ОДНАЖДЫ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

13 Декабря 2022



«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Принято считать, что взрослые дети должны сами выбирать свою судьбу, устраивать жизнь, организовывать быт и рассчитывать только на свои усилия. Этот процесс, по мнению психологов, называется сепарацией детей от родителей. Я много читала литературы в защиту этого естественного процесса, но сама не смогла сохранить в душе гармонию и покой, когда узнала о переезде дочери на обучение в другой город, поскольку это известие стало для меня настоящей трагедией.

Я вышла замуж почти сразу после окончания школы. Моим избранником стал молодой хирург Станислав, который переехал жить к нам из соседнего субъекта, получив диплом о высшем образовании. Мы встретились на вечеринке общих приятелей и понравились друг другу. После нескольких месяцев ухаживаний Станислав сделал мне предложение стать его женой. Дома я сообщила о скором замужестве, чем вызвала заметное облегчение в многодетной семье моей мамы, которая дарила потомство всем мужчинам, которых любила. Мама не старалась построить со мной нежные и родственные отношения, она всегда была увлечена устройством личной жизни поэтому, будучи снова на сносях, без лишних расспросов благословила меня на этот союз.

Вскоре перспективный доктор получил место в областной больнице, а после рождения нашей дочери Арины – небольшую квартиру на окраине города.

Талантливый молодой красивый хирург сразу привлек внимание женской половины персонала больницы, но я была уверена, что в жизни серьезного мужчины, который стал отцом, нет места увлечениям на стороне. Появление следов помады на его халатах, которые приходилось стирать в домашних условиях, я расценивала как провокацию одиноких медицинских сестер. Сцены ревности никогда не закатывала, старалась быть хорошей хозяйкой и терпеливо ожидала возвращения домой невероятно занятого врача. Находясь в декретном отпуске, я освоила профессию парикмахера, когда Ариночка пошла в детский сад, устроилась работать в небольшой салон красоты, который находился радом с нашим домом.

Станислав трудился на две ставки, он содержал семью, иногда баловал дочь подарками, к ней проявлял заботу и внимание, был неплохим отцом, но звание прекрасного мужа не приобрел, со мной общался исключительно на бытовые темы, ссылаясь на дежурства, дома мог не появляться неделями. Через несколько лет такого гостевого брака я поняла, что перестала нуждаться в близости с мужем, его редкие появления в квартире меня начали тяготить. Когда Ариночка должна была пойти в первый класс, наши праздничные застолья больше напоминали встречу однофамильцев, чем союз любящих друг друга людей. Как долго продлилась бы наша странная жизнь, трудно сказать, всё закончилось, когда однажды к нам в салон записалась молодая женщина. Вместо получения парикмахерских услуг она потребовала отдать ей моего мужа. Агрессивная особа утверждала, что давно влюблена в Станислава и, устав ждать, пока он сделает правильный выбор, решила пойти ва-банк. Она нашла меня и без тени смущения вывалила все подробности их интимной жизни. Без лишних эмоций и скандалов я предложила Станиславу оформить развод и прекратить супружеские отношения, в которых никто из нас уже давно не нуждался. Изменник попытался обвинить меня в разрушении брака, потом что-то невнятно мямлил, выгораживая себя, обзывал меня холодной рыбой, но вскоре успокоился, извинился и пообещал сделать всё, чтобы его служебная квартира осталась в моём распоряжении.

После развода со Станиславом администрация больницы попросила нас с Ариной освободить муниципальное жилье, на что бывший муж просто развел руками и посоветовал взять кредит на покупку собственного жилья.

Несколько лет мы с Ариной мыкались по чужим углам. За это время я освоила несколько дополнительных профессий в области оказания услуг красоты женщинам и за три года смогла закрыть огромный долг в банке, который взяла для приобретения квартиры.

После того как Станислав ушел из моей жизни, он не захотел сохранить отношения с дочерью. Только ежемесячные поступления на мой расчетный счет подтверждали факт его отцовства.

