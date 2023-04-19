Музея воинской славы не будет?

18 Апреля 2023



Почти всю прошлую неделю на местном телевидении крутили рекламный ролик, где молодой человек бегал по площади имени Ленина и во весь голос кричал: «Сенсация!», и далее повествовал, что она (сенсация) связана со скорым открытием на Камчатке Музея воинской славы, информацию об этом можно увидеть и услышать в пятницу, 14 апреля. Подпрыгивая, словно ужаленный местный «петрушка», старался изобразить вселенскую радость, вплетая, как ему казалось, соленую интригу в нашу довольно пресную жизнь.

И вот грянула пятница. Оказалось, что «петрушка» сильно напутал. Речь шла о подписанном контракте на проектирование Музея воинской славы, а не его открытии. Камчатское государственное казенное учреждение (КГКУ) «Служба заказчика Минстроя Камчатского края» заключило государственный контракт с ООО «Технология» из города Брянска на выполнение работ по подготовке проектной документации и инженерных изысканий по объекту «Строительство объекта «Музей воинской славы Камчатского края».

Информацию об этом событии продублировали несколько правительственных сайтов Камчатского края, из чего стало понятно, что для региональных чиновников, в первую очередь от Минкульта, это самый животрепещущий вопрос. Как удалось выяснить, сумма контракта составляет 44,5 миллиона рублей и срок исполнения – до 2 октября 2023 года.

В официальном сообщении указывалось: «Мощность объекта – 500 посещений в день. Максимальная единовременная вместимость объекта – 200 человек. В связи с возможностью посещения объекта людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также необходимостью перемещения экспонатов требуется оборудование объекта лифтом».

Музей планируется построить на месте бывшего кинотеатра «Камчатка» и гостиницы «Октябрьская», которую предполагают снести в ближайшее время.

В свое время на страницах нашей газеты мы рассказывали, что более неудачного места для возведения здания Музея воинской славы в краевом центре трудно придумать. Главная проблема заключается в отсутствии свободных мест для парковки, точнее, для парковки автомобилей гипотетических посетителей музея – вообще нет, как нет места для работников близлежащих учреждений, оставляющих свои авто на дороге. Более того, возле музея необходимо предусмотреть площадку для разворота крупногабаритных пассажирских автобусов, доставляющих посетителей к культурному учреждению, и выставочную площадку на открытом воздухе для размещения военной техники.

Но самое главное, Музей воинской славы камчатский Минкульт в лице Оксаны Прокопенко и её местного куратора Александры Лебедевой хотят сделать не совсем воинским. То есть в него в полном объеме переедет Краевой объединенный музей, в настоящее время расположенный по адресу: улица Ленинская, дом 20.

В предыдущих номерах «Вестей» мы неоднократно касались темы поиска здания для Музея воинской славы либо участка под его строительство. Напомню, камчатское правительство к поиску здания подошло с размахом. Подходящее помещение начали искать еще в марте 2021 года. Губернатор Владимир Солодов поставил задачу перед министром культуры Оксаной Прокопенко найти подходящее сооружение до 12 апреля. Однако искомое неизвестное всё не находилось. При правительстве края даже была создана рабочая группа для решения проблемы – не помогло. Тогда на помощь были приглашены эксперты и научные сотрудники ведущих федеральных музеев России. Ими оказались четверо музейных работников из других регионов и член Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Московской области. Одну из задач, стоящую перед заезжими экспертами, госпожа Прокопенко сформулировала так: «Определить земельный участок под строительство здания будущего Музея воинской славы Камчатки».

Даже именитые специалисты музейного дела, приезжая в чужой регион, вряд ли смогли бы найти подходящий участок под строительство музея. Допустим, им понравится какой-то кусок земли, и они покажут на него пальцем, произнеся волшебное слово «Здесь!». Откуда им знать, кому принадлежит данная территория? И главное, неизвестны размеры будущего Музея воинской славы. А для определения габаритов культурного учреждения сначала нужно понять, какие экспонаты планируют в нём разместить. Теперь уже местные эксперты вставили свое слово в аналитические рассуждения высоких гостей, предложив использовать соляной склад под здание культурного учреждения. Губернатор сказал: «Да».

