ГЖИ ГНИЕТ С ГОЛОВЫ?

18 Апреля 2023



В одном из февральских номеров «Вести» мы рассказывали о том, как на Камчатке в нарушение норм закона продлевают лицензии управляющим компаниям-должникам («В» от 15.02.2023 года «Мздоимство, брат?..» «Ба, знакомые всё лица!»). Здесь вкратце напомню, что в списки тех, кто будет управлять многоквартирными домами на Камчатке в ближайшие пять лет, чудесным образом попали «управляйки», задолжавшие ресурсоснабжающим организациям в общей сложности около полутора миллиарда рублей.

Поднятый в февральской публикации вопрос о продлении лицензий управляющим компаниям, заведомо имеющим грубые нарушения лицензионных требований, не оставил равнодушными многих участников этого рынка. Добросовестные управляющие компании были поставлены в один ряд с «двоечниками» от ЖКХ. Вспомним о них еще раз.

По данным с сайта Арбитражного суда Камчатского края, ООО «Омега» и МУП «Николаевское благоустройство» неоднократно были признаны должниками перед ПАО «Камчатскэнерго» за поставленные энергоресурсы (далее – РСО). Все решения вступили в законную силу, ответчиком не обжаловались и находятся в свободном доступе. Любой, кто захочет, может ознакомиться с данной информацией, только не руководитель ГЖИ господин Суколин. Интересно узнать, насколько бескорыстно его нежелание видеть очевидное?

Так, к примеру, управляющей компании «Омега» была продлена лицензия несмотря на долги перед РСО свыше 50 миллионов. Задолженность ООО «Омега» перед ФНС – 6 503 304,7 рубля (информация имеется на сайте Арбитражного суда Камчатского края).

06.03.2023 ФНС Камчатского края было подано исковое заявление к ООО «Омега» – сумма исковых требований 6 503 304,7 рубля – о признании должника банкротом (ст. 224 АПК, ст. 4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ «О несостоятельности»). Дело № А24-990/2023. Рассмотрение дела отложено до 10 мая 2023 года, т.к. в материалах дела отсутствует информация о кандидатуре арбитражного управляющего для возможного утверждения его в качестве временного управляющего. И этому предприятию продлили лицензию, не увидев никакой задолженности и нарушений! ГЖИ в лице Олега Суколина не увидело никаких нарушений у ООО «Омега», не увидела долга перед РСО свыше 50 000 000,00 рублей. Предприятие продолжило накопление долгов и пришло к тому, что теперь в суде рассматривается дело о его банкротстве!

МУП «Николаевское благоустройство» была продлена лицензия также, несмотря на подтвержденные судебными актами задолженности, более – 25 000 000,00 рублей. Предприятие продолжает работать и копить долги дальше!

Мы заглянули на сайт судебных приставов и что видим? У обеих компаний долги висят с 2020 года, и не оплачиваются! Но что удивительнее всего: по большинству этих долгов окончено производство ФССП по п. 4 ч. 1 ст. 46 № 229-ФЗ, – что означает, что пристав проверил материальное положение должника и не нашел у того имущества и доходов. Интересная ситуация. Предприятия продолжают работать, собирать деньги с жителей, но у них нет доходов! Куда же уходят собранные деньги?

И таких, нежно выражаясь, недобросовестных управляющих компаний по Камчатскому краю набралось больше десятка. А господин Суколин увидел нарушение только у четырех компаний, которым не продлил лицензию, о чём было сделано сообщение на сайте ГЖИ Камчатского края.

По этому поводу в ответ на нашу первую публикацию в редакцию «Вести» обратился учредитель управляющей компании ООО «Завойко», которая, как и многие управляющие компании, 26.10.2022 года подало заявку в ГЖИ Камчатского края на продление лицензии на управление многоквартирными домами, по которому 10.11.2022 руководитель ГЖИ Олег Суколин принял решение об отказе в предоставлении услуги «Лицензирование предпринимательской деятельности», т.е. не продлил лицензию.

Отказ был сделан со ссылкой на № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности» за грубое нарушение лицензированных требований.

Руководитель государственной жилищной инспекции пояснил: «У лицензиста имеется признанная им или подтвержденная вступившим в законную силу судебным актом задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурснабжения, заключенному в целях обеспечения представления собственникам и пользователям помещения в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида и (или) приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, независимо от факта последующей оплаты указанной задолженности лицензиатом (решение № 20221026-9446800897-4 от 10.11.2022), мы проверили, действительно, долг имеется (следует отметить, он и погашается) да и сам долг не такой вопиюще огромный, который имеют многие другие управляющие компании (вся данная информация нами была проверена) как, например, ООО «Омега» – более 50 миллионов рублей. МУП «Николаевское благоустройство» – более 25 миллионов рублей. Также он пояснил, что данное решение верное, в соответствии с законом, и ООО «Завойко» не оспаривает, но тогда почему у большинства компаний, таких же как ООО «Омега» и МУП «Николаевское благоустройство», эти же нарушения не были выявлены, а лицензии были продлены.

22 февраля 2023 учредителем ООО «Завойко», которой было отказано в продлении лицензии, был направлен запрос (жалоба) в прокуратуру Камчатского края по факту коррупции в органах ГЖИ Камчатского края по поводу продленных лицензий компаниям, у которых долг перед ресурсоснабжающими организациями в десятки раз больше, чем у его компании, но им продлили лицензии в нарушение № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности» за грубое нарушение лицензионных требований». В данном обращении он не оспаривал решение ГЖИ в лице Суколина О. В. о принятом отказе в продлении лицензии для ООО «Завойко».

