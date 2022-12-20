«НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК…»

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20 Декабря 2022

Накануне Нового года жителям Камчатки подарили новую надежду. Людям пообещали приравнять сейсмодефицитное жилье к аварийному. Граждан обнадежили, что это позволит всем, кто проживает в сейсмоопасных домах, переехать в новое сейсмически устойчивое жилье по федеральной программе переселения «примерно к 2030 году». Заявление было опубликовано на сайте Правительства Камчатского края со ссылкой на слова главы региона Владимира Солодова. Губернатор сказал: «В соответствии с поручением президента проработан механизм, который при соблюдении ряда условий позволит признавать аварийным жилье с дефицитом сейсмики 2,5 балла, то есть с сейсмостойкостью в 6,5 балла и меньше. Это даст возможность участвовать таким домам в программе по переселению в рамках федерального проекта «Жилье». И пояснил: «Сейчас равенства между сейсмодефицитным и аварийным жильем нет. Существует отдельная программа расселения под сейсмику, но у нас очень маленькое финансирование. Вот мы добились строительства домов в Вилючинске, на этом по большому счету сейчас программа завершена, и дальше мы не видим конкретных сумм. Поэтому сейчас проработан механизм, который позволит при соблюдении ряда условий признавать сейсмодефицитное жилье аварийным, тем самым через устоявшийся механизм национального проекта расселять людей».

Глава региона отметил, что «если в краевой столице признать сейсмодефицитные дома аварийными, то цифра аварийного жилья в столице края вырастет в четыре-пять раз. Это порядка 280 тысяч квадратных метров. При условии работы механизма сейсмодефицитное жилье в Петропавловске-Камчатском будет расселено примерно в 2030 году».

Обещания построить на Камчатке новое сейсмоустойчивое жилье с привлечением федерального софинансирования звучат не в первый раз. Так, глава края заявлял об этом осенью этого года, после того, как на Камчатке побывал с рабочим визитом президент страны Владимир Путин. По итогам рабочей поездки президент подписал ряд поручений, одно из которых касалось расселения из сейсмоопасного жилья. Вот тогда-то в краевом правительстве и заговорили о постройке нового жилья для решения поставленной задачи. Теперь, по прошествии трех месяцев, нас оповестили, что мы приближаемся к цели семимильными шагами.

Нам стало интересно, что же это за «проработанный механизм», который позволит волшебным образом перевести сейсмодефицитное жилье площадью почти в 300 квадратных метров в разряд аварийного, и откуда взялась цифра дефицита сейсмики «2,5 балла». Почему не три, не два или не полтора? Как эту цифру рассчитывали? За ответом я обратилась в Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края.

Но прежде чем рассказать, что же я там узнала, предлагаю читателям глубже погрузиться в тему.

Отличительной особенностью Камчатки является её расположение в одном из наиболее сейсмически активных районов мира. В непосредственной близости от краевой столицы находится «домашняя» группа из трех вулканов, два из которых – Авачинский и Корякский – действующие. На противоположном берегу Авачинской бухты высится еще Вилючинский вулкан, а чуть дальше – действующие Мутновский и Горелый. В городе каждый год фиксируется большое количество мелких землетрясений, а за последние 50 лет произошло несколько значительных, силой 6–7 баллов. Так, в течение 2022 года в Камчатском крае было зафиксировано 170 землетрясений, из них одно магнитудой 6.0, 17 – магнитудой 5+, 123 – магнитудой 4+ и 29 землетрясений магнитудой 3+ (https://www.volcanodiscovery.com/ru/earthquakes/kamchatka/archive/2022.html).

Карты общего сейсмического районирования территории РФ относят Камчатку к зонам, где возможны катастрофические землетрясения интенсивностью 9 и более баллов. Сравнительно недавно такие карты были обновлены, на них число регионов с повышенной сейсмической опасностью увеличилось. Впервые появились три зоны 10-балльных землетрясений – одна из них расположена на территории Камчатского края, она захватывает примерно две трети краевой столицы.

