Однажды в юности

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14 Марта 2023

«Средь суеты и рутины бумажной, в каждой судьбе возникает Однажды…»

С первого до последнего вздоха, проживая жизнь, человек всё время подвержен изменениям. Становясь старше, мы замечаем, что у нас меняется внешность, характер, мировоззрение. Первоклашкам выпускники школ кажутся взрослыми людьми. Будучи выпускниками, в сорокалетних знакомых мы видим стариков. Но, достигая каждого этапа взросления, понимаешь, что ощущения были ошибочны. В юности жизнь кажется простой и удивительной: все горы можно свернуть, исполнить любую мечту, кадрить девчонок и с легкостью с ними расставаться. Однако только со временем начинаешь понимать цену всему, за что обязательно приходится платить…

В семье я был единственным ребенком. Забота и любовь родителей, бабушек и дедушек были моими спутниками с рождения. Все жили по соседству, поэтому часто собирались за одним столом. Родные говорили, что я самый красивый мальчик на этой планете. В детском саду воспитатели умилялись моим пухленьким губкам, в начальной школе первая учительница была без ума от моих белоснежных кудрей. Со временем волосы немного потемнели, но для большей части учителей я всё равно оставался «картинкой». Девчонки всё время кружили рядом. Мне нравилось их внимание. Но первое настоящее влечение я испытал в шестнадцать лет, правда, сразу к двум девушкам. Они были абсолютно разными, но обе притягательными. Брюнетку звали Анжела, обладательницу рыжих волос – Елена, но все почему-то звали её Алена. Я видел, что интересен им обеим, но никак не мог решиться, кого выбрать. За советом я обратился к отцу. Он улыбнулся и предложил один способ, которым я решил воспользоваться.

Купив два небольших мешочка картошки, я отправился к своим избранницам, чтобы поздравить с 8 Марта. Анжела жила ближе. Она выскочила в коридор в красивом халатике, радостно встретила меня, но, увидев картошку в подарок, возмутилась, решила, что это пошлая и злая шутка, и потребовала немедленно убраться из её дома. Я пожал плечами и отправился с картошкой к Алене. По дороге стал переживать, что увижу такую же реакцию, о которой папа меня не предупреждал, но мои опасения были напрасными. Алена с радостью приняла подарок, а на следующий день угостила меня пирожками с картошкой, которые я обожал. Выбор был очевиден – с Аленой мы стали встречаться.

Мама Алены воспитывала дочь одна. Своего отца она не знала. Жила семья очень скромно. Анна Ивановна работала медицинской сестрой в больнице, часто оставалась на ночные дежурства, благодаря чему мы с Аленой познали первую близость.

Новые яркие ощущения захватили меня, мир неизвестных ранее ароматов и страсти все больше сводил меня с ума. Мы любили друг друга и после окончания школы планировали пожениться. В семнадцать лет мне казалось это так просто, главное, быть с любимой рядом. Когда Анна Ивановна узнала о нашем романе, разразился скандал. Она сразу отправилась к мои родителям и предупредила, что, если наша связь продолжится, мне не избежать проблем с правосудием за совращение несовершеннолетней. Мои родители с огромным теплом приняли Алену в доме, поэтому попытались успокоить разбушевавшуюся мать, но это было бесполезно. Нужно было принимать решение, как нам жить дальше. Родители, проявив деликатность, расспросили, как далеко зашел наш роман. Мне пришлось рассказать всю правду. Мама глубоко вздохнула и вышла из комнаты, с отцом мы остались наедине. После секундного молчания он стал рассказывать о будущем, которое меня ждет после поступления в желаемый университет, о женщинах, желающих украсить мою жизнь после окончания вуза, о молодости, которая дана нам для строительства фундамента дальнейшей жизни. Сначала я хотел возразить, но чем больше он говорил, тем отчетливее я понимал, что ничего не достигну, оставшись рядом с Аленой, которая после окончания школы планировала поступить в местный техникум. Я пообещал отцу, что от мечты учиться в большом городе не откажусь, но проститься с Аленой сразу не смогу, хотя, конечно, понимал, что отец уже приблизил конец наших отношений…

С Аленой мы стали видится реже. Она смотрела в мои глаза и, наверное, ждала от меня рыцарского поступка. Но семена сомнений в необходимости наших отношений уже давно проросли в моей душе. Я молчал, глупо улыбался и говорил нелепые слова, что всё обойдется. Провожать меня в аэропорт она не приехала, я даже вздохнул с облегчением. Ведь впереди меня ждала жизнь, так красиво расписанная отцом…

