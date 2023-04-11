РУБРИКА ВОПРОС-ОТВЕТ

11 Апреля 2023



– Будет ли в этом году в краевой столице проходить шествие «Бессмертного полка»? Если будет, то когда? Иван Андреевич М., г. Петропавловск-Камчатский

– Пройти в строю «Бессмертного полка» жители Петропавловска смогут в День Победы, 9 мая.

Ежегодная памятная акция «Бессмертный полк» состоится в честь 78-летия со Дня Великой Победы.

В мероприятии могут принять участие все желающие. Сопровождать колонны традиционно будут волонтеры Молодежного центра Петропавловска-Камчатского.

Табличку с фотографией своего родственника – участника Великой Отечественной войны можно изготовить самостоятельно или сделать на заказ в типографиях-партнерах. В Петропавловске-Камчатском это «Вуокса», «Agfa», «333 Арт», «Алиса Арт», «Камчатпресс» и «Твердый знак».

Общероссийская акция «Бессмертный полк» проводится в День Победы в России и за рубежом. Во время шествия люди несут фотографии своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Впервые акция состоялась в Томске в 2012 году.

Акция поддержана Президентом России Владимиром Путиным.

– Когда в Петропавловске начнутся весенние общегородские субботники? Елена В., г. Петропавловск-Камчатский

– В этом году мероприятия по санитарной очистке и уборке территорий краевой столицы решением главы города Константина Брызгина начались раньше обычного.

7 апреля субботники прошли в центральной части города: в районе набережной вдоль Култучного озера, на Озерновской косе, у памятника Николаю Чудотворцу, в сквере Свободы, на Аллее флота, у галереи Почетных граждан.

«На первом этапе планируется привести в порядок центр краевой столицы, далее мероприятия пройдут во всех остальных районах города. Приглашаем неравнодушных граждан принять участие в субботниках, инвентарем Служба благоустройства обеспечит. Управляющие организации и собственников земельных участков также призываем присоединиться и убрать свои территории», – сказали в Управлении дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации города.

Субботники в городе будут проводиться каждую пятницу и продлятся до 26 мая включительно. Участниками по традиции станут трудовые коллективы, общественные организации, студенты, учащиеся школ и все неравнодушные граждане.

Обращаем внимание жителей, что дорожные службы продолжают работу по уборке городских территорий ежедневно в штатном режиме. Субботники – это помощь в поддержании порядка в городе со стороны горожан.

Всю информацию по проведению субботников, в том числе обеспечению необходимым инвентарем, можно будет получить по телефонам Службы благоустройства города: 8 (4152) 46-81-10 и 46-03-93.

– Несколько лет назад в нашей стране возродили физкультурно-спортивный комплекс ГТО, который был очень популярен в советские времена. Хотелось бы знать, какие нормативы сдает сейчас молодежь, и как проходит это мероприятие у нас в Петропавловске. Анатолий Максимович Л., г. Петропавловск-Камчатский

– С 19 апреля по 19 мая в краевой столице пройдет фестиваль ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций, ссузов и вузов.

В программе фестиваля выполнение норм:

- общефизическая подготовка;

- плавание на 25 и 50 м;

- бег на короткую и длинные дистанции;

- метание мяча/спортивного снаряда;

- стрельба из пневматической винтовки.

Для участия в фестивале необходимо подать заявку в Центр тестирования ГТО по Петропавловску-Камчатскому по адресу: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Обязательные документы:

- заявка;

- согласие на обработку персональных данных;

- свидетельство о рождении (для участников до 14 лет);

- копии паспортов на каждого участника (для участников от 14 лет);

- копию страхового полиса ОМС на каждого участника;

- медицинскую справку о допуске врача на каждого участника.

Заявки для участия в фестивале принимаются также от трудовых коллективов и всех желающих участвовать в спортивном мероприятии.

Справки и запись по телефону 8 (4152) 212-025.

