БЕЛАЯ СМЕРТЬ

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18 Апреля 2023

К смерти ребенка привела ошибка врачей?

В ночь с 10 на 11 апреля в Камчатской краевой детской больнице умерла трехлетняя девочка из Вилючинска. Малышка поступила в эту больницу 9 апреля, в воскресенье, с подозрением на аппендицит. Девочку, которую в силу её возраста сопровождала мама, оставили на стационарное лечение. Два дня медики говорили обеспокоенной маме, что держат ситуацию под контролем, повода для беспокойства нет, и ей не стоит так сильно переживать. А ночью ребенок умер. Родители девочки, Антон и Анна (имена изменены – Прим. ред.), которые рассказали «Вестям» о своем горе, уверены, что их дочь убила халатность и равнодушие врачей.

Следственный отдел по городу Петропавловску-Камчатскому возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Расследование контролирует краевая прокуратура. Росздравнадзор по Камчатскому краю заявил, что будет проведена проверка. 12 апреля весть о трагедии в Камчатской детской больнице облетела все краевые и центральные СМИ, вызвав поток гневных читательских комментариев в адрес медиков.

13 апреля, когда ситуация накалилась до предела, наконец-то «разомкнул уста» региональный Минздрав. В опубликованном на его официальном сайте заявлении нет ни слова сочувствия родителям, потерявшим ребенка в стенах больницы. Судя по содержанию этого опуса, чиновников Минздрава больше всего взволновал общественный резонанс, нарушивший их покой. Ниже приводим министерский пресс-релиз без орфографических и стилистических правок.

«В социальных сетях распространяется непроверенная, а зачастую и ложная информация о причинах смерти трехлетнего ребенка. В связи с тем, что причина смерти на данный момент не установлена, следственные действия не завершены, утверждения о наличии вины в действиях персонала считаем преждевременными», – сказала Оксана Захарова (заместитель главного врача по лечебной работе Камчатской детской краевой больницы. – Прим. ред.)

Она сообщила, что ребенок в сопровождении матери поступил в больницу 9 апреля с жалобами на повышение температуры, боли в животе, девочка была госпитализирована в хирургическое отделение с подозрением на острый аппендицит, было проведено обследование в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.

«Проводилось симптоматическое лечение, состояние ребенка сохранялось средней степени тяжести, врачи контролировали жизненные показатели, которые оставались в норме. 10 апреля у ребенка произошло внезапное нарушение сердечно-сосудистой системы, девочка немедленно была доставлена в отделение реанимации и интенсивной терапии, где были проведены необходимые реанимационные мероприятия. Несмотря на оказание реанимационной помощи в условиях специализированного отделения, восстановить жизнедеятельность, к сожалению, не удалось», – добавила заместитель главврача.

Истинные причины смерти ребенка установит следствие. Достоверная информация будет размещена только на страницах официальных ведомств».

Версия Минздрава, ссылающегося на заместителя главного врача детской краевой больницы, мягко говоря, не совпадает с тем, о чем рассказали «Вестям» родители, потерявшие своего ребенка. Время, проведенное в больнице, по словам мамы, отпечаталось в её памяти навсегда.

Сначала казалось, ничто не предвещало беды. У Виты (имя изменено. – Прим. ред.) повысилась температура, ни кашля, ни насморка не было. Однако когда малышка пожаловалась, что у неё заболел животик, мама сразу же вызвала «скорую». Приехавший врач осмотрел девочку, сказал, что чуть покраснело горло, может быть, вирусное. И предложил поехать в Вилючинскую больницу. Там врач Дорохов осмотрел ребенка, пощупал ей живот и сказал, что есть подозрение на аппендицит. Он направил девочку в краевую детскую больницу, объяснив маме, что там больше возможностей для постановки правильного диагноза. Родители решили везти дочку в больницу на своей машине. Сейчас Анна со слезами на глазах вспоминает, что по дороге она даже радовалась, что их малышку будут лечить в краевой больнице, где, конечно же, оборудования больше, а врачи «квалифицированные, лучшие» (дословно).

