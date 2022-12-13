ПЕДОФИЛЫ. ИХ НАДО ЗНАТЬ И НЕНАВИДЕТЬ

13 Декабря 2022



На Камчатке объявили о вынесении приговора очередному подонку, который совершил преступление против половой неприкосновенности детей. От его действий пострадали пять девочек. Особую омерзительность преступлению придает тот факт, что осужденный 1976 года рождения был педагогом, работал в детском образовательном учреждении и выбирал своих жертв среди учениц. Суд признал его виновным «в совершении пяти эпизодов иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста» (п. «б» ч. 4, ст. 132 УК РФ).

Как сообщается в пресс-релизе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю, «осужденный, являясь заместителем директора средней школы, с сентября по октябрь 2020 года, находясь в классе образовательного учреждения, совершил действия сексуального характера в отношении девятилетней девочки. При аналогичных обстоятельствах им были совершены преступления против половой неприкосновенности еще четырех учениц в возрасте от 9 до 11 лет. Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права заниматься педагогической и трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних на срок 15 лет. Приговор вступил в законную силу».

Как стало известно редакции, речь идет о работнике Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начикинская средняя школа», расположенной в поселке Сокоч (входит в состав Начикинского сельского поселения), Кубикове Алексее.

Я связалась с директором названной школы Марией Александровной Синотовой, назвала свои имя, фамилию и должность и спросила, как звучало полное название должности её бывшего заместителя, ныне осужденного по 132 статье, и что входило в круг его обязанностей. Вопросы вызвали раздражение со стороны Марии Александровны. Она сказала: «Какая разница? Просто завуч и всё. И что вспомнили снова, два года уже прошло. В 2020-м это случилось, в июле 2021 состоялся суд, ему дали 14 лет, он сидит уже. Зачем снова поднимать эту волну, народ баламутить? Уже все забыли про это. У нас деревня, зачем опять расстраивать людей».

Другими словами, по мнению директора школы, самое лучшее, что можно сделать сегодня – это забыть о случившемся, тем более преступник уже несет наказание. Главе школьного коллектива не хочется расстраивать односельчан, да и себя тоже, воспоминаниями о преступлении, жертвами которого стали пять (!) учениц. Странно слышать это от руководителя образовательного учреждения, которая не может не знать, что подобная забывчивость ни к чему хорошему не приводит. Поднятая тема «не баламутит людей», как выразилась педагог, а позволяет еще раз извлечь уроки из горького опыта.

Педофилия (так называют половое влечение к детям) относится к числу психических расстройств. Действенных методов для её полного излечения пока не еще не придумали. Конечно, педофил может никогда и не совершить преступления, контролируя себя, а может в какой-то момент и сорваться. И если он хоть раз воплотил свои желания в жизнь, нет никакой уверенности в том, что он не совершит подобное снова. Это в один голос утверждают все специалисты, занимающиеся изучением такого отклонения. А факты подтверждают их мнение.

Сообщения о выявлении преступлений против половой неприкосновенности детей появляются с удручающей периодичностью по всей стране. Не является исключением и Камчатка. Напомним, что в декабре 2020 года огромный общественный резонанс вызвало известие об аресте 39-летнего мужчины, бывшего работника природоохранной прокуратуры. Жертвами педофила стали его родная дочь и её подружка, девочки семи и пяти лет. Свои утехи мерзавец снимал на видео и выкладывал в скрытую сеть Интернет. К слову, его обнаружила не полиция, а человек, не имеющий к правоохранительным органам никакого отношения. Он по собственному почину отслеживал педофилов в интернет-сети и устанавливал их фамилии и должности, а затем передавал добытые сведения правоохранительным органам («В» от 12.01.2021 года, редакторская колонка). Вопрос о том, сколько бы еще времени педофил совершал свои преступления, если бы его не вычислили, остается открытым.

Нескольким годами раньше, в феврале 2016 года, на Камчатке был вынесен приговор 39-летнему маньяку и убийце Владимиру Тушинскому, машинисту топливных установок петропавловской котельной номер три, получившему пожизненный срок. О зверских преступлениях «камчатского Чикатило» «Вести» рассказывали не раз. Он совершил несколько убийств и изнасилований, и в течение четырех лет насиловал свою падчерицу, которой едва исполнилось 12 лет. Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у него педофилию.