Новые друзья и красивые девчонки, студенческая жизнь захватила меня с головой. Родители иногда приезжали меня навестить. Привозили в мою съемную квартиру гору подарков, заполняли холодильник вкусной едой, рассказывали про родственников и молчали про Алену. Вскоре я стал её забывать. Университетская пора пролетала стремительно. Нужно было устраивать свою жизнь. Молодому юристу сложно сразу получить хорошую работу, и я хватался за любую возможность хотя бы что-то заработать. Через три года мне удалось-таки устроиться в престижную компанию, где пришлось работать, не считаясь с личным временем. Студенческие романы закончились, девчонки, с которыми у меня были отношения, уходили, пытаясь найти более выгодную партию. Денег катастрофически не хватало. Жизнь оказалась не такой простой как в начале пути.

К 27-ми годам я понял, что окончательно устал. Одиночество и неудачные судебные процессы меня измотали, я решил взять отпуск и съездить к родителям, которых не видел уже больше года.

Дома я узнал, что бабушка по линии мамы лежала в больнице с пневмонией. Через три дня после моего приезда её не стало, с дедушкой случился инфаркт. Несмотря на то, что в родном доме морально мне легче не стало, я понимал, что нужен семье. В городе несостоявшихся надежд меня ничего не держало, и я вернулся домой навсегда. Похоронив одного за другим родных, я видел, как подавлены родители. Незаметно для них я стал опорой в доме. Устроился в строительную фирму, через полгода занял место начальника юридического отдела, набрал толковую команду, сделал родителям шикарный ремонт в квартире, в отпуск отправлял их в Турцию, на Средиземное море…

Однажды в магазине я встретил Анну Ивановну. Некогда цветущая женщина заметно постарела, но была очень хорошо одета и ухожена. Внимательно посмотрев в мои глаза, она приветствовала меня по имени. Почему-то мое сердце заволновалось. Я улыбнулся и спросил, как поживает она и… Алена. На мой вопрос Анна Ивановна ответила не сразу, видно было, что она мне не рада, но потом сказала, что Лена вышла замуж и очень счастлива в браке. Это известие почему-то меня расстроило. Я попросил передать Алене привет, на что Анна Ивановна заключила: «Вряд ли ей будет приятно». Развернулась и ушла. Мне было стыдно за свою реакцию, ведь с Аленой мы расстались больше десяти лет назад. Конечно, она должна была быть замужем, иметь много детей, смеяться над той нелепой картошкой к 8 Марта и мальчишкой, с которым стала женщиной. Но сердцу почему-то эти мысли были неприятны.

Приближался вечер встречи выпускников. Я радовался как мальчишка, ведь должен был увидеть друзей, девчонок и Алену. Все наперебой рассказывали свои истории из жизни. Мальчишки превратились в мужиков, девчонок я вообще узнал не сразу. Анжела родила троих детей и изрядно располнела. Её попытки меня очаровать результата не принесли. В конце вечера она целовалась с нашим одноклассником, который в юности стеснялся признаться ей в любви. Весь вечер я просидел как на иголках, наделся, что Алена придет, но она не пришла. Уходя, Анжела сказала, что я напрасно её прождал, поскольку Ленка отхватила какого-то богача и умотала жить в Москву. Последняя надежда увидеться рухнула.

Жизнь снова погрузила меня в привычное однообразие, состоящее из работы и дома. Но однажды ко мне в офис пришла Анна Ивановна. Я удивился, увидев в ней сильное волнение, и предложил чай. Она в резкой форме ответила, что ей не до чая и протянула мне листок. На нём был написан адрес. Анна Ивановна сказала, что это адрес её дочери, потом бухнулась в кресло и рассказала про жизнь Алены без меня…

