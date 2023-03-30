ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

28 Марта 2023



(Продолжение. Начало «В» от 15.02.2023, 15.03.2023)

Газета «Вести» продолжает новую рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Материалы печатаются по книге «Сто великих писателей», авторы Любовь Калюжная и Геннадий Иванов, издательство «Вече», 2002 год, а также иным источникам.

Александр Сергеевич Пушкин

(1799–1837)

Есть у Игоря Северянина такая запевка:

О России петь – что стремиться в храм

По лесным горам, полевым коврам…

Немного изменив её, можно сказать, что в России о Пушкине писать, или думать, или говорить, или даже читать его в глубоком уединении и сосредоточенности, – это тоже стремиться в храм. Тут тебе и полевые ковры, и лесные горы, и зимние вечера, когда «буря мглою небо кроет», и зимние утра, когда «мороз и солнце, день чудесный», и прекрасная осень – «октябрь уж наступил», и море, и степи, и Кавказ, и лучшие в русской поэзии стихи о товариществе и дружбе, о любви, самая пронзительная в нашей поэзии отповедь «клеветникам России», самое убедительное пророчество о «бесах», тут и герои русской истории, и добрейшая няня Арина Родионовна, тут страницы мировой культуры и вселенная человеческих характеров и судеб, тут «и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье». А самое главное – тут всё Пушкиным написано, то есть так, как никем и никогда, сами буквы, слова, интонация что-то волшебное делают с нашей душой, волнуют её, тревожат ум, начинаешь острее и глубже осознавать себя и жизнь.

В школе и в институте обычно нам рассказывают про две знаменитые речи – Ф. М. Достоевского и И. С. Тургенева – произнесенные в дни открытия в 1880 году памятника А. С. Пушкину в Москве. Достоевский говорил о «всемирной отзывчивости» Пушкина и вообще русских, а Тургенев отмечал художественный дар нашего гения, по его словам, Пушкин был первым русским поэтом-художником, что он «установил язык и создал литературу». Но в эти же дни прозвучало еще одно прекрасное «Застольное слово о Пушкине» знаменитого драматурга Александра Николаевича Островского. Он очень убедительно сказал о том, что делает гений Пушкина с нашей душой: «Сокровища, дарованные нам Пушкиным, действительно велики и неоцененны. Первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет всё, что может поумнеть. Кроме наслаждения, кроме форм для выражения мыслей и чувств, поэт дает и самые формулы мыслей и чувств. Богатые результаты совершеннейшей умственной лаборатории делаются общим достоянием. Высшая творческая натура влечет и подравнивает к себе всех. Поэт ведет за собой публику в незнакомую ей страну изящного, в какой-то рай, в тонкой и благоуханной атмосфере которого возвышается душа, улучшаются помыслы, утончаются чувства. Отчего с таким нетерпением ждется каждое новое произведение от великого поэта? Оттого, что всякому хочется возвышенно мыслить и чувствовать вместе с ним; всякий ждет, что вот он скажет мне что-то прекрасное, новое, чего нет у меня, чего недостает мне, но он скажет, и это сейчас же сделается моим. Вот отчего и любовь, и поклонение великим поэтам; вот отчего и великая скорбь при их утрате; образуется пустота, умственное сиротство; не с кем думать, не с кем чувствовать».

Потому и называем мы эпоху Пушкина золотым веком русской литературы – потому что с Пушкиным думали, с Пушкиным чувствовали. Сегодня в России, к сожалению, «не с кем думать, не с кем чувствовать», это сиротство сильно ощущается, нет у нас сегодня великого поэта.

