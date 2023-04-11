Однажды на сельской дороге

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11 Апреля 2023

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает «Однажды…»

Тот, кто по работе вынужден часто общаться с незнакомыми людьми, знает, что не обязательно запоминать их лица. Для сохранения имиджа доброжелательного и приятного человека просто на улице нужно здороваться с людьми, которых не обязательно помнить.

После окончания университета я устроилась на работу по специальности в коммерческий банк, сначала простым операционистом, а через несколько лет меня перевели в кредитный отдел, который со временем я возглавила. Поскольку банк имел положительную репутацию и вел грамотную маркетинговую работу, клиентов было хоть отбавляй. Без труда я запоминала лица постоянных или проблемных клиентов, а также обладателей необычных или смешных фамилий. Все остальные люди были, грубо говоря, на одно лицо. Но однажды на улице я увидела мужчину, который мне показался невероятно знакомым, но я никак не могла вспомнить, кто он и почему поздоровался со мной как со старой знакомой. Традиционно в ответ я улыбнулась, кивнула головой, но несколько дней перебирала в памяти обстоятельства, при которых могла с ним встречаться. Меня смущало несколько фактов: мужчина был в одежде священника, что исключало его появление в кредитном отделе, и выглядел слишком колоритно, т.е. запомнить его не составляло труда. Однако для меня эта задача оказалась слишком сложной.

После нескольких дней безуспешных попыток вспомнить незнакомца я позвонила маме и поделилась своими мучениями. Она выслушала меня и спокойно ответила, что это ангел-хранитель нашей семьи отец Георгий, которого она узнала по описанию. Мама предположила, что его перевели служить в церковь рядом с моим домом, и захотела удостовериться в этом сама. Она предложила прийти к ней в гости, чтобы напомнить историю, которая всех нас связывала…

В пятницу вечером я купила хорошего вина, фруктов и овощей, которые любила мама, и отправилась в дом, где родилась и выросла. После смерти папы прошел уже целый год, но мама никак не решалась избавиться от его вещей. Даже в прихожей стояли его любимые тапочки. Она сильно сдала, но на людях держалась очень хорошо. Ухаживала за собой, с подружками ходила в театр, в компаниях шутила. Только я видела в глубине её глаз боль и тоску…

Мама запекла в духовке куриную тушку, аромат которой улавливался сразу при входе в подъезд. Она встретила меня в прекрасном расположении духа. Расспросила про работу, уточнила о личной жизни, которая никак не клеилась. Мужчина, с которым я жила, снова запил и вот уже три дня не появлялся дома. Потом она снова попросила рассказать подробности встречи со священнослужителем.

Мама ловила каждое мое слово и заключила, что это прекрасный знак, после которого наша с ней жизнь наладится. Улыбнувшись в ответ, я попросила больше не мучить меня расспросами и начать долгожданный рассказ.

Она начала со странного вопроса о том, любила ли я своего отца. Выпученными глазами я смотрела на неё и не могла понять – шутит ли она. Мама знала, что в отце я души не чаяла. Папа занимал в моей жизни особое место. В детстве я каталась на нём верхом, любила с ним ходить в магазин, потому что только он исполнял все мои детские желания. Когда я пошла в первый класс, папа смог уговорить директрису, чтобы право первого звонка предоставили мне. В средней школе он не пропускал ни одного осеннего бала, на последний звонок плакал не меньше мамаш одноклассниц, организацию выпускного вечера взял на себя, после поступления в университет носил шоколадные конфеты и печенье на кафедру, в банке представлялся довольным клиентом, иногда приносил на работу мне цветы. Его внезапная смерть стала для меня ударом. На здоровье он никогда не жаловался, был веселым человеком. Жил легко и умер легко. Ночью у него оторвался тромб. Он будто просто заснул навсегда…

Не дождавшись моего ответа, мама продолжила, что у отца была пагубная привычка. Он был алкоголиком. Я окончательно потеряла дар речи, стала отрицательно мотать головой, но мама просила не перебивать….

Родители поженились сразу после окончания техникума. Молодые и счастливые, они решили немного пожить для себя, а уж потом завести детей. Первый год безоблачной жизни пролетел на одном дыхании. Каждые выходные собирались большие компании, летом выезжали на природу, жарили сосиски, пили портвейн. Мама стала замечать, что после бокала горячительного напитка муж уже не мог остановиться. Через три года это стало огромной проблемой. Мама несколько раз пыталась развестись, но отец уверял, что окончательно завязал и просил вернуться.

Молодым специалистам дали новую квартиру, в которой должно было поселиться счастье, но отец снова и снова срывался, опустошая сердце любимой женщины. Когда он не пил – был самым лучшим мужчиной на свете. Папа носил маме цветы, был, что называется, мастером на все руки, умел хорошо готовить, но как только алкоголь попадал на язык – ломал всё, что строил, говорил гадкие слова, уходил из дома на несколько дней. После очередного запоя мама собрала вещи и решила переехать к родной сестре в деревню. Но через месяц узнала, что беременна мной.

