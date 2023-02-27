«А ВЫ, ДРУЗЬЯ, КАК НИ САДИТЕСЬ, ВСЁ В МУЗЫКАНТЫ НЕ ГОДИТЕСЬ»

07 Февраля 2023



Недавно прокурор Камчатского края Дмитрий Рычагов сделал заявление, которое не могло не привлечь нашего внимания. На совещании с прокурорами субъектов, входящих в состав ДФО, он доложил (цитируем): «Серьезные нарекания со стороны прокуратуры вызвала реализация в регионе национального проекта «Здравоохранение», где остался неосвоенным почти миллиард рублей, строительство шести ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов. – Прим. ред.) и приобретение 58 единиц медицинского оборудования перенесены на 2023 год. В связи с многочисленными просчетами министр здравоохранения, министр строительства и директор Службы заказчика освобождены от занимаемых должностей».

Речь его была опубликована на сайте Управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу. В пресс-релизе отмечалось, что совещание с прокурорами проходило под председательством заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина. Оценивая состояния законности при реализации нацпроектов, он озвучил нелестные для ряда субъектов ДФО факты. Так, Камчатский край Демешин назвал в числе регионов, где наблюдаются «крайне низкие темпы освоения бюджетных средств». Деньги, выделенные региону государством в истекшем году на реализацию нацпроекта, по оценке Демешина, Камчатке удалось освоить лишь на 86 процентов.

После этих слов начальства Дмитрий Рычагов и сделал упомянутое выше заявление. Редко когда в такой короткой речи встречается столько несоответствия.

Начнем с того, что министров никто не увольнял. Они оставили свои высокие должности по собственному желанию еще в первой половине прошлого года. Напомним нашим читателям, что прежний министр здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин покинул свой пост 8 апреля 2022 года по личным обстоятельствам, он переехал в другой регион Дальнего Востока. Никаких нареканий в региональном правительстве к нему не предъявляли, напротив, губернатор Камчатского края Владимир Солодов вручил ему федеральную государственную награду – знак отличия Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики «За заслуги в развитии Дальнего Востока».

Министр строительства и жилищной политики региона Андрей Дегодьев уволился 20 июня прошлого года, причем на прощание губернатор поблагодарил его за продуктивную работу.

Единственный, кто из названной прокурором тройки ушел с поста в этом году, был начальник КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» Дмитрий Куданцев. Он тоже уволился по собственному желанию.

Получается, министров уволили за промашки, которых они не делали. Поясним подробнее, почему мы пришли к такому выводу. Надзорные проверки проводят по итогам года, в данном случае – истекшего 2022 года. В нём, как мы помним, бывший глава Минздрава Андрей Кузьмин отработал на своем посту три месяца с небольшим, а министр строительства Андрей Дегодьев шесть месяцев. Наказали же их по итогам всех двенадцати месяцев, то есть и за тот период, когда министерствами руководили уже их преемники – врио министра строительства в регионе Артем Фирстов и глава краевого Минздрава Александр Гашков.

Другими словами, прежние министры сами ушли из правительства, а спустя полгода нам вдруг объявили, что этих людей освободили от занимаемых должностей из-за ляпов, допущенных ими после их увольнения. Интересно, знает ли об этом Андрей Кузьмин, который после отъезда с Камчатки возглавил Находкинскую городскую больницу в Приморском крае?

Есть и другой непонятный момент. Если, по версии прокуратуры, одним из виновных в неосвоении средств при строительстве ФАПов является Андрей Дегодьев, то почему тогда не назвали имя его куратора – заместителя председателя Правительства Камчатского края Тимофея Смирнова? Именно он координирует и контролирует деятельность регионального министерства строительства. Как неоднократно указывали «Вести», опекаемая Смирновым строительная отрасль Камчатки хронически больна. Для неё характерны низкое качество строительства, контроля за ходом строительства, а также нехватка строительных мощностей. Для населения Камчатки давно уже стало привычным делом, когда сроки сдачи очередного объекта по несколько раз сдвигаются, а когда его, наконец, сдают в эксплуатацию, тут же выявляется масса недоделок. Всё это мы переживали и при постройке нового корпуса школы № 33, и ФОК «Водник» в Петропавловске, и детского сада в поселке Ключи. Недавно глава камчатского министерства строительства Артем Фирстов «порадовал» очередной новостью: он доложил губернатору об отставании в сроках строительства детского сада на улице Вилюйской в краевой столице. По словам врио министра, отставание от графика составляет два месяца. По информации камчатского активиста и блогера Алексея Николаева – четыре месяца. Николаев на своем канале в YouTybe демонстрирует кадры видеосъемки, где видно, что заливка фундамента выполнена некачественно – с тем же браком, что ранее в детском саду в Ключах. Если от смены министров ничего не меняется, значит ли это, что виноват курирующий их зампред краевого правительства? Или губернатор?