Между тем в регионе был и остается большой объём сейсмоопасного жилья. До 2009 года расселение граждан из сейсмоопасного жилого фонда не велось. С 2009 года Камчатка вошла в федеральную программу «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации».

В результате мероприятий, проведенных на полуострове в 2009–2021 годах, с привлечением средств федерального бюджета было построено 44 жилых дома общей площадью более 120 тысяч квадратных метров. Из сейсмоопасных домов переселили более 2 тысяч семей. Кроме того, были выполнены работы по сейсмоусилению 45 жилых домов общей площадью 126,11 тысячи квадратных метров.

Вместе с тем на территории Камчатского края остается более 1 500 объектов, имеющих дефицит сейсмостойкости, в том числе 1 150 объектов жилого назначения общей площадью 1,846 млн квадратных метров, что составляет 25 % от общей площади жилищного фонда Камчатского края. Наиболее опасными, с дефицитом сейсмостойкости в 2–3 балла, являются 214 многоквартирных домов, расположенных на территории ПКГО. При этом к сейсмоопасным многоквартирным домам относятся преимущественно мелкоблочные здания. В таких зданиях в краевом центре проживает не менее 5 000 семей.

Теперь нам обещают приравнять такое сейсмодефицитное жилье к аварийному. Напомним, что, согласно действующему законодательству, для того, чтобы дом признали аварийным, он должен соответствовать условиям, перечисленным в постановлении Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». Среди таких оснований перечислены ухудшения в связи износом здания или ЧС, аварийное состояние его несущих строительных конструкций, чреватое опасностью обрушения, расположение дома в местах с превышением показателей санитарно-эпидемиологической безопасности в части физических факторов (шум, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение) или же в зоне вероятных разрушений при техногенных авариях и так далее.

Говоря кратко, дом должен либо рассыпаться на глазах, либо располагаться на территориях, признанных опасными для жизни. Жильцам такого дома не позавидуешь. Им надо запастись большим терпением, чтобы дождаться переселения на новую жилплощадь. Между моментом, когда специально созданная комиссия признает дом аварийным и вручением его жильцам ключей от новых квартир, проходят годы. Приведу несколько цифр. В упомянутом выше пресс-релизе указано, что в этом году Камчатка завершает программу по переселению из ветхого жилья. По информации краевого правительства, «до 1 января 2017 года были признаны аварийными 32,846 тысячи квадратных метров жилья по краю, ключи последним новоселам будут вручены до конца декабря».

Как стало известно редакции, на территории Камчатского края в настоящее время признаны аварийными 140,253 тысячи квадратных метров жилого фонда, включая индивидуальное жилищное строительство. Расселить требуется 6 665 человек. Другими словами, расселение «аварийки» хоть и движется, но черепашьими темпами.

А теперь представим себе на минуту, что на одной улице рядом стоят два здания: одно из них признано аварийным, а второе является сейсмодефицитным. Аварийным, то есть подлежащим расселению, второе здание могут признать, только если оно не переживет землетрясения и разрушится. Получается, что благодаря чудо-механизму, разработанному в краевом правительстве, между этими домами смогут теперь поставить знак равенства? Но как такой порядок действий будет выглядеть на практике? И почему именно цифра в 2,5 балла будет тем волшебным условием, которое позволит оба здания, так сказать, перевести в одну плоскость?

Пришла пора вернуться к звонку в Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края. Позвонив в приемную главы ведомства, я назвала свое имя, фамилию, должность, перечислила интересующие меня вопросы и попросила соединить с врио министра Фирстовым Артемом Валерьевичем. Однако секретарь объяснила, что мне лучше связаться с начальником отдела жилищного строительства Табакаром Сергеем Сергеевичем. Я зачитала Сергею Сергеевичу выдержку из приведенного в начале этой публикации пресс-релиза, и спросила: где можно ознакомиться с механизмом, позволяющим перевести сейсмодефицитное жилье в разряд аварийного? Сергей Сергеевич в лучших традициях местных чиновников ответствовал мне, что с этими вопросами следует обратиться к его руководителю – Фирстову Артему Валерьевичу. Если последний перенаправит вопрос «в наш отдел», нам, по мере возможности, ответят.