В приемный покой семья прибыла приблизительно в половине восьмого вечера. Дежуривший медработник пояснил, что с их показаниями надо будет дождаться хирурга, который сейчас на операции. Потом пришла педиатр (родители не запомнили её имени), осмотрела ребенка, помяла ей живот и сказала, что не видит ничего критичного, только покраснение горла, и еще усиленное сердцебиение, что обычно при повышенной температуре. Она объяснила, что надо сдать анализ крови, и ушла. После того, как анализ сдали, снова потянулось ожидание. Родителям объяснили, что дочке нельзя давать ни пить, ни есть. Наконец в 22 часа их пригласили к хирургу. Это была врач Анастасия Лелло. К тому времени были готовы результаты анализа, Анна отдала их врачу. Хирург провела ребенку пальпацию живота, и сказала, что ничего экстренного не видит. Она объяснила, что надо пройти оформление в стационар, завтра девочке сделают УЗИ.

«В половине одиннадцатого вечера мы были уже в палате, и нам дали градусник. Я измерила температуру, и увидела, что она поднялась до 39 градусов. Я испугалась и побежала к медсестрам, дежурившим на этаже, спросила, что делать. Мне дали кусок льда, положить на лоб малышке, и объяснили, что если температура не снизится, дадут жаропонижающее. Пить по-прежнему не разрешали, и я смачивала дочке губы водой, которую захватила из дома», – вспоминает Анна. Лед не помог, девочке за ночь пришлось дважды давать жаропонижающий сироп. Она ненадолго засыпала, потом мучения начинались снова. В пять утра заглянула медсестра, она спросила, собран ли анализ мочи. «Как я могу это сделать, вы же не разрешили ей пить», – ответила мама. Медсестра сказала, что ничего страшного нет, соберете, когда сможете, и вышла. Наконец в начале девятого в палату пришли четыре врача. «Я запомню их фамилии навсегда. Это были принимавшая нас врач Лелло, Акатьев Андрей, Кибальник Дмитрий, дежуривший в ночь, когда доченьки не стало, и Клименко Александр. Они посмотрели на ребенка, но осматривал один Кибальник. Он помял ей животик, сказал, что не видит ничего хирургического, и они ушли», – рассказала мама девочки.

Затем в палату пришла медсестра, объяснила, что надо сдать кровь на анализ и пройти УЗИ. К тому времени Вита совсем ослабла. Анна несла её к узисту на руках. «Когда дочке водили аппаратом по животику, я видела, что она страдает, и узист говорила: «Потерпи, моя крошка, я знаю, тебе больно». Тогда я спросила её: «Значит, есть чему болеть?» Узист ответила: «Да». И добавила, что мне всё скажет лечащий врач. И мы отправились в палату, ждать, когда же он придет. Я не находила себе места, и выглянула в коридор. А тут как раз Акатьев мимо идет. Я спросила, он с нами будет говорить, или кто другой, он ответил, что он, но попозже. Я еще успела спросить можно ли дать дочке попить, а он говорит, конечно, можно. Она, бедненькая, хоть после этого попила у меня хорошо», – продолжила печальное повествование Анна. Она сказала нам, что помнит все события так, будто они происходили вчера.

Врач Акатьев пришел в палату ближе к двенадцати. Он еще раз повторил взволнованной маме, что «ничего нет хирургического», а, судя по анализам, есть инфекция, вирусная или же бактериологическая. «Будем наблюдать», – сказал он и добавил, что девочке поставят капельницу.

«Медсестра сказала, что будут капать глюкозу и натрия хлорид. И вот лежит Виточка у меня, а у неё уже ручки начали холодеть. Тут она стала просить позвать её маму. Я говорю, доченька, это же я! А она отталкивает меня и опять за свое. Понимаете, она перестала меня узнавать! Я бегом к медсестрам, а они говорят, так у ребенка же температура, что вы хотите? Так бывает. И я им поверила! Потом снова педиатр приходила, уже другая, тоже осматривала, распорядилась на всякий случай сделать рентген.

Потом второй раз пришел Акатьев. К Виточке не подходил, зачем-то вызвал меня в коридор, повторил, что ничего хирургического нет, идет интоксикация организма, и снова будут ставить капельницу и наблюдать. Я понесла её на рентген, она уже и головку плохо держала, а мне говорят, что всё в норме! Но ведь они медики, а не я, и я всё делаю, как мне сказали. А когда вернулись в палату, медсестра обратила внимание, что у Виточки будто живот стал больше. Пришел к нам Кибальник, снова пропальпировал ей животик, сказал, что всё нормально, и ушел.

