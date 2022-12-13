КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

13 Декабря 2022



Недавно стало известно, как более трех десятков жителей Вилючинска обратились с письмом к главе Петропавловск-Камчатского городского округа Константину Брызгину. Они просили дать разрешение (стилистика сохранена) «на установку памятного постамента в честь Губернатора Камчатского края Солодова Владимира Викторовича за его добросовестный труд, за его добрые дела и заботу о жителях края, тем отметить ценность его труда на благо людей».

Из обращения видно, как путь камчатской культурной жизни становится настолько извилистым, а предлагаемый постамент относится именно к культурному сегменту бытия, что даже у бывалых путников зачастую захватывает дух. Я предлагаю воскресить в памяти последние культурные события, коснувшиеся нашего полуострова, чтобы оценить, мягко говоря, неожиданную оригинальность предложения вилючинцев.

Мало кто помнит, что 2022 год был объявлен Годом народного искусства и нематериального наследия народов России. Между тем 2014 год был Годом культуры, 2015 – стал Годом литературы, 2016 – Годом кино, 2019 – Годом театра. Как видно, на Россию накатывают культурные волны, иногда разбиваясь о бюрократические волнорезы, и тогда всё культурное пространство оказывается под плотной пеленой соленых брызг. Камчатка с 2019 года не выходит из-под этой «культурной» завесы.

Мы же начнем безрадостное повествование с одного осеннего события 2010 года. Тогдашний губернатор Камчатского края Алексей Кузьмицкий объявил о своём желании построить новый кукольный театр. В 2014 году уже другой губернатор Владимир Илюхин заложил первый камень в основание строительства будущего детского культурного учреждения. В какую цену камчатскому бюджету обойдется сооружение нового театра кукол, пожалуй, точно не может сказать никто. В настоящее время эта цифра приближается к трем миллиардам рублей. Сколько еще времени и средств потребуется для окончания затянувшейся стройки – неизвестно.

Но это еще полбеды. В самом «культурном» королевстве, что называется, штормило. В 2021 году, после приглашения и назначения художественным руководителем театра кукол, представительницы Южно-Сахалинска Екатерины Уржумовой половина коллектива театра потребовали её отстранения от должности и даже обратились с письмом к губернатору Владимиру Солодову. Чем успела им насолить молодая руководительница за четыре месяца, разобраться было сложно. Но министр культуры Оксана Прокопенко, надо полагать, с благословения губернатора, охотно пошла на поводу недовольных служителей Мельпомены, так что Екатерина Уржумова быстро лишилась «сладкой» должности худрука. Следом за ней перестала быть министром культуры Камчатского края Оксана Прокопенко. Как выяснилось, госпожа Прокопенко не прошла проверку соответствующих органов, и поэтому её тихо, без лишнего шума отправили на четыре буквы «ВРИО». Правда, после окончания проверки ей вернули прежний «титул», но, как говорится, осадок остался. Видимо, этот осадок сподвиг её на принятие решения максимально усложнить жизнь руководителям подведомственных учреждений. Своим приказом она утвердила конкурсы на замещение руководящих должностей в упомянутых очагах культуры, чего раньше никогда не бывало. Отныне, для того чтобы стать руководителем подконтрольного ей культурного образования, нужно было пройти конкурс, который, скорее, напоминал старую русскую сказку «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что и сделай затем – не знаю зачем».

Кукольный театр в этой истории оказался лишь разминкой перед галопирующими фантазиями свежеиспеченных камчатских управленцев. Словно несметное количество фей с волшебными палочками прилетело вместе с ними на Камчатку.

Нынешний губернатор Владимир Солодов замахнулся на строительство грандиозного сооружения – Музея воинской славы. В феврале прошлого года при Правительстве Камчатского края была создана рабочая группа для определения концепции будущего музея, в которую вошла и Оксана Прокопенко. Наверное, рабочей группе не хватило голов для мозгового штурма проблемы, тогда им на помощь были приглашены сотрудники из других федеральных музеев России и член Совета Регионального отделения Российского военно-исторического общества Московской области. Одну из задач, стоящую перед заезжими экспертами, госпожа Прокопенко сформулировала так: «Определить земельный участок под строительство здания будущего Музея воинской славы Камчатки».

Даже именитые специалисты музейного дела, приезжая в чужой регион, вряд ли смогут найти подходящий участок под строительство музея. Допустим, им понравится какой-то кусок земли, и они покажут на него пальцем, произнеся волшебное слово: «Здесь!» Откуда им знать, кому принадлежит данная территория? И главное, неизвестны размеры будущего музея. А для определения габаритов культурного учреждения сначала нужно понять, какие экспонаты планируют в нём разместить. Теперь уже местные эксперты вставили свое слово в аналитические рассуждения высоких гостей, предложив использовать соляной склад под здание культурного учреждения. Славные культурные работники сказали: «Да!» – и, по словам Оксаны Игоревны, «…начали разработку научной концепции военно-исторического комплекса…».

После трех-четырех заседаний экспертная группа то ли распалась за ненадобностью, то ли тайно продолжает работать. Одним словом, о ней ничего не слышно, и деятельность её не видна. В ноябре 2021 года губернатор Камчатского края вместе со своим министром культуры объявили, что здание под будущий Музей воинской славы найдено. Этим сооружением оказался огромный старый соляной склад в рыбном порту на берегу Петропавловской гавани.

