Однажды на третьем курсе

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28 Марта 2023

«Средь суеты и рутины бумажной, в каждой судьбе возникает Однажды…»

Говорят, не родись красивой, а родись счастливой. Но я никогда не верила этим словам. Мне казалось, что если женщина некрасива, ей не стать счастливой. Передо мной всегда были примеры того, как вокруг красивых девчонок мальчишки вились толпами, оказывали знаки внимания, по праздникам дарили цветы. На торжества в детском саду и школе воспитатели и учителя давали самые почетные роли для сцены, предлагали участвовать в конкурсах красоты. Тогда мне казалось – это и есть счастье, когда ты купаешься во всеобщем внимании, признании и любви. Мне же, увы, не повезло. Мама не смогла передать мне даже частицу своей красоты. Серенькие глаза вдобавок к такого же оттенка волосам сделали из меня совсем незаметную мышку. Парни меня не замечали, для них я была хорошим другом или страшненькой подругой их избранниц. Сначала я сильно переживала, но вскоре смирилась со своей судьбой и, поняв, что никогда не стану красивой, решила стать лучшей студенткой вуза, в который поступила после окончания школы. Пусть маленькая, надежда не покидала мою душу, что когда-нибудь я встречу свое счастье.

Родители радовались моим успехам, их вовсе не тревожило мое одиночество. Мама была уверена, что счастье меня само найдет, отец был твердо убежден, что сам найдет мне жениха. В его фантазиях отец сам должен сначала узнать о семье будущего мужа дочери, после познакомиться с его родней, а уж потом дать ответ, подходит избранник или нет. Вечерами родитель готовил темы для разговоров с несуществующим женихом и его семьей, тесты и подвохи, для того чтобы узнать перспективы. Мама убеждала его не выдумывать, а вспомнить, как они сами познакомились. На несколько дней отец отступал от своих планов, но, спустя неделю, снова с энтузиазмом начинал рассуждать, кого видит в качестве моего будущего мужа…

Затишье отца было связано с воспоминаниями о том, как встретил маму на своем пути. В советские времена студенты всех учебных заведений должны были осенью отправляться на сбор урожая в соседние совхозы, а также полноценно участвовать в общественной жизни своих институтов. Так, после очередного общественного задания фотограф предложил студентам разных факультетов сесть на лавку для общего фото. Рядом с отцом села мама. Она так понравилась молодому студенту, что робкий долговязый скромный парень решился познакомиться с юной красоткой. С тех пор в нашем доме праздновались два события: день знакомства, навсегда перевернувший жизнь студентов, и день свадьбы, знаменующей о создании новой семьи.

На мой провокационный вопрос, что случилось бы, если родители мамы были бы против её союза с ним, отец отвечал, что он являлся лучшим на курсе, был хорош собой и не мог быть отвергнут родителями мамы. Мама улыбалась и тихонько говорила, что её родители к моменту окончания ею школы крепко выпивали и вовсе не заботились о будущем дочери. У них давно были иные ценности, вряд ли они помнили имя маминого спутника, на их свадьбу они так и не приехали. Однако папа не унимался и без конца утверждал, что был идеальным, поэтому его союз с мамой ни у кого не мог вызвать сомнений.

Идеальность отец старался проявить во всём. Учитывая красный диплом инженера, он получил неплохое назначение на крупный завод города, где учился. В работе старался проявить себя как принципиальный специалист, при обнаружении неполадок и сложностей ставил руководство в известность, требуя наказания для виновных, настаивал на списании устаревшего оборудования, часто писал докладные «наверх», в связи с чем в скором времени стал вызывать недовольство среди начальства. По пятницам с работягами не пил, в баню с коллегами не ходил, с женщинами романы не крутил, разговоры о похождениях мужиков не поддерживал, слабости коллег осуждал, обожал оставаться на работе сверхурочно, чтобы исполнить поставленные задачи, премии никогда не просил, любил общественную нагрузку. За что недовольство к нему стали испытывать и те, кто работал рядом. Когда начался этап повального сокращения, отца включили в список под номером один. Для него это был настоящий удар. Он никак не мог понять, как можно было избавиться от такого ценного сотрудника. Рассуждения мамы о том, что нужно пересматривать отношение к людям, успехов не принесли. Вместо этого отец нашел самый простой способ – срываться на домашних. В доме стало невозможно находиться. Бесконечные претензии, крики, скандалы. Отец вдруг стал дико ревновать маму к каждому фонарному столбу. Он не заливал свои неудачи огненной водой, не играл в карты, не спускал деньги на женщин, но жить с ним стало невыносимо. Я видела, как мама страдала, и впервые осознала, что даже такую красивую женщину, как она, может покинуть счастье, которого у меня просто-напросто не будет никогда.

