ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

18 Апреля 2023



(Продолжение. Начало «В» от 15.02.2023, от 15.03.2023, от 29.03.2023)

Газета «Вести» продолжает новую рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Материалы печатаются по книге «Сто великих писателей», авторы Любовь Калюжная и Геннадий Иванов, издательство «Вече», 2002 год, а также иным источникам.

В прошлом номере нашей газеты мы рассказали о великом русском поэте и писателе Александре Сергеевиче Пушкине, его родителях, детях и пообещали продолжить свое повествование, коснувшись, пожалуй, одной из самых загадочных историй, связанных с великим писателем и поэтом – историей его захоронения.

Я памятник себе воздвиг – могила Александра Пушкина

Морозной февральской ночью 1837 года из Петербурга тронулся в путь неприметный санный экипаж, увозивший гроб в Псковскую губернию, где неподалеку от имения Михайловское стоял Святогорский монастырь. Гроб был заколочен в дубовый короб, обернутый снаружи рогожей, и присыпан сверху соломой. По приказу императора в последний путь поэта сопровождали Александр Тургенев, слуга Никита Козлов и жандармский офицер, везущий губернатору Пскова указ «воспретить всякое особенное волеизъявление». Так хоронили Александра Сергеевича Пушкина – «солнце русской поэзии», как в кратком некрологе, напечатанном на страницах небольшой литературной газеты, безымянный писатель окрестил великого стихотворца.

Сегодня могила Пушкина у стен Святогорского Успенского монастыря на Пушкинских горах является одним из мест, обязательных к посещению для всех ценителей русской культуры, однако в течение длительного время народная тропа к ней была покрыта зарослями сорняков. Почему рукотворный памятник великому поэту удостоился настолько отличной от его литературной памяти судьбы и какую историю может рассказать место его последнего упокоения?

История Святогорского монастыря

В 1569 году по указу Ивана Грозного на пролегавшей примерно по линии Синичьих (ныне Пушкинских) гор русско-польской границе был основан Святогорский мужской монастырь. Место было выбрано неслучайно: помимо удачного стратегического расположения, позволявшего использовать его как приграничный форпост, именно здесь неподалеку от села Воронича, по преданию псковских летописей, тремя годами произошло явление чудотворных икон Богородицы юродивому пастуху Тимофею. В честь открытия Иван Грозный даровал обители 15-пудовый (≈246 кг) колокол, прозванный впоследствии в народе «Горюном». Не обошел её вниманием и Михаил Федорович, передав монастырю богато украшенное Евангелие.

Монастырь быстро вошел в ряд самых почитаемых (и богатых) обителей Русского государства. Возникшая при нем слобода уже к началу XVIII веку разрослась в крупное поселение, получившее название Святые горы: здесь регулярно проходили крупные ярмарки, куда съезжалось большое количество купцов и народа, а престольные праздники и святыни ежегодно привлекали в Святогорье тысячи паломников. Хотя вплоть до своего закрытия в советское время монастырь оставался важным центром общественной и религиозной жизни, когда граница Российской империи отодвинулась к берегам Балтики, его стратегическое значение пошло на спад. В 1764 году по указу Екатерины II он был лишен значительной части своих земель и угодий.

Пушкин и Святогорский монастырь

С семейством Пушкиных Святогорский монастырь оказался связан задолго до рождения А. С. Пушкина. В 1742 году часть дворцовых владений, составлявших Михайловскую губу Воронецкого уезда, указом императрицы Елизаветы Петровны были пожалованы во владение «арапу Петра Великого» Абраму Ганнибалу – прадеду поэта. После его смерти эти земли были поделены между тремя его сыновьями. Территория будущего Михайловского имения досталась Осипу Абрамовичу, который построил здесь господский дом, основал усадьбу и при ней разбил живописный парк. Будучи крупнейшим жертвователем Святогорского монастыря своего времени, он получил право быть похороненным в его пределах. На откупленном у монастыря участке земли он разбил фамильную усыпальницу. Место его упокоения стало впоследствии родовой усыпальницей для нескольких поколений Пушкиных-Ганнибалов: здесь также находятся могилы супруги Осипа и бабушки поэта Марии Алексеевны, его матери Надежды Осиповны и отца – Сергея Львовича, а также умершего в младенчестве брата Платона.