Надо полагать, разработка концепции еще не закончена, но уже впечатляет своим размахом. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на соляной склад. Это фантастическое по своим размерам сооружение занимает площадь примерно 3 600 квадратных метров, имея несколько уровней суммарной площадью более 15 тысяч квадратных метров. Высота этого «культурного» гиганта достигает 30 метров. Внутри него можно разместить две роты танков Т-34 на первом ярусе, на втором дивизион систем залпового огня БМ-13 («Катюш»), на третьем – дивизион 130-мм гаубиц Д-30 (подобных той, из которой производятся полуденные выстрелы в Петропавловске-Камчатском) или три торпедных катера однотипных катеру-памятнику, расположенному на Красной сопке и т.д.

Предполагалось, что застрельщиком в вопросах дальнейших концептуальных разработок выступит новый директор КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей». Конкурс на руководство главным музеем Камчатки объявляли дважды, но он так и не состоялся. Тогда без лишних бюрократических процедур на директорство поставили бывшего бармена из Приморья Максима Соболевского. Ранее он руководил Музеем истории Партизанска. По словам самого Максима, экономиста по образованию, он несколько лет работал на предприятиях общественного питания и прошел путь от бармена до руководителя. Затем его увлекла история как предмет, и он отправился в «Школу экскурсовода имени Арсеньева». Вот так шаг за шагом бывший пищевик добрался до вершин музейного мастерства. Когда господин Соболевский принял должность директора КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей», он заявил: «Я хочу сделать так, чтобы музей стал точкой притяжения как для жителей Петропавловска-Камчатского, так и для туристов». Лучше бы он сказал: «Вода должна быть мокрой, лед холодным, камень твердым».

Глубокомысленные банальности новоиспеченного директора атмосферу в самом музее не улучшили. По версии нашей газеты, коллектив музея вошел в затяжной конфликт с партизанским управленцем. Кстати, город Партизанск по количеству жителей примерно равен городу Елизово, только выглядит более неухоженно и мрачно.

Дело со строительством Музея воинской славы никак не двигалось с мертвой точки. Да и объединенный краеведческий музей в Петропавловске-Камчатском никак не развивался, несмотря на то, что директором стал суперспециалист широкого профиля. Каких-то свежих идей не появилось, а концепция создания Музея воинской славы дальше своего названия не ушла.

Сегодня, как и много лет назад, было понятно одно: объединенному музею тесно в стенах объекта культурного наследия, размещенного на улице Ленинская, дом 20. К тому же это здание не приспособлено под музей. Это ясно, как и то, что здание действующего (старого) кукольного театра не соответствует элементарным требованиям, предъявляемым театру.

За ответом на традиционный российский вопрос «что делать?» губернатор Камчатского края Владимир Солодов отправился в Москву к директору Пушкинского музея Марине Лошак. Далее цитирую заявление губернатора: «Понятно, что в условиях отдаленности и небольшой численности региона мы не можем делать крупные музеи, хотя и идем этим путем. Сейчас мы планируем в центре Петропавловска сделать два таких комплекса. Один из них классический – объединенный музей истории и краеведения, второй – художественный. Планируем объединить их в центре города в продолжение поручений главы государства Владимира Путина, который поручил создать в краевой столице Музей воинской славы… Центр города будет окантован двумя этими крупными музеями. При этом не менее важным являются временные проекты в сотрудничестве с ведущими российскими музеями. Сейчас мы активно сотрудничаем с Музеем истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, сотрудники которого подготовили интересную выставку, посвященную Витусу Берингу, и будем признательны, если и другие ведущие учреждения культуры России будут с нами сотрудничать».

Заявление главы региона окончательно запутало просвещенную публику в отношении развития центра города в соответствии с недавно принятым мастер-планом. С одной стороны, губернатор говорит, что мы не можем делать крупные музеи, и тут же говорит, что взяли курс на укрупнение. Какого размера музеи планируется построить, даже страшно подумать, если они будут служить окантовкой (по-губернаторски) центра города? Эти сооружения должны быть просто грандиозными. Но что в них будет размещено? Ведь именно от количества и величины экспонатов должны зависеть размеры музеев.

Еще один вопрос остается без ответа: на каком участке центра города собираются возводить музейные гиганты? Масштабы культурного воображения камчатских ваятелей мешают им спуститься на землю и посмотреть по сторонам. Центр города настолько перегружен разного рода застройками, что там даже негде поставить лишний десяток автомобилей. Горожане сами могут в этом убедиться, проезжая по улице Ленинской и Советской.

Отдельное спасибо следует сказать владивостокскому Музею истории Дальнего Востока имени Арсеньева, который готов организовать на Камчатке выставку, посвященную Витусу Берингу. Любопытно узнать, в каком из помещений Камчатского краевого объединенного музея собираются организовать эту выставку? В нашем музее нет ни одного свободного квадратного метра, который можно выделить для этих целей.

Для реализации столь масштабных замыслов по переустройству центра города в соответствии с мастер-планом нужно понять, что делать с разрушенными объектами культурного наследия в районе планируемой реконструкции и застройки, которых на сегодняшний день в районе исторического центра находится около десятка. Как эти развалины можно показывать туристам? Чего стоит один только частично сгоревший и разрушенный дом купца Подпругина на улице Красинцев, 4.

Можно, конечно, все наши «культурные» развалины завесить баннерами, чтобы не смущать взгляды прохожих, как это сделано сейчас. Однако столь масштабная маскировка дела не решает, а лишь усиливает ощущение, что нынешнее камчатское правительство, как никакое другое, преуспело в строительстве гигантских воздушных замков. Но какие же они красивые…

Так где же будем ставить постамент-памятник?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