И опять капельница капает, а ручки и ножки у дочки все холодеют, и тут педиатр пришла. Я говорю ей об этом, а она отвечает: «Ну, укутайте её кофточкой». И тут второй раз, уже при ней, доченька перестала меня узнавать. Смотрит на меня и маму зовет. Я спрашиваю врача: «Разве это нормально, по-вашему?» А она отвечает: «Да, при высокой температуре бывает такое, ничего страшного». Так температура-то уже не повышалась больше, она 38 максимум…

Я хоть не медик, а понимаю, что-то идет не так, к медсестрам сходила. Они успокаивают, говорят, что всё нормально, потом, смотрю, одна всё-таки со шприцем идет. Сказала, что это папаверин. Ну, думаю, хоть немного моей крошке полегче будет…

А сама понять не могу, раз ничего, как они говорят, хирургического, нет, то почему нас в другое отделение не переводят? Ведь ей всё хуже, а они хором твердят, что ничего страшного, всё нормально!» – вспоминает мама.

Потом, по её словам, малышку затошнило, пришел врач Кибальник, посмотрел и вышел. Приходили несколько раз медсестры, измеряли пульс. Потом мама увидела, что у ребенка цвет губ стал синюшный, сказала об этом врачу. Ответ её поразил. «Она у вас блондинка, у неё сосуды близко расположены», – сказал врач. Он пояснил ошарашенной женщине, что они делают всё, что требуется: измеряют температуру, пульс, ставят капельницы. И добавил, что у него целое отделение детей. Когда Анна стала говорить ему, что ведь у неё девочка тяжелая, врач, по её словам, ответил: «А с чего вы это взяли? Успокойтесь, всё нормально».

Тут Виту затошнило снова, уже сильнее. Анна закричала: «Ну помогите же ей!», и кинулась в коридорчик, где стоял врач. Дальше события развивались стремительно. Вот как запомнила их мама ребенка:

«И тут я вижу, что в палату заходит медсестра со шприцем и кричит: «Мамочка, а она у вас так лежала?» Я бросила этого врача, забегаю в палату, а Виточка уже не дышит. Я закричала, и тут только этот врач подскочил, стал делать ей массаж сердца, а мне говорит: «Выйдите отсюда, найдите мне медсестру». Я заметалась, найти её не могу, и тут врач хватает мою дочь на руки и бежит с ней, как я теперь, понимаю, в реанимацию. И то, что пишут теперь, будто умерла она в реанимации, так это неправда, Виточка перестала дышать еще в этой палате».

Анна помнит, что позвонила мужу, и он приехал из Вилючинска. Потом родители сорок минут ждали в приемном покое, всё еще надеясь на чудо. Но оно не произошло. Реаниматолог сказал родителям, что, к сожалению, их дочь не удалось спасти. Она умерла от остановки сердца из-за интоксикации организма. Когда первый взрыв отчаяния прошел, Анна стала говорить, что руки у дочери похолодели уже давно, а узнавать её она первый раз перестала еще в четыре часа дня, и еще целых семь часов можно было её спасать! На что реаниматолог ответил: «Но я не могу отвечать за действия других врачей». И добавил, что если бы девочку принесли немного пораньше, он, возможно, мог бы еще что-то для неё сделать.

«Я всё вспоминаю эти дни, и не могу понять: почему медики меня не услышали, и только хором повторяли, что всё нормально? Ведь я, когда Виточка была еще жива, говорила этому врачу Кибальнику, что если, по их же словам, у неё интоксикация организма, почему не назначат антибиотики? А он отвечал мне, что как можно их назначить, если не собран анализ мочи… А ведь я и ему, и всем повторяла сколько раз, что она не может писать, ведь ей так долго не разрешали пить! Вот сейчас мне многие говорят, что они могли бы взять анализ катетером, а я откуда это знала, я же не врач. И всё вспоминаю, сколько времени упустили, и корю себя, что мало требовала, что верила им», – заканчивает свой печальный рассказ Анна, и говорит, что не перестает об этом думать.

Теперь родители дают показания следствию и надеются, что виновные в смерти их ребенка понесут заслуженное наказание. Они объяснили, что решили не молчать, а привлечь к этой истории пристальное внимание журналистов, так как надеются, что проверку в этом случае проведут тщательнее. А главное, другие люди узнают об их печальном опыте, и если, не дай бог, попадут с детьми в эту больницу, то будут не так доверчивы. «Мы с мужем убеждены, что потеряли дочь из-за того, что врачи детской краевой больницы не оказали должным образом ей помощь. И мы хотим, чтобы то, что произошло в нашей семье, стало уроком для остальных – пускай знают все, и не верят успокоительным словам, а стучат во все двери», – сказала нам мама Виты.

