ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

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18 Апреля 2023

(Продолжение. Начало «В» от 15.02.2023, от 15.03.2023, от 29.03.2023)

Газета «Вести» продолжает новую рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Материалы печатаются по книге «Сто великих писателей», авторы Любовь Калюжная и Геннадий Иванов, издательство «Вече», 2002 год, а также иным источникам.

В прошлом номере нашей газеты мы рассказали о великом русском поэте и писателе Александре Сергеевиче Пушкине, его родителях, детях и пообещали продолжить свое повествование, коснувшись, пожалуй, одной из самых загадочных историй, связанных с великим писателем и поэтом – историей его захоронения.

Я памятник себе воздвиг – могила Александра Пушкина

Морозной февральской ночью 1837 года из Петербурга тронулся в путь неприметный санный экипаж, увозивший гроб в Псковскую губернию, где неподалеку от имения Михайловское стоял Святогорский монастырь. Гроб был заколочен в дубовый короб, обернутый снаружи рогожей, и присыпан сверху соломой. По приказу императора в последний путь поэта сопровождали Александр Тургенев, слуга Никита Козлов и жандармский офицер, везущий губернатору Пскова указ «воспретить всякое особенное волеизъявление». Так хоронили Александра Сергеевича Пушкина – «солнце русской поэзии», как в кратком некрологе, напечатанном на страницах небольшой литературной газеты, безымянный писатель окрестил великого стихотворца.

Сегодня могила Пушкина у стен Святогорского Успенского монастыря на Пушкинских горах является одним из мест, обязательных к посещению для всех ценителей русской культуры, однако в течение длительного время народная тропа к ней была покрыта зарослями сорняков. Почему рукотворный памятник великому поэту удостоился настолько отличной от его литературной памяти судьбы и какую историю может рассказать место его последнего упокоения?

История Святогорского монастыря

В 1569 году по указу Ивана Грозного на пролегавшей примерно по линии Синичьих (ныне Пушкинских) гор русско-польской границе был основан Святогорский мужской монастырь. Место было выбрано неслучайно: помимо удачного стратегического расположения, позволявшего использовать его как приграничный форпост, именно здесь неподалеку от села Воронича, по преданию псковских летописей, тремя годами произошло явление чудотворных икон Богородицы юродивому пастуху Тимофею. В честь открытия Иван Грозный даровал обители 15-пудовый (≈246 кг) колокол, прозванный впоследствии в народе «Горюном». Не обошел её вниманием и Михаил Федорович, передав монастырю богато украшенное Евангелие.

Монастырь быстро вошел в ряд самых почитаемых (и богатых) обителей Русского государства. Возникшая при нем слобода уже к началу XVIII веку разрослась в крупное поселение, получившее название Святые горы: здесь регулярно проходили крупные ярмарки, куда съезжалось большое количество купцов и народа, а престольные праздники и святыни ежегодно привлекали в Святогорье тысячи паломников. Хотя вплоть до своего закрытия в советское время монастырь оставался важным центром общественной и религиозной жизни, когда граница Российской империи отодвинулась к берегам Балтики, его стратегическое значение пошло на спад. В 1764 году по указу Екатерины II он был лишен значительной части своих земель и угодий.

Пушкин и Святогорский монастырь

С семейством Пушкиных Святогорский монастырь оказался связан задолго до рождения А. С. Пушкина. В 1742 году часть дворцовых владений, составлявших Михайловскую губу Воронецкого уезда, указом императрицы Елизаветы Петровны были пожалованы во владение «арапу Петра Великого» Абраму Ганнибалу – прадеду поэта. После его смерти эти земли были поделены между тремя его сыновьями. Территория будущего Михайловского имения досталась Осипу Абрамовичу, который построил здесь господский дом, основал усадьбу и при ней разбил живописный парк. Будучи крупнейшим жертвователем Святогорского монастыря своего времени, он получил право быть похороненным в его пределах. На откупленном у монастыря участке земли он разбил фамильную усыпальницу. Место его упокоения стало впоследствии родовой усыпальницей для нескольких поколений Пушкиных-Ганнибалов: здесь также находятся могилы супруги Осипа и бабушки поэта Марии Алексеевны, его матери Надежды Осиповны и отца – Сергея Львовича, а также умершего в младенчестве брата Платона.