Она жалела отца и надеялась, что их совместная жизнь когда-нибудь снова наполнится смыслом. К моменту окончания школы отцу предложили работу в другом городе. Неделю он жил и трудился там, на выходные приезжал домой. Появление дохода и стабильность на работе вернули отцу уверенность в себе. В доме снова воцарился мир и покой. Но ненадолго…

На первом курсе в университете мною увлекся декан факультета. Будучи старостой группы, я часто заходила в деканат, заполняла документы по посещаемости студентов, отвечала за получение учебной литературы. Андрей Сергеевич был моложе отца на два года. Сначала я и поверить не могла, что такой взрослый, мудрый мужчина может увлечься мной – глупой невзрачной девчонкой. К тому же декан был много лет женат, что, безусловно, не давало мне возможности даже надеяться на наш союз. Но Андрей Сергеевич смог найти такие слова, в которые я поверила абсолютно. Он утверждал, что давно не любит свою супругу, хочет развестись, к тому же я впервые услышала, что прекрасна. Сердце моё расцвело, будто вишневые сады весной. Его коммуникабельность, деловой подход к работе, спокойный уравновешенный характер дарили мне ощущение, что мы созданы друг для друга…

Рассказать о своем романе я решилась только маме. Она была потрясена моим признанием. Стала объяснять, что я всего лишь игрушка в руках опытного мужчины, была в ужасе оттого, как отец отреагирует, узнав о сверстнике в своем доме, ведь его план по поиску молодого нетронутого пороками жениха имел уже готовый вид. Мама долго сокрушалась из-за моего малодушия, требовала прекратить эту связь. В ответ я повторяла её слова, что счастье нашло меня само. Мама призывала меня прийти в себя и трезво оценить обстановку. Утром она собралась в университет, чтобы потребовать у Андрея Сергеевича оставить меня в покое. Вечером мама встретила меня в слезах, уже спокойным тоном она объяснила, что знает таких деканов как облупленных, он жарко говорил ей о нашей любви, но она была уверена, что тот никогда не разведется.

Я не поверила маме, ведь так долго мечтала о счастье и не собиралась сдаваться. С Андреем Сергеевичем мы встречались почти каждый день, но через полгода нашего романа я набралась смелости и спросила о нашем завтра. Он уклончиво сказал, что пока не может развестись, потому как его супруга чем-то серьезно больна и не сможет сейчас остаться одна…

Эта же история повторилась через год наших отношений. К тому времени отец стал рассказывать о двух семьях, где есть приличные сыновья, которые могут претендовать на место моего мужа. Мама только грустно улыбалась, пожимала плечами и уходила от разговора…

В начале третьего курса я поняла, что беременна. Эта новость привела меня в восторг. Та глупая поговорка приобрела смысл. Я любила, была любима, носила под сердцем плод нашей любви и, будучи некрасивой женщиной, была очень счастливой.

Андрей Сергеевич был в командировке, поэтому первой, кому я рассказала о своем счастье, была мама. Но она вместо восторга закрыла руками глаза и горько заплакала. Я обняла её и попросила так не убиваться, ведь теперь-то мы точно должны пожениться. Она резко перестала плакать и сказала, что с отцом мне придется объясняться самой. Махнув рукой, я ответила: «Главное, что счастье улыбнулось мне», – и думала, отец это поймет. Как я ошибалась! Никогда прежде он так не кричал на меня. Отец метался по дому, швырял всё, что попадало под руку, проклинал, требовал срочно сделать аборт. Затем он схватил меня за плечи, начал трясти, с налитыми кровью глазами требовал объяснить, почему я его так подвела. Потом рухнул в кресло и заплакал. Я не знала, как себя вести, через секунду предложила успокоиться и принять всё как есть. Отец вытер слезы и сказал, что если я буду продолжать встречаться со своим возлюбленным, я ему больше не дочь. Потом снова полился поток грязных слов в мой адрес, и еще два часа я слушала, какая я неудачница, идиотка и дура…

