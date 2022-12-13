ДЕТЕКТИВЫ ПРЕЖНИХ ДНЕЙ

13 Декабря 2022



(Продолжение. Начало «В» от 30.11.2022, от 07.12.2022)

Царевич Дмитрий. Утонул или простудился?

После того как возмужавший Иван IV избавился от боярской опеки и потребовал от митрополита Московского и всея Руси Макария в 1547 году венчать его на царство по византийскому обычаю, никто не осмеливался озвучивать или хотя бы намекать на неопределенные обстоятельства рождения московского владыки. Молодой государь уже в отрочестве продемонстрировал крутой нрав. В 13 лет он приказал псарям убить не в меру обнаглевшего одного из опекунов – Андрея Шуйского. В дальнейшем и нрав царский становился всё более буйным, и изобретаемые Иваном IV казни даже по меркам не слишком гуманного XVI века ужасали современников.

Ограничусь описаниям лишь одной из них, которой царь всея Руси подверг почти друга и ближайшего советника врача и астролога Елисея Бомелия. И если многие жертвы Ивана IV, по фразеологии того времени, «вины на себе не имели», то Бомелия обоснованно подозревали в шпионаже на польского и шведского королей. Он также считался большим специалистом по ядам. По мнению современников, лекарь многократно их использовал по указанию московского владыки. В 1579 году почувствовав, что гнев царский на него вот-вот обрушится, Бомелий, прихватив немалые богатства, накопленные в России, попытался через Псков сбежать за рубеж. Через сутки его поймали и вернули в Москву.

Вздернув на дыбу, пытали Бомелия страшно. Ноги ему вывернули пятками вперед, бичевали проволочным кнутом, каждый удар которого оставлял на теле глубокие порезы. Затем лекаря-астролога привязали к вертелу и жарили живьём. Когда он терял сознание, его приводили в чувство и продолжали истязания. Уже полумертвого Бомелия бросили в тюрьму, где он спустя пару часов скончался.

Объективности ради стоит отметить, что первый этап царствования Ивана IV не знал подобных жестокостей. Этот период отмечен реформами государственного управления, военного дела, изданием новой редакции русского Судебника, проведением Стоглавого собора, присоединением к русскому государству территорий Казанского и Астраханского ханств, другими позитивными изменениями.

Современники отмечали и нравственное преображение царя, еще совсем недавно любившего наблюдать за травлей неугодных ему людей собаками и медведями. Духовную трансформацию Ивана IV современники справедливо связывали с его женой Анастасией Захарьиной-Юрьевой, которую царь, исходя из той информации, которой мы располагаем, по-настоящему любил.

Тринадцать с половиной лет продлился их брак. За это время царица родила шестерых детей. Первым на свет в 1552 году появился Дмитрий. Весть о рождении наследника пришла к Ивану IV во время его возвращения из победоносного похода на Казань. Въезжая в восторженно встречавшую его столицу, монарх с нетерпением ожидал окончания длительного церемониала, чтобы взглянуть на первенца и любимую супругу.

Но радость длилась недолго. Вскоре царь тяжело заболел. Иван IV достаточно долгое время находился в настолько критическом состоянии, что часть бояр, других людей из ближнего окружения монарха посчитали неизбежной скорую смерть царя. И многие из них, вопреки воле московского владыки, отказались присягать царевичу Дмитрию, которому исполнилось несколько месяцев.

Болезнь отступила от царя. Некоторые современные историки считают, что Иван IV, выражаясь современным языком, симулировал смертельный недуг, желая испытать верность ближнего окружения. Но после мнимого или реального выздоровления царь длительное время не преследовал князей, бояр и думных дьяков, отказавшихся присягать царевичу Дмитрию.

Увы, наследника вскоре не станет.

После выздоровления царь с супругой и младенцем Дмитрием в мае 1553 года отправились на богомолье в Кирилло-Белозерский монастырь. Основная часть пути Ивана IV и его свиты проходила по рекам. На притоке Волге – Шексне при сходе на берег кормилицы с ребенком на руках и родственников царицы Данилы Романовича и Василия Михайловича Захарьиных-Юрьевых сходни подломились, и все четверо оказались в воде. Взрослые сумели спастись, ребенок захлебнулся.

Происшествие с мостками царь отказался отнести к разряду случайностей. Но следствие с дыбой и раскаленным железом результатов, на которые рассчитывал Иван IV, не принесло. Сегодня принято считать, что смерть царевича Дмитрия – результат трагической случайности. Есть также версия, согласно которой младенец умер, простудившись в дороге. Иная точка зрения существует о причинах смерти царицы Анастасии, которая скончалась спустя семь лет после гибели первенца. Недолгое время проболев, она умерла в августе 1560 года.

Иван IV считал, что его супругу отравили. Проведенный в 2000 году спектральный анализ темно-русой косы царицы Анастасии позволяет нам принять сторону московского владыки. В волосах его супруги обнаружена громадная концентрация ртути, мышьяка и свинца.