Напомним, комплекс ГТО в Российской Федерации был возрожден в новом формате по предложению Президента РФ Владимира Путина. 24 марта 2014 года глава государства подписал указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО».

Президент поставил вопросы о необходимости популяризации ГТО и льготах для россиян, выполнивших нормативы комплекса. На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в октябре 2020 года Владимир Путин отметил: «Нужно, чтобы нормы ГТО были интересными, а их выполнение носило соревновательный характер».

– Какие меры принимают власти города против размещения рекламных объявлений в неположенных местах? Владимир Н., г. Петропавловск-Камчатский

– Решать проблему незаконных рекламных объявлений в ПКГО помогает система автодозвона. Как сообщили в Контрольном управлении администрации города, система автодозвона до абонентов, незаконно разместивших рекламные объявления на автобусных павильонах, столбах наружного освещения и ограждениях вдоль дорог, работает в краевой столице с 2018 года.

«Автодозвон осуществляется с нескольких десятков номеров, для того чтобы исключить их внесение абонентом в «черный список». В настоящее время в перечень на автодозвон внесено 42 телефонных номера», – сказали в Контрольном управлении.

Автодозвон ведется с 9 до 20 часов. Абонентам сообщается о том, что они нарушили правила благоустройства. Им предлагается в добровольном порядке убрать незаконные объявления, афиши, плакаты и сообщить об этом в контрольный орган.

«Если абонент выслушал речь робота до конца, то в дальнейшем звонки будут раздаваться каждый час. Если запись с информацией не прослушали, повесив трубку, то программа будет звонить на этот номер с периодичностью каждые две минуты. Система информирует до тех пор, пока незаконный объект рекламы не будет демонтирован», – отметили специалисты.

В Контрольном управлении пояснили, что для размещения рекламной и иной продукции есть специальные информационные аншлаги, щиты, доски объявлений, которые установлены в оживленных зонах, в подъездах и пр.

Жителям также напомнили, что в городе продолжается работа по соблюдению правил размещения вывесок и рекламных конструкций на фасадах зданий.

Новый порядок регламентирует постановление № 754, вступившее в силу в апреле 2022 года.

«Концепция разработанного дизайн-кода направлена на то, чтобы избавиться от хаотичности вывесок на фасадах зданий и преобразить краевую столицу. Все вывески должны размещаться в соответствии с установленными требованиями», – подчеркнули в Контрольном управлении.

Размещение вывесок, рекламных конструкций проводится по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города. Для этого необходимо обратиться в службу «Одного окна» по ул. Ленинградская, 74/1 и получить согласование либо мотивированный отказ.

Ознакомиться с постановлением «Об утверждении требований к размещению информационных и рекламных конструкций, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа», можно на официальном сайте администрации.

Отметим, что в общей сложности с начала года в краевой столице убрано 36 незаконных рекламных конструкций.

– Я слышала, на Камчатке проводится конкурс на лучшее видео о туристических маршрутах в нашем крае. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Людмила Алексеевна С., г. Петропавловск-Камчатский

– Жителей приглашают активнее заявляться на всероссийский конкурс на лучшее видео о путешествии «Дальний Восток – Земля приключений». В рамках данного проекта можно рассказать всей стране о туризме на Камчатке и получить главный приз – 3 миллиона рублей.

Принять участие в конкурсе могут и дети с десяти лет, но под руководством взрослых. Лучшие видеоматериалы будут отбирать члены жюри.

Для участия необходимо пройти регистрацию на портале путешественникдв.рф, заполнить анкету, зарегистрировать свой маршрут в МЧС, а также описать маршрут квалификационной комиссии (контакты есть на портале), указать время его проведения. После этих действий заявка считается принятой.

Старт конкурсу «Дальний Восток – Земля приключений» анонсировал в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заместитель председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Конкурс проводится с 8 сентября 2022 года по 30 сентября 2023 года.

Ответы подготовлены на основе информации, опубликованной на официальном сайте администрации ПКГО