Однако начальник отдела пояснил, как говорится, «в скобках», что механизм, о котором идет речь, еще не утвержден. «Если вы предадите его огласке, может получиться так, что конечный результат всей работы будет отличаться от того результата, который существует сейчас», – сказал он. Такой комментарий меня озадачил, и я попросила объяснить понятнее. Сергей Сергеевич объяснил: «Наше предложение еще только рассматривается Москвой. Одной из инициатив Минстроя России было собрать мнения из разных регионов, расположенных в сейсмоопасных зонах, и откорректировать конечный документ с учетом всех предложений».

Тогда я предложила хотя бы в общих чертах обрисовать, какое же пожелание внесла «в общий котел» Камчатка. Но начальник отдела был непреклонен и вновь рекомендовал мне направить официальный запрос на имя руководства. Тогда я попросила пояснить, откуда взялась цифра в 2,5 балла, которой определили сейсмодефицит жилого фонда. Но Сергей Сергеевич был тверд и свято хранил ведомственные секреты. «С этим вопросом вам также лучше обратиться через официальный запрос на имя моего руководителя», – сказал он. Единственное, что он смог пояснить, так это то, «что чем меньше цифра сейсмодефицита, тем больше жилья может войти в программу переселения». Это-то понятно и без пояснений начальника отдела. Неясно другое: почему в таком случае сейсмодефицит определили не в полтора балла или не в один? Тогда в программу переселения можно было внести еще больше жилых домов…

Наша редакция направила запрос на имя врио министра строительства и жилищной политики края Фирстова Артема Валерьевича. Но в свете всего вышесказанного пока напрашивается единственный вывод: никакого «проработанного механизма», позволяющего приравнять сейсмодефицитное жилье к аварийному, нет. Это слишком капиталоемкий вопрос, чтобы он мог так быстро и легко решиться и позволить региону начать и закончить строительство жилья с федеральным софинансированием в ближайшие семь лет.

Налицо пока только предложение с неизвестно откуда взявшимся дефицитом сейсмоустойчивости в 2,5 балла, которое еще рассматривается. Другими словами, Камчатка еще в самом начале пути к воплощению мечты в реальность, и, судя по тому, с какой скоростью возводят у нас жилые дома для расселения из «аварийки», путь этот будет долгим и тернистым.

В последнее время обещания счастливого будущего сыплются на жителей региона как из рога изобилия. Перед ними рисуют чудесные перспективы строительства грандиозных музеев, которыми «будет окантован» центр города. Излечивают с помощью передовой телемедицины от всех недугов. Рассказывают, как будет здорово, когда энергетика края перейдет с мазута на ямальский газ, который доставят нам с перевалочной базы в бухте Раковая, где еще не начали строительства инфраструктуры, на танкерах-газовозах, которых нет, в сопровождении ледоколов, которые понадобится купить… Теперь к ним добавилось обещание расселить всех граждан из сейсмоопасного жилья в новое.

На Камчатке крупнопанельные дома имеют сейсмоустойчивость в 7,5 балла.

В Петропавловске-Камчатском они, в большинстве своем, были построены в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века. И такого жилья на Камчатке более 70 %. Сейсмоусиление зданий активно проводилось у нас в конце 70-х – середине 80-х и вплоть до начала 90-х годов по югославской технологии. Мелкоблочные здания сейсмоусиливались ребрами жесткости, стянутыми тросами, которые мы можем наблюдать и сегодня. Таким образом, сейсмоустойчивость здания доводилась до 8 баллов, тогда как без него она составляла не более 6,5 балла.

И если допустить, что будет принята другая цифра для определения сейсмоустойчивости, то количество людей, которых потребуется расселить, возрастет в несколько раз. Исходя из всех строительных позиций, что мы имеем, возведение новых жилых комплексов займет очень много времени.