Царь заподозрит в причастности к отравлению царицы своих ближних советников – протопопа Сильвестра и окольничего Алексея Адашева. С ними у Анастасии действительно возникли по каким-то не очень понятным нам причинам напряженные отношения. Известно, что царица в государственные дела не вмешивалась, поэтому трудно понять причину неприязни между ней и ближайшими советниками царя. Сомнительно, что протопоп и окольничий имели отношение к отравлению, но на них якобы указала под пытками некая полячка Магдалена, жившая в доме у Адашева. Видимо, полной уверенности в их виновности и у Ивана IV не возникло. Скорой и лютой казни бывших советников не последовало.

Царь отправит Сильвестра, который также во время болезни монарха отказался присягать Дмитрию, на покаяние в Кирилло-Белозерский монастырь, затем его переведут в Соловки, где он мирно и завершит свои дни под именем монаха Спиридона. Алексей Адашев, хоть никогда до этого не привлекался к ратным делам, получит назначение воеводой в дальнюю крепость в Ливонии. Но уже совсем скоро царь решит, что наказан бывший окольничий слишком мягко, и потребует его возвращения в Москву. По одной версии Алексей Адашев, опасаясь лютой расправы, сам примет яд, по другой – скончается в Дерпте в 1561 году, тяжело заболев.

Из шести детей, рожденных царицей Анастасией, до зрелого возраста доживут Иван и Федор. И хотя именно Федор станет последним царем из династии Рюриковичей, значительно большее место в исторической памяти россиян занимает его старший брат Иван Иванович, во многом благодаря знаменитой картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

Две самые таинственные смерти русской истории

Скажу сразу, современные историки не знают, стал ли роковым удар Ивана IV для его сына Ивана Ивановича младшего, родившегося 28 марта 1554 года. Долгое время бытовала версия, озвученная папским послом в Москве иезуитом Антонио Поссевито и другими иностранцами о том, что царь и его наследник поссорились из-за побоев, нанесенных свекром невестке. Иван Молодой вступился за супругу, за что и получил удар посохом по голове. Рана оказалась серьезной, и царевич спустя одиннадцать дней скончался.

Ссора из-за супруги вполне могла вспыхнуть между отцом и сыном.

Иван Иванович Молодой к моменту своей смерти 19 ноября 1581 года венчался трижды. Две первые его супруги – Евдокия Сабурова и Параскева Соловая по распоряжению царя отравились в монастырь. Острое недовольство Ивана IV вызывала их бездетность. Хотя здесь, как и в случае с Василием III, причина могла скрываться в состоянии репродуктивного здоровья самого наследника. Последней женой Ивана Ивановича стала Елена Шереметьева. В этот раз раздражение царственного свекра вызвало поведение беременной женщины, которая, судя по всему, не смогла должным образом приветствовать государя. Он избил сноху и у неё случился выкидыш.

Наследник вступился за супругу и получил удар посохом. Нельзя исключать, что удар имел место, но только стал ли он причиной смерти? Иван Грозный в письме земским боярам сообщает: «Которого дни вы от нас поехали (9 ноября), и того дни Иван сын разнемогся и нынече, конечно, болен и что есма с вами приговорили, что было Нам ехати к Москве в середу заговевши и нынече Нам для сыновни Ивановы немочи ехати в середу нельзя...» И во многих других документах того периода нет упоминания о полученной наследником травме.

В 1963 году были вскрыты могилы Ивана Грозного и его сына. Череп царевича оказался в плохом состоянии и не позволил дать ответ на вопрос: могла ли травма головы оказаться причиной смерти? Но в останках отца и сына содержание ртути превышало норму в 32 раза, мышьяка и свинца – в несколько раз. Ученые воздерживаются от объяснений причин критического уровня вредных веществ, не исключая при этом версии отравления.

Как правило, говоря о результатах анализа, спешат добавить, что многие лекарства в XVI веке содержали ртуть. Но вот только как сумел её в таком же объёме, как и отец, накопить сын, проживший вдвое меньше?

Смерть наследника Иван IV переживал трагически. Ушел из жизни наследник. Мы имеем несколько противоречивых сведений о характере Ивана Ивановича. Одни источники говорят, что он имел такой же буйный и взрывной нрав как отец, другие сообщают о преобладании в его характере материнских черт – доброты и сострадательности. Благодаря известным нам литературным и музыкальным сочинениям царевича можем говорить о высокой образованности для того времени и разносторонних интересах Ивана Ивановича.

У Грозного оставался еще один сын – Федор, но его когнитивные способности на уровне ребенка тайной для Ивана Васильевича не являлись. Впоследствии, когда московский трон уже займет Федор Иванович, после переговоров с ним польский дипломат Лев Сапега напишет: «Напрасно говорят, что у этого государя мало рассудка. Я убежден, что он вовсе лишен его».