Когда в 2014 году летом в роддомах Камчатки было зафиксировано восемь смертей новорожденных, министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко тоже убеждала родителей, что ничего страшного не происходит, и процент детской смертности на Камчатке не выше, чем по России. Она не считала действия врачей неправильными и в тех случаях, когда младенцы были травмированы при родах. Дети оставались жить, но оставались калеками на всю жизнь, а семьи нередко рушились. Министр объясняла травмирование детей тем, что никто не застрахован от ошибок. Мы писали тогда и повторим сейчас: ошибка сантехника не равнозначна ошибке врача. Нельзя быть врачами-троечниками.

Вспоминается случай, когда в 2012 году в Петропавловске умер ведущий танцор краевого театра драмы и комедии Александр Прасол. Его доставили с высокой температурой в городскую больницу № 2, он бредил. Как выяснилось впоследствии, у него была двусторонняя пневмония. Медики же поставили ему ошибочный диагноз: гепатит и белая горячка, спихнули в наркологию, где Александр и умер от пневмонии. Врачи не понесли никакого наказания.

Если говорить о медицинских экспертизах, то те из них, которые проводятся на Камчатке, как правило, не выявляют в действиях местных врачей никаких огрехов. А вот повторные, что проводятся в других регионах страны, устанавливают вину камчатских медиков. Мы уверены, что экспертиза, которую проведут на Камчатке по факту смерти Виты, тоже не найдет никаких ошибок в действиях медицинских работников.

Наша газета не раз говорила, что камчатская медицина хронически больна и находится в критическом состоянии. И это касается не только профессионализма врачей, но и их мироощущения.

Вернемся к нашему случаю с малышкой из Вилючинска. Во-первых, не дай бог, чтобы кто-либо из ваших близких заболел в выходные дни. Потому что вызвать нужных врачей для проведения консультации будет весьма проблематично. Во-вторых, всё время, пока девочка умирала на глазах врачей, маму успокаивали двумя словами: «Всё нормально». Даже последнему дураку от медицины должно быть понятно, что если температура у пациента высокая и её не удается сбить, значит, в его организме не всё нормально. В-третьих, если один врач утверждает, что давать пить больному нельзя, а другой говорит, что можно, то как минимум эти врачи не советовались друг с другом (иногда это называется консилиумом). И они имеют весьма смутные представления о симптоматике заболевания пациента. Почему УЗИ не провели сразу, в момент поступления девочки в больницу? Наконец, проводя пальпацию, врачи не могли не заметить, что живот ребенка вздулся, а прикосновения причиняют боль. И это медики посчитали нормальным?! Если же капельница поставлена, а ребенок не писает, то это ненормально! Любому человеку, получившему диплом о медицинском образовании и надевшему белый халат, сие должно быть понятно. Если же непонятно, значит, такому медработнику пора срочно менять профессию.

Исходя из богатого опыта, накопленного нашей газетой, много раз печатавшей материалы об ошибках камчатских врачей, мы можем предположить, чем всё закончится. Скорее всего, медицинскую экспертизу проведут за пределами Камчатского края. В действиях, а скорее, бездействии, местных медиков найдут огрехи, которые и привели к летальному исходу. Врачи, виновные в смерти ребенка, не получат реальных сроков заключения, максимум, что им угрожает – условное наказание. Родители будут вынуждены обратиться в суд с иском о взыскании морального вреда. Больницу обяжут выплатить им компенсацию в размере, не превышающем трех миллионов рублей, такова устоявшаяся практика.

Печально в этой истории еще и то, что бездари в белых халатах циничны и не способны к состраданию. Наиболее ярко иллюстрирует состояние камчатской медицины ответ на вопрос, который мы задали в заключение беседы маме Виты. Мы спросили её, выразил ли кто-либо из врачей, руководства краевой детской больницы либо из представителей местного Минздрава соболезнования их семье. На что мама девочки ответила: «Нет. А что, разве так бывает?» Комментарии, как говорится, излишни.

Соб. инф.

Коллектив «Вестей» приносит глубокие соболезнования родным девочки.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."