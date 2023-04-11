108 МИНУТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР

11 Апреля 2023



12 апреля в России отмечается День космонавтики. Праздник был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос. Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» закрепил этот праздник и отнес его к памятным датам РФ.

Сегодня каждый цивилизованный человек знает: первый орбитальный полет вокруг Земли выполнил советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток». Это историческое событие произошло 12 апреля 1961 года и потрясло весь мир. Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов и Леонид Воскресенский. Человечество шагнуло в космос!

Полет, ставший прорывом в освоении космического пространства, длился сто восемь минут. Облетев весь земной шар, корабль приземлился благополучно неподалеку от деревни Смеловка (Саратовская область). На высоте 7 километров, согласно программе полета, Юрий Алексеевич катапультировался из кабины корабля, совершив недалеко от спускаемого аппарата мягкую посадку на парашюте.

До полета Юрия Гагарина никто не знал, способен ли человек выдержать испытание космосом. Именно поэтому подготовка пилотов была суровой: их тренировали выдерживать перегрузки, которые, как потом выяснилось, были чрезмерными. Но в 1961 году всё было впервые. Так, в некоторых публикациях того времени (преимущественно зарубежных) отмечалось, что невесомость может вызвать безумие, что перегрузка просто расплющит тело человека. Было и много других страхов от неизвестности.

Первым из людей в эту неизвестность шагнул советский человек, Юрий Гагарин, сказав из кабины корабля: «Поехали!» Сто восемь минут, которые он провел на орбите, открыли новую страницу в истории планеты.

Сотни газет во всех странах перепечатывали фотографию с изображением первого космонавта планеты, который стал символом покорения космоса. В нашей стране сначала было опубликовано сообщение ТАСС, которое затем передал диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан, оповестив человечество о первом в истории полете человека в космос.

Ниже мы приводим текст исторического сообщения, опубликованного в газете «Комсомольская правда» № 88 (11028) от 13 апреля 1961 года.

«ПРЫЖОК ВО ВСЕЛЕННУЮ

Сообщение ТАСС

12 апреля 1961 г. в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор ГАГАРИН Юрий Алексеевич.

Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора первой космической скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль-спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли. По предварительным данным, период обращения корабля-спутника вокруг Земли составляет 89,1 минуты; минимальное удаление от поверхности Земли (в перигее) равно 175 километрам, а максимальное расстояние (в апогее) составляет 302 километра; угол наклона плоскости орбиты к экватору 65 градусов 4 минуты. Вес космического корабля-спутника с пилотом-космонавтом составляет 4 725 килограммов, без учета веса конечной ступени ракеты-носителя. С космонавтом товарищем ГАГАРИНЫМ установлена и поддерживается двухсторонняя радиосвязь. Частоты бортовых коротковолновых передатчиков составляют 9,019 мегагерца и 20,006 мегагерца, а в диапазоне ультракоротких волн 143,625 мегагерца. С помощью радиотелеметрической и телевизионной систем производится наблюдение за состоянием космонавта в полете.

Период выведения корабля-спутника «Восток» на орбиту космонавт товарищ ГАГАРИН перенес удовлетворительно и в настоящее время чувствует себя хорошо. Системы, обеспечивающие необходимые жизненные условия в кабине корабля-спутника, функционируют нормально.

Полет корабля-спутника «Восток» с пилотом-космонавтом товарищем ГАГАРИНЫМ на орбите продолжается.

9 ч. 52 м. По полученным данным с борта космического корабля «Восток», в 9 часов 52 минуты по московскому времени пилот-космонавт майор Гагарин, находясь над Южной Америкой, передал: «Полет проходит нормально, чувствую себя хорошо».

10 ч. 15 м. В 10 часов 15 минут по московскому времени пилот-космонавт майор Гагарин, пролетая над Африкой, передал с борта космического корабля «Восток»: «Полет, протекает нормально, состояние невесомости переношу хорошо».