Через 11 месяцев после смерти Ивана Ивановича, казалось, судьба вновь улыбнулась Грозному. На 53-м году жизни, в возрасте, который в XVI веке считался весьма почтенным, у царя родился сын, названный, как и первенец, Дмитрием. Московский государь пребывал в весьма приподнятом настроении. Его не омрачало даже то обстоятельство, что формально младенец не имел прав на престол. Он родился от Марии Нагой, не то шестой, не то седьмой жены Ивана Грозного. Русская же православная церковь без всяких исключений для кого-либо признавала законными лишь три брака. Поэтому Мария Нагая не считалась легитимной супругой и не носила титула царицы.

Взойдя на престол после смерти Грозного в 1584 году, Федор Иванович, скорее всего, по предложению своего ближайшего советника и шурина Бориса Годунова, а возможно, и супруги Ирины, отправил Марию Нагую с ближайшими родственниками и её сына в Углич. Дмитрия провозгласили удельным князем, но клану Нагих дали твердо понять, что рассчитывать на престол в силу известных причин они не могут. Однако события разворачивались таким образом, что царственные претензии младшего сына Ивана Грозного год от года становились всё реальнее. Федор Иванович, женившийся на Ирине Годуновой еще в 1575 году, оставался бездетен. Единственная родившаяся у них дочь умерла в младенческом возрасте. И Дмитрий оставался единственным человеком во всем царстве, в котором текла кровь Ивана Грозного.

Описания характера юного царевича противоречивы. Он причислен РПЦ к лику святых и его жития предлагают нам образ «ангела во плоти». Однако есть основания полагать, что реальный характер мальчика описан английским дипломатом Джайлисом Флетчером, который приезжал в Москву в 1588 году: «Младший брат царя, дитя лет шести или семи (как сказано было прежде), содержится в отдаленном месте от Москвы, под надзором матери и родственников из дома Нагих, но (как слышно) жизнь его находится в опасности от покушений тех, которые простирают свои виды на обладание престолом в случае бездетной смерти царя. Кормилица, отведавшая прежде него какого-то кушанья (как я слышал), умерла скоропостижно. Русские подтверждают, что он точно сын царя Ивана Васильевича, тем, что в молодых летах в нём начинают обнаруживаться все качества отца. Он (говорят) находит удовольствие в том, чтобы смотреть, как убивают овец и вообще домашний скот, видеть перерезанное горло, когда течет из него кровь (тогда как дети обыкновенно боятся этого), и бить палкой гусей и кур до тех пор, пока они не издохнут».

Царевич Дмитрий также страдал эпилепсией. Последний сильный приступ болезни у него произошел за три дня до смерти – 12 мая 1591 года.

15 мая он в сопровождении мамки Василисы Волоховой, кормилица Арины Тучковой, постельницы Марии Колобовой и сверстников вышел во двор. Мальчишки принялись играть в тычки. Суть игры состоит в том, что нож или иной острый предмет втыкают в землю по мере продолжения забавы различными усложняющимися способами. И в тот момент, когда остро заточенный кинжальчик оказался в руке Дмитрия, у него вновь произошел приступ эпилепсии, который привел к трагедии. Мальчик поранил горло, что стало причиной его смерти.

Мария Нагая, её родственники, а вслед за ними и народная молва обвинили в происшествии Бориса Годунова, якобы по приказанию которого царевича зарезали люди дьяка Михаила Битяговского. В Угличе ударили в набат, толпа растерзала предполагаемых убийц.

Борис Годунов, узнав о происшествии в Угличе, направил туда, как бы мы сказали сегодня, следственную группу. Во главе неё ближайший советник царя Федора Михайловича, чтобы исключить всякие домыслы, поставил своего яростного политического противника и недоброжелателя – Василия Шуйского. Бояре и дьяки «следственной группы», опросив более 150 человек, пришли к выводу, что причиной смерти удельного князя угличского Дмитрия стал несчастный случай. Освященный собор во главе с патриархом Иовом утвердит результаты следствия.

У современных историков, как и в случае с Иваном Ивановичем, нет однозначного ответа на причины смерти царевича Дмитрия. Да и в то время на рубеже XVI–XVII веков будут говорить то о его убийстве, то о его чудесном спасении…

Уже во времена Смуты Василий Шуйский заявит, что царевича убили по приказу Бориса Годунова, и организует перенос останков из Углича в Москву, а чуть раньше, с воцарением в Москве самозванца Лжедмитрия I, он подтвердит факт чудесного спасения младшего сына Ивана Грозного. Не отстанет от Василия Шуйского и Мария Нагая.

Её специально для опознания Лжедмитрия I привезут из монастыря, куда её отправили после трагических событий мая 1591 года. Мария Нагая, конечно же, узнает в самозванце сына, но когда москвичи поднимут против него восстание, отречется от своих слов.

Так интриги, затеянные Софьей Палеолог около века назад, привели к династическому кризису, пресечению на российском престоле династии Рюриковичей и к одному из самых страшных периодов в отечественной истории – Смутному времени.

Владимир СЛАБУКА