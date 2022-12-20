«НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК…»

20 Декабря 2022



Накануне Нового года жителям Камчатки подарили новую надежду. Людям пообещали приравнять сейсмодефицитное жилье к аварийному. Граждан обнадежили, что это позволит всем, кто проживает в сейсмоопасных домах, переехать в новое сейсмически устойчивое жилье по федеральной программе переселения «примерно к 2030 году». Заявление было опубликовано на сайте Правительства Камчатского края со ссылкой на слова главы региона Владимира Солодова. Губернатор сказал: «В соответствии с поручением президента проработан механизм, который при соблюдении ряда условий позволит признавать аварийным жилье с дефицитом сейсмики 2,5 балла, то есть с сейсмостойкостью в 6,5 балла и меньше. Это даст возможность участвовать таким домам в программе по переселению в рамках федерального проекта «Жилье». И пояснил: «Сейчас равенства между сейсмодефицитным и аварийным жильем нет. Существует отдельная программа расселения под сейсмику, но у нас очень маленькое финансирование. Вот мы добились строительства домов в Вилючинске, на этом по большому счету сейчас программа завершена, и дальше мы не видим конкретных сумм. Поэтому сейчас проработан механизм, который позволит при соблюдении ряда условий признавать сейсмодефицитное жилье аварийным, тем самым через устоявшийся механизм национального проекта расселять людей».

Глава региона отметил, что «если в краевой столице признать сейсмодефицитные дома аварийными, то цифра аварийного жилья в столице края вырастет в четыре-пять раз. Это порядка 280 тысяч квадратных метров. При условии работы механизма сейсмодефицитное жилье в Петропавловске-Камчатском будет расселено примерно в 2030 году».

Обещания построить на Камчатке новое сейсмоустойчивое жилье с привлечением федерального софинансирования звучат не в первый раз. Так, глава края заявлял об этом осенью этого года, после того, как на Камчатке побывал с рабочим визитом президент страны Владимир Путин. По итогам рабочей поездки президент подписал ряд поручений, одно из которых касалось расселения из сейсмоопасного жилья. Вот тогда-то в краевом правительстве и заговорили о постройке нового жилья для решения поставленной задачи. Теперь, по прошествии трех месяцев, нас оповестили, что мы приближаемся к цели семимильными шагами.

Нам стало интересно, что же это за «проработанный механизм», который позволит волшебным образом перевести сейсмодефицитное жилье площадью почти в 300 квадратных метров в разряд аварийного, и откуда взялась цифра дефицита сейсмики «2,5 балла». Почему не три, не два или не полтора? Как эту цифру рассчитывали? За ответом я обратилась в Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края.

Но прежде чем рассказать, что же я там узнала, предлагаю читателям глубже погрузиться в тему.

Отличительной особенностью Камчатки является её расположение в одном из наиболее сейсмически активных районов мира. В непосредственной близости от краевой столицы находится «домашняя» группа из трех вулканов, два из которых – Авачинский и Корякский – действующие. На противоположном берегу Авачинской бухты высится еще Вилючинский вулкан, а чуть дальше – действующие Мутновский и Горелый. В городе каждый год фиксируется большое количество мелких землетрясений, а за последние 50 лет произошло несколько значительных, силой 6–7 баллов. Так, в течение 2022 года в Камчатском крае было зафиксировано 170 землетрясений, из них одно магнитудой 6.0, 17 – магнитудой 5+, 123 – магнитудой 4+ и 29 землетрясений магнитудой 3+ (https://www.volcanodiscovery.com/ru/earthquakes/kamchatka/archive/2022.html).

Карты общего сейсмического районирования территории РФ относят Камчатку к зонам, где возможны катастрофические землетрясения интенсивностью 9 и более баллов. Сравнительно недавно такие карты были обновлены, на них число регионов с повышенной сейсмической опасностью увеличилось. Впервые появились три зоны 10-балльных землетрясений – одна из них расположена на территории Камчатского края, она захватывает примерно две трети краевой столицы.

