ЛЖЕЦЫ И ПОДЛЕЦЫ? ИЛИ ЕЩЕ ХУЖЕ?

11 Апреля 2023



В то время как наша страна проводит специальную военную операцию по искоренению неонацизма на Украине, на Камчатке находятся, с позволения сказать, оппозиционеры, очерняющие действия Российской армии. Одному из них, лидеру регионального отделения партии «Яблоко», члену правления камчатского Союза журналистов Владимиру Ефимову наконец-то вынесли приговор по статье о повторной дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 280.3 УК). Петропавловск-Камчатский городской суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, главному камчатскому «яблоновцу» запретили в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, а также с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет». Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд.

На наш взгляд, правоохранительные органы слишком долго относились к отвратительным выходкам Ефимова снисходительно. Прежде чем предъявить ему обвинение по уголовной статье, доморощенного оппозиционера пять раз привлекали к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию Российской армии. После начала СВО на Украине он дважды публиковал в своем аккаунте фашистскую свастику, за что был оштрафован в общей сложности на 60 тысяч рублей. Поневоле возникал вопрос: когда же против него возбудят уголовное дело? Это случилось в мае 2022 года. По версии следствия, Ефимов распространил заведомо ложную информацию о действии Вооруженных сил РФ на Украине. После проведения обыска в квартире его препроводили на 48 часов в изолятор временного содержания. У давно уже неработающего Владимира Ефимова, получающего пенсию по старости, во время обыска изъяли электронное оборудование, стоимость которого, по самым скромным подсчетам, составляла не менее 200 тысяч рублей. По версии нашей газеты, таких ефимовых и ему подобных представителей камчатской оппозиционной помойки финансировал русофоб и олигарх Ходорковский.

В октябре прошлого года дело зарвавшегося «яблоновца» поступило в суд, а 1 декабря состоялось первое судебное заседание. Всего их было шестнадцать. Как установил суд, Ефимов, являясь членом правления Камчатской организации Союза журналистов, лауреатом высшей награды данного профессионального сообщества, понимая роль журналистов и средств массовой информации в распространении ими сообщений и материалов по вопросам, представляющим общественный интерес, будучи пользователем, зарегистрированным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте социальной сети «Фейсбук», действуя умышленно, выражая категорический протест против специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР, разместил на своей странице путем вторичной публикации письменный текст, дискредитирующий Вооруженные Силы РФ, содержащий совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере способов использования Вооруженных Сил РФ на Украине, в ДНР и ЛНР.

Главный «яблоновец» Камчатки не первый, кому в нашем регионе было назначено наказание за повторную дискредитацию Российской армии. В середине марта в том же суде выслушал свой приговор, вынесенный по части 1 статьи 280.3 УК, другой «отмороженный» оппозиционер – бывший руководитель отделения партии «Справедливая Россия» Александр Каменюк. За свои противоправные действия он должен будет заплатить штраф в размере 450 тысяч рублей. Кроме того, Каменюка на два года «отлучили» от соцсетей, запретив заниматься администрированием сайтов и каналов и размещать материалы в сети «Интернет».

Бывшего эсера (его исключили из партии вскоре после того, как он стал обвиняемым в уголовном деле) поначалу пытались образумить с помощью мер административного воздействия. В прошлом году за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, его штрафовали дважды. И только в третий раз, после того как он снова разместил в соцсетях письменные тексты, содержащие негативные высказывания о целях использования Вооруженных сил РФ на территории Украины, полицейские провели в его доме обыск, а его самого задержали на двое суток, что Каменюк поспешил объявить политическим заказом против него. Во время обыска у неработающего оппозиционера изъяли шесть мобильных телефонов, два ноутбука, планшет и иные дорогостоящие предметы.

Напомним вкратце, что уголовное дело по указанной статье в отношении Александра Каменюка возбудили в июне прошлого года. В декабре дело поступило в Петропавловск-Камчатский городской суд. Приговор бывшему эсеру объявили 15 марта. В нём сказано, что Каменюк, «действуя умышленно, выражая протест против специальной военной операции, проводимой на территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также против объявленной частичной мобилизации в Российской Федерации, разместил письменные тексты, дискредитирующие Вооруженные Силы Российской Федерации, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины». Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Бывший эсер стразу же после вынесения приговора заявил, что намерен его обжаловать и требовать возмещения, как он выразился, «моральных вредов». Он утверждал, что штраф ему якобы снизили до 100 тысяч за пребывание в СИЗО и под домашним арестом, но тут же говорил о назначенных судом поначалу 450 тысячах, которые ему скостили до 350 тысяч. Какую именно сумму он собирается обжаловать, горе-оппозиционер так и не сообщил.

И бывший эсер Каменюк, и дряхлеющий «яблоновец»-русофоб Ефимов давно уже, полагаем, заработали себе на Камчатке славу убогих, истеричных и скандальных комедиантов, пытающихся привлечь к себе внимание публики любыми способами. В разгар пандемии коронавируса Каменюк, например, выступал в роли воинствующего ковид-диссидента, организуя протестные митинги и пикеты в Петропавловске которые, впрочем, не пользовались большой популярностью в народе. Он, помнится, уверял, что коронавируса на полуострове нет.

