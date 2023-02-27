НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

14 Февраля 2023



Вторую неделю Турция переживает последствия разрушительного землетрясения, случившегося на юго-востоке страны.

На кадрах с места катастрофы видны целые кварталы зданий, сложившихся как карточные домики, улицы превращены в руины. Разрушено десять провинций: Адана, Адыяман, Газиантеп, Диярбакыр, Кахраманмараш, Килис, Малатья, Османие, Хатай и Шанлыурфа. В них введен режим чрезвычайной ситуации. Спасатели и волонтеры со всего мира разбирают завалы, вытаскивая погибших из-под обломков, но рабочих рук и техники всё равно не хватает. Социальные сети полны фотографиями пропавших без вести. По последним данным, в стране погибло более 29 тысяч человек, почти восемь тысяч зданий обрушилось, еще 12 тысяч домов находятся в непригодном для проживания состоянии. Пострадала и соседняя Сирия. В части страны, подконтрольной сирийскому правительству, погибли более 1 300 человек (официальные данные не обновлялись с 9 февраля). В районах, находящихся под контролем оппозиции, СМИ сообщают о гибели более 2 000 человек.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия подземных толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Ситуация усугубилась холодами: температура в эти дни опускалась ниже нуля.

Ущерб, нанесенный стихией, в полной мере еще не оценен, но уже сейчас ясно, что власти Турции не справляются с обрушившейся на страну бедой. По словам выживших жителей, не хватает всего: питьевой воды, продуктов, медикаментов, теплой одежды. Люди говорят, что чем дальше от Анкары, тем меньше чувствуется забота государства. В Сирии, разоренной гражданской войной, дела еще хуже.

Между тем разрушительные землетрясения на Ближнем Востоке бывали и раньше. Предыдущее случилось в Турции в 1999 году и унесло жизни более чем 17 тысяч человек. Крупнейшее же по числу жертв землетрясение в этой стране произошло в декабре 1939 года. Оно совпало с сильными заморозками. Тогда из-за травм и переохлаждения погибли более 32 тысяч человек, около 100 тысяч получили ранения. По всему видно, что надлежащие выводы сделаны не были. К новому землетрясению страна оказалась не готова.

Как известно, людей убивает не землетрясение, а обрушившиеся дома. Шокирующие обрушения домов в Турции и Сирии эксперты из разных стран единодушно объясняют некачественной застройкой. Домами-убийцами стали как раз те, которые строились без учета сейсмической опасности региона. На фотографиях с места событий хорошо видно, что рядом с руинами стоят целые здания, выдержавшие подземные толчки. Увы, их очень мало. Подавляющее большинство домов после столкновения со стихией рухнули и погребли жильцов под обломками. При внимательном рассмотрении снимков становится заметно, что обрушились в основном мелкоблочные строения. (У нас тоже возводились такие, но их укрепляли арматурой.) В Турции и Сирии, судя по характеру разрушений, такого укрепления в большинстве зданий не было.

Природная катастрофа и страшные её последствия потрясли весь мир и привлекли пристальное внимание населения к вопросам сейсмобезопасности. Особенно актуален этот вопрос там, где о землетрясениях знают не понаслышке. К таким регионам относится и Камчатка, где ежегодно фиксируют десятки подземных толчков разной силы.

Удивительные происходят в жизни совпадения. Незадолго до землетрясения в Турции наша газета опубликовала в двух номерах материал о сейсмодефиците жилого фонда на Камчатке («В» от 21.12.2022 года «Надежды маленький оркестрик…», «В» от 08.02.2023 года «Надежды маленький оркестрик. Часть 2»).

Как известно, Камчатка находится в одной из самых сейсмоопасных зон мира. Карты сейсморайонирования относят юго-восточное побережье полуострова, где расположена столица региона, к районам, где возможно землетрясение в 9–10 баллов. Советский и российский вулканолог и сейсмолог доктор физико-математических наук, академик РАН Сергей Александрович Федотов в 80-х годах прошлого века писал: «Полоса тихоокеанского побережья, протянувшаяся от Токио до Усть-Камчатска, – самая сейсмичная зона на нашей планете. Сильнейшие землетрясения с магнитудой 7,7 повторяются здесь в одном месте в среднем через 140±60 лет. Частоту сильных землетрясений в районе Петропавловска-Камчатского можно проиллюстрировать такими цифрами: в этом столетии здесь произошло четыре 7-балльных землетрясения, два 8-балльных и, к счастью, пока не было землетрясений силой 9 баллов».