Между тем в регионе был и остается большой объём сейсмоопасного жилья. До 2009 года расселение граждан из сейсмоопасного жилого фонда не велось. С 2009 года Камчатка вошла в федеральную программу «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации».

В результате мероприятий, проведенных на полуострове в 2009–2021 годах, с привлечением средств федерального бюджета было построено 44 жилых дома общей площадью более 120 тысяч квадратных метров. Из сейсмоопасных домов переселили более 2 тысяч семей. Кроме того, были выполнены работы по сейсмоусилению 45 жилых домов общей площадью 126,11 тысячи квадратных метров.

Вместе с тем на территории Камчатского края остается более 1 500 объектов, имеющих дефицит сейсмостойкости, в том числе 1 150 объектов жилого назначения общей площадью 1,846 млн квадратных метров, что составляет 25 % от общей площади жилищного фонда Камчатского края. Наиболее опасными, с дефицитом сейсмостойкости в 2–3 балла, являются 214 многоквартирных домов, расположенных на территории ПКГО. При этом к сейсмоопасным многоквартирным домам относятся преимущественно мелкоблочные здания. В таких зданиях в краевом центре проживает не менее 5 000 семей.

Теперь нам обещают приравнять такое сейсмодефицитное жилье к аварийному. Напомним, что, согласно действующему законодательству, для того, чтобы дом признали аварийным, он должен соответствовать условиям, перечисленным в постановлении Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». Среди таких оснований перечислены ухудшения в связи износом здания или ЧС, аварийное состояние его несущих строительных конструкций, чреватое опасностью обрушения, расположение дома в местах с превышением показателей санитарно-эпидемиологической безопасности в части физических факторов (шум, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение) или же в зоне вероятных разрушений при техногенных авариях и так далее.

Говоря кратко, дом должен либо рассыпаться на глазах, либо располагаться на территориях, признанных опасными для жизни. Жильцам такого дома не позавидуешь. Им надо запастись большим терпением, чтобы дождаться переселения на новую жилплощадь. Между моментом, когда специально созданная комиссия признает дом аварийным и вручением его жильцам ключей от новых квартир, проходят годы. Приведу несколько цифр. В упомянутом выше пресс-релизе указано, что в этом году Камчатка завершает программу по переселению из ветхого жилья. По информации краевого правительства, «до 1 января 2017 года были признаны аварийными 32,846 тысячи квадратных метров жилья по краю, ключи последним новоселам будут вручены до конца декабря».

Как стало известно редакции, на территории Камчатского края в настоящее время признаны аварийными 140,253 тысячи квадратных метров жилого фонда, включая индивидуальное жилищное строительство. Расселить требуется 6 665 человек. Другими словами, расселение «аварийки» хоть и движется, но черепашьими темпами.

А теперь представим себе на минуту, что на одной улице рядом стоят два здания: одно из них признано аварийным, а второе является сейсмодефицитным. Аварийным, то есть подлежащим расселению, второе здание могут признать, только если оно не переживет землетрясения и разрушится. Получается, что благодаря чудо-механизму, разработанному в краевом правительстве, между этими домами смогут теперь поставить знак равенства? Но как такой порядок действий будет выглядеть на практике? И почему именно цифра в 2,5 балла будет тем волшебным условием, которое позволит оба здания, так сказать, перевести в одну плоскость?

Пришла пора вернуться к звонку в Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края. Позвонив в приемную главы ведомства, я назвала свое имя, фамилию, должность, перечислила интересующие меня вопросы и попросила соединить с врио министра Фирстовым Артемом Валерьевичем. Однако секретарь объяснила, что мне лучше связаться с начальником отдела жилищного строительства Табакаром Сергеем Сергеевичем. Я зачитала Сергею Сергеевичу выдержку из приведенного в начале этой публикации пресс-релиза, и спросила: где можно ознакомиться с механизмом, позволяющим перевести сейсмодефицитное жилье в разряд аварийного? Сергей Сергеевич в лучших традициях местных чиновников ответствовал мне, что с этими вопросами следует обратиться к его руководителю – Фирстову Артему Валерьевичу. Если последний перенаправит вопрос «в наш отдел», нам, по мере возможности, ответят.

