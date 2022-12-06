АТАКА БЕСПИЛОТНИКОВ СВУ

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06 Декабря 2022

Мнения политиков и специалистов

Вечером 5 декабря Минобороны России подтвердило, что ВСУ нанесли удары реактивными беспилотниками по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. По данным ведомства, при атаке погибли трое военных технического состава, еще четверо пострадали, им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что российская авиация с помощью средств ПВО перехватила летевшие на малой высоте украинские БПЛА.

«В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов», – сообщили в министерстве.

Для атаки на стратегическую авиабазу России в Энгельсе мог использоваться израильский дрон.

Ударные беспилотники типа Harop Тель-Авив мог тайно передать Киеву в отместку за сотрудничество Москвы с Ираном.

Как уже сообщила «Свободная пресса», ранним утром 5 декабря неизвестным ударным беспилотником был атакован важнейший аэродром нашей Дальней авиации в городе Энгельс Саратовской области. Практически одновременно самолетный автомобиль-топливозаправщик загадочным образом взлетел на воздух на другом военном аэродроме – под Рязанью.

Скажем сразу: за Рязань тоже очень тревожно. Но особо нервничать заставляет ЧП в Энгельсе.

Для сведения: именно эта авиабаза – единственная, на которой дислоцированы наши лучшие стратегические ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь», которых у России всего 16 штук. Рядом с ними – до двух десятков тяжелых турбовинтовых бомбардировщиков Ту-95МС, известных также как «Медведи». Все перечисленные самолеты потенциально являются носителями ядерного оружия. И составляют основу авиационной компоненты ядерной триады нашей страны.

Поэтому ничего удивительного, что о случившемся тут же проинформировали Президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Одновременно предложив журналистам за комментариями обращаться не в Кремль, а в военное ведомство.

Однако само Министерство обороны РФ до вечера понедельника, как водится, никак не прокомментировало информацию о нападении на военные аэродромы. Поэтому приходится полагаться на то, что к вечеру того же дня успели сообщить российские телеграм-каналы.

На многих из них появилась видеозапись момента атаки Энгельса с мощной вспышкой от взрыва неизвестного боеприпаса в районе взлетно-посадочной полосы. Несмотря на то, что съемка велась с расстояния в несколько километров от аэродрома, мгновенно полыхнувшее зарево было видно очень отчетливо.

По данным телеграм-канала Astra, повреждения получили два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Ранены двое военнослужащих, обслуживавших авиабазу.

Словом, с учетом статуса этого важнейшего для системы обороны страны объекта случившееся выглядит крайне тревожно. И ключевой вопрос: как вообще могло такое произойти? Где была наша противовоздушная оборона, которая просто не может не быть глубокоэшелонированной вокруг авиабазы такого класса и назначения.

Но с этим сейчас, без сомнения, разбираются на самом высоком уровне – не только Министерства обороны, Генштаба, но и, надо полагать, в Кремле.

Вопрос о том, кто это сделал, на мой взгляд, вообще не стоит. Уши украинской военной разведки и Сил специальных операций этой страны, как представляется, торчат слишком явно. Если всё так и есть, а иного в нынешних условиях даже представить невозможно, наверняка эта очень масштабная диверсионная операция сразу в двух российских городах Киевом готовилась очень долго и очень тщательно. Во всяком случае не меньше, чем памятная диверсия на Крымском мосту.

В таком случае почему взрывы на Волге и в Рязани руководству Украины понадобились именно сегодня?

Ответ, думается, кроется в появившихся на днях на Западе сообщениях о том, что Россия готовит очередной массированный и, возможно, добивающий удар по энергетической инфраструктуре незалежной. В подтверждение союзники Киева приводили снимки своей космической разведки, на которых было отчетливо видно, как на аэродромы дальней авиации ВКС России спешно завозят дополнительные партии высокоточных крылатых ракет большой дальности.

По печальному для Украины опыту предшествующих ракетных ударов по объектам её энергетики, наряду с боевыми кораблями Черноморского флота и с ракетными бригадами наших сухопутных войск, к таковым неизменно привлекались и самолеты дальней авиации, которые поднимались в воздух как раз с аэродрома Энгельс. Потом заходили на цели над акваторией Каспийского моря. И уже оттуда производили пуски авиационных средств поражения.

