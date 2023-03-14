И СНОВА ПРО СОБАЧЬЮ ЖИЗНЬ

14 Марта 2023



Главная «собачница» Камчатки разговорилась

Более года прошло с того дня, как на Камчатке при краевом Заксобрании была создана рабочая группа, призванная найти пути решения проблемы с бездомными животными на законодательном уровне. Другими словами, обезопасить граждан, и прежде всего детей, от нападений бродячих собак, которые стали происходить с удручающим постоянством. Наша газета рассказывала о том, как происходило первое заседание группы, члены которой не смогли предложить ни одного внятного и действенного решения поставленной задачи («В» от 01.03.2022 года «Депутаты разошлись. Собаки остались»). Здесь кратко напомним, что выход наши законодатели увидели в открытии новых приютов для бесхозных собак и кошек и проведении массовой стерилизации животных. При этом согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» усыплять собаку, даже покусавшую человека, нельзя. Исключение возможно, только если животное страдает неизлечимой болезнью, причиняющей ему непереносимые физические страдания. Собак, агрессивно настроенных к людям, оставляют в приютах пожизненно, а остальных, после прохождения вакцинации, стерилизации и чипирования, возвращают в прежние места обитания. Почему кастрированные псы с бирками в ушах, вновь выпущенные на улицу, должны перестать представлять опасность для людей, остается загадкой.

Но вернемся к нашей рабочей группе. Как и следовало ожидать, решение её ровным счетом ничего не изменило в вопросе безопасности граждан. Не помогло и то, что в прошлом году депутаты Заксобрания приняли два закона в сфере обращения с животными, которые передали часть полномочий в этой сфере с уровня местного самоуправления на краевой. Увы, бродячие животные не оценили титанических усилий местных законотворцев. Следуя зову инстинктов, бездомные псы по-прежнему продолжают сбиваться в стаи и терроризировать население. Приведу только несколько примеров. Так, в январе этого года в поселке Ключи бездомная собака напала на 10-летнего мальчика, когда он вышел из школы после занятий в группе продленного дня. Агрессивное животное отогнала мать ребенка, которая пришла его встречать. Страшно представить, что могло случиться, если бы взрослого человека не оказалось поблизости.

Примерно в это же время жители улицы Боевой в Петропавловске отбили от стаи бездомных собак девочку, воспитанницу горнолыжной школы «Эдельвейс». Как выяснилось, псов прикормила жительница одного из домов на этой улице.

30 января о том, что случаи нападения бездомных собак на людей участились, объявили в краевом правительстве. Руководитель агентства по ветеринарии на Камчатке Артем Никитин в связи с этим заверил, что «при месячном плане отлова 103 голов мы увеличим эту цифру как минимум в два раза». Понятно, что большая часть отловленных животных после стерилизации и чипирования вновь окажется на улице.

Всё это, на наш взгляд, отлично доказывает малоэффективность принятых мер. Но члены рабочей группы не смущаются тем, что граждане по-прежнему подвергаются нападениям бродячих псов, и продолжают свою работу в том же духе.

Недавно нас осчастливили еще одним громким заявлением. Депутаты Заксобрания Камчатского края и общественники определили направления совместной работы в сфере обращения с животными без владельцев в 2023 году. В приоритете будут «льготы для приютов, поддержка волонтеров, пропаганда гуманного отношения к животным». Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания со ссылкой на слова депутата, председателя природоохранного комитета Заксобрания Оксаны Герасимовой.

Прежде чем рассказать, о чем поведала депутат, напомню, что Оксана Герасимова входит в состав рабочей группы, о которой говорится в начале этой публикации. Именно к ней «Вести» год назад обращались за разъяснениями по поводу принятых решений. Её ответы, по нашему мнению, проиллюстрировали низкий уровень профессиональной подготовки госпожи Герасимовой. Ничего, кроме общих рассуждений на тему, что хорошо бы сделать то-то и то-то, мы тогда не услышали. Но, может быть, прошедший год добавил ей знаний и опыта в этом вопросе? Увы, этого не произошло. Процитируем недавнее высказывание Оксаны Герасимовой.

«Наша главная задача – сделать так, чтобы гуманное отношение к животным стало нормой», – сказала она. (А что, гуманное отношение к животным сейчас нормой не является? А как же те сердобольные жители нашего края, которые подкармливают собак и кошек, тем самым способствуя их процветанию? Более того, известны случаи, когда такие любители животных препятствовали отлову бездомных псов представителями специальных служб, приехавших по заявке жильцов соседних домов. Куда уж гуманнее по отношению к бродячим собакам и кошкам. – Прим. ред.)

Далее она говорит: «С представителями муниципалитетов планируем обсудить возможность обустройства специальных площадок для выгула собак. Законодательно установлено, что выгул осуществляется на специализированных площадках. По моей информации, у нас есть только одна такая площадка, в Петропавловске. Надо также говорить о том, как побудить хозяев убирать за своими животными на улицах и сделать это правилом. Здесь можно рассматривать разные меры, в том числе общественное порицание. Административную ответственность планируют на федеральном уровне ввести весной 2023 года. Отдельная тема – какое количество животных можно содержать в квартире. Известны резонансные случаи, когда пострадали как соседи, так и сами животные, а бороться с недобросовестными владельцами пришлось правоохранительным органам».

