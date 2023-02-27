ТУПОЙ, ЕЩЕ ТУПЕЕ?

07 Февраля 2023



Недавно председатель местного отделения политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», депутат Законодательного собрания Камчатского края Дмитрий Бобровских вместе с депутатом того же Заксобрания из фракции КПРФ, навальновкой Шурой Новиковой встретились и поговорили. Видеосъемку их диалога «красная» навальновка разместила на телекоммуникационном ресурсе «Камчатка лайф». Нахрапистый эсер камчатского розлива комментировал историю, полагаю, подложного диплома, полученного им за окончание Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета по специальности «Промышленное и гражданское строительство», получив профессию инженер-строитель. Если говорить коротко, Бобровских утверждал, что диплом у него настоящий, а его «заказали», чтобы опорочить.

Обычно на своих выступлениях горлопанистый эсерик (так его ласково называют коллеги за маленький рост) имел лихой и одновременно придурковатый вид, при этом нес бессвязную тарабарщину. Шура Новикова, как послушная лошадь, одобрительно кивала головой, подбадривая самовозбуждающегося крикуна. Приведу выдержку из его длиной и бессвязной речи без стилистических правок:

«Вы же, Александра, знаете, что в прошлом году 1 марта сессия Законодательного собрания Камчатского края избрала меня на оплачиваемую должность заместителя председателя комитета. Когда я пришел устраиваться на работу непосредственно (вы знаете, что я не работаю, денег не получаю, в этом кабинете не работаю за деньги), когда пришел устраиваться, Ирина Леонидовна Унтилова сообщила мне с прискорбием о том, что только ленивый, наверное, не позвонил из сильных мира сего, так называемых, начиная из Москвы, самых наших некоторых сенаторов от Камчатского края и кончая местными некоторыми рыбопромышленниками, в отношении моей кандидатуры, – все категорично против. И вот под давлением общественного мнения, так называемого, людей, которых я неоднократно в своих избирательных кампаниях критиковал и предлагал пути решения, как сделать рыбу народной. И это абсолютно законные методы, скажем так, чтобы все жители Камчатки были в доле. Видимо, не нравится нашим рыбным генералам, и вот оттуда идет заказ, который мы вот сейчас реализуем».

Под «заказом» местный эсерик подразумевал запрос главного редактора газеты «Общество и власть. Час Пик» Сергея Мылова на имя ректора Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. В этом запросе Сергей Мылов просил дать ответ, обучался ли в этом университете Дмитрий Бобровских. Как мы уже сообщали ранее, из университета пришел отрицательный ответ. Получается, что администрация университета Санкт-Петербурга, что называется, вошла «в долю» против бывшего своего «студента»?!

Правда, Бобровских винил администрацию высшего учебного заведения в бардаке и продолжал напористо убеждать кивающую Шуру в своей правоте. Возможно «красная» навальновка понимала, что с дипломом вышла промашка, но, как говорится, мал клоп, да вонюч, и поэтому не стала задавать дополнительных вопросов. А зря. Тов. Новикова, член фракции КПРФ, кумиром которой является столичная тусовщица Ксения Собчак, узнала бы много нового о своем маленьком эсеристом друге.

Что касается камчатских сенаторов, то, скорее всего, они не знают, как на полуострове мутит воду председатель местной эсерной ячейки по фамилии Бобровских, и тем более не слышали, как он звал всех жителей Камчатки в «рыбную долю». Они просто не замечают камчатского эсерика, и это обстоятельство его очень злит. Заместителем председателя постоянного комитета Законодательного собрания Камчатского края по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства на освобожденной основе господин Бобровских не стал, т.к. является, по сути дела, физическим банкротом. У судебных приставов на его имя находятся исполнительные листы на общую сумму около 12,5 миллиона рублей. Кроме того, стало известно о скандале в Елизовской, Соболевской и Вилючинской эсерных ячейках. Они (партийные ячейки) прекратили свое существование. Вот как в протоколе (в редакции имеется копия) объяснили свой выход из партии члены Новоавачинской ячейки (дословно): «По причине недоверия руководителю РО партии СРЗП Бобровских Д.Н., из-за его морально-нравственной дегенерации – по нашему общему убеждению». Шесть членов партии проголосовали единогласно. Подписали протокол руководитель ячейки Л.Н. Рафальская и секретарь Н.Ю. Беседина.

