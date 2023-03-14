И СНОВА ПРО СОБАЧЬЮ ЖИЗНЬ

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14 Марта 2023

Главная «собачница» Камчатки разговорилась

Более года прошло с того дня, как на Камчатке при краевом Заксобрании была создана рабочая группа, призванная найти пути решения проблемы с бездомными животными на законодательном уровне. Другими словами, обезопасить граждан, и прежде всего детей, от нападений бродячих собак, которые стали происходить с удручающим постоянством. Наша газета рассказывала о том, как происходило первое заседание группы, члены которой не смогли предложить ни одного внятного и действенного решения поставленной задачи («В» от 01.03.2022 года «Депутаты разошлись. Собаки остались»). Здесь кратко напомним, что выход наши законодатели увидели в открытии новых приютов для бесхозных собак и кошек и проведении массовой стерилизации животных. При этом согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» усыплять собаку, даже покусавшую человека, нельзя. Исключение возможно, только если животное страдает неизлечимой болезнью, причиняющей ему непереносимые физические страдания. Собак, агрессивно настроенных к людям, оставляют в приютах пожизненно, а остальных, после прохождения вакцинации, стерилизации и чипирования, возвращают в прежние места обитания. Почему кастрированные псы с бирками в ушах, вновь выпущенные на улицу, должны перестать представлять опасность для людей, остается загадкой.

 

Но вернемся к нашей рабочей группе. Как и следовало ожидать, решение её ровным счетом ничего не изменило в вопросе безопасности граждан. Не помогло и то, что в прошлом году депутаты Заксобрания приняли два закона в сфере обращения с животными, которые передали часть полномочий в этой сфере с уровня местного самоуправления на краевой. Увы, бродячие животные не оценили титанических усилий местных законотворцев. Следуя зову инстинктов, бездомные псы по-прежнему продолжают сбиваться в стаи и терроризировать население. Приведу только несколько примеров. Так, в январе этого года в поселке Ключи бездомная собака напала на 10-летнего мальчика, когда он вышел из школы после занятий в группе продленного дня. Агрессивное животное отогнала мать ребенка, которая пришла его встречать. Страшно представить, что могло случиться, если бы взрослого человека не оказалось поблизости.

Примерно в это же время жители улицы Боевой в Петропавловске отбили от стаи бездомных собак девочку, воспитанницу горнолыжной школы «Эдельвейс». Как выяснилось, псов прикормила жительница одного из домов на этой улице.

30 января о том, что случаи нападения бездомных собак на людей участились, объявили в краевом правительстве. Руководитель агентства по ветеринарии на Камчатке Артем Никитин в связи с этим заверил, что «при месячном плане отлова 103 голов мы увеличим эту цифру как минимум в два раза». Понятно, что большая часть отловленных животных после стерилизации и чипирования вновь окажется на улице.

Всё это, на наш взгляд, отлично доказывает малоэффективность принятых мер. Но члены рабочей группы не смущаются тем, что граждане по-прежнему подвергаются нападениям бродячих псов, и продолжают свою работу в том же духе.

Недавно нас осчастливили еще одним громким заявлением. Депутаты Заксобрания Камчатского края и общественники определили направления совместной работы в сфере обращения с животными без владельцев в 2023 году. В приоритете будут «льготы для приютов, поддержка волонтеров, пропаганда гуманного отношения к животным». Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания со ссылкой на слова депутата, председателя природоохранного комитета Заксобрания Оксаны Герасимовой.

Прежде чем рассказать, о чем поведала депутат, напомню, что Оксана Герасимова входит в состав рабочей группы, о которой говорится в начале этой публикации. Именно к ней «Вести» год назад обращались за разъяснениями по поводу принятых решений. Её ответы, по нашему мнению, проиллюстрировали низкий уровень профессиональной подготовки госпожи Герасимовой. Ничего, кроме общих рассуждений на тему, что хорошо бы сделать то-то и то-то, мы тогда не услышали. Но, может быть, прошедший год добавил ей знаний и опыта в этом вопросе? Увы, этого не произошло. Процитируем недавнее высказывание Оксаны Герасимовой.

«Наша главная задача – сделать так, чтобы гуманное отношение к животным стало нормой», – сказала она. (А что, гуманное отношение к животным сейчас нормой не является? А как же те сердобольные жители нашего края, которые подкармливают собак и кошек, тем самым способствуя их процветанию? Более того, известны случаи, когда такие любители животных препятствовали отлову бездомных псов представителями специальных служб, приехавших по заявке жильцов соседних домов. Куда уж гуманнее по отношению к бродячим собакам и кошкам. – Прим. ред.)

Далее она говорит: «С представителями муниципалитетов планируем обсудить возможность обустройства специальных площадок для выгула собак. Законодательно установлено, что выгул осуществляется на специализированных площадках. По моей информации, у нас есть только одна такая площадка, в Петропавловске. Надо также говорить о том, как побудить хозяев убирать за своими животными на улицах и сделать это правилом. Здесь можно рассматривать разные меры, в том числе общественное порицание. Административную ответственность планируют на федеральном уровне ввести весной 2023 года. Отдельная тема – какое количество животных можно содержать в квартире. Известны резонансные случаи, когда пострадали как соседи, так и сами животные, а бороться с недобросовестными владельцами пришлось правоохранительным органам».