Мне казалось, что всё плохое позади, но я ошибалась. Следующий удар я получила от своего возлюбленного. Андрей Сергеевич, который тоже предложил сделать аборт. Он сказал, что история любви хороша до тех пор, пока в ней не появляются дети, и положил на край стола деньги, которые достал из портмоне. Я не могла поверить в то, что видела и слышала. Залепила ему пощечину и выскочила из кабинета. Счастье разлетелось на мелкие осколки, словно кто-то с размаху запустил в стену хрустальную вазу. Родителей я сделала несчастными, любимый мужчина оказался подлецом. Возвращаться домой мне не хотелось, но идти было некуда. Казалось, что моя жизнь закончилась, но я уже была не одна, маленькое сердечко уже билось вместе с моим, ради него я должна была придумать, что делать дальше…

Целый день я бродила бесцельно по улицам, к вечеру, окончательно замерзнув, решила вернуться домой. Сбросив обувь, я прошла в свою комнату, упала на кровать и горько заплакала. Родители без слов поняли в чём дело. Мама предложила поужинать. Отец злобно процедил: «Я же говорил, что ты дура…», хлопнув дверью, вышел из моей комнаты. Так закончился первый вечер моей новой жизни…

Несколько недель моей беременности прошли, словно в кошмаре. У меня начался страшный токсикоз, мутило от любого запаха, отец изводил меня расспросами, как я дальше собираюсь жить без профессии и денег, выходить из дома с животом, когда все соседи знают, что я не замужем, воспитывать ребенка без поддержки супруга и т.п. Мама мучила претензиями по поводу того, что она меня ничему не смогла научить. Когда октябрь подошел к концу, я решилась сделать аборт и отправилась в поликлинику для уточнения всех необходимых нюансов.

Меня встретила приветливая улыбчивая женщина-гинеколог, уточнив фамилию и отчество, сказала, что жила в соседнем доме той самой деревни, где родился и вырос мой отец. Забыв, что я пациент, стала рассказывать о том, что родители отца всегда гордилась сыном, поскольку он единственный из пяти детей успешно окончил школу и получил высшее образование. Во дворе все знали, что мой отец непременно должен был стать ученым. Но после смерти его родителей Софья Егоровна больше отца в деревне не видела, хотя все его браться и сестры так и остались жить там. Мне нечего было добавить к истории о семье отца. В нашем доме эта тема не обсуждалась, о проблемах или конфликтах никто мне ничего не рассказывал. Проявив вежливость, я сказала, что передам отцу привет, но напомнила, для чего пришла с визитом…

Софья Егоровна с неподдельным вниманием выслушала мою историю, глубоко вздохнула и стала смотреть мою амбулаторную карту. С тех пор как в моей жизни появился Андрей Сергеевич, я забыла о женских проблемах, которые сопровождали меня с юности, поэтому сама удивилась внушительной толщине карты. Доктор еще несколько минут полистала её и, резко захлопнув, сказала: «Деточка, если ты сейчас сделаешь аборт, ты останешься бесплодной навсегда. Эта и так чудо, что у тебя получилось забеременеть, потому как, судя по выводам других врачей, это было невозможно…» После врач осмотрела меня, попросила не плакать, потому как это вредит ребенку. В свою очередь обещала мне свою помощь…

Мой приход домой снова разжег в доме скандал. Отказавшись от еды, я ушла к себе в комнату. Перед сном мама зашла ко мне и сказала, чтобы я потерпела унизительные высказывания отца в мой адрес. Она уверяла, всё происходит из-за того, что отец сильно переживает за меня. У меня не было сил спорить, я просто хотела тишины и покоя. Мама поцеловала меня в затылок и ушла к себе комнату.

