11 Апреля 2023



Вулкан Шивелуч заставил всех вздрогнуть

Не успели жители краевого центра опомниться от сильного землетрясения магнитудой 6,9, случившегося в пятницу, 7 апреля этого года в 15 часов 06 минут, как грянул новый катаклизм. В ночь с 10 на 11 апреля 2023 года на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч. В зону активного пеплопада попали поселки Майское, Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района. В этих поселках была нарушена подача электроэнергии из-за обрыва на электрических линиях.

Извержению Шивелуча предшествовали землетрясения, вулканическое дрожание и выбросы пепла на высоту до 6 километров над уровнем моря.

О возможном сильнейшем извержении Шивелуча не раз предупреждал камчатский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Гипотетическим камчатским туристам очень повезло, что горный исполин проснулся не летом, когда наплыв туристов особенно высок.

По мнению специалистов, «активизация вулкана началась около часа ночи по местному времени. Извержение постепенно усиливалось и достигло максимальной фазы в 5:44 утра. Высота выброса, оцененная по сейсмическим данным, составила 20 километров. Последующие уточнения по данным спутниковых наблюдений показали, что пепел достиг высоты 16 километров. Извержение регистрировалось даже на удаленных станциях, расположенных более чем в 100 километрах от вулкана. Пепловые выбросы, обвалы и грязевые потоки могут перекрыть трассу Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск.

К 9 часам утра по местному времени активность вулкана начала спадать. Сейчас пепел распространяется в западном направлении».

Как мы уже говорили выше сильные пеплопады зафиксированы в поселках Ключи, Майском, Козыревске. Из-за этого директор камчатского филиала Данила Чебров не рекомендует в ближайшие сутки передвигаться там на автомобилях.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем видеообращении к жителям Усть-Камчатского района в качестве мер предосторожности рекомендовал «не выходить из домов и быть бдительными».

Если с первой частью рекомендации губернатора всё понятно, то над второй частью жителям Усть-Камчатска района пришлось изрядно поломать головы. Что означает «быть бдительными» в этой ситуации? Не спать до полного завершения пеплопада? Охранять свое жилье и прилегающую территорию от возможных мародеров-пеплоедов? Внимательно прислушиваться к звукам падающего пепла, ведя учет толщины его слоя? И когда слой пепла достигнет критической отметки, быстро всей семьей покинуть помещение?

Теперь следует вспомнить историю извержения вулкана Шивелуч.

«Шиве́луч – действующий вулкан на полуострове Камчатка в пределах Восточного хребта. Самый северный из действующих вулканов Камчатки. Расстояние от Шивелуча до города Петропавловска-Камчатского – 440 км, до поселка Ключи – 47 км, Крутоберегово – 98 км, Усть-Камчатска – 87 км.

Диаметр основания вулкана – 45–50 км, общая площадь составляет не менее 1 300 км². В состав входят стратовулкан Старый Шивелуч (содержит андезиты и базальты), старая впадина – кальдера диаметром 9 км и активный кратер Молодой Шивелуч, который производит выбросы горячей лавы и газово-пепловых туч. Высота вулкана 3 283 м, высшая точка активной части – 2 800 м над уровнем моря. Возраст – 60–70 тысяч лет.

Нижние склоны вулкана Шивелуч до высоты 750 метров покрыты лесами каменной березы и кустарниковыми зарослями кедрового стланика, выше находятся луга, ближе к вершине – лишенная растительности лавово-пепловая поверхность.

Известны извержения 1790, 1854, 1879–1883, 1896–1898, 1905, 1927–1929, 1944–1950, 1964, 1980–1981, 1993–1995, 2001–2003, 2008–2016 годов.

В результате извержения 2004–2005 годов высота вулкана уменьшилась на 115 метров. Одним из сильнейших последних извержений было извержение 12 ноября 1964 года, когда вулкан выбросил столб пепла на высоту 15 километров, а потоки грязи и обломков вулканической породы проделали путь 20 километров. Пепел от извержения 1964 года переносился ветром в направлении острова Беринга через Камчатский полуостров.

14 сентября 2008 года произошел мощный всплеск активности вулкана, приведший к обрушению части его купола, в мае 2009 года на куполе вулкана образовалась расщелина глубиной около 30 метров. По данным лаборатории исследований сейсмической и вулканической активности Камчатского филиала геофизической службы Российской академии наук, 15 октября 2011 г. высота одного из газо-пепловых выбросов над уровнем моря составила 10,5 км, наблюдалось «прерывистое спазматическое вулканическое дрожание до 0,3 мкм/с». 18 апреля 2012 года Шивелуч выбросил столб пепла и газа на высоту 6,5 км над уровнем моря.

27 июня 2013 года рано утром Шивелуч выбросил столб пепла до 10 км над уровнем моря, в поселке Ключи, расположенном в 47 км от вулкана, прошел пеплопад, улицы поселка припорошило слоем рыжего пепла толщиной до миллиметра, 18 октября вслед за вулканом Ключевская сопка Шивелуч выбросил столб пепла высотой 7 600 метров. 7 февраля 2014 выбросил столб пепла высотой более 11 км. 13 мая 2014 вулкан выбросил три столба пепла на высоту от 7 до 10 км. 10 января 2016 года вулкан выбросил столб пепла на высоту 7 км. Последнее извержение произошло 29 января 2016 года. Вулкан выбросил 10-километровый столб пепла. 24 февраля 2017 года вулкан выбросил столб пепла на высоту 5 км. Утром 15 июня 2017 года вулкан выбросил столб пепла на высоту до 12 км над уровнем моря. 16 июня вечером произошел очередной пепловый выброс. Его высота составила до 5,5 километра над уровнем моря. 17 марта 2019 года после двухмесячного извержения вулкан выбросил в воздух столб дыма высотой в 4 километра».

У некоторых вулканологов, с которыми мне приходилось общаться, существует убеждение, что если ощутимые землетрясения либо сильные извержения происходят достаточно часто, то это хорошо потому, что гигантская энергия, спрятанная в недрах земли, не копится, а выходит постепенно, небольшими дозами. Насколько версия ученых верна, сказать не берусь, но, на мой взгляд, большая доля истины в этом есть.

Камчатка – удивительный край не только в смысле природы. Здесь словно в тугой узел заплетаются тонкие, едва заметные нити судьбы, которые можно прочувствовать только на краю земли. Беда, грозящая всем, т.е. катастрофа, не возникнет, не послав весточку в виде знаков, которые в критическую минуту соберутся на самом краешке людских страхов и замашут руками, предупреждая нас об опасности.

Для тех, кто не умеет читать знаки, случайным избранникам вечно опаздывающей капризной весны и некстати уходящего лета, закаленным нездешними надеждами не следует забывать пословиц: «На Бога надейся, а сам не плошай» или «Аллаху доверься, а верблюда привязывай».

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

(Материал подготовлен

с использованием

сведений сайта dv.kp.ru)