Однако начальник отдела пояснил, как говорится, «в скобках», что механизм, о котором идет речь, еще не утвержден. «Если вы предадите его огласке, может получиться так, что конечный результат всей работы будет отличаться от того результата, который существует сейчас», – сказал он. Такой комментарий меня озадачил, и я попросила объяснить понятнее. Сергей Сергеевич объяснил: «Наше предложение еще только рассматривается Москвой. Одной из инициатив Минстроя России было собрать мнения из разных регионов, расположенных в сейсмоопасных зонах, и откорректировать конечный документ с учетом всех предложений».

Тогда я предложила хотя бы в общих чертах обрисовать, какое же пожелание внесла «в общий котел» Камчатка. Но начальник отдела был непреклонен и вновь рекомендовал мне направить официальный запрос на имя руководства. Тогда я попросила пояснить, откуда взялась цифра в 2,5 балла, которой определили сейсмодефицит жилого фонда. Но Сергей Сергеевич был тверд и свято хранил ведомственные секреты. «С этим вопросом вам также лучше обратиться через официальный запрос на имя моего руководителя», – сказал он. Единственное, что он смог пояснить, так это то, «что чем меньше цифра сейсмодефицита, тем больше жилья может войти в программу переселения». Это-то понятно и без пояснений начальника отдела. Неясно другое: почему в таком случае сейсмодефицит определили не в полтора балла или не в один? Тогда в программу переселения можно было внести еще больше жилых домов…

Наша редакция направила запрос на имя врио министра строительства и жилищной политики края Фирстова Артема Валерьевича. Но в свете всего вышесказанного пока напрашивается единственный вывод: никакого «проработанного механизма», позволяющего приравнять сейсмодефицитное жилье к аварийному, нет. Это слишком капиталоемкий вопрос, чтобы он мог так быстро и легко решиться и позволить региону начать и закончить строительство жилья с федеральным софинансированием в ближайшие семь лет.

Налицо пока только предложение с неизвестно откуда взявшимся дефицитом сейсмоустойчивости в 2,5 балла, которое еще рассматривается. Другими словами, Камчатка еще в самом начале пути к воплощению мечты в реальность, и, судя по тому, с какой скоростью возводят у нас жилые дома для расселения из «аварийки», путь этот будет долгим и тернистым.

В последнее время обещания счастливого будущего сыплются на жителей региона как из рога изобилия. Перед ними рисуют чудесные перспективы строительства грандиозных музеев, которыми «будет окантован» центр города. Излечивают с помощью передовой телемедицины от всех недугов. Рассказывают, как будет здорово, когда энергетика края перейдет с мазута на ямальский газ, который доставят нам с перевалочной базы в бухте Раковая, где еще не начали строительства инфраструктуры, на танкерах-газовозах, которых нет, в сопровождении ледоколов, которые понадобится купить… Теперь к ним добавилось обещание расселить всех граждан из сейсмоопасного жилья в новое.

На Камчатке крупнопанельные дома имеют сейсмоустойчивость в 7,5 балла.

В Петропавловске-Камчатском они, в большинстве своем, были построены в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века. И такого жилья на Камчатке более 70 %. Сейсмоусиление зданий активно проводилось у нас в конце 70-х – середине 80-х и вплоть до начала 90-х годов по югославской технологии. Мелкоблочные здания сейсмоусиливались ребрами жесткости, стянутыми тросами, которые мы можем наблюдать и сегодня. Таким образом, сейсмоустойчивость здания доводилась до 8 баллов, тогда как без него она составляла не более 6,5 балла.

И если допустить, что будет принята другая цифра для определения сейсмоустойчивости, то количество людей, которых потребуется расселить, возрастет в несколько раз. Исходя из всех строительных позиций, что мы имеем, возведение новых жилых комплексов займет очень много времени.