Резонно предполагать, что чего-то подобного в Киеве ожидали и на днях. Там оставалось только гадать: когда будет удар? Завтра? Послезавтра? Через неделю? Но было ясно, что будет обязательно.

Полагаться только на возможности своей ПВО и истребительной авиации в отражении столь тяжелых российских ударов мы Киев давно отучили. Поскольку его энергетика при всех усилиях украинских военных и их западных союзников давно в руинах.

Что оставалось украинцам на сей раз? Попытаться сорвать очередную атаку в самом зародыше, атаковав российские стратегические бомбардировщики прямо на их стоянках.

Но как и чем это проделать? Всё же до Энгельса, предположим, от Харькова по прямой 854 километра. Оттуда же до другой вероятной украинской стартовой площадки под Сумами еще больше – 924 километра.

Да никто и нигде до сих пор пока не заявлял, что у Киева появилось столь дальнобойное ударное оружие. Однако вот какое чрезвычайно важное, на мой взгляд, сообщение появилось в Киеве именно в день атаки наших аэродромов в Рязани и Энгельсе. В понедельник, 5 декабря, Укроборонпром заявил, что успешно завершил испытания только что разработанных дронов-камикадзе с дальностью действия до 1 000 километров.

Вот интересно: где на густонаселенной территории Украины возможно было провести подобные испытания? Скажем, Россия такого рода исследовательские и конструкторские работы часто организует в безлюдных степях соседнего Казахстана. Однако о том, что и Киев пошел тем же путем, ничего неизвестно. А вот если предположить, что атака авиабазы Энгельс и была такими вот испытаниями нового оружия – тогда всё выглядит очень логично.

Пали ли наши военные аэродромы утром 5 декабря жертвами украинских испытаний или налицо случайное совпадение (но тогда что это всё же было?)? Не избежать еще одного важнейшего в таком случае вопроса: а как вообще Киеву, и близко ничего подобного доселе не изготовлявшего своими руками, удалось столь стремительно выйти на достаточно впечатляющие военно-технические и конструкторские рубежи в сфере изготовления высокоточного оружия?

Те, кто профессионально следит за этой темой, не могут не знать, что с лета 2016 года украинские авиаконструкторы напряженно работали над созданием своего ударного дрона, проект которого они назвали «Горлица». Дальность действия этого летающего робота была заявлена в 1 050 километров.

Первый полет с макетами ПТУР прототип такого БПЛА совершил через год. Но выглядело это как-то несерьезно. Управление осуществлялось с помощью игрушечного пульта японской фирмы Futaba. А в движение беспилотник приводил немецкий двигатель Hirth F-23, который также используют моделисты-конструкторы.

Быть может, это как раз «Горлицу» на Украине и довели до ума? Это вряд ли. Поскольку именно о ней в информации Укроборонпром ни слова. Хотя прежде это там не скрывалось. Да и вообще не указано имя нового БПЛА, что противоречит существовавшей ранее на Украине практике.

Зато возможные секреты украинского чудо-оружия, как мне кажется, станут куда понятнее, если обратить внимание на некоторые недавние сообщения отечественной прессы. Так, одно из специализированных интернет-изданий России 28 октября нынешнего года заявило: «Под видом запуска лицензионного производства дронов Израиль может передать Украине БПЛА Harop с дальностью полета до 1 000 километров».

И далее: «В настоящий момент вопрос передачи Украине беспилотников Harop рассматривается израильской стороной, однако специалисты обращают внимание на тот факт, что не так давно Украина заявила о якобы разработке собственного дрона с дальностью до 1 000 километров, который по основным заявленным характеристикам практически полностью соответствует израильскому БПЛА Harop.

По очевидным причинам реальное производство этих БПЛА на Украине запущено быть не может, однако под его видом может быть организована поставка дронов непосредственно с территории самого Израиля, причем фактически в неограниченном количестве».

Допустим, на самом деле как раз израильские БПЛА Harop Киев нынче в глубокой тайне под видом собственного изобретения и разворачивает против нашей армии. Более того, допустим, именно ударными дронами Harop для начала и атакованы наши военные аэродромы под Рязанью и Энгельсом. Тогда что это за вражеское оружие?

Разработан этот БПЛА в первой половине двухтысячных. Оборудован поршневым двигателем, который позволяет устройству развивать максимальную скорость полета в 417 км/ч, а также дает возможность автономно совершать полет на протяжении 6 часов. Размах крыльев – 3 метра. Максимальная взлетная масса – 135 килограммов. Вес осколочно-фугасной боевой части – 23 килограмма.