О Пушкине написано очень много, больше, чем о каком-нибудь другом писателе России, а может быть, и больше, чем обо всех остальных русских писателях, вместе взятых. Потому что Пушкин – это самая большая тайна России. Иностранцам, кстати, не совсем понятно наше боготворение Пушкина. В переводе на другие языки утрачивается волшебство пушкинского языка. Известно, что вообще перевод – это обратная сторона ковра, то есть изнанка, а не сам наглядный и сочный рисунок, но оказывается, что у Пушкина в оригинале этот рисунок тончайший, что другими языками почти не улавливается. Поэтому, например, в Европе скорее поняли величие Лермонтова, чем Пушкина, Лермонтова много переводили.

Так вот, написано о Пушкине много. У всех на слуху крылатые слова, что Пушкин – «солнце нашей поэзии» (В. Одоевский), что «Пушкин наше всё» (А. Григорьев), что Пушкин «начало всех начал» (М. Горький). Целая плеяда пушкинистов написала тома исследований. И это прекрасно. Потому что у нас пушкинистов читают не только филологи, но и простые читатели, любящие поэта. Я же хочу привести несколько довольно редких высказываний о нашем гении.

Сейчас возвращается в Россию Русское Зарубежье. Публикуются книги, статьи русских первой волны эмиграции, тех, кто оказался в чужом краю после революции 1917 года. Наши писатели и художники, музыканты, искусствоведы, философы искали себе за рубежом опору, почву. И такой опорой и почвой стал для них Пушкин. Как пишет исследователь М. Филин: «Пушкин стал русской идеологией в изгнании». Вот что писал архиепископ Нестор в 1920-е годы за рубежом: «Среди мучительных переживаний современности, когда наша Родина стонет под тяжким гнетом, а мы, её изгнанники, едим горчащий хлеб изгнания в нищете и унижении, когда отчаяние порой готово охватить малодушное, настрадавшееся сердце, – радостно вдруг осознать, не разумом только, но сердцем почувствовать, что вопреки всем унижениям, всякому презрению, которых пьем мы полную чашу, всё же принадлежим мы к великому, к величайшему в мире народу. А это чувство, это неоспоримое сознание никто в нас не будит так ясно, так ярко, как именно Пушкин».

В 1921 году, перед отъездом в эмиграцию, поэт Владислав Ходасевич сказал на пушкинском вечере: «О, никогда не порвется кровная, неизбывная связь русской культуры с Пушкиным… Это мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке».

***

Александр Сергеевич родился в Москве 26 мая по старому стилю, 6 июня по новому стилю в 1799 году. Родился в Немецкой слободе, в еще старой, донаполеоновской Москве, больше похожей на большую деревню, состоявшую из отдельных, больших и малых помещичьих усадеб, обросших городскими домами. Принадлежал поэт к старинному, но обедневшему роду. Мать Пушкина Наталья Осиповна (1775–1836) происходила из семьи Ганнибалов, потомков Абрама Ганнибала, выходца из Эфиопии, возвышенного волей Петра I. Отец Сергей Львович Пушкин (1770–1848) был капитаном Измайловского полка. В карамзинской «Истории государства Российского» имя Пушкиных упоминается 21 раз, начиная с периода княжения Александра Невского.

В семье Пушкиных увлечение литературой шло от отца и от дяди Василия Львовича, который сам был поэтом.

В детстве Пушкин воспитывался дома, а с 1811 по 1817 год учился в Царскосельском лицее, где он написал 130 стихотворений, нашел друзей – Дельвига, Пущина, Кюхельбекера, Малиновского, Горчакова… В эти годы он сближается с Чаадаевым, с Жуковским, с Батюшковым.

Уже в лицейские годы Пушкин предсказывает в стихотворении «Городок» (1815) свое бессмертие как поэта – «Не весь я предан тленью…» В конце жизни он подтвердит свое пророчество: «Нет, весь я не умру…» Поразительно, что великое будущее Саши Пушкина провидел и Дельвиг, тоже тогда совсем юный пиит. Он в 1815 году написал в стихотворении «Пушкину»:

Пушкин! Он и в лесах не укроется;

Лира выдаст его громким пением,

И от смертных восхитит бессмертного

Аполлон на Олимп торжествующий.

В лицее Пушкин пережил великую эпопею Отечественной войны 1812 года. Первое свое стихотворение опубликовал в журнале «Вестник Европы» в 1814 году. В 1820 году написал поэму «Руслан и Людмила» и стал, можно сказать, широко известным поэтом.

За одну «Вольность» Александр I хотел отправить Пушкина в Сибирь. Поднялась тревога. Чаадаев, Гнедич, Александр Тургенев, Оленин, директор лицея Энгельгардт стали искать заступников, сами обращались к царю. Карамзин ручался, что Пушкин более не будет ничего писать против правительства. Александр I согласился Сибирь заменить ссылкой на юг, точнее, даже не ссылкой, а, как это называлось, назначением к главному попечителю колонистов Южного края генерал-лейтенанту Инзову.

Подсчитано, что Александр Сергеевич проехал по России 34 тысячи километров. «То в коляске, то верхом, / То в кибитке, то в карете, / То в телеге, то пешком…» Дорога на юг была началом его дальних дорог.

Пребывание поэта на Кавказе, в Кишиневе, в Одессе, в Крыму, по сути, было благом для него, было плодотворным: на юге он написал около 100 стихотворений, четыре поэмы, закончены были две главы и начата третья романа «Евгений Онегин».

На юге Пушкин пробыл больше трех лет и стал тосковать по Петербургу, но в это время недоброжелатели донесли царю о «дурном поведении» поэта, и царь решил отправить его «в наказание» под надзор местного начальства в настоящую ссылку – в имение родителей в Псковскую губернию. 24 июля 1824 года поэту было объявлено о «высочайшей воле», и он вместе с верным слугой Никитой Козловым выехал в знаменитое теперь Михайловское. По предписанному маршруту, Пушкину запрещалось заезжать по дороге в Киев, Москву и Петербург.

В Михайловском талант поэта, безусловно, достиг своей полной зрелости. Здесь у него был «приют спокойствия, трудов и вдохновенья».

Здесь, в псковской деревне, общаясь с родным народом, родной природой, окончательно сформировалось поэтическое мировоззрение Пушкина. Здесь нашел он черты любимой своей героини Татьяны Лариной. Здесь он увидел и то крепостное бесправие крестьян, на которое откликнулся стихотворением «Деревня» и «Дубровским».

Работая над «Евгением Онегиным», Пушкин признавался: «Лучшего положения для моего поэтического романа нельзя и желать». Здесь, «в глуши лесов сосновых», впервые зазвучали стихи, полные любви к жизни, веры в светлое будущее своего народа, полные того пушкинского солнечного оптимизма, который побеждает и «бешенство скуки» и «горечь изгнанья». В Михайловском были задуманы и написаны такие шедевры мировой литературы, как трагедия «Борис Годунов», третья и четвертая главы и начата седьмая глава «Евгения Онегина», «Граф Нулин», стихотворения «К морю», «Сожженное письмо», «Я помню чудное мгновенье…», «Вакхическая песня», «19 октября», «Зимний вечер», «Песни о Степане Разине», «Пророк» и многие другие. Здесь вообще Пушкиным было написано более ста произведений.

В 1826 году, после разгрома восстания декабристов, новый царь Николай I вызвал Пушкина в Москву, во время их беседы царь объявил, что теперь сам будет цензором поэта.

Вся дальнейшая жизнь Пушкина проходила под ощутимым надзором жандармов и царского двора.

Гений Александра Сергеевича, безусловно, универсален. Современники сравнивали Пушкина с Протеем – божеством, способным принимать любой облик. Перевоплощения и широта творческих интересов Александра Сергеевича поразительны. Для него не составляет труда перенестись в любой период русской или мировой истории и творить на материале этого периода. От «Песен западных славян» он легко переходит к Корану. От лирического стихотворения – к драматическому произведению или роману, или сказке, или к трагедии.

«Полтава», «Домик в Коломне», «Маленькие трагедии», «Повести Белкина», богатейшая лирика – основные плоды пушкинской работы 1826–1830 годов. В 1830-е годы в творчестве Пушкина преобладает проза, но в эти же годы создана поэма «Медный всадник», оставшаяся при жизни ненапечатанной, сказки в стихах и замечательные по философской глубине стихотворения. В 1836 году Пушкин основал журнал «Современник», ставший лучшим русским периодическим изданием XIX века.

В конце жизни Пушкин раскаялся в грехах своей молодости, в том числе и в написании, мягко говоря, фривольной «Гаврилиады». Он всё больше тяготел к христианскому мировоззрению. Философ Владимир Соловьев даже считал, что, встань Пушкин со смертного одра, он бы уже не стал заниматься литературой. Соловьев считал, что служение Богу стало бы тогда истинным трудом поэта.

В последние годы жизни Пушкин нередко в своих произведениях говорит о молитве, а когда вспоминает в День лицея друзей, то пишет:

Усердно помолившись Богу,

Лицею прокричав ура…

У Пушкина была любимая молитва, сложенная святым Ефремом Сириным в IV веке. Поэт полностью ввел её в свое стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны…»

Гибель Пушкина после дуэли с приемным сыном голландского посланника Дантесом потрясла всю читающую Россию. До сих пор об этой трагедии высказываются совершенно различные мнения. Одни считают, что это был масонский заговор против светлого русского гения. Другие виновником всех интриг вокруг поэта называют царя. Анна Ахматова писала: «Мы имеем право смотреть на Наталью Николаевну как на сообщницу Геккернов в преддуэльной истории». Цветаева тоже считала жену поэта роком Пушкина.

Есть и другая точка зрения. У Пушкина ни в судьбе, ни в творчестве нет ничего случайного. Его поэзия и его жизнь – это одно целое. Из всего образа жизни и творчества Пушкина, что, в сущности, одно и то же, вытекает неизбежное поведение поэта: защита чести семьи, жены, в символическом плане – России ценою своей жизни. Поэт, идя на дуэль, был уверен в своих силах, именно поэтому он не попрощался с семьей, не оставил завещания. Был уверен в победе. Но люди полагают, а Бог располагает… Да и представим себе, если бы Пушкин убил Дантеса. Это на всё его творчество и жизнь наложило бы какой-то другой отпечаток. «Погиб поэт! – невольник чести…» Но – чести, а не суеты, не барыша, не уныния, не гордыни и болезненного самолюбования. И эпоха стала называться пушкинской.

Провидение даже место выбрало – Черную речку для дуэли. Да, убийство Пушкина – дело черное, но, пишет пушкинист нашего времени Валентин Непомнящий в книге «Поэзия и судьба», гибель поэта не случайна. Даже гибелью своей гений преподает нам урок: «…это было сражение, битва, это была война за Отечество». И вспоминается высший смысл того, о чем сказал Некрасов: «Дело прочно, / Когда под ним струится кровь»».

Родители, братья и сестры Александра Пушкина

Отец Пушкина – Сергeй Львович Пушкин был женат на своей внучатой племяннице Надежде Осиповне Ганнибал, дочери Осипа Абрамовича Ганнибала от бpaка с Марией Алексеевной Пушкиной. Родители 8 детей: дочь Ольга – сестра поэта, сын Александр – поэт, сын Лев – брат поэта, сын Николай – брат поэта, умер в 6-летнем возрасте, дочь Софья – сестра поэта, умерла во младенчестве, сын Павел – брат поэта, умер во младенчестве, сын Михаил, брат поэта, умер, сын Платон, брат поэта, умер в 2-летнем возрасте.

Дети Пушкина, или Сложные судьбы потомков гения

У Александра Сергеевича Пушкина и его супруги Натальи Гончаровой было четверо детей. В 1832 году родилась Мария, спустя год появился на свет сын Александр, в 1835 году – Григорий, а самая младшая дочь Наталья – в 1836-м. Когда состоялась роковая дуэль на Черной речке, все они были еще слишком малы, чтобы осознать тяжесть утраты. Наталья Гончарова долго винила себя в гибели мужа и первые годы после трагедии вела затворнический образ жизни. Она переехала в свое родовое имение в Калужской губернии, забрав с собой детей. Судьбы потомков Пушкина сложились по-разному, но каждая из них отражает дух эпохи, в которой им довелось взрослеть, жить и состариться.

Любимая дочь

Мария Александровна Пушкина родилась 19 мая 1832 года и была единственным ребенком поэта, сохранившим его образ в своей памяти. «Целую Машку и заочно смеюсь её затеям», – писал Александр Сергеевич жене, находясь вдали от дома. Мария была любимой дочерью Пушкина, который в шутку называл её «маленькая литография с моей особы». Свое имя она получила в честь бабушки поэта – Марии Алексеевны Ганнибал.

Наталья Гончарова переживала, что в детстве Маша была некрасивым ребенком. Однако повзрослев, Мария превратилась в довольно привлекательную девушку. «Редкостная красота матери смешивалась в ней с экзотизмом отца», – писали современники. В Туле Марии Александровне однажды довелось познакомиться с Львом Толстым. Эта встреча стала знаковой для писателя. Именно Мария послужила прототипом главной героини романа Толстого «Анна Каренина». Многие черты её внешнего облика писатель позаимствовал для создания образа Анны: маленькие изящные руки, стройность движений, приятный смех, густые темные волосы. От внимания Толстого не ускользнуло и сходство Марии с А. С. Пушкиным. Делясь впечатлениями от их первой встречи, он отметил: «Да, теперь я понимаю… Какие у неё арабские завитки на затылке, удивительно породистые!»

Мария получила превосходное домашнее образование: обучалась французскому и немецкому языкам, истории и русской литературе, рукоделию и музыке. Затем она поступила в Екатерининский институт благородных девиц. Окончив обучение, в декабре 1852 года Мария Пушкина стала фрейлиной великой княгини Марии Александровны, жены цесаревича Александра – будущего императора Александра II. В возрасте 28 лет дочь Пушкина вышла замуж за однополчанина своего брата, поручика лейб-гвардии Конного полка Леонида Николаевича Гартунга. Он служил в Тульской губернии, а с 1875 года заведовал Московским отделением государственного коннозаводства. Брак Марии Александровны был счастливым. О муже она всегда отзывалась с теплотой, называя его человеком добрым и порядочным. Однако жизнь Л. Н. Гартунга прервалась неожиданно трагически: он был несправедливо обвинен в краже ценных бумаг некоего купца-процентщика Занфтлебена и отдан под суд. В стремлении доказать собственную невиновность Гартунг не смог преодолеть отчаяние и застрелился за несколько минут до вынесения ему оправдательного приговора. В окружении семьи это самоубийство расценили как подвиг во имя защиты чести. «Вся Москва была возмущена исходом гартунгского дела. Московская знать на руках переносила тело Гартунга в церковь, твердо убежденная в его невиновности», – вспоминал князь Дмитрий Оболенский.

В 45 лет Мария Александровна стала вдовой и больше никогда не вышла замуж. «Мой муж простил своих врагов, но я им не прощаю», – признавалась она. Пережить личную утрату ей помогали близкие. Мария на время переехала к брату – Александру Александровичу и занялась воспитанием племянниц. Вокруг неё всегда собиралось много людей. Своей стойкостью к испытаниям и несчастьям она располагала к себе молодежь. Особенно они любили слушать рассказы Марии о семье Пушкиных и самом поэте. В 1880 году она присутствовала на церемонии торжественного открытия памятника своему отцу в Москве, в 1899-м – на праздновании столетнего юбилея со дня его рождения. Активное участие во всём, что было связано с памятью Пушкина, Мария Александровна принимала до самой смерти. Москвичи часто видели её возле памятника на Тверском бульваре, однако едва ли могли узнать в пожилой женщине дочь поэта. Мария Пушкина-Гартунг умерла 7 марта 1919 года и была похоронена на кладбище Донского монастыря.

Славная династия военных

Старший сын Пушкина Александр Александрович избрал для себя военную карьеру, а также занимался развитием образования в Российской империи. С годами многие стали замечать поразительное сходство между отцом и сыном. В газетах начала двадцатого столетия писали, что, глядя на пожилого генерала, можно представить, как бы выглядел великий поэт, доживи он до преклонных лет.

Александр Пушкин-младший учился в Пажеском корпусе, по окончании которого был зачислен в лейб-гвардии Конный полк. Он принимал участие в Крымской войне, а во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов командовал Нарвским гусарским полком и получил награду – орден Св. Владимира 4-й степени и золотое оружие с надписью «За храбрость». В 1880 году Александр Александрович стал генерал-майором Государевой Свиты и командовал первой бригадой 13-й кавалерийской дивизии. Спустя десять лет он увлекся развитием российского образования: был заведующим учебной частью Императорского коммерческого училища, а также входил в советы Екатерининского и Александровского женских институтов. Посвятивший себя служению Отечеству Александр Александрович Пушкин скончался 1 августа 1914 года – в день, когда началась Первая мировая война.

У старшего сына Пушкина была большая семья: до взрослых лет дожили одиннадцать детей. Многие из потомков поэта по линии Александра Александровича тоже являлись военными. К примеру, внук Александра Пушкина-младшего Григорий в годы Великой Отечественной войны воевал в партизанском отряде особого назначения и участвовал в рейдах под Волоколамском и Наро-Фоминском, проникая в тыл немецких войск. В 1943 году он сражался на Курской дуге и форсировал Днепр, а после войны служил в Московском уголовном розыске.

«Бесенок Таша» и превратности любви

Из всех детей Пушкина по характеру больше других походила на него младшая дочь Наталья. Упрямую, озорную и впечатлительную девочку в семье прозвали «бесенок Таша». Когда её отец был убит на дуэли, Наташе еще не исполнилось и года. Когда Наталья Гончарова приняла решение второй раз выйти замуж (за командира лейб-гвардии Конного полка Петра Ланского), девочке уже было восемь лет. В день свадьбы произошел случай, благодаря которому Наталья познакомилась со своим будущим избранником – хотя пока и не знала об этом. Юный граф Николай Орлов из желания увидеть свадебное торжество своего командира забрался на колокольню церкви, в которой проходило венчание. Увы, сделал он это неуклюже и умудрился задеть большой колокол, а потом и вовсе не знал, как остановить звон. Когда проблему всё же решили, Орлов, ужасно растерянный и краснеющий от стыда, принес новобрачным свои извинения. К счастью, это не омрачило их дальнейших взаимоотношений. Николай Орлов часто проводил время в семье Ланского и Гончаровой, в том числе общался и с Наташей. Когда девушке исполнилось шестнадцать лет, они изъявили желание вступить в брак. Но первая любовь оказалась для дочери Пушкина несчастной. Отец Николая Орлова не дал своего благословения и запретил сыну жениться на молодой избраннице. Гордая Таша скрывала от близких свои переживания и спешно переключила внимание на другого кавалера – генерала Михаила Дубельта.