Поэтому, по нашему мнению, 2,5 балла – это не расчеты, а скорее, политическая цифра, названная исходя из наших реальных возможностей строительства. И скорее всего, никакого физического обоснования у этой цифры нет.

Более того, в 1995 году наши сейсмологи сошлись во мнении, что в ближайшие 50 лет на Камчатке следует ожидать катастрофического землетрясения. (Самое сильное землетрясение, затронувшее Петропавловск-Камчатский краевой округ, было у нас в 1971 году). С 1995 года по настоящий момент прошло 27 лет. Значит ли это, что нам осталось ждать до катастрофы 23 года?

На 21 декабря 2012 года всевозможными прорицателями, ссылавшимися на одну из трактовок календаря индейцев майя, был предсказан конец света. В тот день в Петропавловске крупными хлопьями падал снег и, слава Богу, никакой катастрофы не случилось. Прогнозы – дело неблагодарное, но они всегда востребованы людьми. Нам очень хочется узнать, что случится с нами в будущем. Уместно вспомнить слова известной песни: «Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет…»

Соб. инф.

Справка редакции:

Магнитуда землетрясения – величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн. Первоначальная шкала магнитуды была предложена американским сейсмологом Чарльзом Рихтером в 1935 году, поэтому в обиходе значение магнитуды называют шкалой Рихтера.

Шкала Рихтера содержит условные единицы (от 1 до 9,5) – магнитуды, которые вычисляются по колебаниям, регистрируемым сейсмографом. Эту шкалу часто путают со шкалой интенсивности землетрясения в баллах (по 12-балльной системе), которая основана на внешних проявлениях подземного толчка (воздействие на людей, предметы, строения, природные объекты). Когда происходит землетрясение, то сначала становится известной именно его магнитуда, которая определяется по сейсмограммам, а не интенсивность, которая выясняется только спустя некоторое время, после получения информации о последствиях.

В России для определения критериев, предъявляемых для сооружений, зданий и конструкций используется специальная шкала сейсмостойкости. Она имеет название MSK-64, по первым буквам фамилий создателей – Медведева, Шпонхойера и Карника. По данной системе оценка может проводиться от 1 до 12 баллов.

MSK-64 лежит в основе СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах». Максимальным показателем устойчивости перед сейсмической активностью для объектов считается 9 баллов. Особенности разных уровней сейсмостойкости по шкале MSK следующие:

1 балл – не ощущается, фиксируется только сейсмическими приборами;

2 балла – фиксируется сейсмическими приборами. Легкие колебания могут ощущаться лишь единицами людей, находящимися на верхних этажах зданий;

3 балла – ощущается в некоторых помещениях как сотрясение от проезжающего грузовика;

4 балла – внутри зданий большинство людей ощущают легкое дребезжание и колебание предметов, оконных стекол, слышат скрип дверей и стен;

5 баллов – под открытым небом ощущается многими, внутри зданий всеми. Наблюдается сотрясение зданий, появление трещин на стенах зданий и стеклах окон;

6 баллов – ощущаются более мощные колебания, которые могут привести к падению небольших предметов; откалываются небольшие куски штукатурки;

7 баллов – возникают повреждения (трещины) в стенах каменных домов, невредимыми остаются антисейсмические сооружения и деревянные дома;

8 баллов – сильные повреждения зданий, повреждение памятников, появление трещин в грунте;

9 баллов – сильное повреждение и разрушение каменных домов, искривление деревянных построек;

10 баллов – трещины в земной коре, иногда до метра шириной, оползни и обвалы со склонов, разрушение каменных построек, искривление железнодорожных рельсов;

11 баллов – широкие трещины в поверхностных слоях земли, многочисленные оползни и обвалы, каменные дома почти полностью разрушаются, сильное искривление железнодорожных рельсов, разрушаются мосты;

12 баллов – изменения в земной коре достигают огромных размеров, возникают многочисленные трещины, обвалы, оползни, изменяется рельеф, происходит отклонение течения рек. Ни одно сооружение не выдерживает.