Следующее обострение у него наступило накануне выборов в Городскую думу Петропавловск-Камчатского городского округа в прошлом году. «Вести» рассказывали об этом клиническом случае («В» от 24.05.2022 года «Оппозиционеры не горят. Отсырели спички?»). Напомним, что тогда местные оппозиционные «помоешники» разыграли перед изумленными согражданами дешевый театральный фарс, где у каждого из них была своя роль. В этой комедии адвокат Ефимова господин Саркисян повторил в своем видеообращении всё то, что говорил Ефимов, дискредитируя наши Вооруженные силы, после чего в полиции на Андрея Саркисяна составили протокол об административном правонарушении. Ему выписали штраф на 30 тысяч рублей. Саркисян немедленно впал в истерику и наговорил в своем видеообращении в адрес полицейских много гадостей, после чего вышел на сцену его друг Каменюк. В своем видеоблоге он объявил, что Саркисян в знак протеста облился бензином и отправился к зданию УМВД в краевой столице, чтобы там поджечь себя. Его якобы спасла посвященная в «огненный» план адвоката депутат Заксобрания от КПРФ Шура Новикова.

Как выяснилось впоследствии, Саркисян со спутницей, очень похожей на Шуру Новикову, к зданию УМВД действительно прибыл, постоял там несколько секунд и даже чем-то облился. После чего тихо-мирно попросил позволения зайти внутрь умыться, а затем убыл в неизвестном направлении. Как тут не вспомнить знаменитую булгаковскую цитату: «А он попросту соврал. Поздравляю вас, гражданин соврамши!»

Впрочем, ложь, привычка строить из себя жертв произвола и винить окружающих во всех своих неудачах – визитная карточка местных горе-оппозиционеров. Когда бывшие соратники по партии поспешили откреститься от Каменюка и исключили его из своих рядов, он тут же заявил, что членство в партии с недавних пор (с каких, он не уточнил) стало его тяготить. У него, оказывается, «накопилось много претензий к руководству камчатского отделения «СР». При этом бывший эсер заверил окружающих, что продолжит свою политическую деятельность, правда, пока он «еще не решил, в каком формате».

Что касается Владимира Ефимова, то им, судя по всему, движут те же гипертрофированное тщеславие, непомерные амбиции и уязвленная гордость, что и Александром Каменюком.

По нашей версии, Ефимов безуспешно добивался места руководителя пресс-службы региона во времена губернаторства Владимира Илюхина, но тот ему отказал. Правда, глава региона пожалел стареющего, но активного просителя, и впоследствии назначил его пиар-менеджером в Камчатском театре драмы и комедии. Оттуда, к великому облечению всего коллектива, он быстро уволился, и наконец нашел себе применение в противостоянии патриотизму и здравому смыслу. Поливая грязью родное государство и его национального лидера – Президента РФ Владимира Путина, оппозиционер Ефимов вполне комфортно жил на территории этого самого государства, вкусно ел, мягко спал и при этом регулярно разражался русофобскими высказываниями.

Его агрессивную оппозиционность подпитывала и региональная власть (надеемся, без злого умысла). В 2021 году Владимир Ефимов по приглашению главы региона Владимира Солодова вошел в состав Совета по развитию гражданского общества при губернаторе Камчатского края. В том же году он, по нашему мнению, не без участия краевой власти, получил награду «Журналистская слава Камчатки». К слову, бывший эсер Каменюк, его друг Андрей Саркисян и навальновка-коммунистка Шура Новикова тоже входили в состав упомянутого Общественного совета – их приняли туда по результатам голосования. В июне прошлого года все они были из Совета исключены.

Проведение специальной военной операции по освобождению ДНР, ЛНР и территории Украины от коричневой чумы придало новый импульс местным нечистоплотным оппозиционерам. Им и раньше было не привыкать жонглировать такими понятиями, как Родина, долг, честь и память, которые для них, похоже, не представляют никакой ценности. Но теперь фарс таких каменюков-ефимовых вместе с их приверженцами стал уже не так безобиден, как раньше. Им нет никакого дела до тех, кто искореняет неонацизм на Украине, свою задачу они видят в том, чтобы сеять оппозиционную смуту. И, по мнению «Вестей», они должны отвечать за свои действия по всей строгости закона. Мы с нетерпением ждем, когда же в уголовных делах «яблоновца» Ефимова и бывшего эсера Каменюка будет поставлена точка и приговоры суда вступят в законную силу.

Любопытно, знают ли о проделках камчатского «яблоновца» центральные органы партии «Яблоко»? Если да, то почему они до сих пор не исключили Владимира Ефимова из партии? Значит, они его поддерживают?

Наталья МАКСИМИШИНА

Подготовлено по материалам Камчатского информационного агентства «Вести».

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