Впервые родовое имение Пушкин посетил только в 1817 году. По собственным словам поэта, в тот раз он был «очарован сельской жизнью, русской баней, клубникой и пр.», однако вскоре ему это наскучило, и он вернулся в столицу. Всего в материнском имении Александр Сергеевич за свою жизнь бывал всего 4 раза и задержался в нём только однажды – в годы михайловской ссылки 1824–1826 гг. Михайловская пора была плодотворным периодом для поэта. Работая над «Борисом Годуновым», Александр Сергеевич нередко посещал Святогорский монастырь, где много времени проводил в архивах, изучая старинные летописи и исторические труды, чтобы сделать свою драму максимально достоверной. Он посещал знаменитые монастырские ярмарки, наблюдая за жизнью обывателей и слушая их речь, а также тесно сдружился с настоятелем обители игуменом Ионой.

Даже после окончания ссылки Пушкин не раз приезжал в Свято-Успенский монастырь. В последний раз он побывал на Святых горах в 1836 году, предав земле на территории фамильной усыпальницы свою мать Надежду Осиповну. Тогда же он оплатил и собственное погребение, которому было суждено состояться всего годом позднее.

Похороны Пушкина

Пушкин скончался 29 января (10 февраля по новому стилю), через два дня после его печально известной дуэли с кавалергардом Жоржем Дантесом. Приводя в порядок свои дела, он обратился к Николаю I с просьбой позаботиться о его семье; в последние годы Пушкины переживали не лучшие времена и испытывали немалые финансовые трудности. Свое обещание император исполнил сполна: он позаботился о списании семейных долгов, распорядился выделить Наталье Николаевне и их детям внушительное денежное пособие, а также зачислить его сыновей в престижный Пажеский корпус. Однако в его глазах даже после смерти поэт оставался «опасным вождем вольнодумцев». Опасаясь волнений и беспорядков, Николай I повелел провести прощание и церемонию погребения в обстановке секретности и с соблюдением всех мер предосторожности.

Отпевание назначили в Исаакиевском соборе, однако глубокой ночью тело поэта перенесли в Спасо-Конюшенную церковь. Незадолго до начала церемонии его ближайшим друзьям и придворной знати было разослано ограниченное число пригласительный писем, которые уведомляли их об изменении места проведения церемонии. Эти приглашения были также и пропуском, по которому полиция пропускала участников в храм.

Утром пришедших проститься с Пушкиным встретили закрытые двери, но несмотря на все попытки скрыть место организации отпевания властям не удалось: вскоре на Конюшенной площади собрался едва ли не весь Петербург. Однако проститься с поэтом народу не дали. После отпевания гроб с его телом спустили в заупокойный подвал церкви Спаса, где он пролежал еще три дня. В ночь с 3 на 4 февраля небольшой траурный кортеж тайно вывез его из Москвы, направившись в сторону Святогорского монастыря.

Могила Пушкина

В Святые Горы процессия прибыла глубоким вечером 5-го февраля. Согласно воспоминаниям Екатерины Осиповой, дочери хорошей подруги поэта, в то время на дворе стояли сильнейшие морозы, и земля промерзла насквозь. Копать могилу в таких условиях было почти невозможно. Поэтому ночью крепостные выдолбили на кладбище небольшое углубление, куда на рассвете на скромной церемонии и опустили ящик с гробом. В надлежащий вид могилу Пушкина привели только весной. По распоряжению хозяйки Тригорского имения, под землей рядом с захоронением Надежды Осиповны был обустроен кирпичный склеп, где и нашел свое последнее упокоение писатель. Сверху насыпали могильный холм, на котором разбили небольшой цветник и установили простой черный деревянный крест с фамилией поэта.