«Вести» уже рассказывали, что в 1995 году сейсмологи сошлись во мнении, что Камчатку в ближайшие пятьдесят лет, возможно, ожидает мощное землетрясение. Значит ли это, что в ближайшие четверть века ожидания ученых сбудутся? Прогнозы – дело неблагодарное, но сбрасывать их со счетов нельзя. Директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чеботарев в интервью ИА «Масс медиа» на вопрос, надо жителям региона начинать тревожиться после того, что произошло в Турции, свою позицию обозначил четко. Он сказал: «Жителям Камчатки не надо переставать тревожиться о землетрясениях». И пояснил, что у нас, независимо от Турции и от любых других районов, один из самых сейсмоактивных регионов. Те землетрясения, которые здесь могут быть, гораздо сильнее того, что произошли в Турции и Сирии. По словам ученого, преимущество Камчатки в том, что очаги ближайших к ней землетрясений чаще всего расположены под дном Тихого океана, а это ослабляет силу толчков. Но исключать возможность мощных землетрясений нельзя. «Это не значит, что они произойдут в ближайшее время (к сожалению, ученый не обозначил, какой период он считает ближайшим: год, пять лет, пятнадцать лет или больше. – Прим. ред.), но несомненно будут, рано или поздно», – подытожил Чеботарев.

Возвращаясь к вопросу сейсмобезопасности жилого фонда на полуострове, еще раз напомним читателям, что сейсмоусилением зданий на Камчатке активно занимались в конце семидесятых–середине восьмидесятых и вплоть до начала девяностых годов прошлого века. Дома сейсмоусиливались ребрами жесткости, стянутыми тросами, такие здания мы можем наблюдать и сейчас. Это помогало довести сейсмоустойчивость дома до 8 баллов. (Без них оно не превышало 6,5 балла.) Впоследствии было решено, что пора строить новые сейсмобезопасные здания. Возник закономерный вопрос: сколько?

Пришла пора напомнить цифры, озвученные в декабре прошлого года Министерством строительства и жилищной политики Камчатского края. Согласно ответу, полученному «Вестями» из этого ведомства, «наиболее опасными с дефицитом сейсмостойкости 2–3 балла у нас являются 214 многоквартирных домов общей площадью 276,43 тысячи кв. метров. В таких домах проживает не менее 5 000 семей». И это в городе, где, по данным Росстата, проживает 180 тысяч человек.

Как мы уже рассказывали, в Правительстве Камчатского края видят выход в том, чтобы приравнять сейсмодефицитное жилье к аварийному. Глава региона Владимир Солодов считает, что это позволит расселить граждан в сейсмоустойчивые дома по программе расселения из «аварийки» уже к 2030 году. Губернатор ссылается на некий проработанный для этой цели «механизм». Вместе с тем «Вестям» в краевом правительстве так никто и не смог пояснить, что же это за механизм и как он работает. Более того, из полученного редакцией ответа за подписью врио министра строительства А. В. Фирстова следует, что пока есть только предложение, каким он может быть. Оно основано на методике для определения сеймостойкости зданий в Камчатском крае. При этом наблюдается несоответствие данных: глава региона говорит, что аварийным будут признавать жилье с сейсмодефицитом в 2,5 балла, а в письме из министерстве строительства сообщают, что эта цифра начинается от двух баллов.

Все это заставляет усомниться в том, что в оставшиеся до 2030 года семь лет проблема будет решена и жители наконец переедут в сейсмобезопасное жилье. Даже если необходимый для этого механизм в ближайшее время придумают, его еще понадобится реализовать. И самое главное – построить новые сейсмоустойчивые дома. С этим, как уже неоднократно указывала наша газета, в регионе большие проблемы. Строительная отрасль, которую курирует и координирует заместитель председателя Правительства Камчатского края Тимофей Смирнов, серьезно больна. Для опекаемой им сферы характерны плохое качество построек и контроля за ходом работ, нехватка строительных мощностей, затягивание сроков строительства. На Камчатке превращаются в долгострои как крупные объекты (краевая больница, кукольный театр), так и сравнительно небольшие здания. Недавно выяснилось, что у нас в положенный срок не смогли сдать в эксплуатацию даже шесть сельских фельдшерско-акушерских пунктов. Работы пришлось перенести на текущий год. А ведь речь шла о маленьких быстровозводимых зданиях, которые собираются из готовых блоков по уже «обкатанному» проекту.