Могу лишь согласиться с выводами сопартийцев Дмитрия Бобровских и добавить свое предположение, что эсерик врет как дышит.

Есть категория людей относящихся к патологическим лгунам. Эти люди не просто врут, они начинают истово верить в свое вранье, заражая себя еще большей энергией лжи. В своем сумеречном трансе лжецы легко стирают границы между нравственным и безнравственным, попадая в категорию законченных мерзавцев.

Однако не только поддельным дипломом питается большой скандал вокруг маленького местного эсерика. Уже известный нам главный редактор газеты «Общество и власть. Час Пик» Сергей Мылов направил в адрес депутата Законодательного собрания Камчатского края, председателя Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Дмитрия Бобровских запрос, уже не касающийся поддельного диплома. Это обращение депутат проигнорировал. В результате чего появилось определение Петропавловск-Камчатского городского суда по административному исковому заявлению главного редактора газеты «Общество и власть. Час Пик» Мылова С.А. к депутату Законодательного собрания Камчатского края, председателю Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Камчатском крае Бобровских Д.Н. об оспаривании бездействия (действия) должностного лица.

Вот что установил судья Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края Т.А. Демьяненко:

«В соответствии с ч. 1 ст. 217 Кодекса административного судопроизводства РФ гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служащего (далее – орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.

Таким образом, уточненное административное исковое заявление Мылова С.А. подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Согласно ч. 3 ст. 33.1 ГПК РФ суд, установив в ходе подготовки гражданского дела к судебному разбирательству или судебного разбирательства по гражданскому делу, что оно подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства, выносит определение о переходе к рассмотрению дела по правилам административного судопроизводства».

В своем запросе Сергей Мылов пытался получить ответы на свои вопросы:

«1. Соответствует ли действительности, что в начале 2022 года были массовые выходы из партии, закрытие ячеек партии в Камчатском крае, в которых даже официально была озвучена формулировка массового выхода жителей Камчатского края из членов партии «Справедливая Россия – За правду» в Камчатском крае «По причине недоверия руководителю РО партии СРЗП Бобровских Д.Н., из-за его морально-нравственной дегенерации – по нашему общему убеждению», если соответствует, то сколько членов вышло из партии и сколько ячеек закрылось в указанный период?

Сможет ли редакция ознакомиться с протоколами конференций регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» в Камчатском крае за 2021, 2022 годы?»

Когда Дмитрий Бобровских получил определение суда, даже он понял – административного наказания не избежать. Теперь официальный ответ Дмитрия Бобровских ничего бы не изменил. Однако переполненный наполеоновскими комплексами с очарованием смертника эсерик бросился менять вчерашний день, официально ответив Сергею Мылову:

«1. Информация о массовом выходе жителей Камчатского края из партии «Справедливая Россия – За правду» в начале 2022 года не соответствует действительности.

Протоколы конференций «Справедливая Россия – За правду» в Камчатском крае предоставлены быть не могут, поскольку содержат информацию ограниченного распространения, в том числе сведения конфиденциального характера».

Отвечая на первый вопрос, депутат-эсер Бобровских, если верить его сопартийцам, опять соврал. В ответе на второй вопрос видна его, на мой взгляд, неприкрытая глупость. Как минимум он должен предоставлять протоколы о выдвижении кандидатов на выборы в Законодательное собрание Камчатского края, городскую думу ПКГО и другие представительные органы власти в соответствующие избирательные комиссии. Следовательно, эти протоколы не могут содержать информацию ограниченного распространения и носить конфиденциальный характер. Какая может быть конфиденциальность в сведениях о том, кто выдвинут кандидатом на каких-либо выборах от партии «Справедливая Россия – За правду»?! Секретный кандидат на выборах – это идиотское «изобретение» господина Бобровских. Никогда еще камчатские эсеры не были так близки к провалу.

Предположу, что на конкурсе «Тупой, еще тупее», господин Бобровских стал бы безусловным лидером.

Таким еще в XIX веке сделал тонкий комплимент Михаил Салтыков-Щедрин: «…умен он был лишь настолько, чтобы, как говорится, сальных свечей не есть и стеклом не утираться».

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