Хотя об установке памятника на могилу Пушкина его современники заговорили еще в феврале, вплотную к этому делу Наталья Николаевна приступила только в 1840 году. Договор на изготовление был заключен с каменных дел мастером Александром Пермагоновым. В качестве материала скульптор взял гранит и итальянский мрамор. В мае 1841 года над склепом поэта были в форме пирамиды установлены 3 гранитные четырехугольные плиты, а сверху – белый мраморный обелиск с шестиконечной звездой, заключенный в лавровый венок, и крест. На его основании были высечены скрещенные факелы, а в нише под ним помещена композиция в виде урны, закрытой покрывалом. На гранитном цоколе мастер выгравировал слова: «Александр Сергеевич Пушкин. Родился в Москве 26-го мая 1799 года. Скончался в С.-Петербурге 29-го января 1837 года». Впоследствии благодаря этому заказу имя Пермагонова заработало большую известность, что обеспечило ему множество заказов.

Неизвестная в то время публике могила Пушкина постепенно пришла в запустение и обветшала. Внимание на это губернские власти обратили только в 1880-х, когда в Москве вовсю шла подготовка к открытию памятника поэту. Восстановление взял на себя В. Л. Назимов. Осмотрев памятник, он обнаружил, что с западной стороны могилы просела земля, позволяя увидеть гроб писателя, а деформированные временем кирпичные стены и свод склепа грозили обвалиться под весом монумента. Под его руководством под старый кирпичный цоколь установили гранитный под железным карнизом, а свод укреплен новым цементным раствором. Была обновлена обрушившаяся железная ограда.

Могила Пушкина сильно пострадала в военные годы. Взорвав Успенский собор и монастырские постройки, немецкие саперы вырыли под могильным холмом и дорогой к захоронению Пушкиных-Ганнибалов туннель, куда поместили большое количество взрывчатки. После освобождения Пушкинских гор захоронение было разминировано, однако в ходе работ выяснилось, что из-за туннеля памятник снова начал проседать и накренился на несколько градусов.

Реставрацией руководила группа под руководством инженера М. Никифорова и известного советского археолога П. Н. Шульца. Разобрав монумент, реставраторы восстановили стены склепа, заменив гранитный цоколь бетонной плитой, а над ним установили железобетонную арматуру, укрепленную железными балками. После этого они приступили к сборке каменных деталей. Работы длились 8 лет и были завершены к 1953 году. В таком виде могила Пушкина сохранилась до наших дней.

(Источник: ritual.ru)





Белгородская Пушкиниана. Тайна похорон Пушкина

Выбор сопровождающего

Удивительно, смерть друга (а Пушкин и Тургенев действительно считались друзьями) никоим образом не отразилась на обычном времяпрепровождении Александра Ивановича. Он успел побывать у Блудова, Сербиновича, д’Аршиака, Карамзиной, князя Мещерского. Кстати, интересно бы узнать, что делали ближайшие друзья Пушкина у секунданта его противника д’Аршиака?

После обеда у Карамзиной Тургенев успевает на панихиду. После чая у князя Мещерского – бегом на вынос тела. Черствость, цинизм и бездушие. Адмирал Чичагов в своих записках отмечал, что у Александра Ивановича «в натуре была потребность рыскать». Он и рыскал весь день. Так же, как и 29 января, и 30-го. Перерыв в несколько дней произошел, когда высшая власть поручила Тургеневу сопровождать гроб с телом Пушкина в Михайловское.

Почему выбор пал на него, а не на Данзаса, как просила Наталья Николаевна Пушкина, или на Жуковского, как предполагалось накануне? В Третьем отделении очень внимательно отнеслись к выбору сопровождающего. С одной стороны, он должен быть лицом достаточно известным, с другой – настолько зависеть от властей, что даже о малейших подозрениях, которые могли возникнуть у него во время пути в Михайловское, не должно было стать известно никому. Необходим был человек ленивый, вялый, «довольно легкомысленный и готовый уживаться с людьми и обстоятельствами».