Доктор Софья Егоровна исполнила свое обещание. Записав мой домашний адрес, она была в нашем доме уже на следующий день. Отец встретил свою бывшую соседку настороженно. Сначала он подумал, что это «переговорщик» от его сестер и братьев, но, когда услышал, что речь пойдет обо мне, выдохнул и стал проявлять явное равнодушие. Врач прошла на кухню, закрыла за собой дверь и без остановки, жестким тоном объяснила всю сложность моего здоровья и последствий, на которые тот толкал меня уже целый месяц. К моему удивлению, отец не произнес ни звука. Потом она стала говорить тише, слов было не разобрать, уходя, сказала, что дети – это счастье, и не важно, как и когда они появились…

В своей комнате я боялась пошевелиться. Через час отец зашел и сказал, что мне удалось найти отличного адвоката. Извинений он просить никогда не умел, но по взгляду я поняла, что всё изменилось. Так и случилось. С тех пор в доме было много фруктов, свежей рыбы, вкуснейшего сока. Отцу на службе предложили командировки по другому графику: один месяц на работе, неделя дома. Вскоре в нашей квартире воцарился покой…

В университете я отказалась от работы старосты, с деканом почти не встречалась. Однако на пятом месяце беременности Андрей Сергеевич сам меня нашел. Он вдруг снова воспылал ко мне прежними чувствами, сказал, что всё осознал и хочет начать с начала. В объятиях всё еще любимого человека я не стала долго раздумывать и согласилась. В очередной приезд отца домой я объявила, что решила связать свою жизнь с отцом ребенка. После долгих уговоров мой родитель согласился на знакомство. Встреча была очень напряженной, в комнате витало ощущение, будто электрические лампочки вот-вот должны взорваться. Тем же вечером я переехала жить на съемную квартиру своего возлюбленного.

Счастье было недолгим. К нам в дом каждый день стала приходить супруга Андрея Сергеевича. Румяная, абсолютно здоровая полноватая женщина, с остатками былой красоты объяснила, что они просто в ссоре, и у меня нет причины думать, что отношения со мной настоящие. Андрей Сергеевич прятал от меня глаза и вяло просил супругу уйти. После нескольких дней таких посещений у меня случился нервный срыв, мне стало очень плохо. Врачи предупредили об угрозе выкидыша и положили меня на месяц в больницу. После выписки Андрей Сергеевич предложил пожить у мамы, пока сам решит свои семейные проблемы. Я согласилась, но была очень удивлена, увидев в коридоре дома родителей мои аккуратно сложенные вещи со съемного жилья. Андрей Сергеевич сказал, что всё позже объяснит, но больше не появлялся…

Снова ночные слезы, тоска и боль стали моими спутниками. Отец грозился убить декана, меня мама просила не вредить ребенку своими страданиями. Так прошло еще несколько месяцев. Когда подошло время рожать, отец сам купил всё что нужно. Выбрал кроватку, собрал тревожную сумку (в те времена роженица должна была принести всё необходимое для ребенка и родов сама), ванночку, оборудовал пеленальный стол, распашонки и прочие мелочи.

Проснувшись весенним утром, я почувствовала себя нехорошо. Мама вызвала скорую помощь, но равнодушный женский голос в трубке заявил, что машин нет, придется ждать около сорока минут. Отец был в ярости. Он схватил тревожную сумку и выскочил на улицу в поисках такси. В роддом меня везли как принцессу.

В родовом отделении пояснили, что мы приехали слишком рано, но врачи решили оставить меня понаблюдать несколько дней. Отец снова метался по приемному покою. Требовал встречи с главным врачом и гарантий, что со мной ничего не случится. Грузная санитарка, мотая тряпкой по полу, грубо усмехнулась и ответила, что со мной уже всё случилось, «залетеха…» и громко захохотала. Родителям пришлось оставить меня там…

Ночью мне стало еще хуже. Нехотя врачи осмотрели меня и вдруг почему-то оживились. Толком не объяснив, что случилось, через час меня готовили к операции. Не проверив мои данные при поступлении, анестезиолог ошибся с объемом наркоза. Несколько часов после операции я не могла прийти в себя. Когда очнулась, надо мной стояли несколько врачей в масках, со словами «ну слава Богу», меня перетащили на каталку и отвезли в палату. Боль внизу живота была невыносимой, голова кружилась, будто меня долго катали на каруселях, всё время тошнило и бил озноб. Так я встретила первый рассвет своего материнства. О здоровье моей дочери я узнала только с приходом педиатра в отделение. Последствия наркоза сказались и на ней. От постоянной рвоты она резко потеряла в весе, началось обезвоживание. Кормить грудью первые дни мне запретили, а доченьке всё время ставили капельницы в голову, от которых она сильно плакала, вместе с ней плакала и я…