Другими словами, председатель природоохранного комитета краевого Заксобрания заявила, что вопрос об устройстве площадок для выгула еще даже не обсуждался. Между тем выгуливать собак разрешается только на таких площадках, то есть на территориях, которых в подавляющем большинстве муниципалитетов не существует. Понимает ли она абсурдность такого заявления?

Затем депутат продолжает: «По моей информации, у нас есть только одна такая площадка, в Петропавловске». Мы связались с начальником отдела благоустройства и природопользования в администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Натальей Репиной. Она пояснила нашей газете, что такая площадка действительно в городе одна, и она находится на улице Вольского (район Северо-Востока. – Прим. ред.).

Об этой площадке для выгула собак «Вести» рассказывали еще в 2020 году, как о примере невыполнимых требований к горожанам. Законопослушным владельцам собак, чтобы выгулять своих питомцев, надо было бы добираться с ними с разных концов города на улицу Вольского, как того требуют Правила благоустройства, утвержденные решением Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26 апреля 2019 года № 170-нд. В данных Правилах говорится, что осуществлять выгул животных вне мест, установленных постановлением администрации городского округа, запрещается. Можно представить, в каком положении оказался бы владелец собаки из микрорайона Завойко, решивший последовать букве закона.

После публикации «Вестей» об абсурдности этого требования, в том же 2020 году появилось постановление градоначальника № 527 «Об установлении мест, разрешенных для выгула домашних животных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа». В соответствии с этим документом местами, разрешенными для выгула домашних животных на территории ПКГО, являются территории общего пользования (за исключением территорий памятников природы, парков, скверов, аллей, площадей, парков отдыха) на расстоянии не менее 40 метров от территорий, прилегающих к объектам культурного наследия, жилых и административных зданий, а также детских и спортивных площадок, зданий образовательных организаций, учреждений здравоохранения, мест проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Почему об этом постановлении не знает Оксана Герасимова? Как координатор рабочей группы она в первую очередь должны была изучить всю законодательную базу по этому вопросу. После ознакомления с её речью можно подумать, что прогуливать собак в Петропавловске разрешено только в одном месте, причем она даже не назвала его адрес. Может быть, этот адрес ей просто неизвестен?

Специально для Оксаны Герасимовой сообщаем, что существуют специальные требования к размещению и содержанию площадок для выгула животных, изложенные в статье 18 Решения городской думы ПКГО, указанного выше. Есть также уже упомянутое нами постановление администрации ПКГО от 20 марта 2020 года № 527, принятое во исполнение федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». То есть требования есть, но либо не исполняются, либо исполняются не в полном объёме.

Например, в статье 13 федерального закона № 498 четко указано: «Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании». Между тем требование это нарушается повсеместно и ежедневно. Что должен делать человек, встретивший на улице такую гуляющую без намордника псину, в то время как её хозяин безмятежно шествует в отдалении? Куда обращаться, чтобы пресечь такое нарушение закона владельцем собаки в дальнейшем? Заявлять в полицию? Что-то трудно представить, чтобы полиция среагировала на такое заявление. Может быть, координатору рабочей группы пора задуматься об этом, а не витать в облаках?

Но вернемся к рассуждениям Оксаны Герасимовой. Повторим её слова еще раз: «Надо также говорить о том, как побудить хозяев убирать за своими животными на улицах и сделать это правилом. Здесь можно рассматривать разные меры, в том числе общественное порицание. Административную ответственность планируют на федеральном уровне ввести весной 2023 года». Как Оксана Герасимова хочет побудить собачников убирать за своими питомцами? Кто и как будет контролировать соблюдение чистоты улиц и дворов владельцами домашних животных? Никаких предложений по этому вопросу депутат не внесла.

Что же касается привлечения владельцев собак к административной ответственности на федеральном уровне, то опять же непонятно, как будет происходить это привлечение на деле. Собачника-грязнулю должен будет застукать на месте происшествия полицейский? Или работник службы благоустройства города? Или кто-то еще? Его должны будут вызвать в суд, чтобы присудить в штраф? Согласитесь, после высказываний нашего депутата вопросов появляется еще больше, чем до её выступления.

Но это еще не всё. Далее председатель природоохранного комитета Заксобрания говорит: «Отдельная тема – какое количество животных можно содержать в квартире. Известны резонансные случаи, когда пострадали как соседи, так и сами животные, а бороться с недобросовестными владельцами пришлось правоохранительным органам». Видимо, Оксана Герасимова незнакома с пунктом 3 статьи 13 федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными». Иначе она бы знала, что согласно этому документу предельное количество домашних животных в местах их содержания определяется, исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Возможно, Оксане Герасимовой следует связаться со специалистами из агентства ветеринарии и ознакомиться с этими нормативами? Тогда у неё появится возможность рассчитать количество животных, допустимое для содержания в квартире, и оперировать уже цифрами.

