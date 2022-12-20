«ЧУДО ЛЕСНОЕ» ЧУДИТ-2

20 Декабря 2022



(Продолжение. Начало «В» от 14.12.2022)

Главный «лесник» Камчатки заблудился в трех соснах

В прошлом номере нашей газеты мы высказали версию, как «нежная» дружба руководителя Агентства лесного хозяйства Камчатского края Дмитрия Щипицына с бывшим заместителем председателя Правительства Камчатского края Алексеем Войтовым, представляющим интересы золотодобывающей компании «Хайленд Голд» на Камчатке, плохо закончилась для главного «лесника» региона. Заместитель межрайонного природоохранного прокурора А. Л. Бляхер вынес постановление о возбуждении дела об административном нарушении в отношении Дмитрия Щипицына.

Но это был не единственный управленческий грешок со стороны Дмитрия Борисовича. Ранее мировой судья судебного участка № 14 Петропавловск-Камчатского судебного района Камчатского края Иван Гладышев оштрафовал Дмитрия Щипицына на пять тысяч рублей. В чём же провинилось наше камчатское «чудо лесное»?

Говорят, что собственные амбиции оглушают, т.е. ты перестаешь слышать голос рассудка. Предположу, что именно оглушительные амбиции господина Щипицына явились причиной для его наказания.

В начале февраля 2022 года главный редактор газеты «Общество и власть. Час пик» Сергей Мылов обратился к руководителю агентства лесного хозяйства Камчатского края Щипицыну Д. Б. с письменным запросом о предоставлении информации. Приведу это обращение в полном объёме: «Уважаемый Дмитрий Борисович! В редакцию газеты от жителей Камчатского края стала поступать информация о том, что в Камчатском крае из земель лесного фонда Российской Федерации путем перевода указанных земель в другую категорию идет массовое изъятие лесного фонда и передача их некому коммерческому предприятию, для которого, согласно их Уставу, основным является извлечение прибыли.

На основании вышеизложенного и подготовкой к публикации новых материалов о Вашей деятельности как руководителя Агентства лесного хозяйства Камчатского края, согласно ФЗ-273 от 25.12.2008, ст. 39, 47 ФЗ № 2124-1 от 27.12.1991 года, предоставить редакции следующую достоверную информацию:

Соответствует ли действительности, что в Камчатском крае из земель лесного фонда путем перевода указанных земель в другую категорию идет массовое изъятие земель лесного фонда и передача их некому коммерческому предприятию, для которого, согласно их Уставу, основой целью является извлечение прибыли? Если информация соответствует, то какое количество гектаров земель лесного фонда Российской Федерации и в какой период было переведено в иную категорию, передано в пользование и какому предприятию? Кто будет осуществлять контроль за сохранностью и правильным использованием изъятых земель лесного фонда и каким образом этот контроль будет выполняться и кем? Будет ли выполняться на указанных переведенных в иную категорию участках приказ Минприроды № 161 от 28.03.2014 года? Если будет, то кто и каким образом будет его контролировать?

Информацию просим направить на указанную электронную почту редакции с последующей досылкой оригинала Почтой России согласно ст. 40 ФЗ № 2124-1 от 27.12.1991 года. Главный редактор С. А. Мылов».

Похоже, Дмитрий Щипицын решил отмахнуться от обращения, посчитав себя выше каких-то «неправильных» газетных вопросов, и его гипертрофированное самомнение привело к одному печальному финалу: судьба ударила его, как говорится, мордой об стол (не подумайте, что это случилось в прямом смысле слова. Изрядно упитанное и округленное лицо господина Щипицына физически не пострадало).

Вернемся к постановлению мирового судьи (печатается с сокращениями):

«…Щипицын Д. Б., являясь руководителем Агентства лесного хозяйства Камчатского края, предоставил информацию по запросу редакции газеты «Общество и власть. Час пик», поступившему 07.02.2022, с нарушением установленного ст. 40 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» 7-дневного срока.

Щипицын Д. Б. о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в судебное заседание не явился. Согласно адресованному суду заявлению просил рассмотреть дело в его отсутствие.

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ судьей принято решение о рассмотрении дела в отсутствие лица, привлекаемого к ответственности, поскольку это не препятствует всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств настоящего дела и разрешению его в соответствии с законом.

Защитник Щипицына Д. Б. – Литвиненко В. Е. в судебном заседании сообщила о том, что Щипицын Д. Б. признает факт нарушения срока предоставления информации по запросу редакции газеты. Одновременно защитником заявлено ходатайство о прекращении производства по делу в связи с малозначительностью деяния, поскольку оно не повлекло вредных последствий, вреда здоровью либо существенного нарушения охраняемых общественных отношений.