Узнав о наших проблемах, отец решил разобраться с руководством родильного отделения. В коридоре я слышала, как между собой медсестры делились впечатлениями о каком-то сумасшедшем, устроившем грандиозный скандал у главного врача роддома и начальника управления здравоохранения. По описанию я поняла, что это был мой отец. Впервые его несдержанность была мне в радость…

Пришло время выписываться. Отец встретил меня у выхода огромным букетом алых роз. Он попросил внучку подержать, потом сказал, что уронит свою Катеньку, потом всё-таки решился нести ребенка до такси. Когда мы доехали до дома, мама спокойно вручила ему мои вещи, взяла малышку, и мы дружной гурьбой поднялись в квартиру…

Через пару дней отец снова уехал в командировку. Мама с головой погрузилась в свою работу. Так что с Катюшкой мы остались вдвоем. Обычные хлопоты молодой мамочки сопровождались у меня жуткими болями – последствиями кесарева сечения. Стирка пеленок сменялась кормлением и прогулками с коляской. Катюшка росла беспокойным ребенком, всё время капризничала и плакала. Врачи уверяли, что это последствия наркоза, которые к полугоду должны пройти. Но у отца была другая теория: если дочка плакала, когда отец заходил в комнату, он непременно выскакивал и начинал меня ругать, будто я её смогла настроить против собственного деда, поскольку тот когда-то заставлял меня сделать аборт. Сначала я думала, что отец шутит, говорила, что Катя и без деда плачет, но отец не унимался и постоянно обвинял меня в неправильном воспитании дочери…

Когда Катюшке исполнилось шесть месяцев, в парке я увидела Андрея Сергеевича. Он встретил меня, будто мы не виделись сутки. Обнял и сказал, что давно искал со мной встречи. Попросил посмотреть на дочь. Катя потянула к нему руки, мое сердце сжалось от боли. Он подбросил дочурку вверх к небу, она стала заливаться смехом. Потом внимательно посмотрела на своего отца и маленькими ручками стала трогать его лицо. Из моих глаз невольно потекли слезы. Андрей Сергеевич сказал, что Катя очень похожа на него, и он просто обязан дать фамилию своей дочери, просил прощения за малодушие, признался, что безумно тосковал без меня и умолял дать ему еще один шанс. Мне снова захотелось быть счастливой, просыпаться в объятиях любимого человека, научить дочь слову «папа». Я сдалась и согласилась. Вечером мне предстояло объясниться с отцом…

Шторм в океане казался легким волнением по сравнению с реакцией отца. В него снова вселился бес. Он кричал, ругался, а в конце своей тирады заявил, если я уйду из дома, он меня проклянет. От удивления я на секунду потеряла дар речи. Попыталась привести его в чувство, но это было бесполезно. Обида захлестнула мою душу. Усталость и постоянное напряжение окончательно измотали меня и последние сомнения отступили. Я собрала вещи и через день уехала вместе с Катюшкой туда, где должна была стать счастливой. Мы стали жить вместе с Андреем Сергеевичем.

Отец сдержал свое слово и отказался со мной общаться. С мамой приходилось встречаться тайком. Она просила простить отца, потому что видела, как тот страдает, по вечерам заходит в нашу комнату и часами сидит в темноте, но в моей душе огненными буквами горели слова его проклятия. Через полгода отец сдался и передал через маму, что хочет нас с дочкой видеть.

Дома был накрыт шикарный стол, отец встречал нас у подъезда. За прошедшее время Катя отвыкла от деда, но когда он взял её на руки, капризничать не стала. Отец прижался к малышке, потом потянулся ко мне, чтобы обнять, в его глазах я видела слезы…

Как и прежде, отец не извинился, но я сделала вид, что между нами не было конфликта. Весь вечер дед играл с внучкой, она заливалась от смеха, каталась на его спине. Потом зашел разговор о моей личной жизни. Мне пришлось соврать, что всё в порядке, хотя это было не так. Андрей Сергеевич так и не развелся с женой, часто ночевал вне дома. К Катюшке был равнодушен, старался не утруждать себя домашними хлопотами. Но поскольку я полностью зависела от него, то делала вид, что верю в частые командировки и его плохое самочувствие. Отец настаивать на подробностях не стал, и мы все вместе принялись кушать пирожные, которые я так любила в детстве.

