Вопрос–ответ

20 Декабря 2022



Год назад в такие же декабрьские дни в стране шли горячие обсуждения, с какими ковидными ограничениями будут встречать Новый год. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призывала регионы соблюдать установленные меры по борьбе с инфекцией при проведении праздников и наращивать темпы вакцинации, в Госдуме обсуждали законопроект о введении QR-кодов при посещении общественных мест. Повсюду сохранялись требования носить маски в обязательном порядке, а штамм «омикрон» только недавно был идентифицирован и начинал набирать обороты. На Камчатке, наряду с обязательным масочным режимом и требованием соблюдать социальную дистанцию, действовала система QR-пропусков при посещении ряда учреждений, в том числе органов государственной власти, люди спешили получить прививочные сертификаты, а коронавирус оставался одной из самых обсуждаемых тем.

Сегодня, в свете новых потрясений и событий, эти дни вспоминаются даже с некоторой ностальгией, а тему пандемии давно уже вытеснили сообщения о ходе специальной военной операции и введении новых санкций.

Между тем коронавирус никуда не ушел и случаи заражения этой инфекцией фиксируются по-прежнему, хотя и в меньшем количестве. Сегодня мы отвечаем на вопросы наших читателей о том, как развивается ситуация с коронавирусной инфекцией.

– Как оценивают ситуацию с коронавирусом в целом по стране?

– Недавно министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании Президента РФ Владимира Путина с кабмином сообщил, что «ситуация с ковидом в стране достаточна стабильная, хотя мы видим, что рост имеется». По его словам, в стране для госпитализации ковидных больных развернуто почти 20 тысяч коек. «Количество пациентов на искусственной вентиляции легких с учетом вакцинации и лечения уже значительно ниже, чем в предыдущие периоды, в пределах 230–240 человек в неделю мы видим на лечении», – уточнил министр.

По информации оперативного штаба, за прошедшую неделю показатель госпитализации на 100 тысяч населения снизился в сравнении с предыдущей неделей на 1,7 %.

По состоянию на 19 декабря 2022 года в стране общее количество госпитализаций за сутки составило 573 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 26,7 %. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 23 регионах, снижение произошло в 48 регионах страны, а в 14 субъектах РФ ситуация осталась без изменений.

Выздоровело за сутки 5 564 человека, что на 12,2 % меньше в сравнении с 18 декабря 2022 года. За сутки был выявлен 6 341 новый случай. Умерло за сутки 50 человек.

– Сколько человек болеет коронавирусом на Камчатке?

– По данным сайта стопкоронавирус41.рф, 20 декабря на Камчатке было выявлено два новых случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии отмечалось 44 554 случая заражения этой инфекцией. Выздоровели за сутки шесть больных, всего с начала пандемии отмечено 43 839 выздоровлений. В стационарах находятся 34 пациента с ковидом, из них шесть поступили в течение суток. Количество коек для таких больных ранее было увеличено с 45 до 55, свободным остается 21 коечное место.

За сутки было проведено 546 тестов на коронавирус, всего с начала пандемии провели 795 381 тестирование.

За все время пандемии от коронавируса на Камчатке умерли 525 человек (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

– Можно ли наряду с тестированием на коронавирус проводить тестирование на грипп?

– В камчатских больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на грипп по программе ОМС. Об этом сообщается на сайте Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики, со ссылкой на Минздрав Камчатского края.

«Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке проведения в больницах и поликлиниках тестирования на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы обязательного медицинского страхования, сообщили в Министерстве здравоохранения Камчатского края.

«Мы знаем, что сегодня по всей России фиксируется рост случаев заболевания гриппом, и в том числе в сочетании с коронавирусом. Именно поэтому на федеральном уровне принято данное решение, которое позволит оперативно выявлять у граждан тип инфекции и назначать необходимое лечение», – отметили в краевом Минздраве. Отмечается, что исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус при наличии показаний», – говорится в пресс-релизе от 19 декабря 2022 года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России необходимо тестировать на грипп всех, у кого прослеживаются признаки ОРВИ.

– Я приписана к Петропавловск-Камчатской городской поликлинике № 1. Можно ли там привиться назальной вакциной от коронавируса, которая, как я слышала, поступила на Камчатку?

– Действительно, Камчатка получила 34 тысячи специальных распыляющих насадок для назальной вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили на сайте Министерстве здравоохранения Камчатского края еще месяц назад, 21 ноября, и отметили, что вакцинация таким методом начнется на следующей неделе.

«Вакцинация будет проводиться вакциной «Гам-Ковид-Вак». В методических рекомендациях по вакцинопрофилактике предусмотрена возможность интраназального введения этой вакцины. Совсем скоро у жителей региона появится возможность привиться от COVID-19 интраназальной вакциной через нос быстро и безболезненно, рассказала директор ГУП «Камчатфармация» Екатерина Колганова.

В ближайшее время после распределения насадок в медицинские учреждения у населения появится выбор, каким способом проводить профилактику заболевания – внутримышечным или назальным», – говорится в сообщении ведомства.

20 декабря я позвонила на единый номер здравоохранения в Камчатском крае по номеру 122 и спросила, есть ли в поликлиниках ПКГО назальная вакцина от ковида. Оператор колл-центра ответила, что поступления такой разновидности вакцины есть, но для этого надо связываться с каждой конкретной поликлиникой. Дополню, что в Петропавловск-Камчатской городской поликлинике № 1, с которой соединила меня оператор, назальной вакцины не оказалось. Она нашлась в Камчатском краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Привиться назальной вакциной от ковида можно в рабочие дни с 8 до 15 часов, кроме обеденного перерыва, сообщили в регистратуре центра.

– Прогнозируют ли окончание пандемии коронавируса в мире?

– Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что COVID-19 утратит свой статус пандемии в следующем году, даже если вирус не исчезнет, заявил недавно глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы надеемся, что в какой-то момент следующего года мы сможем сказать, что COVID-19 больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», – сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.

Глава ВОЗ напомнил, что год назад штамм «омикрон» только был идентифицирован и начинал набирать обороты.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА