РУБРИКА ВОПРОС - ОТВЕТ

28 Марта 2023



Сегодня наша традиционная рубрика посвящена вопросам о воинских захоронениях на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, которые всё чаще поступают в редакцию. Читателей интересуют проблемы учета таких захоронений, они спрашивают, сколько их в ПКГО всего, а также хотят знать, на какой правовой основе осуществляется поиск и размещение информации о захоронениях защитников Отечества. Мы объединили вопросы, поступившие в разное время, в одной рубрике и подготовили ответы на них.

– Я слышала, что в Петропавловске до сих пор не поставлены на учет захоронения защитников Отечества. Хотелось бы знать, действительно ли это так, и если информация верна, то когда займутся решением этого вопроса. Нина Николаевна К., г. Петропавловск-Камчатский.

– Действительно, воинские захоронения в Петропавловске-Камчатском не учтены в полном объёме. Та же проблема существует и в других городских муниципальных образованиях Камчатского края. Наибольшее количество захоронений защитников Отечества приходится на краевой центр нашего региона. В Петропавловске до сих пор не учтены захоронения, появившиеся после начала СВО на Украине. Понимая это, глава города Константин Брызгин подписал Распоряжение от 20 марта 2023 года № 34-р о создании рабочей группы по вопросам паспортизации и учета воинских захоронений на территории ПКГО. Текст его приведен ниже.

Согласно приложению к указанному распоряжению, в состав рабочей группы вошли семь человек:

Борискин Сергей Евгеньевич (председатель) – заместитель главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – руководитель Управления делами администрации ПКГО;

Гаспарян Анна Александровна (заместитель председателя) – заместитель руководителя Управления делами администрации ПКГО;

Гетманский Александр Вячеславович (секретарь) – консультант отдела по внутренней политике и организационной работе Управления делами администрации ПКГО;

Корытко Инна Николаевна – начальник отдела по внутренней политике и организационной работе Управления делами администрации ПКГО;

Кузьмин Алексей Валентинович – начальник МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа»;

Репина Наталья Викторовна – начальник отдела благоустройства и природопользования Управления дорожного хозяйства, транспорта администрации ПКГО;

Скалацкий Вячеслав Геннадьевич – главный редактор общественно-политического издания Камчатского края «Вести».

На прошлой неделе состоялось первое заседание рабочей группы, на котором был заслушан доклад одного из участников, определены основные направления работы, а также распределены обязанности между участниками созданной группы.

Четыре года назад при администрации ПКГО уже создавалась рабочая группа для постановки на учет воинских захоронений. С её помощью были исправлены данные паспорта (учетной карточки) на воинское захоронение, являющееся объектом культурного наследия «Часовня», расположенное в районе улицы Ленинской в краевой столице. Рядом с часовней похоронены 37 (ранее было указано около ста) защитников Петропавловского порта от нападения англо-французской эскадры в 1854 году. Также были восстановлены точные фамилии, имена и отчества краснофлотцев, погибших при разминировании Авачинского залива в начале октября 1945 года и похороненных на кладбище в районе улицы Батарейной в Петропавловске.

Кроме того, было поставлено на учет воинское захоронение на улице Никифора Бойко в Петропавловске, представляющее собой братскую могилу, где похоронены восемь пограничников, погибших 8 августа 1945 года при охране государственной границы, и захоронение краснофлотца Александра Аврамовича Дороты, умершего от ран, полученных при штурме острова Шумшу 18 августа 1945 года и похороненного на кладбище в районе улицы Батарейная в краевом центре.

После принятия на учет этих воинских захоронений рабочая группа прекратила свою деятельность.

– Какие законы определяют порядок поиска и постановки на учет воинских захоронений? Алексей С., Петропавловск-Камчатский.

– Порядок поиска и постановки на учет воинских захоронений защитников Отечества регулируется перечнем основных законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации. Перечислим их: это Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»; Указ Президента Российской Федерации от 22 января 2006 года № 37 «Вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества»; Приказ Министра обороны РФ от 14 октября 2021 года № 605 «Об установлении порядка паспортизации и централизованного учета воинских захоронений»; Директива Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации от 28 марта 2001 года № ДГШ-7 «О мерах по обеспечению органами военного управления мероприятий поисковых работ, проводимых в рамках Вахт памяти».