После нескольких лет такой личной жизни я окончательно устала и приняла решение о разрыве. К тому времени Катюшка привыкла к детскому саду, я заочно окончила университет, нашла работу. После очередного уличения во лжи и измене я попросила Андрея Сергеевича собрать вещи и уйти из нашего дома. К моему удивлению он с легкостью собрал вещи и, не сказав ни слова, ушел. Морально я была готова к нашему расставанию, но не ожидала, что ничего не значу в его жизни. Всю следующую ночь я проплакала. Утром позвонила родителям и сообщила о своем решении. Больше всех радовался отец. К вечеру он приехал за нами, чтобы перевести домой. Увы, я быстро поняла, что привыкла жить самостоятельно, без родительских поучений и наставлений, установленных правил поведения и режима. Усадив родителей на диван, я объяснила, что хочу жить самостоятельно, поэтому буду сама снимать квартиру. Отец набрал полные легкие воздуха, чтобы начать возмущаться, но вдруг выдохнул и сказал, что поможет мне купить квартиру. После рождения ребенка это был самый счастливый день в моей жизни.

Отец собрал все сбережения, но нам не хватало примерно четверти суммы для той квартиры, которая всем понравилась. Я набралась смелости и заявилась в университет к Андрею Сергеевичу. Войдя без стука, увидела, как декан обнимает какую-то девчонку. Студенточка, смущаясь, выскочила из кабинета, закрыв дверь на замок, я села напротив. И сходу заявила о том, что, если декан не хочет огласки, получения исполнительного листа на вычет алиментов, то обязан представить недостающую сумму денег для покупки жилья для своей дочери. Андрей Сергеевич сказал, что я сильно изменилась, стал хамить и грубить. Мне были безразличны его слова. Дома меня ждала доченька, которая стала смыслом моей жизни. За неё я была готова разорвать глотку любому, даже её отцу. Уходя, я установила срок для передачи денег, вышла из кабинета и не могла поверить в то, что оказалась такой решительной.

Через неделю полная сумма была у меня в руках. Через месяц мы с Катюшкой праздновали новоселье и были обе очень счастливы. По утрам прыгали на диване, по выходным до обеда не заправляли кровати, кушали пиццу, иногда засыпали вместе после просмотра мультфильмов. Моя внутренняя свобода настолько захватила меня, что я решилась поменять свой имидж. С возрастом мои глаза приобрели зеленоватый оттенок, я решила перекрасить волосы с медно-рыжий цвет. Увидев меня после преображения, Катюшка ахнула и сказала, что я красотка…

Года стали пролетать, словно поезда на вокзале. Катюшка пошла в школу. Отец снова завел старую пластинку про то, что сам найдет мне жениха. Теперь мы с мамой только смеялись над его словами. Любовь уже была в моей жизни, я с трудом избавилась от той тоски, которая сопровождала меня многие годы, и не хотела больше так страдать. Мужчинам, что встречались на моем пути, я больше не верила, сердце закрыла на ключ. С отцом стала реже спорить, старалась проявлять терпение, но наш идейный борец был в споре со всем миром. Работу он давно сменил, стал трудиться ближе к дому. А маму все так же изводил приступами ревности, ссорился по любому поводу с соседями. Друзей он так и не нажил, возмущался из-за несовершенства мира, с родней в той самой деревне не помирился.

Со временем я стала замечать новые таблетки в доме родителей. Отец постоянно возмущался, что мама их принимает. Требовал, чтобы она закалялась, стала бегать по утрам в парке. Но я понимала, что речь идет о серьезных проблемах с сердцем. Мама только отшучивалась, говорила, что у неё длинная линия жизни на ладонях, но просила меня поскорее устроить свою личную жизнь.