Так характеризовал Тургенева адмирал Чичагов. Кроме того, брат Тургенева Николай уже двенадцать лет находился в Лондоне в качестве политэмигранта. После декабрьского восстания 1825 года он был приговорен заочно к смертной казни, и приговор не отменен. Братья Тургеневы на крючке у русского правительства. Император и хотел бы простить опального Николая, да закон нарушить невозможно. Осенью 1836 года Александр Иванович Тургенев добивается аудиенции у императора. Его принимают благосклонно, в ноябре Тургенева видят даже в императорской ложе в театре, но решения вопроса нет, хотя нет и полного отказа. И тут ответственное поручение правительства, от которого нельзя отказаться. Это шанс. Тургенев понимает.

Борис Евдокимов

(Источник: pravda.ru)





Где находится могила Пушкина Александра Сергеевича?

Сомнения

Интересно, что близкие родственники почти никогда не приезжали сюда. Один раз здесь была замечена жена Пушкина, которая немного постояла у могилы и ушла. Кирпичный склеп – это не дело рук его друзей или родственников. Над ним поработала соседка поэта.

Позже несколько популярных деятелей выражали сомнения касательно места захоронения Александра Сергеевича. Фаресов рассказывал, что, по сути, нет свидетелей, кто мог бы рассказать, что же в действительности заключалось в ящике.

Нереализованные возможности

В Святогорском Успенском монастыре в Пушкинских горах было несколько возможностей проверить, действительно ли в гробу останки поэта. В 1841 году устанавливали памятник. Уже через полвека здесь проводили реставрационные работы, во время которых осела земля и обнажился гроб.

Кстати, именно в 1902 году стало известно, что ящика под землей уже нет, а гроб хорошо сохранился. Об этом писал барон Розен и журналист Фролов. Еще через полвека проходили капитальные работы по укреплению памятника на могиле Пушкина. Это событие стало сенсационным.

В 1953 году в могиле были найдены два черепа неизвестных пожилых людей, которые были разного возраста с Александром Сергеевичем. Появилась версия, что это масонский ритуал «мертвая голова». А о том, что Пушкин был масоном, есть немало слухов.

Пока что действительно сложно доказать, реальное ли тело поэта находится в Пушкинских горах, в Святогорском Свято-Успенском монастыре. Как видите, отпевание и захоронение действительно было покрыто тайной, как в целом и смерть поэта. Есть некоторые исследователи, которые считают, что Пушкин вовсе не погиб, а переехал в другую страну, где прожил до самой старости.

Яника Иванова

(Источник: Gkd.ru)

Работы фактически начались

С 18 по 30 августа на могиле А. С. Пушкина производились работы, результаты которых можно смело назвать сенсационными. Свидетельствует Семен Степанович Гейченко, советский писатель-пушкинист: «На второй день работы сняли надземные части памятника. Открылись створки двух больших плит, лежащие в его основании. Когда убрали плиты, в центре основания обнаружилась камера, квадратная по форме, со стенами, облицованные кирпичом в один ряд. Высота камеры в 75 сантиметров. В восточной стене его маленькое окошечко. На дне камеры были обнаружены два человеческих черепа и кости. Экспертиза показала, что кости принадлежат людям пожилого возраста. Останки были обмерены и помещены в специально приготовленный свинцовый ящик. Этот ящик поместили в камеру, когда по окончании реставрации детали памятника были вновь поставлены на свои места».

Итак, над склепом с захоронением обнаружено захоронение костей и двух черепов неизвестных пожилых людей. Почему-то Гейченко и другие исследователи никак это не комментируют. Кто были эти люди? Умерли они насильственной или естественной смертью? Почему и когда совершено погребение их в «могиле Пушкина»?

На часть вопросов можно получить ответы, если найти и проанализировать акты вскрытия и экспертизы. Очевидно одно: черепа попали сюда не случайно. Захоронение черепов в специальной камере над склепом является обязательной частью некоего ритуала, который условно можно назвать «мёртвая голова». Не исключено, что было совершено ритуальное убийство неизвестных людей.