Из этого же закона следует, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу. То есть в полномочиях депутатов дополнить уже существующие правила. Но, судя по всему, Оксана Герасимова даже не изучила их, не говоря уже о работе над дополнениями. Все её рассуждения больше напоминают шум моря.

Вот что она говорит дальше: «Нужно создавать условия для деятельности приютов. Ведь чем больше животных находится под опекой, тем меньше их скитается на улице. Больной вопрос для наших приютов – это высокая арендная плата и коммунальные платежи. В частности, это касается приюта для кошек «Котофеево». Поэтому здесь необходима совместная работа с администрацией ПКГО, чтобы для этой организации было предоставлено помещение на льготной основе».

Сразу возникает вопрос: о каких приютах говорит депутат? Если о муниципальных, работающих по схеме отлов – стерилизация – вакцинация – чипирование – выпуск в прежнюю среду обитания, то там животные находятся в карантине около 10 дней. Если они и уменьшают численность скитающихся по улицам животных, то ненадолго. На постоянное место жительства передаются только животные с немотивированной агрессией по отношению к человеку. Их помещают в приюты для постоянного пребывания животных. К слову, в 2021 году на работу с животными без владельцев было израсходовано около 90 млн рублей. В прошлом, 2022 году на эти цели была выделена примерно такая же сумма. Оксана Герасимова в своем выступлении не говорит, во сколько краевому бюджету обойдется такая работа в году текущем. По нашему мнению, выделенная сумма не может быть меньшей. Другими словами, создание приютов для бездомных животных – черная дыра в бюджете, и без того дефицитном. Освобождение приютов от аренды и коммунальных платежей эту дыру только увеличит. И если льготы получит один приют, почему не попросить о них остальным?

После высказываний Оксаны Герасимовой возникает впечатление, что человек удобно расположился в мягком кресле с чашечкой чая, чтобы благостно поговорить на популярную тему, глубокомысленно закатывая глаза к небесам и не утруждая себя погружением в раздражающие подробности. Такие слова ничего не значат и лишь наполняют пустословием медийное пространство. Что же касается другой стороны медали, то она выглядит далеко не так привлекательно. Мало того, что деньги налогоплательщиков вылетают в трубу, поскольку безответственные владельцы собак и кошек регулярно пополняют улицы (а значит, и приюты) новыми выброшенными животными, так люди еще и подвергаются нападениям собак. Контролировать численность бездомных животных не представляется возможным, поскольку дорогостоящий механизм по их отлову, стерилизации и выпуску обратно доказал свою неэффективность. Привлечь к ответственности владельца собаки и кошки, выброшенных на улицу, практически невозможно, поскольку порядок установления прав собственности на животное законодательно не закреплен.

Есть ли выход из этого замкнутого круга? Наша газета считает что есть, и он очевиден. Мы не раз говорили о нём. Повторим наши предложения еще раз. По мнению «Вестей», во-первых, эвтаназию (усыпление) надо проводить в отношении всех отловленных бездомных животных. Во-вторых, тех животных, у которых имеются признаки, что ранее они имели владельцев, надо помещать в приют на определенный срок и размещать объявления об этом. Каким будет срок этого содержания (редакция предлагала 20 дней) – вопрос уже технический, он может быть увеличен в разумных пределах. Если по истечении этого срока прежний владелец не придет, а новый желающий взять к себе животное не появится, его также следует усыпить. В-третьих, необходимо штрафовать тех, кто препятствует отлавливанию бродячих собак и кошек. Если препятствует повторно – увеличить размер штрафа.

Предложения эти основываются на глубоком знании темы. «Вести» пишут о безнадзорных животных и связанных с ними проблемах начиная с 2012 года. За это время наши корреспонденты детально разобрались, как проводится работа по отлову бродячих животных на практике, особенно в Петропавловск-Камчатском городском округе. По нашему мнению, удовлетворительной её назвать нельзя. О том же говорит и приговор, вынесенный в феврале прошлого года заместителю начальника МКУ «Служба благоустройства» Юлии Лопатиной. Чиновница халатно отнеслась к исполнению своих обязанностей и не отправила на исполнение заявку на отлов стаи агрессивных бродячих собак, поступившую в службу благоустройства от граждан. В результате погиб ребенок: собаки напали на мальчика и загрызли его («В» от 10.11.2020 года «Трагедия в Кислой яме»).

Увы, этот жестокий урок, похоже, ничему не научил наших законотворцев. Они продолжают витать в облаках, вещая о гуманном отношении к животным без владельцев. И словно не замечают опасности, которую такие животные представляют для здоровья и жизни людей. Что еще должно случиться, чтобы здравый смысл наконец возобладал? Может быть, депутатам краевого Заксобрания пора обратиться в Государственную думу с законодательной инициативой об усыплении всех бродячих собак? Ведь рано или поздно такие животные становятся опасными для человека.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ,

Наталья МАКСИМИШИНА