А вот максимальная дальность полета – внимание! – именно 1 000 километров. Точно такая же, стало быть, как и у будто бы детища Укроборонпрома, который хвастается только что завершенными испытаниями. Согласитесь, подозрительно.

Взглянем на проблему с другой стороны. С чего вдруг, ежели всё так и обстоит, именно сегодня руководство Израиля, прежде придерживавшееся достаточно осторожных позиций в российско-украинском вооруженном конфликте, решилось на такой шаг?

Вы не забыли: 3 ноября 2022 года премьер-министр Израиля Яир Лапид поздравил Биньямина Нетаньяху с победой на выборах, а сторонники нового лидера страны на улицах принялись восторженно скандировать: «Биби, царь Израиля!»

Москве было важно услышать, как не в первый раз пришедший к власти Нетаньяху поведет себя с Украиной, которая давно умоляет его страну о начале массовых поставок самых высокотехнологических систем вооружений. И незадолго до победных для Нетаньяху выборов мы услышали от него: «Невозможно игнорировать тот факт, что иранское оружие применяется сегодня в Украине. И все видят, к чему это приводит. Поэтому, учитывая всё это, я сказал, что если я вновь стану премьером, я взвешу этот вопрос. Я проконсультируюсь с представителями наших служб безопасности, с лидерами других стран. Я думаю, что этот вопрос стоит изучить – и я это сделаю».

Похоже, уже изучил. И уже делает. Как результат – не исключено, что израильские ударные БПЛА Harop уже вступили в битву за Украину. Только с клеймом «Made in Ukraine».

svpressa.ru

Эксперт ПВО Хатылев рассказал, какие беспилотники атаковали базы в Рязани и Энгельсе

Оценивая ЧП, политолог Николай Стариков написал в своем telegram-канале: «Тот факт, что противник России – это НАТО, говорилось неоднократно. ...НАТО может использовать все имеющиеся у НАТО средства диверсий и атак. Удивляться ничему не стоит, как и паниковать – давно пора каждому из нас осознать серьезность ситуации».

Эксперт в области ПВО, экс-начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения (бывший Московский округ ПВО) Сергей Хатылев считает эту версию бредовой.

- Это абсолютная ерунда, – сказал он «МК». – Такие версии, может даже специально, вбрасываются, чтобы ввести в заблуждение.

По его словам, преодолеть такое расстояние могли бы только тяжелые беспилотники большой продолжительности и дальности полета. Но они еще на подлете к нашим границам были бы видны на радарах комплексов ПВО.

- Просто надо понимать отличие беспилотного летательного аппарата или дистанционно пилотируемого летательного аппарата тяжелого или среднего класса, способного преодолевать сотни километров, от квадрокоптера, который весит полтора килограмма и далеко не летает. Такой квадрокоптер можно запустить за полтора километра от аэродрома, предварительно подцепив к нему примитивный боеприпас.

Такая «муха» способна незаметно подлететь к объекту и по команде оператора атаковать удобную цель. Особенно если там нет визуального наблюдения.

- И как бороться с таким оружием?

- Есть проверенные средства для парирования такой уязвимости. Например, в Сирии у нас есть аэродром Хмеймим. Его террористы постоянно пытались атаковать дронами. Мы рассчитали, что для надежной защиты аэродрома надо на расстоянии 70–80 километров от объекта поставить надежный заслон. Организовали ведение разведки, в том числе средства радиоэлектронной борьбы, задействовали все огневые средства, станции постановки помех. И теперь ближе 70–80 километров никто к Хмеймиму незаметно подлететь не может. И это много раз проверено.

- Но если мы так каждый аэродром будет защищать, то, наверное, без штанов можно остаться? Это же дорого?

- Да, но есть и другие средства. Тем более для защиты аэродромов на нашей территории, а не в чужой стране. Есть простое решение, известное с Великой Отечественной, – рассредоточение авиации. Зачем всю авиацию сгонять на один аэродром? Вон, пожалуйста, в интернете полно спутниковых снимков, на которых все самолеты в Энгельсе как на ладони. Цель как на блюдечке.

Всю жизнь авиацию рассредотачивали. Например, на каждый полк истребительной авиации, кроме основного, было несколько аэродромов запасных, ложных. Во время моей службы на Дальнем Востоке зимой истребители МиГ-17 вообще на ледовый аэродром садились. 30 суток отрабатывали. Взлет-посадку отрабатывали прямо на Амур. Лед был до полутора метров.