Впервые родовое имение Пушкин посетил только в 1817 году. По собственным словам поэта, в тот раз он был «очарован сельской жизнью, русской баней, клубникой и пр.», однако вскоре ему это наскучило, и он вернулся в столицу. Всего в материнском имении Александр Сергеевич за свою жизнь бывал всего 4 раза и задержался в нём только однажды – в годы михайловской ссылки 1824–1826 гг. Михайловская пора была плодотворным периодом для поэта. Работая над «Борисом Годуновым», Александр Сергеевич нередко посещал Святогорский монастырь, где много времени проводил в архивах, изучая старинные летописи и исторические труды, чтобы сделать свою драму максимально достоверной. Он посещал знаменитые монастырские ярмарки, наблюдая за жизнью обывателей и слушая их речь, а также тесно сдружился с настоятелем обители игуменом Ионой.

Даже после окончания ссылки Пушкин не раз приезжал в Свято-Успенский монастырь. В последний раз он побывал на Святых горах в 1836 году, предав земле на территории фамильной усыпальницы свою мать Надежду Осиповну. Тогда же он оплатил и собственное погребение, которому было суждено состояться всего годом позднее.

Похороны Пушкина

Пушкин скончался 29 января (10 февраля по новому стилю), через два дня после его печально известной дуэли с кавалергардом Жоржем Дантесом. Приводя в порядок свои дела, он обратился к Николаю I с просьбой позаботиться о его семье; в последние годы Пушкины переживали не лучшие времена и испытывали немалые финансовые трудности. Свое обещание император исполнил сполна: он позаботился о списании семейных долгов, распорядился выделить Наталье Николаевне и их детям внушительное денежное пособие, а также зачислить его сыновей в престижный Пажеский корпус. Однако в его глазах даже после смерти поэт оставался «опасным вождем вольнодумцев». Опасаясь волнений и беспорядков, Николай I повелел провести прощание и церемонию погребения в обстановке секретности и с соблюдением всех мер предосторожности.

Отпевание назначили в Исаакиевском соборе, однако глубокой ночью тело поэта перенесли в Спасо-Конюшенную церковь. Незадолго до начала церемонии его ближайшим друзьям и придворной знати было разослано ограниченное число пригласительный писем, которые уведомляли их об изменении места проведения церемонии. Эти приглашения были также и пропуском, по которому полиция пропускала участников в храм.

Утром пришедших проститься с Пушкиным встретили закрытые двери, но несмотря на все попытки скрыть место организации отпевания властям не удалось: вскоре на Конюшенной площади собрался едва ли не весь Петербург. Однако проститься с поэтом народу не дали. После отпевания гроб с его телом спустили в заупокойный подвал церкви Спаса, где он пролежал еще три дня. В ночь с 3 на 4 февраля небольшой траурный кортеж тайно вывез его из Москвы, направившись в сторону Святогорского монастыря.

Могила Пушкина

В Святые Горы процессия прибыла глубоким вечером 5-го февраля. Согласно воспоминаниям Екатерины Осиповой, дочери хорошей подруги поэта, в то время на дворе стояли сильнейшие морозы, и земля промерзла насквозь. Копать могилу в таких условиях было почти невозможно. Поэтому ночью крепостные выдолбили на кладбище небольшое углубление, куда на рассвете на скромной церемонии и опустили ящик с гробом. В надлежащий вид могилу Пушкина привели только весной. По распоряжению хозяйки Тригорского имения, под землей рядом с захоронением Надежды Осиповны был обустроен кирпичный склеп, где и нашел свое последнее упокоение писатель. Сверху насыпали могильный холм, на котором разбили небольшой цветник и установили простой черный деревянный крест с фамилией поэта.