10 ч. 25 м. В 10 часов 25 минут московского времени, после облета земного шара в соответствии с заданной программой, была включена тормозная двигательная установка, и космический корабль-спутник с пилотом-космонавтом майором Гагариным начал снижаться с орбиты для приземления в заданном районе Советского Союза.

После успешного проведения намеченных исследований и выполнения программы полета 12 апреля 1961 года в 10 часов 55 минут московского времени советский корабль «Восток» совершил благополучную посадку в заданном районе Советского Союза.

Летчик-космонавт майор Гагарин сообщил: «Прошу доложить партии и правительству и лично Никите Сергеевичу Хрущеву, что приземление прошло нормально, чувствую себя хорошо, травм и ушибов не имею».

Осуществление полета человека в космическое пространство открывает грандиозные перспективы покорения космоса человечеством».

Первый космонавт, покоривший космические просторы, получил досрочно звание майора и Героя Советского Союза, а день его полета спустя год стал национальным праздником. Инициатором его учреждения выступил второй советский космонавт Герман Титов – дублер Юрия Гагарина.

В космос со временем были отправлены целые орбитальные комплексы. Огромным достижением стали полет первой женщины-космонавта Валентины Терешковой 16 июня в 1963 году и выход Алексея Леонова в безвоздушное пространство на 12 минут 18 марта 1965 года.

В 1968 году День космонавтики получил международный статус – решение по инициативе СССР приняла Генеральная конференция международной авиационной федерации. А в 2011 году праздник вышел на новый международный уровень – Генеральная ассамблея ООН к 50-летию покорения космического пространства провозгласила дату 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

В нашей стране у праздника есть свои традиции. В День космонавтики в торжествах участвуют космонавты, инженеры и создатели пилотируемой техники, научные сотрудники и вспомогательный персонал.

В праздничных мероприятиях участвуют также военные, занятые в оборонных и разведывательных космических программах, сотрудники ракетостроительных и авиационных предприятий, преподаватели и студенты вузов, связанных с космосом и аэрокосмической техникой.

Первые лица страны в День космонавтики официально поздравляют работников космической отрасли, вручают премии и награды. Главные праздничные мероприятия проходят в столице.

В этот день в московском планетарии проходят лекции, на которых рассказывают историю покорения космоса и показывают работу Международной космической станции, а в большой обсерватории устраивают экскурсии, где желающие в телескопе могут рассмотреть луну и звезды.

Подытоживая сказанное, хочется привести слова самого Юрия Алексеевича Гагарина. «Не будем завидовать людям будущего. Им, конечно, здорово повезет, для них станет привычным то, о чём мы можем только мечтать. Но и нам тоже выпало большое счастье. Счастье первых шагов в космос. И пусть потомки завидуют нашему счастью».

Юрия Алексеевича Гагарина считают героем всего мира, его встречали повсюду как триумфатора, куда бы он ни приезжал: от пионерского лагеря «Артек» в Крыму до чопорного Букингемского дворца в Лондоне. Первенство Гагарина неоспоримо. По свидетельствам тех, кто помнит день, когда наша страна узнала о первом полете Юрия Гагарина в космос, событие это по всенародному ликованию и всеобщей радости было сопоставимо только с Днем Победы в 1945 году.

(По материалам российских СМИ)

От «Вестей»

По воспоминаниям моего отца, старшего лейтенанта, который в ту пору учился на офицерских курсах повышения квалификации в Ленинграде, народ заполнил проспекты и улицы. На курсах были прекращены занятия. Всех словно несло на крыльях. Люди плакали, смеялись, кричали «Ура!». Их переполняла гордость за свою страну. Из открытых окон доносилось: «Да здравствует!..» Иногда было непонятно, в чей адрес звучат здравицы – Гагарина, страны или коммунистической партии.

После того, как схлынул первый восторг и улицы опустели, грузовые автомобили ездили по местам спонтанных шествий и собирали обувь. Люди, ликуя, не обращали внимания даже на потерю туфель. Победная весна 1961 года была также прекрасна, как и весна 1945 года.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