Когда отец узнал, что скоро у него будет ребенок, он летал от счастья и поклялся маме бросить пить навсегда. Но свое обещание сдержать не смог.

Отец носил меня на руках, старался окружить заботой, много работал, чтобы нас баловать, но снова и снова срывался и уходил в запой. Уговоры и угрозы развода действовали на несколько месяцев, потом снова наступала темнота.

Когда мне исполнилось четыре года, мама предложила ему навестить свою сестру в деревне. Отпуск у родителей был в одно время, и лето мы решили провести на берегу красивейшего озера. Смена обстановки должна была пойти отцу на пользу. Но уже на вокзале папа успел напиться и затариться пивом. Жара окончательно разморила его, не дожидаясь отправления, отец уснул в вагоне и проспал всю дорогу.

Мама смотрела на безвольно качающееся тело пьяного мужа, тихонько плакала и понимала, что устала от такой жизни. Я прыгала на нём, плела косички и говорила, что папа играет в мудрого индейца. Мне на секундочку показалась, что я вспомнила эту поездку, свое платье и маму, которая почему-то плакала…

На станции нас встретила мамина сестра Оля, с которой они не виделись целый год. Она извинилась, что их мотоцикл сломался, поэтому до дома пришлось идти пешком. Расстояние было небольшим, кроме того, отцу не мешало проветриться перед встречей с родней. Наотрез отказавшись идти по пыльной сельской дороге, я забралась на плечи к отцу, женщины разобрали сумки с вещами. Отец по пути протрезвел, превратившись в прекрасного собеседника, рассказал последние анекдоты, после чего Ольга толкнула маму и спросила, чего та жалуется, по её мнению, отец был нормальным веселым мужиком. Спустя некоторое время нам навстречу вышел мужчина в длинной черной рясе…

«Точно, мужик из леса!..» – вдруг вскрикнула я. Передо мной стали кружиться картинки прошлого: тетя Оля, которая лучше всех лепила пельмени, первая пойманная мною рыба и приятный голос мужчины без глаза, который меня сначала сильно напугал. При встрече сестра мамы поздоровалась с отцом Георгием, рассказала, что мы родня и про поломку мотоцикла. Батюшка со всеми поздоровался, предложил помочь, забрал самую тяжелую сумку у женщин и отправился с нами до дома. Через несколько минут он вдруг спросил у мамы, пьет ли её муж. Мама всегда стыдилась подобных разговоров, тем более с незнакомыми людьми, попыталась отнекиваться, но её опухшие от слез глаза и резкий запах спиртного, источаемый отцом, говорили сами за себя. Священник предложил женщинам поспешить, чтобы накрыть на стол, отца попросил замедлить шаг, чтобы поговорить. Идти с мамой я наотрез отказалась, поэтому осталась висеть, как обезьянка, на спине папы.

Их разговор я не запомнила, мама ничего не слышала, но после той странной встречи и полуторачасового общения с батюшкой отец больше не притронулся к рюмке. Мама не верила своему счастью. Глубоко верующих и религиозных людей не было в семье моих родителей, молиться никто не умел, в церковь не ходили.

Когда отпуск подходил к концу, мама всё же решилась найти отца Георгия. Он встретил её, раскинув руки. Не отдавая себе отчета, мама бросилась к нему и расплакалась. Сквозь слезы благодарила отца Георгия за чудо. Он гладил её по голове и всё время говорил, что только любовь творит чудеса. Предвосхищая мамин вопрос, священник объяснил, что просто смог найти нужные слова для человека, так сильно любящего свою жену и дочь. Когда сердце переполняется любовью и нежностью, в нём нет места дьявольским соблазнам. Когда мама успокоилась, стала извиняться за свой порыв, отец Георгий улыбнулся открытой улыбкой и сказал, что маме нечего стыдиться. Её муж был болен, а теперь выздоровел, страдания её были напрасны, и сейчас станет полегче. Мама спросила, почему он решил помочь. Батюшка ответил, что помог не нам, а себе. Ведь ему не хватит всей жизни, чтобы замолить грехи и прощение у Бога за малодушие, проявленное пятнадцать лет назад…

Когда-то отец Георгий был обыкновенным Жорой. Вырос он в местах, где конопля растет, словно ромашки на лугу, и с юных лет пристрастился к легким наркотикам. Однажды он встретил девушку небесной красоты. Молодые люди полюбили друг друга. Но избраннице совершенно не нравился образ жизни веселого Жорика. Она просила бросить употреблять наркотики и начать новую жизнь, пыталась его лечить, после безуспешных попыток несколько раз уходила от возлюбленного, но снова возвращалась. Три года тянулась эта связь, пока Жора не вернулся после трехдневного наркоманского марафона и обнаружил свою возлюбленную висящей на люстре. После вскрытия выяснилась, что его девушка была беременна…