Хотя об установке памятника на могилу Пушкина его современники заговорили еще в феврале, вплотную к этому делу Наталья Николаевна приступила только в 1840 году. Договор на изготовление был заключен с каменных дел мастером Александром Пермагоновым. В качестве материала скульптор взял гранит и итальянский мрамор. В мае 1841 года над склепом поэта были в форме пирамиды установлены 3 гранитные четырехугольные плиты, а сверху – белый мраморный обелиск с шестиконечной звездой, заключенный в лавровый венок, и крест. На его основании были высечены скрещенные факелы, а в нише под ним помещена композиция в виде урны, закрытой покрывалом. На гранитном цоколе мастер выгравировал слова: «Александр Сергеевич Пушкин. Родился в Москве 26-го мая 1799 года. Скончался в С.-Петербурге 29-го января 1837 года». Впоследствии благодаря этому заказу имя Пермагонова заработало большую известность, что обеспечило ему множество заказов.

Неизвестная в то время публике могила Пушкина постепенно пришла в запустение и обветшала. Внимание на это губернские власти обратили только в 1880-х, когда в Москве вовсю шла подготовка к открытию памятника поэту. Восстановление взял на себя В. Л. Назимов. Осмотрев памятник, он обнаружил, что с западной стороны могилы просела земля, позволяя увидеть гроб писателя, а деформированные временем кирпичные стены и свод склепа грозили обвалиться под весом монумента. Под его руководством под старый кирпичный цоколь установили гранитный под железным карнизом, а свод укреплен новым цементным раствором. Была обновлена обрушившаяся железная ограда.

Могила Пушкина сильно пострадала в военные годы. Взорвав Успенский собор и монастырские постройки, немецкие саперы вырыли под могильным холмом и дорогой к захоронению Пушкиных-Ганнибалов туннель, куда поместили большое количество взрывчатки. После освобождения Пушкинских гор захоронение было разминировано, однако в ходе работ выяснилось, что из-за туннеля памятник снова начал проседать и накренился на несколько градусов.

Реставрацией руководила группа под руководством инженера М. Никифорова и известного советского археолога П. Н. Шульца. Разобрав монумент, реставраторы восстановили стены склепа, заменив гранитный цоколь бетонной плитой, а над ним установили железобетонную арматуру, укрепленную железными балками. После этого они приступили к сборке каменных деталей. Работы длились 8 лет и были завершены к 1953 году. В таком виде могила Пушкина сохранилась до наших дней.

(Источник: ritual.ru)


Белгородская Пушкиниана. Тайна похорон Пушкина

Выбор сопровождающего

Удивительно, смерть друга (а Пушкин и Тургенев действительно считались друзьями) никоим образом не отразилась на обычном времяпрепровождении Александра Ивановича. Он успел побывать у Блудова, Сербиновича, д’Аршиака, Карамзиной, князя Мещерского. Кстати, интересно бы узнать, что делали ближайшие друзья Пушкина у секунданта его противника д’Аршиака?

После обеда у Карамзиной Тургенев успевает на панихиду. После чая у князя Мещерского – бегом на вынос тела. Черствость, цинизм и бездушие. Адмирал Чичагов в своих записках отмечал, что у Александра Ивановича «в натуре была потребность рыскать». Он и рыскал весь день. Так же, как и 29 января, и 30-го. Перерыв в несколько дней произошел, когда высшая власть поручила Тургеневу сопровождать гроб с телом Пушкина в Михайловское.

Почему выбор пал на него, а не на Данзаса, как просила Наталья Николаевна Пушкина, или на Жуковского, как предполагалось накануне? В Третьем отделении очень внимательно отнеслись к выбору сопровождающего. С одной стороны, он должен быть лицом достаточно известным, с другой – настолько зависеть от властей, что даже о малейших подозрениях, которые могли возникнуть у него во время пути в Михайловское, не должно было стать известно никому. Необходим был человек ленивый, вялый, «довольно легкомысленный и готовый уживаться с людьми и обстоятельствами».