- Какие еще есть методы борьбы с такой угрозой?

- Надо в полной мере задействовать наземные службы, контролировать подходы, подъезды к аэродромам. Вот в годы Великой Отечественной создавалась местная противовоздушная оборона. Были посты индивидуального наблюдения, специальные акустические локаторы. На крышах зданий стояли наблюдатели смотрели.

Сейчас, конечно, другие задачи по квадрокоптерам. Но и технические средства появляются новые. Есть станции пассивной локации по малоразмерным целям, есть оптические приборы.

Вот, к примеру, на военных аэродромах до сих пор на стартовом командном пункте стоит оператор со стереотрубой. Он докладывает руководителю полетов о том, что на подлетающем к ВПП самолете шасси, закрылки выпущены.

Ну и, конечно, самое главное – сотрудники ФСБ, МВД, других силовых структур должны работать. В конце концов ясно, что агентов противника надо вычислять заранее. Особенно вблизи таких объектов, как военные аэродромы.

Должен быть контроль перемещения автотранспорта вблизи военной инфраструктуры, а, возможно, и досмотр. Там не должно быть посторонних с неизвестными намерениями.

Mk.ru

Почувствовали слабость: чем опасна для России атака на аэродром стратегической авиации в Энгельсе?

Публицист Дмитрий Конаныхин пишет: «Они хохочут. Реально, представляете себе уровень децибел хохота в штабах США? Стратегические ядерные силы России можно долбануть копеечными беспилотниками! Стратегические ядерные силы России никак не прикрыты. Стратегические ядерные силы России беспомощны. 60-летний страх Карибского кризиса исчез, испарился».

Журналист и политик Андрей Медведев напоминает, что буквально 2 декабря EurAsian Times опубликовал статью о возможном новом ударе русских ВКС по украинским инфраструктурным объектам. И в статье приведены спутниковые снимки аэродрома. И на них видно, что заправщики стоят рядом с дальними бомбардировщиками:

«А сами бомбардировщики, как можно заметить, стоят крыло к крылу. То есть настолько близко, что случись даже не атака БПЛА, а ЧП при заправке, результат будет предсказуем. Что должен подумать, точнее, задумать, наш противник, увидев эти снимки? А он их увидел раньше, чем читатели газеты».

По мнению военкора Александра Коца, «вообще, после подрыва Крымского моста стало понятно, что в России не осталось стратегических объектов, которые можно было бы считать абсолютно безопасными».

А ведь такие объекты как в Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики, защищаются войсковыми, оперативными, техническими способами. На них проводятся регулярные проверки, пуски условных нарушителей периметра и т. д. Всё это подписывается актами, а итоговые доклады идут наверх, там их докладывают еще выше.

bloknot.ru

Мнение военных экспертов

Пожалуй, к этой минуте никто не сомневается, что взрывы на аэродромах – дело рук диверсантов. Так, один из бойцов Донбасса военный блогер Владлен Татарский полагает, что взрывы – дело рук украинских спецслужб:

Еще раз отметим, что вражеские спецслужбы могут проводить диверсии в тылу, когда же у нас начинаешь разговор о подобных операциях, то нам рассказывают, что «сейчас так не работают» или «мы работаем, ты просто не знаешь». Классно было бы, проснувшись утром, обнаружить в «ленте» новость о взрыве на базе НАТО в Польше, ответственность за который взяли бы левые или религиозные радикалы.

Военный корреспондент Александр Коц добавляет, что понимание незащищенности наших военных объектов пришло еще после трагической гибели философа Дарьи Дугиной в результате теракта. А когда взрыв произошел на Крымском мосту, мы поняли, каков масштаб планов противника:

Как я неоднократно писал, Украина будет наносить удары не в ответ на что-то, как это зачем-то декларируем мы, а просто исходя из своих возможностей. Есть техническая возможность бить по аэродромам Крыма – пожалуйста. Дотянулись до нефтебазы под Орлом – получите. Саратов далековато? Так есть же украинское подполье, которое действует на территории России!

Хочется верить, что выводы не просто будут сделаны. Мы нуждаемся в проведении активной работы по итогам таких выводов.

tsargrad.tv

(По материалам российских СМИ)

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."