После моего отъезда она пыталась покончить с собой. Алена разбиралась в лекарствах и приняла те, которые наверняка должны были освободить её от мучений. Но мама внезапно вернулась домой и смогла вовремя вызвать скорую помощь. Дочь откачали, но Алена навсегда осталась бесплодной. С тех пор она замкнулась, хорошо училась, получила профессию дизайнера интерьеров и решила, что больше не будет любить никого и никогда. Год назад в её жизни появился бизнесмен, мама была довольна выбором дочери и настояла на продолжении отношений. Ухажер увез её в другой город, через месяц назначили свадьбу. Но вчера Алена позвонила маме и горько плакала в телефонную трубку. Говорила, что несчастна, что хочет домой и мечтает вернуть то время, когда в голодное 8 Марта один прекрасный добрый мальчик подарил им два пакета картошки, позволившие дотянуть до зарплаты матери. Анна Ивановна расплакалась, стала винить себя за то, что тогда нас разлучила и стала виновницей всех несчастий дочери. Я стал успокаивать безутешную мать, говорил, что виноват не меньше неё. Когда женщина успокоилась, она попросила лишь привезти Алену обратно, поскольку сама давно страдает болезнью сердца и очень плохо переносит длительные переезды. Она уверяла, что не собирается нас сводить, просто просит помочь. Но, держа заветный листок в руках, я уже и сам всё решил. Взяв несколько дней отгулов, я купил билет и отправился в Москву. Мне нужно было придумать, что и как сказать Алене, чтобы не оттолкнуть и не напугать её своим визитом.

Ничего умнее я не придумал: купил пакет картошки и позвонил в дверь по указанному на листочке адресу. Дверь открыла женщина средних лет, представилась домработницей и сказала, что Елены Михайловны нет дом, она делает пробежку в парке напротив дома. Я извинился и отправился в парк. Мне показалось, что никогда прежде я так не волновался, от предвкушения первой встречи у меня даже закружилась голова. Я сел на скамейку у выхода в парк и стал ждать. Примерно через четверть часа я увидел женский силуэт, направлявшийся в сторону выхода. Из-за темных очков я не сразу узнал свою Алену. Увидев друг друга, мы встали, будто вкопанные. Она сняла очки, на левом виске я увидел небольшой синяк. Алена превратилась в красивую женщину. Волосы были собраны в роскошный рыжий хвост, её спортивная форма только подчеркивала плавные линии прекрасного тела. Я сделал первый шаг и сказал, что купил картошку для неё и сам сморщился от этой глупости. Она посмотрела на меня и сказала, что давно её не ест. Нужно было спасать ситуацию, и я объяснил, что приехал за ней, чтобы отвезти домой. Она спросила, как мне удалось её найти. Я ответил, что Анна Ивановна сама принесла заветный листок с адресом, и протянул его Алене. Оказалось, что у неё всё в порядке, и вскоре она станет женой достойного мужчины, мама просто неправильно поняла. Бросив мне в лицо колючие слова, Алена собиралась уйти. Я преградил ей дорогу и стал просить прощения за те беды, которые ей причинил и сам до сих пор расплачиваюсь за них своим одиночеством. Подойдя ближе, я почувствовал обворожительный аромат её тела, который всегда сильно волновал меня, невольно потянулся поцеловать её губы, но Алена оттолкнула меня, прикрикнув, чтобы я исчез из её жизни навсегда, и убежала прочь. Несколько дней по утрам я приходил в парк, чтобы найти свою беглянку, звонил в квартиру, чтобы поговорить, но все усилия оказались тщетны.

Вернувшись домой ни с чем, я отправился к Анне Ивановне и рассказал о нашей встрече с Аленой. Женщина поблагодарила меня за старания, извинилась за напрасное беспокойство и сказала, что, видно, так тому и быть. Мне пришлось вернуться к работе, в душе появилась ноющая боль, от которой я никак не мог избавиться. Алену я нашел в социальных сетях. Роскошная женщина со счастливой улыбкой красовалась на фото. Я написал, как жил без неё, и только теперь понял, как был унизительно малодушен, как потерял цель и смысл жизни, и снова просил прощения. От Алены я не получил ни строчки, но несколько месяцев продолжал делиться откровениями.

Свадьба Алены состоялась, и я понимал, что окончательно потерял свою любовь, но сердце не хотело с этим мириться. Однажды ко мне в офис снова пришла Анна Ивановна. Едва присев на стул, она горько заплакала. Сквозь слезы женщина поведала, что Алена развелась с мужем и едет домой. Немного успокоившись, Анна Ивановна извинилась и ушла. Я не знал, сможет ли женщина, о которой я мечтаю, когда-нибудь простить меня, но сдаваться не собирался …

Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы доказать своей возлюбленной, что больше всего на свете желаю навсегда связать с ней свою судьбу. Нужно было преодолеть её сомнения и страх снова получить очередную сердечную рану. Моя нерастраченная нежность смогла подарить Алене уверенность, что мы должны быть вместе, что в этом и есть наша судьба.

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."