Так характеризовал Тургенева адмирал Чичагов. Кроме того, брат Тургенева Николай уже двенадцать лет находился в Лондоне в качестве политэмигранта. После декабрьского восстания 1825 года он был приговорен заочно к смертной казни, и приговор не отменен. Братья Тургеневы на крючке у русского правительства. Император и хотел бы простить опального Николая, да закон нарушить невозможно. Осенью 1836 года Александр Иванович Тургенев добивается аудиенции у императора. Его принимают благосклонно, в ноябре Тургенева видят даже в императорской ложе в театре, но решения вопроса нет, хотя нет и полного отказа. И тут ответственное поручение правительства, от которого нельзя отказаться. Это шанс. Тургенев понимает.

Борис Евдокимов

(Источник: pravda.ru)


Где находится могила Пушкина Александра Сергеевича?

Сомнения

Интересно, что близкие родственники почти никогда не приезжали сюда. Один раз здесь была замечена жена Пушкина, которая немного постояла у могилы и ушла. Кирпичный склеп – это не дело рук его друзей или родственников. Над ним поработала соседка поэта.

Позже несколько популярных деятелей выражали сомнения касательно места захоронения Александра Сергеевича. Фаресов рассказывал, что, по сути, нет свидетелей, кто мог бы рассказать, что же в действительности заключалось в ящике.

Нереализованные возможности

В Святогорском Успенском монастыре в Пушкинских горах было несколько возможностей проверить, действительно ли в гробу останки поэта. В 1841 году устанавливали памятник. Уже через полвека здесь проводили реставрационные работы, во время которых осела земля и обнажился гроб.

Кстати, именно в 1902 году стало известно, что ящика под землей уже нет, а гроб хорошо сохранился. Об этом писал барон Розен и журналист Фролов. Еще через полвека проходили капитальные работы по укреплению памятника на могиле Пушкина. Это событие стало сенсационным.

В 1953 году в могиле были найдены два черепа неизвестных пожилых людей, которые были разного возраста с Александром Сергеевичем. Появилась версия, что это масонский ритуал «мертвая голова». А о том, что Пушкин был масоном, есть немало слухов.

Пока что действительно сложно доказать, реальное ли тело поэта находится в Пушкинских горах, в Святогорском Свято-Успенском монастыре. Как видите, отпевание и захоронение действительно было покрыто тайной, как в целом и смерть поэта. Есть некоторые исследователи, которые считают, что Пушкин вовсе не погиб, а переехал в другую страну, где прожил до самой старости.

Яника Иванова

(Источник: Gkd.ru)

 

Работы фактически начались

С 18 по 30 августа на могиле А. С. Пушкина производились работы, результаты которых можно смело назвать сенсационными. Свидетельствует Семен Степанович Гейченко, советский писатель-пушкинист: «На второй день работы сняли надземные части памятника. Открылись створки двух больших плит, лежащие в его основании. Когда убрали плиты, в центре основания обнаружилась камера, квадратная по форме, со стенами, облицованные кирпичом в один ряд. Высота камеры в 75 сантиметров. В восточной стене его маленькое окошечко. На дне камеры были обнаружены два человеческих черепа и кости. Экспертиза показала, что кости принадлежат людям пожилого возраста. Останки были обмерены и помещены в специально приготовленный свинцовый ящик. Этот ящик поместили в камеру, когда по окончании реставрации детали памятника были вновь поставлены на свои места».

Итак, над склепом с захоронением обнаружено захоронение костей и двух черепов неизвестных пожилых людей. Почему-то Гейченко и другие исследователи никак это не комментируют. Кто были эти люди? Умерли они насильственной или естественной смертью? Почему и когда совершено погребение их в «могиле Пушкина»?

На часть вопросов можно получить ответы, если найти и проанализировать акты вскрытия и экспертизы. Очевидно одно: черепа попали сюда не случайно. Захоронение черепов в специальной камере над склепом является обязательной частью некоего ритуала, который условно можно назвать «мёртвая голова». Не исключено, что было совершено ритуальное убийство неизвестных людей.