С тех пор вопросы личной жизни для меня были закрыты, всю энергию и заработанные деньги я тратила на единственного родного мне человечка. Вокруг меня появлялись мужчины, но строить с ними серьезные отношения я не хотела. Воспитываясь в семье с двумя отчимами, я знала, что никто и никогда не будет любить чужого ребенка, поэтому не хотела травмировать дочь сомнительными сердечными экспериментами.

Мне хотелось, чтобы Арина получила высшее образование в родном городе, но этим планам не суждено было сбыться. Сначала дочь огорошила меня своим решением поступать в медицинский вуз, находившийся за тридевять земель от нашего дома. Следующим ударом стала информация о том, что Арина нашла отца и стала поддерживать с ним отношения. После развода с бывшим мужем я не общалась и не знала, где он жил, чем занимался, поэтому искренне удивилась, что со временем он переехал в город, где когда-то учился, возглавил престижный научно-исследовательский институт в области хирургии и смог убедить дочь пойти по его стопам. Сначала я хотела поругаться с ребенком и высказать свои претензии по поводу её планов, сформированных за моей спиной, потом решила поставить ультиматум, чтобы измором потребовать отказа от переезда к отцу, но, посмотрев в её глаза, наполненные решимостью, я отступила. Испугавшись, что своим поведением могу оттолкнуть Арину и потерять навсегда. Прежде чем принять окончательное решение, я решила поговорить о судьбе дочери с бывшим мужем.

По телефону Станислав проявил уважение и учтивость и убедил меня в том, что хочет наверстать время, упущенное в разлуке с дочерью, собравшись оберегать нашего ребенка от проблем и невзгод. Он пообещал снять квартиру Арине и со временем взять её к себе на работу. Я поверила его словам и согласилась на переезд дочери. Весь последний год обучения в школе она зубрила биологию, ходила на дополнительные курсы по химии и на выпускных экзаменах, смогла набрать максимальное количество баллов для бесплатного поступления в медицинский институт. Собрав вещи, мы вместе отправились в город, где дочери предстояло отучиться семь долгих лет.

Наша встреча с бывшим мужем в аэропорту прошла без радости и лишних эмоций. Он отвез нас в квартиру, которую предложил оформить в долгосрочный поднаем, но предупредил, что пока не имеет возможности нести эти расходы. Рассчитывать на щедрость этого давно чужого мужчины было глупо, но его отказ от обещаний выглядел отвратительно, оплату аренды квартиры для дочери я взяла на себя. Однокомнатное жилье оказалось без ремонта, но её расположение относительно вуза было идеальным. За несколько дней мы с Ариной переклеили обои в квартире, купили простую посуду и отремонтировали стиральную машину. Я убедилась в зачислении ребенка в институт и вернулась домой, где меня больше никто не ждал…

Первый одинокий вечер я провела в слезах, второй тоже прошел в унынии. Я приходила на работу и не могла собраться с мыслями, всё валилось из рук. Возвращаясь домой, я не находила себе места, мне казалось, что Арина вот-вот вернется домой, и бросалась к входной двери при каждом стуке в подъезде, забывая, что между нами было расстояние больше пяти тысяч километров. Девчонки из салона, у которых были маленькие дети, видя мой истерзанный и несчастный вид, крутили у виска и хором говорили, что если бы хоть на день избавились от своих отпрысков, мужей и свекровок, веселились от души и не носили таких скорбных лиц, как я. Объяснять всю пустоту и одиночество, которые поселились в моем сердце, я не хотела, поэтому на людях старалась «держать» лицо и постоянно улыбалась. Конечно, мы с дочерью созванивались каждый день, но разлука изматывала тоской мою душу. Несколько месяцев я привыкала покупать продукты и готовить еду на одного человека. К началу зимы вовсе отказалась от хлопот по кухне. Обедала и ужинала в кафешках, чтобы дома приходилось только спать. Впервые наступление Нового года я ждала всем сердцем, ведь моя студентка должна была прилететь домой на каникулы. По телефону мы обо всём договорились, даже успели обсудить меню праздничного стола, но за две недели до окончания года Арина сообщала о переносе сессионных испытаний на первые числа января, что не позволяло бой курантов встретить вместе со мной. Услышав эту ужасную новость, я с трудом сдержала слезы. Постаралась успокоить дочь и пообещала повторить праздничный ужин в любой день февраля, когда она вернется домой. Весь рабочий день мне пришлось держать эмоции при себе, и только выйдя из салона, я зарыдала в голос. Горячие слезы хлынули из моих глаз. Подойдя к подъезду, я увидела темные окна своего жилища, закрыла лицо руками и заплакала еще сильнеей.