От горя Жора едва не сошел с ума, всё глубже погружаясь в дурман травы, теряя понимание времени и реальности. После очередного приступа галлюцинаций Жора решил свести счеты с жизнью, но попытка оказалась неудачной: веревка оборвалась, безвольное тело упало на пол. Падая, он ударился о какой-то металлический предмет, который выбил ему один глаз. Дружки-наркоманы нашли Жору на полу лишь на следующий день и вызвали скорую помощь. В больнице его откачали, но вернуть душу к жизни не смогли. После выписки из больницы Жора решил снова проститься с бессмысленной жизнью. Угрызения совести за смерть своей семьи были невыносимы. Но однажды ночью к нему во сне пришла его возлюбленная и сказала, что простила его и просила впустить свет в свое сердце. После очередной выписки из больницы Жора долго слонялся по улицам, пока не услышал звон колоколов. В церкви его приняли и предложили помочь отшельникам с восстановлением старого храма в священном месте. Несколько лет Жора жил в горах, помогал возводить разрушенные постройки, вел аскетичный образ жизни, часто плакал, искал силы в молитвах. Раны на душе стали затягиваться, и свет окончательно заполнил его душу. Он принял обет и постригся в монахи без права на создание семьи. Со временем Георгий стал ощущать особый дар чувствовать беды других, лечить прихожан молитвой и руками. Через десять лет у него появилась возможность получить приход, его направили служить в деревушку, где жила сестра мамы Ольга, там нужно было возводить церковь. Со своей задачей отец Георгий справился, местные жители его очень любили, часто просили помощи, когда нужно было лечить не только тело больного, но и душу…

Мама слушала рассказ священника не перебивая и вернулась домой потрясенная. Отцу она ничего не сказала. Перед отъездом отец Георгий благословил маму и отца, перекрестил и отпустил с Богом.

На следующий год отец Георгий крестил меня. Пока тетя Оля жила в деревне, мы часто бывали в церкви, где отец Георгий всегда радостно встречал нас…

Весь остаток вечера был посвящен воспоминаниям о папе, о том, каким прекрасным человеком он остался в нашей памяти.

В субботу я решила заглянуть в церковь, удостовериться, тот ли это отец Георгий, который смог когда-то сохранить нашу семью. Меня встретил седой улыбчивый мужчина. Я не могла решиться спросить имя батюшки. Отец Георгий назвал меня по имени и сказал, что очень рад меня видеть. Мне было приятно, что он вспомнил меня, на что отец Георгий ответил, что помнит всех по именам, кого крестил, поскольку до сих пор молится за наше здоровье. Он обнял меня, спросил про родителей, про печаль в моих глазах. Слезы сами побежали против моей воли. Георгий положил свою руку мне на голову, чего-то пошептал, благословил и сказал, что теперь всё будет хорошо.

В следующую субботу в церковь мы пришли с мамой вместе. С тех пор мама стала по выходным ходить на службу к отцу Георгию, стала лучше выглядеть, её глаза наполнились светом. Через год за ней стал ухаживать очень достойный мужчина, она снова любила и была счастлива. Только моя жизнь не менялась к лучшему. Я давно поняла, что не любила человека, с которым к тому времени прожила шесть лет, но никак не могла решиться избавиться от него. Счастье мамы было таким заразительным, я тоже хотела любить и быть любимой. После очередного загула сожителя я собрала его вещи и без всяких рассуждений отправила его жить к маме, испытав при этом огромное облегчение.

Прошло еще несколько лет, прежде чем настоящая любовь вошла в мое сердце. Мы встретились случайно, но сразу поняли, что любим друг друга. Моего избранника звали Михаил. Он предложил мне руку и сердце. Я согласилась с одним условием: мы повенчаемся.

Почти сразу мы стали жить вместе и вскоре обвенчались. Споров по выбору церкви и священника между нами не возникло. Отец Георгий повенчал нас. Позже он крестил наших детей и еще много лет оставался ангелом-хранителем нашей семьи.

Отец Георгий умер легко. У него, как у моего отца, во сне оторвался тромб. На похороны пришло много людей. Они понимали, что из жизни ушел очень светлый и близкий им человек. Горе было так велико, что ни у кого не было сил говорить. Люди стояли в оцепенении, многие молились. В округе стояла такая тишина, что был слышен скрип церковных дверей.

Я не плакала, просто не могла поверить в то, что отец Георгий ушел из жизни. Есть люди, без которых мир сиротеет, бледнеют краски и становится трудно дышать. Потребуется время, чтобы всё это вернулось. Надо только любить и верить – так говорил отец Георгий.

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."