Культ «мертвой головы» возник многие тысячи лет назад. В одном историко-смысловом ряду стоят циклопические головы из Южной Америки (культура древних инков) и гигантские головы острова Пасхи. В Европе «мертвая голова» считалась священной у тамплиеров и масонов.

В Средние века существовала легенда о тамплиере по имени де Сидон, вступившем в половую связь со своей умершей возлюбленной. Некий голос приказал ему явиться к могиле через девять месяцев. Де Сидон пришел в назначенное время и раскопал могилу. Между берцовых костей скелета лежала голова. Голос сказал: «Не расставайся с ней никогда, потому, что она принесет всё, что ты пожелаешь». Так и случилось. Всю жизнь рыцарь держал у себя эту голову, потом она перешла в собственность ордена храмовников.

«Мертвая голова» – один из основных масонских символов. Она участвует в обряде приема профана в первую ученическую степень и переходе его во все последующие. Она же провожает умершего брата в мир иной. Масоны изображали «мертвую голову» на надгробных плитах и клали черепа в могилу.

Давно известно, что Пушкин был масоном, причем масоном потомственным. Членами масонских лож были его отец и дядя, Василий Львович.

Исследователи обычно несколько стыдливо касаются этой темы. Почему-то забывается, что вся русская литература XIX столетия вышла из масонской лаборатории, из масонской философии, мистики и практики. Не избежал этого влияния и Пушкин.

Но если пушкинисты недооценивают роль масонства в судьбе и творчестве поэта, то масоны значительно её преувеличивают. Для них Пушкин масон навсегда, масон как человек и как поэт. Они претендуют на его духовное и поэтическое наследие. Ритуальное захоронение черепов на могиле поэта – еще одно тому свидетельство.

Судя по всему, камера с ритуальными черепами появилась над склепом в 1841 году, кода известный масон граф Григорий Строганов установил на могиле памятник работы замечательного мастера Александра Пермагорова. Проект утверждал сам государь Николай Павлович. Одобрив его, император вдруг заметил, что на памятнике отсутствует крест. После замечания императора Григорий Строганов не очень охотно дал указание Пермагорову на сей счет. Крест «присочинили», очень небольшой, чтоб в глаза не бросался.

Достаточно хорошо известен и такой скандальный эпизод: в гроб с телом поэта Жуковский и Вяземский бросили белые лайковые перчатки – знак, что и после смерти покойный принадлежит к братству. Более того, они исхитрились и на руки покойного надеть слегка пожелтевшие от времени масонские перчатки.

Вернемся в август 1953 года. Четвертый день работы. Рабочие расчистили крышку склепа. Дальнейший рассказ Гейченко носит следы авторской или редакционной правки, приведшей к нарушению логики рассказа. «Всем стало ясно, – пишет исследователь, – что перед нами крышка склепа с гробом Пушкина. Два кирпича обвалились внутрь склепа».

Автор хочет убедить читателя, что именно сквозь это отверстие, опустив в него фонарь, они осматривали и склеп, и гроб.

Семен Степанович получил разрешение на реставрацию памятника, но вскрывать захоронение ему никто не разрешал, поэтому он осторожничает. Бывший заключенный понимает, что будет с ним, если узнают, что он не только вскрывал склеп, но и рассматривал содержимое гроба. Однако ученый побеждает заключенного. Он не может заглянуть внутрь. Авось никто не донесет или в неразберихе смены власти будет не до Пушкина. Работами на могиле никто из властей не заинтересовался. Не обратила на них внимание и ученая общественность. А Гейченко даже не послал в Пушкинский дом акты вскрытия могилы и отчет. По его словам, все эти документы хранятся в музее-заповеднике «Михайловское». Однако исследователи с ними никогда не работали. И совершенно напрасно. Возможно, именно в них ответ на вопрос: что же увидел Гейченко в гробу.