Культ «мертвой головы» возник многие тысячи лет назад. В одном историко-смысловом ряду стоят циклопические головы из Южной Америки (культура древних инков) и гигантские головы острова Пасхи. В Европе «мертвая голова» считалась священной у тамплиеров и масонов.

В Средние века существовала легенда о тамплиере по имени де Сидон, вступившем в половую связь со своей умершей возлюбленной. Некий голос приказал ему явиться к могиле через девять месяцев. Де Сидон пришел в назначенное время и раскопал могилу. Между берцовых костей скелета лежала голова. Голос сказал: «Не расставайся с ней никогда, потому, что она принесет всё, что ты пожелаешь». Так и случилось. Всю жизнь рыцарь держал у себя эту голову, потом она перешла в собственность ордена храмовников.

«Мертвая голова» – один из основных масонских символов. Она участвует в обряде приема профана в первую ученическую степень и переходе его во все последующие. Она же провожает умершего брата в мир иной. Масоны изображали «мертвую голову» на надгробных плитах и клали черепа в могилу.

Давно известно, что Пушкин был масоном, причем масоном потомственным. Членами масонских лож были его отец и дядя, Василий Львович.

Исследователи обычно несколько стыдливо касаются этой темы. Почему-то забывается, что вся русская литература XIX столетия вышла из масонской лаборатории, из масонской философии, мистики и практики. Не избежал этого влияния и Пушкин.

Но если пушкинисты недооценивают роль масонства в судьбе и творчестве поэта, то масоны значительно её преувеличивают. Для них Пушкин масон навсегда, масон как человек и как поэт. Они претендуют на его духовное и поэтическое наследие. Ритуальное захоронение черепов на могиле поэта – еще одно тому свидетельство.

Судя по всему, камера с ритуальными черепами появилась над склепом в 1841 году, кода известный масон граф Григорий Строганов установил на могиле памятник работы замечательного мастера Александра Пермагорова. Проект утверждал сам государь Николай Павлович. Одобрив его, император вдруг заметил, что на памятнике отсутствует крест. После замечания императора Григорий Строганов не очень охотно дал указание Пермагорову на сей счет. Крест «присочинили», очень небольшой, чтоб в глаза не бросался.

Достаточно хорошо известен и такой скандальный эпизод: в гроб с телом поэта Жуковский и Вяземский бросили белые лайковые перчатки – знак, что и после смерти покойный принадлежит к братству. Более того, они исхитрились и на руки покойного надеть слегка пожелтевшие от времени масонские перчатки.

Вернемся в август 1953 года. Четвертый день работы. Рабочие расчистили крышку склепа. Дальнейший рассказ Гейченко носит следы авторской или редакционной правки, приведшей к нарушению логики рассказа. «Всем стало ясно, – пишет исследователь, – что перед нами крышка склепа с гробом Пушкина. Два кирпича обвалились внутрь склепа».

Автор хочет убедить читателя, что именно сквозь это отверстие, опустив в него фонарь, они осматривали и склеп, и гроб.

Семен Степанович получил разрешение на реставрацию памятника, но вскрывать захоронение ему никто не разрешал, поэтому он осторожничает. Бывший заключенный понимает, что будет с ним, если узнают, что он не только вскрывал склеп, но и рассматривал содержимое гроба. Однако ученый побеждает заключенного. Он не может заглянуть внутрь. Авось никто не донесет или в неразберихе смены власти будет не до Пушкина. Работами на могиле никто из властей не заинтересовался. Не обратила на них внимание и ученая общественность. А Гейченко даже не послал в Пушкинский дом акты вскрытия могилы и отчет. По его словам, все эти документы хранятся в музее-заповеднике «Михайловское». Однако исследователи с ними никогда не работали. И совершенно напрасно. Возможно, именно в них ответ на вопрос: что же увидел Гейченко в гробу.