В 2013 году в насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, был обвинен 35-летний житель города Елизово. Ранее он уже отсидел 10 лет за аналогичное преступление (в 1988 году) и, выйдя на свободу, опять принялся за свое. Через год после отсидки он изнасиловал 8-летнюю девочку. Она осталась жива и рассказала обо всём родителям. Пока длился розыск подонка, тот беспрепятственно развлекался с другой девочкой – четырехлетней дочкой своей сожительницы. Маме девочки, которую больше всего интересовала выпивка, было не до ребенка…

Неужели, следуя логике директора школы, надо забыть и об этом, чтобы лишний раз не травмировать нежных сограждан? «Вести» считают по-другому, особенно в свете того, что механизм, созданный в стране для предотвращения подобных преступлений, хоть и работает, но, по нашему мнению, недостаточно эффективно. О том, как устроен такой механизм, мы уже рассказывали («В» от 01.12.2020 года «Реформа МВД. Часть 2»). Здесь же кратко повторим, что он закреплен Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Согласно закону, административный надзор устанавливается за осужденными за тяжкие и особо тяжкие преступления, умышленные преступления против несовершеннолетних либо за теми, у кого был рецидив. Кроме того, предусмотрено обязательное введение административного надзора за всеми, кто имеет судимость за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, а также при опасном или особо опасном рецидиве преступлений.

Независимо от иных оснований устанавливается административный надзор в отношении лица, которое в возрасте старше 18 лет совершило преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего младше 14 лет и страдает педофилией. За ним должны следить в течение принудительного лечения, но не менее срока, необходимого для погашения судимости.

Поднадзорному могут запретить находиться в определенных местах, посещать массовые мероприятия, покидать жилье в определенное время суток, выезжать за установленную территорию. Он обязан периодически (1–4 раза в месяц) являться в орган внутренних дел для регистрации.

Надзор вводится по решению суда на основании заявления исправительного учреждения на 1–3 года (но не свыше срока для погашения судимости), а в отношении совершивших преступления против несовершеннолетних и при опасном рецидиве – на период погашения судимости. Этот срок могут продлить, если поднадзорный систематически нарушает общественный порядок. А могут и сократить при добросовестном поведении.

Другое дело, что надзором за бывшими уголовниками должны заниматься участковые, которых в территориальных подразделениях полиции хронически не хватает. Так что надзор в таких условиях, по нашему мнению, возможно, проводится не в полном объёме. Однако эту сторону медали предпочитают не замечать.

Зато после каждого громкого преступления, совершенного против половой неприкосновенности детей, начинают разговор о создании в стране единого реестра по учету педофилов. В этом году в Следственном комитете РФ инициативу создания такого реестра поддержали. Об этом заявила зампредседателя СК РФ Елена Леоненко. «В Следственном комитете уже неоднократно обсуждалось предложение об учете данных ранее осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности детей. Предлагалось хранить сведения не только о личности преступника, его биометрических и антропометрических данных, генотипе и следах пальцев рук, но и о характере преступления, а также способах его совершения», – сказала представитель ведомства (цитата по РИА Новости). Но пояснила, что «инициатива сделать такой реестр именно публичным представляется всё-таки спорной». В обоснование своего мнения она привела пример, что в 2016 году в Государственную думу вносился и в 2018 году был отклонен проект закона, согласно которому полицейские должны были бы сообщать гражданам о проживании в населенном пункте педофилов, уже совершивших преступление против половой неприкосновенности ребенка. При этом она подчеркнула, что полного излечения от педофилии нет, и никто не может гарантировать, что такой преступник не совершит аналогичное преступление повторно. Как тогда найти логику в словах госпожи Леоненко?

Пока ответственные лица решают, как защитить детей от педофилов, какие методы приемлемы, а какие нет, список малолетних жертв, пострадавших от действий взрослых подонков, становится всё больше. И даже если ребенок остался жив, полученную психологическую травму он пронесет с собой через всю жизнь. А педофил отсидит срок и выйдет на свободу еще относительно нестарым человеком. Если законодательство к тому времени не изменится, он будет, согласно закону, находиться под административным надзором положенный ему срок. При этом нет никакой гарантии, что он не сорвется снова. Тюремное заключение – это отсрочка до следующего раза, потому что бывших педофилов не бывает. А забывчивость граждан, желающих поскорее выбросить из памяти «неприятный инцидент», только играет мерзавцам на руку.

Наталья МАКСИМИШИНА