Вернемся к сорванным стройкам фельдшерско-акушерских пунктов. Как пояснила «Вестям» старший помощник прокурора Камчатского края Елизавета Денисюк, в регионе не построили ФАПы в селах Апука и Ачайваям Олюторского района, Слаутное и Аянка Пенжинского района, поселках Березняки и Новое Елизовского района. Дополним её сведения. Как известно редакции, в поселке Новое давно готова площадка для нового объекта здравоохранения. Жители с большим нетерпением ждут, когда же наконец на ней появится обещанный им медпункт. А в Березняках здание ФАПа возведено, на нем даже есть табличка с названием учреждения, но так и не готовы коммуникации. Что и говорить, умеют наши строители превратить в долгострой даже маленький сельский медпункт.

Большинство же фельдшерско-акушерских пунктов, как видно из приведенного выше перечня, должны были построить в Корякском округе. Опыт подсказывает, что когда речь идет о строительстве объектов в такой труднодоступной местности, аукцион может не состояться из-за отсутствия участников.

Фельдшерско-акушерский пункт – это расположенное в селе небольшое лечебно-профилактическое учреждение, куда жители могут обратиться за первичной (доврачебной) медико-санитарной помощью. Современный фельдшерско-акушерский пункт – это, как правило, небольшая быстровозводимая модульная конструкция, которая собирается из готовых блоков. В результате получается здание из нескольких комнат. Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 15 мая 2012 г. № 543н, чтобы ФАП мог работать, в нем рекомендуется предусмотреть помещение для процедурной, комнату экстренного приема родов, комнату фельдшера и акушерки, комнату временного пребывания пациентов, два санузла (для персонала и для пациентов) и санитарную комнату. Всё это модульная конструкция может обеспечить.

На Камчатке региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения была утверждена в декабре 2020 года. С 2021 года бюджетом Камчатского края были предусмотрены финансовые средства в рамках госпрограммы на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных районах края, но по большей части не реализованы.

Во всех селах, названных выше, было запланировано возведение модульных конструкций. Проектировать с нуля ничего не требовалось – при строительстве применяют проект повторного применения с последующей привязкой к местности.

С министрами нашему региону в последние годы действительно не везет. В министерстве строительства Камчатского края за последние три года сменилось уже три главы. А проблемным камчатским Минздравом после увольнения с поста его главы Татьяны Лемешко руководит уже четвертый чиновник. Бывало с его предшественниками всякое. Та же Татьяна Лемешко в 2018 году стала обвиняемой по уголовному делу о растрате бюджетных средства в особо крупном размере. Правда, впоследствии статью ей сменили на более легкую – за халатность, а потом и вовсе сняли обвинение в связи с истечением срока привлечения к ответу по этой статье. А вот её куратор, бывший зампред краевого правительства Валерий Карпенко после долгого судебного разбирательства получил пять лет колонии строгого режима за взяточничество и превышение должностных полномочий.

Даже если фельдшерско-акушерские пункты удастся наконец построить, главной проблемы камчатского здравоохранения это не решит. Она заключается в нехватке квалифицированных медицинских кадров. В региональном Минздраве давно уже стал привычным дефицит врачей и среднего медицинского персонала, а если к нам и приезжают специалисты, то в большинстве своем из стран ближнего зарубежья. Медиков, желающих ехать работать в Корякию, и вовсе днем с огнем не сыщешь.

Возвращаясь к совещанию прокуроров субъектов ДФО под председательством заместителя генпрокурора России, дополним, что Дмитрий Демешин на примере Камчатского региона поручил другим прокурорам «усилить надзорное сопровождение нацпроектов на начальном этапе, незамедлительно реагировать на допускаемую органами власти волокиту» (цитата по пресс-релизу Управления Генпрокуратуры РФ). Что же будет, если пример Камчатки возьмут на вооружение в других субъектах, где остались неосвоенными средства по нацпроектам? Неужели освобождать от занимаемых должностей начнут тех глав министерств, которые уже давным-давно работают на других должностях?

Как видим, частая смена министров ситуацию не оздоравливает. Строительная отрасль на Камчатке находится в глубоком кризисе, и главным образом из-за непрофессиональных управленческих решений. Идеологию, если можно так сказать, и организацию строительства в нашем регионе определяет один человек – Тимофей Смирнов. На протяжении ряда лет он, по сути дела, реализует единую стратегию развития курируемой им отрасли, по нашему мнению, всё больше загоняя её в тупик. Может, пора освободить его от занимаемой должности? И тогда дела на камчатских стройках пойдут в гору?

Соб. инф.