«Соседка, что случилось? – вдруг из-за спины услышала я. «Тебя кто-то обидел?» – не унимался мужской голос. Я убрала руки и захлебываясь смогла произнести: «До-до-до-чка». «Чем?» – встревожено спросил мужчина. Его искреннее участие немного привело меня в чувства. Вытирая слезы, я объяснила, что дочери перенесли даты сдачи экзаменов, и она не приедет на Новый год домой. Мужчина резко сплюнул, мне показалось, он даже ругнулся, потом вытащил из кармана огромный носовой платок и потребовал прекратить эгоистичную истерику. «Домой, я так понял, ты идти не хочешь?» – спросил мужчина. Я отрицательно замотала головой. «Ну тогда пошли в кафе, попьем чайку, и я расскажу тебе интересную историю», – предложил мужчина. «А Вас семья не потеряет», – встревожено спросила я, ведь на часах было около восьми вечера. «Нет, – легко ответил незнакомец, – дело в том, что моя обожаемая жена в командировке, а без неё я не люблю наш дом, поэтому с удовольствием составлю тебе компанию. Меня зовут Федор Иванович, я живу в 49-й квартире. Учитывая свой нежный возраст, сверстников моих детей я с легкостью называю на ТЫ, надеюсь, это не звучит оскорбительно», – подытожил немолодой, но очень напористый сосед. «Вовсе нет, меня зовут Мария, я жительница 60-й квартиры», – ответила я. Мы приветствовали друг друга кивком головы и направились в кафе напротив нашего общего дома.

По счастливой случайности посетителей в кафе не оказалось. Официантка быстро обслужила нас и оставила в тишине уютного заведения с приглушенным светом. Федор Иванович рассказал, что давно живет в этом доме, он вспомнил, как мы с Ариной стали его соседями, и подробно расспросил про нашу жизнь. Рассказывая свою историю, я вдруг поняла, как глупо выгляжу. Сосед внимательно выслушал меня, иронизировать и смеяться не стал. Простыми и доступными словами он рассказал, что я веду себя как ребенок, у которого отобрали любимую игрушку. Вместо слез и стенаний он предложил найти мужчину, влюбиться, в крайнем случае завести собаку, да пошустрее, с которой точно не соскучишься. Он обвинил меня в отшельничестве, малодушии, одним словом, скучном образе жизни, который приводит к депрессии. И еще сказал, что моя дочь нуждается в сильной и надежной матери, а не больной истеричке. Я мелкими глотками пила горячий чай, слушала эти колючие обвинения и хлюпала носом.

«Не гневи Бога, глупая, ты горя настоящего не знаешь, а ведешь себя так, будто мир рушится вокруг тебя», – подытожил новоявленный психолог. За время своего одиночества я ни с кем не откровенничала, на работе слушала лишь глупые или пошлые истории клиенток, своей маме звонила крайне редко, с подругами связь не поддерживала и поняла, что отвыкла от нормальных умных диалогов. Мне захотелось пообщаться с этим интересным собеседником, и я попросила поведать историю, о которой он говорил еще на улице…

(Продолжение следует)

Ариша ЗИМА