В тех же зданиях, которые удается построить и сдать в эксплуатацию, обнаруживается множество недоделок. Так было это с новым корпусом школы № 33, и с ФОК «Водник», и с жилыми домами на улице Карбышева в Петропавловске, и с детским садом в поселке Ключи… Список далеко не полный. Смена глав министерств строительства и жилищной политики, которых на Камчатке за последние три года сменилось трое, ситуацию не поменяла. Строить качественнее не стали.

Когда 7 декабря 1988 года в Армении (входившей тогда в состав СССР) произошло Спитакское землетрясение, последствия были ужасны. Под обломками зданий погибли, по официальным данным, 25 тысяч человек. Более ста тысяч были ранены. Более полумиллиона граждан остались без крова. Оказалась разрушена вся инфраструктура, включая больницы, что сильно сказалось на оказании помощи пострадавшим в первые дни. Тогда власти республики публично признали, что сейсмологическая опасность региона была сильно недооценена. Были допущены грубые ошибки при проектировании, строительстве и эксплуатации многоэтажных зданий. Фактически важнейшая задача по обеспечению сейсмической безопасности Армении стала выполняться в полной мере уже после катастрофы.

Сейчас такой же жестокий урок природа преподнесла странам Ближнего Востока. Что должно случиться, чтобы выводы были сделаны на Камчатке?

Наталья МАКСИМИШИНА





Справка «Вестей»

Обычно при описании землетрясений фигурируют два термина: балльность землетрясения и магнитуда.

Балльность землетрясения характеризует интенсивность сотрясения грунта (иногда так и говорят: интенсивность землетрясения). Интенсивность определяется через некоторое время после землетрясения и включает в себя такие показатели, как субъективные ощущения людей, повреждения сооружений, изменения рельефа. Она оценивается по специальной шкале. Наиболее распространена 12-балльная шкала Mедведева-Шпонхойера-Карника (MSK-64). По ней оценивают интенсивность землетрясений в большинстве стран мира. Минимальный балл –1 (не ощущается людьми, фиксируется только приборами). Максимальный – 12 (полное разрушение всех сооружений, серьезные изменения в рельефе).

Магнитуда землетрясения – характеризует общую энергию сейсмических колебаний земной поверхности. Изменение магнитуды на единицу означает рост амплитуды колебаний в 10 раз и рост количества выделившейся энергии в 32 раза.

Магнитуда не имеет единицы измерения – она обозначается целым числом или десятичной дробью. В отличие от интенсивности, определение магнитуды основано строго на физико-математических расчетах.

Самые разрушительные землетрясения XX и XXI века произошли:

28 декабря 1908 года в Мессине (о. Сицилия) в Италии. Число жертв составило более 100 тысяч человек.

16 декабря 1920 года в Китае, в провинции Ганьсу, с эпицентром в уезде Хайюань. По разным оценкам погибло от 200 до 240 тысяч человек.

1 сентября 1923 года в Японии, в наиболее урбанизированном регионе Канто (в нём расположены города Токио, Иокогама). По официальным данным, погибли 143 тысячи человек.

5 октября 1948 года в Ашхабаде, столице Туркменистана. В советское время точное количество жертв не называлось. В 2010 году президент Туркменистана заявил, что землетрясение унесло жизни 176 тысяч жителей.

31 мая 1970 года в 25 км к востоку от Чимботе, крупного портового города в Перу. По официальным данным, погибли и пропали без вести 70 тысяч человек

28 июля 1976 года в Китае, в районе шахтерского города Таншань провинции Хэбэй. Согласно официальной статистике, погибли 255 тысяч человек, по иным данным число жертв превысило 600 тысяч.

8 октября 2005 года в Южной Азии – в Пакистане (эпицентр находился в 105 км к северо-востоку от Исламабада, столицы Пакистана), Индии и Афганистане. В Пакистане власти сообщили о гибели 86 тысяч человек, в Индии жертвами стали 1,3 тысячи человек, в Афганистане официальной статистики нет. Землетрясение стало самым разрушительным в Южной Азии за последние 100 лет.

12 мая 2008 года в Китае, в провинции Сычуань. Погибло более 87 тысяч человек.

Подготовлено по материалам Камчатского информационного агентства «Вести».

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