Вскоре после их свадьбы обнаружились неприятные факты о поведении Дубельта. Он был известным карточным игроком и проиграл всё приданое Натальи. С супругой он был груб и ревнив, во время приступов гнева мог поднять на неё руку. В этом несчастливом браке Наталья Александровна родила троих детей, но не смогла жить с Дубельтом под одной крышей. Когда слухи о его выходках дошли до императора Александра II, генерал был отчислен из своего полка и отправился в бессрочный отпуск. Наталья тем временем уехала в Европу, опасаясь нападок со стороны Дубельта. Бракоразводный процесс завершился в 1862 году. Наталья Александровна забрала детей, ранее находившихся под присмотром бабушки и других родственников, и перебралась в Германию. Там её ждала очередная судьбоносная встреча.

В 1856 году состоялась коронация Александра Второго. Как представитель прусского королевского двора на неё приехал принц Николай Вильгельм Нассауский. На праздничном балу он заметил девушку невероятной красоты и пригласил её на танец. Той незнакомкой была двадцатилетняя Наталья Пушкина-Дубельт. Празднества подошли к концу, но принц, по всей видимости, сохранил в памяти события тех дней. В 1866 году Николай Вильгельм и Наталья увиделись вновь – уже в Германии. Ко всеобщему удивлению, принц попросил руки своей давней знакомой. Вступить в брак с разведенной иностранкой незнатного происхождения наследник не мог, поэтому отказался от прав на престол. 19 августа 1868 года пара обвенчалась. Николай Вильгельм смог добиться для жены титула графини Меренберг – по названию крепости, которой владели Нассауские принцы. Новобрачные поселились в Висбадене и жили там до смерти Николая Вильгельма в 1905 году. Впоследствии Наталья Александровна превратила крепость Меренберг в музей, а свой прах завещала развеять над могилой любимого супруга. Наталья Пушкина (которая теперь была графиней Mepeнбepг) скончалась в 1913 году.

Хранитель памяти

Младший сын Пушкина Григорий, как и брат, учился в Пажеском корпусе, но вскоре утратил интерес к военному делу. Григорий окончил Пажеский корпус и вышел в отставку через 13 лет службы в чине подполковника. Он поселился в Михайловском и посвятил себя восстановлению отцовского имения. Кабинет Григория был изображен художником Николаем Ге на картине «Пущин у Пушкина в Михайловском». Григорий был первым собирателем подлинных вещей отца. Жизнь Григория Пушкина неразрывно связана с семейным имением в Михайловском, где он проживал до начала двадцатого века и создал первый мемориальный кабинет поэта.

Дом, в котором А. С. Пушкин провел ссылку, со временем стал настолько ветхим, что сыну поэта пришлось оставить от него лишь фундамент и построить новое здание. Несмотря на то, что теперь дом в Михайловском совсем не походил на прежний, Григорий Александрович бережно хранил домик любимой няни Пушкина, а также многие вещи отца. Младший сын стал главным потомком поэта, строго следившим за тем, чтобы его наследие не было утеряно. Григорий Александрович внимательно читал все публикации об отце, принимал участие во всех тематических мероприятиях, связанных с Пушкиным. Михайловское стараниями Григория Александровича в буквальном смысле расцвело: там появились оранжереи, парники и фруктовые сады. Помимо прочего, сын Пушкина распорядился о строительстве в имении библиотеки-читальни и отдельного дома для одиноких пожилых литераторов. Последний раз Григорий Александрович был в Михайловском в 1899 году, а затем до конца жизни находился в имении своей супруги под Вильно. Прежде чем сесть в карету, он окинул взглядом дорогие его сердцу усадьбу и сад, поклонился и произнес: «Прощайте, милые мои, навсегда». Григорий ушел из жизни в 1905 году.

От редакции:

Наверное, мало кто из ценителей творчества гениального российского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина знает, где находится его могила. Отпевание, прощание с поэтом и его погребение по воспоминаниям современников больше походили на войсковую операцию и главным, если можно так сказать, «распорядителем» на похоронах был император Николай I.

До сих пор некоторые историки не могут прийти к единому мнению, где же всё-таки находится могила великого русского поэта?

В следующем номере «В» мы расскажем об этом.