Прокуратура Камчатского края, в свою очередь, перенаправила обращение в Правительство Камчатского края (Минстрой КК), которое является контролирующим органом ГЖИ КК.

24 марта 2023 года поступил ответ от заместителя председателя краевого правительства Тимофея Смирнова (копия ответа имеется в редакции), в котором делается вывод: «Основанием для отказа в продлении лицензии является вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1.3 КОАП РФ в связи с наличием задолженности перед ресурснабжающей организацией». То есть не факт наличия задолженности перед РСО, подтвержденной судебным актом, является грубым нарушением лицензионных требований, как это прописано в законе, а то, что ГЖИ заметила эту задолженность. А вот если не заметила, как в случае с ООО «Омега», МУП «Николаевское благоустройство» и прочие, то нарушения нет. На господина Смирнова, похоже, сошло правовое помутнение или что похуже.

Не дождавшись реакции на публикацию от ГЖИ Камчатского края, а также курирующего его Минстроя Камчатского края, редакция «Вестей» также направила соответствующий запрос на имя руководителя ГЖИ Олега Суколина. 24 марта мы получили долгожданный ответ. Но, прежде чем рассказать, о чем поведал нам Олег Владимирович, приведем текст запроса. Мы спрашивали: «Почему вопреки требованиям пункта 4 (1) Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 октября 2014 г. № 1110, были продлены лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами управляющим компаниям, имеющим задолженность перед ресурсоснабжающими организациями: ООО «Омега», МУП «Николаевское благоустройство», ООО УК «СтройГородок», ООО «ЕГУК ДВ», УК «Русский дом» и другими». Ответ Суколина О. В. был таковым (коротко): «Одним из оснований для отказа в продлении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с п. 17 Положения № 1110 является наличие у лицензиата признанной им или подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения. Согласно позиции Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации факт наличия или отсутствия задолженности управляющей компании перед ресурсоснабжающей организацией подтверждается в ходе рассмотрения дела о привлечении лицензиата к административной ответственности за грубые нарушения лицензионных требований».

На дату проведения Инспекцией оценки заявлений МУП «Николаевское благоустройство», ООО «УК «СтройГородок», ООО «ЕГУК ДВ», ООО «УК «Русский дом» постановления о привлечении к административной ответственности данных лицензиатов за грубые нарушения лицензионных требований в части наличия у них подтвержденной судебными актами задолженности перед ресурсоснабжающими организациями отсутствовали.

Таким образом, основания для отказа в продлении сроков действия лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами МУП «Николаевское благоустройство», ООО «УК «СтройГородок», ООО «ЕГУК ДВ», ООО «УК «Русский дом» у Инспекции отсутствовали.

Ответ главного жилищного инспектора Камчатского края, на наш взгляд, хорошо иллюстрирует управленческий уровень местных чиновников. Объясним почему. Руководитель инспекции уверяет, что в тот день, когда оценивались заявления управляющих компаний на продление лицензий, в ГЖИ не было сведений о наличии у лицензиатов долгов перед ресурсоснабжающими организациями. По нашему же мнению, по крайней мере у трех из них такие долги были.

Долги рассмотренных компаний настолько велики, что и ранее уже были публикации по данному поводу, включая список злостных неплательщиков (публикация «КАМ-24» от 23.01.2023 под названием «Почти 1,5 миллиарда рублей задолжали управляющие компании камчатским энергетикам». Заметим, что ООО «Завойко» в списке неплательщиков нет!

Все перечисленные документы наша редакция обнаружила в свободном доступе. Спрашивается, если это смогли сделать мы, почему этого не сделала Краевая государственная инспекция?

На сайте организации говорится, что ГЖИ является исполнительным органом Камчатского края, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор, региональный государственный лицензионный контроль и лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

Как же проводится этот контроль и надзор, если к моменту оценки заявлений лицензиатов в инспекции не знали о накопленных долгах? Или надзор проводится только для избранных УК, а для остальных и «Закон не писан»? Если чиновники из ГЖИ продолжат и дальше работать в том же духе, то к дате следующего продления лицензий на управление многоквартирными домами мы можем получить еще больше недобросовестных компаний-«управляек», грубо нарушивших лицензионные требования.

Мы предполагаем, что в действиях ГЖИ усматривается так называемая коррупционная составляющая. Руководитель Инспекции господин Суколин либо по глупости, либо по злому умыслу, либо еще по какой-то причине игнорирует очевидные факты. Лицензии предоставляются компаниям с многомиллионными долгами не только перед РСО, но и перед налоговой инспекцией.

Давайте представим, что Государственная жилищная инспекция Камчатского края усиленно помогает недобросовестным «управляйкам» и дальше собирать деньги с жителей, не платить ресурсоснабжающим организациям налоги, класть деньги себе в карман, а потом банкротиться. Спрашивается, за счет кого будет покрывать свои убытки ресурсоснабжающая организация? Правильно, все финансовые издержки она компенсирует за счет простых жителей, увеличивая тарифы. Выходит, мы с вами, добросовестные плательщики, содержим аферистов, а ГЖИ им потворствует?

Скажите, зачем тогда этот орган (ГЖИ) нужен, зачем принят закон о лицензировании?

А может, таким образом Олег Суколин просто вымогает деньги? Нет, мы в это не верим. Только не это. Тогда что? Пока нет ответа.

Соб. инф.