Послушаем писателя-пушкиниста: «Принесли электрический фонарь и осторожно опустили его в отверстие. Все затаили дыхание. Когда глаза наши привыкли к свету, как будто из тумана выплыли контуры помещения. На дне склепа мы увидели гроб с прахом поэта.

Произвели промеры склепа: длина 3 метра, ширина 85 сантиметров, глубина 80 сантиметров. Стены сложены из камня, верхняя крышка из красного кирпича. Кирпич нестандартный. Хорошего обжина. От действия атмосферных вод кирпич частично деформировался. Гроб стоит с запада на восток.

Он сделан из двух сшитых железными кованными гвоздями дубовых досок с медными ручками по бокам. Дерево коричневого цвета. Хорошо сохранились стенки, изголовье и подножие гроба. Никаких следов ящика, в котором гроб был привезен 5 февраля 1837 года, не обнаружено. На дне склепа остатки еловых ветвей. Следов позумента не обнаружено. Прах Пушкина сильно истлел. Нетленными оказались волосы».

Прежде всего, чувствуется рука археолога. Скорее всего, П. Н. Шульц (советский археолог и историк искусства. – Прим. ред.) составил профессионально описание погребения, но ни слова о том, куда делись позолоченные украшения с крышки гроба. Крышка провалилась, как говорит Гейченко, тогда они должны быть внутри. Неужели археолог Шульц их не заметил? Как не заметил и пулю, которая должна была остаться в крестце трупа. В это трудно поверить, вероятно, украшения украдены с гроба еще в 1902 году. А пули в гробу просто не оказалось. Она осталась в теле Пушкина, а не того, кто под этим именем лежит в чужой могиле.

Иногда приходит в голову мысль, что вся реставрация 1953 года была затеяна именно с целью взглянуть, а может быть, и изучить останки поэта. А почему, собственно, нет? Если бы у Семена Степановича не было научного интереса, то он не стал бы разбирать стену склепа и заглядывать в могилу. Остается открытым вопрос: что же он там увидел? Отделаться фразой «прах Пушкина сильно истлел» ему, конечно, не удастся. Похоже, что фраза Гейченко переводится с языка шифров на обычный язык следующим образом: ничего, напоминающего останки Пушкина, в могиле не обнаружено. Правда, найдены волосы Пушкина. Почему-то ни их цвет, ни внешний вид не вызвали интереса у исследователя. Не соответствовали ни по виду, ни по цвету волосам Пушкина, так, как их описывали современники? Почему Гейченко отправил в музейный фонд гвоздь и кусочек дерева от гроба, а волосы нет? Сегодня у нас имелась бы возможность сравнить их с волосами, хранящимися в Пушкинском доме. Он не мог этого допустить, ибо тога пришлось бы решать загадку: где же похоронен Пушкин?

Есть необходимость рассеять все сомнения вокруг смерти и захоронения Александра Сергеевича. Необходима эксгумация останков. Это позволит не только произвести экспертизу ритуальных черепов, но и выяснить окончательно, кто же в могиле захоронен.

Даже если предположения о возможной подмене тела поэта окажутся неверны, в случае с эксгумацией можно будет решить специфические научные задачи.

Во-первых, окончательно выяснить, каким был Пушкин. Не портреты изучать, как предлагал антрополог Д. Н. Анучин, а возможно, по методу Герасимова воссоздать подлинный образ поэта.

Во-вторых, разобраться с многочисленными потомками так называемой английской ветви, ведущей свое происхождение от дочери Пушкина Натальи Александровны.

Наконец В. И. Даль утверждал, что при вскрытии тела Пушкина пулю не извлекали. Теперь появляется возможность найти её и точно определить, из какого оружия стреляли и смертельно ранили поэта, а следовательно, и кто стрелял.

Вскрывать могилы кощунственно? Но почему можно вскрыть могилу Ивана Грозного, Тамерлана? Почему в Европе извлечены из могил и изучены останки Рафаэля, Петрарки, Данте, Шиллера?

Борис Евдокимов

(Источник: pravda.ru)

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."