Другими словами, председатель природоохранного комитета краевого Заксобрания заявила, что вопрос об устройстве площадок для выгула еще даже не обсуждался. Между тем выгуливать собак разрешается только на таких площадках, то есть на территориях, которых в подавляющем большинстве муниципалитетов не существует. Понимает ли она абсурдность такого заявления?

Затем депутат продолжает: «По моей информации, у нас есть только одна такая площадка, в Петропавловске». Мы связались с начальником отдела благоустройства и природопользования в администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Натальей Репиной. Она пояснила нашей газете, что такая площадка действительно в городе одна, и она находится на улице Вольского (район Северо-Востока. – Прим. ред.).

Об этой площадке для выгула собак «Вести» рассказывали еще в 2020 году, как о примере невыполнимых требований к горожанам. Законопослушным владельцам собак, чтобы выгулять своих питомцев, надо было бы добираться с ними с разных концов города на улицу Вольского, как того требуют Правила благоустройства, утвержденные решением Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26 апреля 2019 года № 170-нд. В данных Правилах говорится, что осуществлять выгул животных вне мест, установленных постановлением администрации городского округа, запрещается. Можно представить, в каком положении оказался бы владелец собаки из микрорайона Завойко, решивший последовать букве закона.

После публикации «Вестей» об абсурдности этого требования, в том же 2020 году появилось постановление градоначальника № 527 «Об установлении мест, разрешенных для выгула домашних животных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа». В соответствии с этим документом местами, разрешенными для выгула домашних животных на территории ПКГО, являются территории общего пользования (за исключением территорий памятников природы, парков, скверов, аллей, площадей, парков отдыха) на расстоянии не менее 40 метров от территорий, прилегающих к объектам культурного наследия, жилых и административных зданий, а также детских и спортивных площадок, зданий образовательных организаций, учреждений здравоохранения, мест проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Почему об этом постановлении не знает Оксана Герасимова? Как координатор рабочей группы она в первую очередь должны была изучить всю законодательную базу по этому вопросу. После ознакомления с её речью можно подумать, что прогуливать собак в Петропавловске разрешено только в одном месте, причем она даже не назвала его адрес. Может быть, этот адрес ей просто неизвестен?

Специально для Оксаны Герасимовой сообщаем, что существуют специальные требования к размещению и содержанию площадок для выгула животных, изложенные в статье 18 Решения городской думы ПКГО, указанного выше. Есть также уже упомянутое нами постановление администрации ПКГО от 20 марта 2020 года № 527, принятое во исполнение федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». То есть требования есть, но либо не исполняются, либо исполняются не в полном объёме.

Например, в статье 13 федерального закона № 498 четко указано: «Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании». Между тем требование это нарушается повсеместно и ежедневно. Что должен делать человек, встретивший на улице такую гуляющую без намордника псину, в то время как её хозяин безмятежно шествует в отдалении? Куда обращаться, чтобы пресечь такое нарушение закона владельцем собаки в дальнейшем? Заявлять в полицию? Что-то трудно представить, чтобы полиция среагировала на такое заявление. Может быть, координатору рабочей группы пора задуматься об этом, а не витать в облаках?

Но вернемся к рассуждениям Оксаны Герасимовой. Повторим её слова еще раз: «Надо также говорить о том, как побудить хозяев убирать за своими животными на улицах и сделать это правилом. Здесь можно рассматривать разные меры, в том числе общественное порицание. Административную ответственность планируют на федеральном уровне ввести весной 2023 года». Как Оксана Герасимова хочет побудить собачников убирать за своими питомцами? Кто и как будет контролировать соблюдение чистоты улиц и дворов владельцами домашних животных? Никаких предложений по этому вопросу депутат не внесла.

Что же касается привлечения владельцев собак к административной ответственности на федеральном уровне, то опять же непонятно, как будет происходить это привлечение на деле. Собачника-грязнулю должен будет застукать на месте происшествия полицейский? Или работник службы благоустройства города? Или кто-то еще? Его должны будут вызвать в суд, чтобы присудить в штраф? Согласитесь, после высказываний нашего депутата вопросов появляется еще больше, чем до её выступления.

Но это еще не всё. Далее председатель природоохранного комитета Заксобрания говорит: «Отдельная тема – какое количество животных можно содержать в квартире. Известны резонансные случаи, когда пострадали как соседи, так и сами животные, а бороться с недобросовестными владельцами пришлось правоохранительным органам». Видимо, Оксана Герасимова незнакома с пунктом 3 статьи 13 федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными». Иначе она бы знала, что согласно этому документу предельное количество домашних животных в местах их содержания определяется, исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Возможно, Оксане Герасимовой следует связаться со специалистами из агентства ветеринарии и ознакомиться с этими нормативами? Тогда у неё появится возможность рассчитать количество животных, допустимое для содержания в квартире, и оперировать уже цифрами.