Концепция наполнения гипотетического музея такими же гипотетическими экспонатами так и не была закончена, но впечатляла своим размахом. Для того чтобы это понять, достаточно взглянуть на соляной склад. Это фантастическое по своим размерам сооружение занимает площадь примерно 3 600 квадратных метров, имея несколько уровней суммарной площадью более 15 тысяч квадратных метров. Высота этого «культурного» гиганта достигает 30 метров. Внутри него можно разместить две роты танков Т-34 на первом ярусе, на втором – дивизион систем залпового огня БМ-13 («Катюша»), на третьем – дивизион 130-мм гаубиц Д-30 (подобных той, из которой производятся полуденные выстрелы в Петропавловске-Камчатском) или три торпедных катера однотипных катеру-памятнику, расположенному на Красной сопке. На четвертом уровне расположить 40 противокорабельных ракет П-15, одна из которых представлена в сквере выставочного центра рядом с Домом офицеров флота. На пятом, последнем этаже, нашлось бы место еще почти для двухсот зенитных ракет комплекса «Оса-МА» (длиной около трех метров), одну из которых можно лицезреть в выставочном центре.

Разумеется, такого количества крупногабаритных экспонатов для Музея воинской славы на Камчатке просто нет. Вешать интерактивные доски в помещениях, по площади равных почти половине футбольного поля, было нелепо: никакие инсталляции не смогли бы спасти положение. И после длинных и мучительных раздумий соляной склад исключили из претендентов. Затем наступила полоса активного поиска других сооружений, более-менее, на взгляд госпож Прокопенко и Лебедевой, пригодных для Музея воинской славы. Какие только варианты не возникали в перегретом воображении региональных управленцев. Даже был рассмотрен вариант передачи под здание музея двухэтажного строения камчатской фельдъегерской связи (если верить заместителю председателя правительства Юлии Морозовой).

Помощь пришла откуда не ждали – из Приморья. Простой бармен из города Партизанска, пройдя стажировку во Владивостокском музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, заступив на должность директора Камчатского объединенного музея, однажды крикнул: «Эврика!» Имя и фамилия этого «гения» будет вписана золотыми буквами в историю культуры Камчатского края, запомним его – Максим Соболевский.

Полагаю, он предложил региональному министру культуры Оксане Прокопенко простую, как трехлинейная винтовка, схему наполнения Музея воинской славы. Зачем мучить ту часть тела, где должен находиться головной мозг у Оксаны Игоревны, если достаточно изменить название будущего музея, назвав его не «воинской славы», а «военно-исторического, культурного и природного наследия». В культурном заведении выделят несколько комнат, рассказывающих о ратном подвиге нашего народа во время обороны (в августе 1854 года), Русско-японской войны (1904–1905 годов) и Второй мировой (1939–1945 годов).

Устроители подобного исторического «подлога» одним выстрелом решили убить двух зайцев: слово «военный» в названии музея есть, история о ратных подвигах камчатцев налицо, экспонаты на военную тематику присутствуют. Однако, строго подходя к поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, построенный музей должен называться Музеем воинской славы, и всё его наполнение должно говорить о воинской славе нашего народа, включая камчатцев.

Уверен, культурное, духовное и природное наследие населения полуострова должно быть представлено в ином музее, т.е. не воинской славы. По сути дела, в Городе воинской славы наши региональные власти вкупе с партизанским засланцем предлагают не строить Музей воинской славы, а словчить, объединив два в одном. Экспонаты останутся те же самые, и не надо ломать себе голову, чем наполнить помещения нового музея.

Допустим, такая уловка сработает, но даже тогда нужно думать, как всё там разместить, как представить, и без концепции тут снова не обойтись. Её, родную, до сих пор никак не может родить камчатское министерство культуры (да и кому там, с позволения сказать, рожать?). Главный камчатский «партизан» в этом вопросе помочь не смог. Для мозгового штурма проблемы нужны как минимум пригодные для того головы, видать, в Приморье с ними тоже негусто. Поэтому местный Минкульт для разработки художественного оформления и наполнения музея обратился за помощью к специализированной организации. В июне эта работа должна быть закончена.

Нам пока не удалось установить, в руки какой организации попал для реализации столь тонкий и чувствительный концептуальный вопрос. Но что-то подсказывает мне, что эта фирма тоже нашлась в Приморье. Судя по тому, как приморские специалисты оформили на Камчатке выездную выставку «Судьба Командора. Камчатские экспедиции Витуса Беринга», нас всех ждет одно большое разочарование вперемешку с досадой, схожей с тем, когда в красивую конфетную обертку заворачивают кусочек дерьма.

Возможно, я несколько недосгущаю краски, и дерьма будет больше.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