Представитель потерпевшего – главный редактор газеты «Общество и власть. Час пик» – Мылов С. А. в судебном заседании пояснил, что неоднократно устно обращался в Агентство лесного хозяйства Камчатского края о предоставлении ответа на направленный ранее запрос, однако такой ответ не был предоставлен, что послужило основанием для обращения в органы прокуратуры за защитой нарушенных прав.

Прокурор Чухрай А. И. полагал, что событие административного правонарушения и вина Щипицына Д. Б. в его совершении подтверждаются представленными в деле доказательствами, а оснований для прекращения производства по делу ввиду малозначительности деяния не имеется, поскольку ответ на запрос направлен Агентством лесного хозяйства Камчатского края в адрес потерпевшего уже после организации прокурорской проверки.

Изучив материалы дела, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, судья приходит к следующему.

Административную ответственность по ст. 5.39 Кодекса РФ об административных правонарушениях влечет неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату, в связи с поступившим от него адвокатским запросом и (или) организации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное её предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации.

Согласно ст. 39 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных лиц. Запрос информации возможен как в устной, так и в письменной форме. Запрашиваемую информацию обязаны предоставлять руководители указанных органов, организаций и объединений, их заместители, работники пресс-службы либо другие уполномоченные лица в пределах их компетенции.

В силу ст. 40 Закона отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только если содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну. Уведомление об отказе вручается представителю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации.

Отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации допустима, если требуемые сведения не могут быть представлены в семидневный срок. Уведомление об отсрочке вручается представителю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации…

Учитывая, что допущенное Щипицыным Д. Б. бездействие повлекло обоснованное обращение потерпевшего за защитой своих прав в органы прокуратуры и принимая во внимание, что бездействие фактически прекращено уже после организации прокурорской проверки, оснований для прекращения производства по делу по мотиву малозначительности совершенного деяния судья не находит.

О малозначительности деяния также не свидетельствуют доводы защитника о том, что поступивший от редакции газеты «Общество и власть. Час пик» запрос Щипицыным Д. Б. был отписан для исполнения другому должностному лицу, поскольку в соответствии с вышеприведенными положениями контракта о государственной работе в исполнительных органах государственной власти Камчатского края и Положением об Агентстве лесного хозяйства Камчатского края именно на Щипицына Д. Б., как руководителя Агентства, возложены должностные обязанности обеспечивать исполнение федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, обеспечивать соблюдение прав и законных интересов граждан и организаций, что им выполнено не было.

Обстоятельств, отягощающих административную ответственность по делу не установлено. При назначении административного наказания, определяя его вид и размер, судья учитывает характер совершенного правонарушения, личность лица, привлекаемого к административной ответственности, степень его вины, отношение к содеянному, и приходит к выводу о том, что для достижения целей административного наказания – предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами, Щипицыну Д. Б. следует назначить наказание в виде административного штрафа в пределах санкции ст. 5.39 КоАП РФ.

Руководствуясь статьями 4.1, 29.9-29.11 КоАП РФ, мировой судья ПОСТАНОВИЛ: признать руководителя Агентства лесного хозяйства Камчатского края Щипицына Дмитрия Борисовича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.39 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей.

Постановление может быть обжаловано в Петропавловск-Камчатский городской суд в десятидневный срок со дня его вручения или получения копии…»

Ознакомившись с постановлением, у меня появились новые вопросы к уровню управленческого развития Дмитрия Щипицына. Складывается ощущение, что он заразился весьма опасной болезнью нынешних камчатских чиновников-управленцев. Предлагаю читателю самому оценить эту прекрасную комбинацию в перекладывании своих обязанностей на других должностных лиц.

Наше «чудо лесное», получив запрос на свое имя, дает указание своему подчиненному дать ответ, но подписывать его должен господин Щипицын, т.к. является руководителем агентства, и соответственно, отвечает за всё, что там происходит согласно своим должностным инструкциям (регламенту).

Понимаю, господину Щипицыну как начальнику, наверное, хочется спрятаться за спины подчиненных, чтобы избежать ответственности. В этом смысле он, по моему мнению, представляет типичную управленческую биосубстанцию, взращенную на личной преданности и лизоблюдстве.

Зачастую процесс взращивания облекают в более удобоваримую и менее радикальную формулировку: «Чего изволите?»

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