Поэтому, по нашему мнению, 2,5 балла – это не расчеты, а скорее, политическая цифра, названная исходя из наших реальных возможностей строительства. И скорее всего, никакого физического обоснования у этой цифры нет.

Более того, в 1995 году наши сейсмологи сошлись во мнении, что в ближайшие 50 лет на Камчатке следует ожидать катастрофического землетрясения. (Самое сильное землетрясение, затронувшее Петропавловск-Камчатский краевой округ, было у нас в 1971 году). С 1995 года по настоящий момент прошло 27 лет. Значит ли это, что нам осталось ждать до катастрофы 23 года?

На 21 декабря 2012 года всевозможными прорицателями, ссылавшимися на одну из трактовок календаря индейцев майя, был предсказан конец света. В тот день в Петропавловске крупными хлопьями падал снег и, слава Богу, никакой катастрофы не случилось. Прогнозы – дело неблагодарное, но они всегда востребованы людьми. Нам очень хочется узнать, что случится с нами в будущем. Уместно вспомнить слова известной песни: «Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет…»

Соб. инф.

Справка редакции:

Магнитуда землетрясения – величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн. Первоначальная шкала магнитуды была предложена американским сейсмологом Чарльзом Рихтером в 1935 году, поэтому в обиходе значение магнитуды называют шкалой Рихтера.

Шкала Рихтера содержит условные единицы (от 1 до 9,5) – магнитуды, которые вычисляются по колебаниям, регистрируемым сейсмографом. Эту шкалу часто путают со шкалой интенсивности землетрясения в баллах (по 12-балльной системе), которая основана на внешних проявлениях подземного толчка (воздействие на людей, предметы, строения, природные объекты). Когда происходит землетрясение, то сначала становится известной именно его магнитуда, которая определяется по сейсмограммам, а не интенсивность, которая выясняется только спустя некоторое время, после получения информации о последствиях.

В России для определения критериев, предъявляемых для сооружений, зданий и конструкций используется специальная шкала сейсмостойкости. Она имеет название MSK-64, по первым буквам фамилий создателей – Медведева, Шпонхойера и Карника. По данной системе оценка может проводиться от 1 до 12 баллов.

MSK-64 лежит в основе СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах». Максимальным показателем устойчивости перед сейсмической активностью для объектов считается 9 баллов. Особенности разных уровней сейсмостойкости по шкале MSK следующие:

1 балл – не ощущается, фиксируется только сейсмическими приборами;

2 балла – фиксируется сейсмическими приборами. Легкие колебания могут ощущаться лишь единицами людей, находящимися на верхних этажах зданий;

3 балла – ощущается в некоторых помещениях как сотрясение от проезжающего грузовика;

4 балла – внутри зданий большинство людей ощущают легкое дребезжание и колебание предметов, оконных стекол, слышат скрип дверей и стен;

5 баллов – под открытым небом ощущается многими, внутри зданий всеми. Наблюдается сотрясение зданий, появление трещин на стенах зданий и стеклах окон;

6 баллов – ощущаются более мощные колебания, которые могут привести к падению небольших предметов; откалываются небольшие куски штукатурки;

7 баллов – возникают повреждения (трещины) в стенах каменных домов, невредимыми остаются антисейсмические сооружения и деревянные дома;

8 баллов – сильные повреждения зданий, повреждение памятников, появление трещин в грунте;

9 баллов – сильное повреждение и разрушение каменных домов, искривление деревянных построек;

10 баллов – трещины в земной коре, иногда до метра шириной, оползни и обвалы со склонов, разрушение каменных построек, искривление железнодорожных рельсов;

11 баллов – широкие трещины в поверхностных слоях земли, многочисленные оползни и обвалы, каменные дома почти полностью разрушаются, сильное искривление железнодорожных рельсов, разрушаются мосты;

12 баллов – изменения в земной коре достигают огромных размеров, возникают многочисленные трещины, обвалы, оползни, изменяется рельеф, происходит отклонение течения рек. Ни одно сооружение не выдерживает.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."