Послушаем писателя-пушкиниста: «Принесли электрический фонарь и осторожно опустили его в отверстие. Все затаили дыхание. Когда глаза наши привыкли к свету, как будто из тумана выплыли контуры помещения. На дне склепа мы увидели гроб с прахом поэта.

Произвели промеры склепа: длина 3 метра, ширина 85 сантиметров, глубина 80 сантиметров. Стены сложены из камня, верхняя крышка из красного кирпича. Кирпич нестандартный. Хорошего обжина. От действия атмосферных вод кирпич частично деформировался. Гроб стоит с запада на восток.

Он сделан из двух сшитых железными кованными гвоздями дубовых досок с медными ручками по бокам. Дерево коричневого цвета. Хорошо сохранились стенки, изголовье и подножие гроба. Никаких следов ящика, в котором гроб был привезен 5 февраля 1837 года, не обнаружено. На дне склепа остатки еловых ветвей. Следов позумента не обнаружено. Прах Пушкина сильно истлел. Нетленными оказались волосы».

Прежде всего, чувствуется рука археолога. Скорее всего, П. Н. Шульц (советский археолог и историк искусства. – Прим. ред.) составил профессионально описание погребения, но ни слова о том, куда делись позолоченные украшения с крышки гроба. Крышка провалилась, как говорит Гейченко, тогда они должны быть внутри. Неужели археолог Шульц их не заметил? Как не заметил и пулю, которая должна была остаться в крестце трупа. В это трудно поверить, вероятно, украшения украдены с гроба еще в 1902 году. А пули в гробу просто не оказалось. Она осталась в теле Пушкина, а не того, кто под этим именем лежит в чужой могиле.

Иногда приходит в голову мысль, что вся реставрация 1953 года была затеяна именно с целью взглянуть, а может быть, и изучить останки поэта. А почему, собственно, нет? Если бы у Семена Степановича не было научного интереса, то он не стал бы разбирать стену склепа и заглядывать в могилу. Остается открытым вопрос: что же он там увидел? Отделаться фразой «прах Пушкина сильно истлел» ему, конечно, не удастся. Похоже, что фраза Гейченко переводится с языка шифров на обычный язык следующим образом: ничего, напоминающего останки Пушкина, в могиле не обнаружено. Правда, найдены волосы Пушкина. Почему-то ни их цвет, ни внешний вид не вызвали интереса у исследователя. Не соответствовали ни по виду, ни по цвету волосам Пушкина, так, как их описывали современники? Почему Гейченко отправил в музейный фонд гвоздь и кусочек дерева от гроба, а волосы нет? Сегодня у нас имелась бы возможность сравнить их с волосами, хранящимися в Пушкинском доме. Он не мог этого допустить, ибо тога пришлось бы решать загадку: где же похоронен Пушкин?

Есть необходимость рассеять все сомнения вокруг смерти и захоронения Александра Сергеевича. Необходима эксгумация останков. Это позволит не только произвести экспертизу ритуальных черепов, но и выяснить окончательно, кто же в могиле захоронен.

Даже если предположения о возможной подмене тела поэта окажутся неверны, в случае с эксгумацией можно будет решить специфические научные задачи.

Во-первых, окончательно выяснить, каким был Пушкин. Не портреты изучать, как предлагал антрополог Д. Н. Анучин, а возможно, по методу Герасимова воссоздать подлинный образ поэта.

Во-вторых, разобраться с многочисленными потомками так называемой английской ветви, ведущей свое происхождение от дочери Пушкина Натальи Александровны.

Наконец В. И. Даль утверждал, что при вскрытии тела Пушкина пулю не извлекали. Теперь появляется возможность найти её и точно определить, из какого оружия стреляли и смертельно ранили поэта, а следовательно, и кто стрелял.

Вскрывать могилы кощунственно? Но почему можно вскрыть могилу Ивана Грозного, Тамерлана? Почему в Европе извлечены из могил и изучены останки Рафаэля, Петрарки, Данте, Шиллера?

Борис Евдокимов

(Источник: pravda.ru)