасси, закрылки выпущены.

Ну и, конечно, самое главное – сотрудники ФСБ, МВД, других силовых структур должны работать. В конце концов ясно, что агентов противника надо вычислять заранее. Особенно вблизи таких объектов, как военные аэродромы.

Должен быть контроль перемещения автотранспорта вблизи военной инфраструктуры, а, возможно, и досмотр. Там не должно быть посторонних с неизвестными намерениями.

Mk.ru

Почувствовали слабость: чем опасна для России атака на аэродром стратегической авиации в Энгельсе?

Публицист Дмитрий Конаныхин пишет: «Они хохочут. Реально, представляете себе уровень децибел хохота в штабах США? Стратегические ядерные силы России можно долбануть копеечными беспилотниками! Стратегические ядерные силы России никак не прикрыты. Стратегические ядерные силы России беспомощны. 60-летний страх Карибского кризиса исчез, испарился».

Журналист и политик Андрей Медведев напоминает, что буквально 2 декабря EurAsian Times опубликовал статью о возможном новом ударе русских ВКС по украинским инфраструктурным объектам. И в статье приведены спутниковые снимки аэродрома. И на них видно, что заправщики стоят рядом с дальними бомбардировщиками:

«А сами бомбардировщики, как можно заметить, стоят крыло к крылу. То есть настолько близко, что случись даже не атака БПЛА, а ЧП при заправке, результат будет предсказуем. Что должен подумать, точнее, задумать, наш противник, увидев эти снимки? А он их увидел раньше, чем читатели газеты».

По мнению военкора Александра Коца, «вообще, после подрыва Крымского моста стало понятно, что в России не осталось стратегических объектов, которые можно было бы считать абсолютно безопасными».

А ведь такие объекты как в Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики, защищаются войсковыми, оперативными, техническими способами. На них проводятся регулярные проверки, пуски условных нарушителей периметра и т. д. Всё это подписывается актами, а итоговые доклады идут наверх, там их докладывают еще выше.

bloknot.ru

Мнение военных экспертов

Пожалуй, к этой минуте никто не сомневается, что взрывы на аэродромах – дело рук диверсантов. Так, один из бойцов Донбасса военный блогер Владлен Татарский полагает, что взрывы – дело рук украинских спецслужб:

Еще раз отметим, что вражеские спецслужбы могут проводить диверсии в тылу, когда же у нас начинаешь разговор о подобных операциях, то нам рассказывают, что «сейчас так не работают» или «мы работаем, ты просто не знаешь». Классно было бы, проснувшись утром, обнаружить в «ленте» новость о взрыве на базе НАТО в Польше, ответственность за который взяли бы левые или религиозные радикалы.

Военный корреспондент Александр Коц добавляет, что понимание незащищенности наших военных объектов пришло еще после трагической гибели философа Дарьи Дугиной в результате теракта. А когда взрыв произошел на Крымском мосту, мы поняли, каков масштаб планов противника:

Как я неоднократно писал, Украина будет наносить удары не в ответ на что-то, как это зачем-то декларируем мы, а просто исходя из своих возможностей. Есть техническая возможность бить по аэродромам Крыма – пожалуйста. Дотянулись до нефтебазы под Орлом – получите. Саратов далековато? Так есть же украинское подполье, которое действует на территории России!

Хочется верить, что выводы не просто будут сделаны. Мы нуждаемся в проведении активной работы по итогам таких выводов.

tsargrad.tv

(По материалам российских СМИ)