– Насколько с правовой точки зрения обосновано размещение в свободном доступе сведений о воинских захоронениях с указанием персональных данных погибших бойцов? Не противоречит ли сбор и публикация такой информации закону о персональных данных? Светлана Ч., г. Петропавловск-Камчатский.

– Поясняем, что согласно пункту 8 статьи 6 Федерального закона № 152 ФЗ «О персональных данных» обработка персональных данных допускается, когда она «…необходима для осуществления профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой информации либо научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных».

Источником получения информации о погибших при защите Отечества являются кладбища, где на могильных сооружениях (крестах) в общедоступном виде указана следующая информация: фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата смерти, воинское звание и награды. Согласно Закону РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» в статье 1 раздела I указано: «Увековечению подлежит память: погибших в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении служебных обязанностей по защите Отечества».

В статье 2 раздела I одной из форм увековечения погибших при защите Отечества является публикация в средствах массовой информации материалов погибших при защите Отечества.

В статье 3 разделе II: «Захоронения погибших при защите Отечества с находящимися на них надгробиями, памятниками, стелами, обелисками, элементами ограждения и другими мемориальными сооружениями и объектами являются воинскими захоронениями».

Согласно статье 5 этого же закона «воинские захоронения подлежат государственному учету. На территории Российской Федерации их учет ведется органами местного самоуправления, а на территориях других государств – представительствами Российской Федерации. На каждое воинское захоронение устанавливается мемориальный знак и составляется паспорт».

Полномочным федеральным органом исполнительной власти в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества Указом Президента РФ от 22.01.2006 № 37 назначено Министерство обороны РФ. В соответствии с этим указом Министр обороны Российской Федерации в своем приказе от 14.10.2021 № 605 определил Порядок паспортизации и централизованного учета воинских захоронений. В пункте 2 настоящего приказа для проведения паспортизации указаны следующие мероприятия: «1. Сбор сведений, необходимых для составления паспорта на каждое воинское захоронение, списка захороненных; 2. Составление паспорта, списка захороненных, актуализацию содержащихся в них сведений; 3. Направление паспорта и (или) списка захороненных в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества». К этому приказу прилагается рекомендуемый образец паспорта воинского захоронения (Приложение № 1), в котором рекомендовано указывать данные о погребенном воине: должность, подразделение, воинская часть, воинское звание, фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата гибели, место захоронения на кладбище, участок кладбища, фотоснимок захоронения, схема (координаты, в т.ч. ГЛОНАСС (GPS)). Все эти данные, согласно пункту 9, подлежат централизованному учету и размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». То есть эти сведения общедоступны, и не составляют какую-либо тайну. Также эти сведения должны находиться в органах местного самоуправления в рамках их полномочий в общедоступном виде.

Также обращаем внимание на то, что на территории ПКГО размещены баннеры с изображениями погибших воинов с указанием имен, фамилий, званий и воинских наград. Например, капитан второго ранга Артем Константинов – кавалер ордена Мужества. Старший лейтенант Александр Попов – Герой Российской Федерации. Этот список можно продолжить.

Целью вышеназванных мероприятий, как и целью публикаций газеты «Вести» Камчатка, является увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Тем самым администрация ПКГО вместе с газетой «Вести» исполняют требования вышеупомянутого закона, где в преамбуле сказано: «Уважительное отношение к памяти погибших при защите Отечества или его интересов является священным долгом всех граждан».

– Сколько всего захоронений защитников Отечества на территории Петропавловск-Камчатского городского округа? Андрей Петрович М., г. Петропавловск-Камчатский.

– На сегодняшний день на территории ПКГО существует пятьдесят воинских захоронений, из них на учет поставлено девять.

Вечная память бойцам, отдавшим свои жизни за нашу Родину.

Соб. инф.

Подготовлено по материалам Камчатского информационного агентства «Вести».

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