Когда мне исполнилось тридцать лет, я поняла, что устала от одиночества, чтения книг и холодной пустой постели. Однажды в офис, где я работала, пришел мужчина, он ошибся адресом. Он никак не мог найти предприятие, которое было по соседству с нашим. Учитывая путаницу в адресе, все привыкли к таким посетителям. Дежурными словами я объяснила, куда ему нужно было повернуть, но впервые решила проводить лично. Мужчина смотрел на меня, не отрывая глаз. Он отметил прекрасный аромат духов, сделал комплимент моим зеленым глазам. Мужчина на вид был старше меня лет на пятнадцать, очень приятной наружности, гладко выбрит, эффектно одет, наверное, был женат. Спутник как будто услышал мои мысли, вдруг остановится и сказал: «Нет, я разведен». Ясновидящий протянул руку и сказал, что его зовут Ярослав. Я покорно протянула ему руку и назвала свое имя. После прикосновения к огромной горячей руке незнакомца мое сердце забилось быстрее, и волнение пробежало по телу. Когда Ярослав прикоснулся к моей руке губами, я перестала дышать, но руку не одернула. Он посмотрел на меня своими зелеными глазами и сказал, что очень спешит, но обязательно придет ко мне завтра…

Весь следующий день я не могла дождаться окончания рабочего времени, смотрела в окно, ругала себя за легкомыслие, но всё равно ждала. Когда около восемнадцати часов в коридоре я услышала твердые размеренные шаги, характерные для сильного уверенного в себе мужчины, мое сердце затрепетало как птица, попавшая в силки. Оно не ошиблось, это был он, мужчина которого я так долго ждала…

Мама сразу поняла, что я влюбилась, она говорила, что мои глаза стали светиться особым светом, но, узнав, что мой возлюбленный опять старше меня почти на двадцать лет, глубоко вздохнула и сказала, что папа этого не переживет. Наш роман я оставила в тайне от отца, но впереди нас ждали другие испытания. Через год мамы не стало. Она умерла неожиданно, в больнице. На отца было больно смотреть, он не мог поверить, что остался один. Скандалил в больнице, требовал объяснить, почему врачи оказались бессильны, отказался заниматься похоронами, рыдал и не слышал никого вокруг…

Пережить оглушительный удар мне помог Ярослав. Он окружил меня заботой и вниманием и говорил самые нужные слова в то тяжелое время. Через полгода он сделал мне предложение. Я была счастлива, но не знала, как поведет себя отец. Ведь они еще не были знакомы. На мое удивление встреча прошла в спокойной дружеской обстановке. Камень свалился с моей души. Через год мы сыграли красивую, достойную свадьбу. Я была очень счастлива. Рядом был прекрасный мужчина, росла красавица дочка, дом наш был полная чаша. Одно меня сильно огорчало: после смерти мамы отец так и не оправился и стал сильно болеть, часто лежал в больнице, таял на глазах. Правда, его воинственный нрав так и не отступил. Он нашел в себе силы съездить в свою деревню, ни с кем так и не помирился, но был рад, что высказал всем в лицо, что после смерти родителей братья и сестры поделили деньги от продажи дома между собой, забыв про его долю, объясняя, что родители его и так больше всех любили. Мои уговоры забыть обиды и принять всё как есть на отца не действовали. Поездка окончательно пошатнула его здоровье. В больнице он стал вести себя невыносимо, ругался с врачами, говорил, что они бездельники, требовал к себе повышенного внимания, обвинял их в смерти жены. Между посещениями стационара изводил меня звонками и просил чаще навещать его. Я готовила ему обеды, убирала в доме, но видела, что моему родителю стало невероятно сложно жить. Отец почти не вставал, мучился одышкой, его часто покидало сознание, и тогда он начинал заговариваться. Временами он приходил в себя, спрашивал о моих делах, интересовался учебой внучки и делами моего мужа, передавал приветы. А потом снова впадал в забытье. Однажды он посмотрел на меня ясными глазами и спросил: «Ты счастлива?» Я ответила: «Конечно». «Это самое главное», – ответил отец, и снова впал в беспамятство. Он умер через два дня. Я нашла его утром на полу в спальне у окна в той самой любимой тельняшке, что подарил ему мой муж на День защитника Отечества…

Мне казалось, уход такого сложного, грубого, не всегда понятного, жесткого, иногда жестокого неуживчивого человека не принесет мне душевных мук, но я ошиблась. Это потеря не осталась без следа. Мое сердце всё равно страдало. Но теперь со мною рядом были люди, благодаря которым я с легкостью ответила на последний вопрос отца…

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."