Из этого же закона следует, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу. То есть в полномочиях депутатов дополнить уже существующие правила. Но, судя по всему, Оксана Герасимова даже не изучила их, не говоря уже о работе над дополнениями. Все её рассуждения больше напоминают шум моря.

Вот что она говорит дальше: «Нужно создавать условия для деятельности приютов. Ведь чем больше животных находится под опекой, тем меньше их скитается на улице. Больной вопрос для наших приютов – это высокая арендная плата и коммунальные платежи. В частности, это касается приюта для кошек «Котофеево». Поэтому здесь необходима совместная работа с администрацией ПКГО, чтобы для этой организации было предоставлено помещение на льготной основе».

Сразу возникает вопрос: о каких приютах говорит депутат? Если о муниципальных, работающих по схеме отлов – стерилизация – вакцинация – чипирование – выпуск в прежнюю среду обитания, то там животные находятся в карантине около 10 дней. Если они и уменьшают численность скитающихся по улицам животных, то ненадолго. На постоянное место жительства передаются только животные с немотивированной агрессией по отношению к человеку. Их помещают в приюты для постоянного пребывания животных. К слову, в 2021 году на работу с животными без владельцев было израсходовано около 90 млн рублей. В прошлом, 2022 году на эти цели была выделена примерно такая же сумма. Оксана Герасимова в своем выступлении не говорит, во сколько краевому бюджету обойдется такая работа в году текущем. По нашему мнению, выделенная сумма не может быть меньшей. Другими словами, создание приютов для бездомных животных – черная дыра в бюджете, и без того дефицитном. Освобождение приютов от аренды и коммунальных платежей эту дыру только увеличит. И если льготы получит один приют, почему не попросить о них остальным?

После высказываний Оксаны Герасимовой возникает впечатление, что человек удобно расположился в мягком кресле с чашечкой чая, чтобы благостно поговорить на популярную тему, глубокомысленно закатывая глаза к небесам и не утруждая себя погружением в раздражающие подробности. Такие слова ничего не значат и лишь наполняют пустословием медийное пространство. Что же касается другой стороны медали, то она выглядит далеко не так привлекательно. Мало того, что деньги налогоплательщиков вылетают в трубу, поскольку безответственные владельцы собак и кошек регулярно пополняют улицы (а значит, и приюты) новыми выброшенными животными, так люди еще и подвергаются нападениям собак. Контролировать численность бездомных животных не представляется возможным, поскольку дорогостоящий механизм по их отлову, стерилизации и выпуску обратно доказал свою неэффективность. Привлечь к ответственности владельца собаки и кошки, выброшенных на улицу, практически невозможно, поскольку порядок установления прав собственности на животное законодательно не закреплен.

Есть ли выход из этого замкнутого круга? Наша газета считает что есть, и он очевиден. Мы не раз говорили о нём. Повторим наши предложения еще раз. По мнению «Вестей», во-первых, эвтаназию (усыпление) надо проводить в отношении всех отловленных бездомных животных. Во-вторых, тех животных, у которых имеются признаки, что ранее они имели владельцев, надо помещать в приют на определенный срок и размещать объявления об этом. Каким будет срок этого содержания (редакция предлагала 20 дней) – вопрос уже технический, он может быть увеличен в разумных пределах. Если по истечении этого срока прежний владелец не придет, а новый желающий взять к себе животное не появится, его также следует усыпить. В-третьих, необходимо штрафовать тех, кто препятствует отлавливанию бродячих собак и кошек. Если препятствует повторно – увеличить размер штрафа.

Предложения эти основываются на глубоком знании темы. «Вести» пишут о безнадзорных животных и связанных с ними проблемах начиная с 2012 года. За это время наши корреспонденты детально разобрались, как проводится работа по отлову бродячих животных на практике, особенно в Петропавловск-Камчатском городском округе. По нашему мнению, удовлетворительной её назвать нельзя. О том же говорит и приговор, вынесенный в феврале прошлого года заместителю начальника МКУ «Служба благоустройства» Юлии Лопатиной. Чиновница халатно отнеслась к исполнению своих обязанностей и не отправила на исполнение заявку на отлов стаи агрессивных бродячих собак, поступившую в службу благоустройства от граждан. В результате погиб ребенок: собаки напали на мальчика и загрызли его («В» от 10.11.2020 года «Трагедия в Кислой яме»).

Увы, этот жестокий урок, похоже, ничему не научил наших законотворцев. Они продолжают витать в облаках, вещая о гуманном отношении к животным без владельцев. И словно не замечают опасности, которую такие животные представляют для здоровья и жизни людей. Что еще должно случиться, чтобы здравый смысл наконец возобладал? Может быть, депутатам краевого Заксобрания пора обратиться в Государственную думу с законодательной инициативой об усыплении всех бродячих собак? Ведь рано или поздно такие животные становятся опасными для человека.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ,

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."