ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

25 Апреля 2023



(Продолжение. Начало «В» от 15.02.2023, от 15.03.2023, от 29.03.2023, от 19.04.2023)

Газета «Вести» продолжает новую рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитали в них чувство прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трех революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Материалы печатаются по книге «Сто великих писателей», авторы Любовь Калюжная и Геннадий Иванов, издательство «Вече», 2002 год, а также иным источникам.

Федор Иванович Тютчев

(1803–1873)

«Довольно часто повторяют гётевские слова, что, мол, если хочешь лучше понять поэта, побывай на его родине. Автор побывал в селе Овстуге Брянской области, где родился Федор Иванович 23 ноября (по новому стилю – 5 декабря) 1803 года. Тогда это село относилось к Брянскому уезду Орловской губернии. Здесь прошли детство, отрочество, первые годы юности будущего великого поэта. Это самая что ни на есть настоящая родина Тютчева, здесь зародился его талант, сюда он потом приезжал из-за границы для отдохновения и вдохновения – здесь «мыслил я и чувствовал впервые…». Об Овстуге он писал жене в 1854 году: «Когда ты говоришь об Овстуге, прелестном, благоуханном, цветущем, безмятежном и лучезарном, – ах, какие приступы тоски по родине овладевают мною, до какой степени я чувствую себя виноватым по отношению к самому себе, по отношению к своему собственному счастью…»

Тютчевы принадлежали к тем дворянским семьям, которые не чурались крестьян, а, наоборот, общались с ними, крестили крестьянских детей, вместе праздновали яблочные спасы (этот праздник Тютчевы особенно любили), да и все другие народные праздники. Хотя Федор Иванович потом десятилетиями жил за границей, состоя на дипломатической службе, но в детстве он так глубоко впитал в себя всё истинно русское, что все изумлялись его русскости, а поэт Аполлон Майков писал: «Поди ведь, кажется, европеец был, всю юность скитался за границей в секретарях посольства, а как чуял русский дух и как владел до тонкости русским языком!..»

В Овстуге прежде всего бросается в глаза необычность этого села: уж очень особый рельеф местности – холмы с избами напоминают условное изображение гор на древнерусских иконах. У этого села какой-то очень насыщенный динамичный внутренний ритм: нагромождение холмов, гор, горушек навевает что-то первородное, космическое, – что так умел улавливать в природе Федор Иванович. И не только в природе, но и в глубинах человека.

И еще об Овстуге. Это село напоминает некую деревенскую Венецию. Меж холмов и горушек в середине села разлился большой пруд, такой большой, что подумалось, может быть, отсюда идут тютчевские строки «Последнего катаклизма»:

Когда пробьет последний час природы,

Состав частей разрушится земных:

Все зримое опять покроют воды,

И Божий лик изобразится в них!

[1829]

Одним словом, прекрасно, что у Тютчева была такая первооснова творчества, как родина. У Есенина – село Константиново, у Алексея Константиновича Толстого – село Красный Рог (где он написал знаменитые «Колокольчики мои, цветики степные…»), у Пушкина, в большой степени, – Михайловское, у Некрасова – Карабиха, у Ахматовой, в большой степени, – деревня Слепнево в Тверской губернии… А у Тютчева – Овстуг.

Тютчев – гениальный лирик, поэт романтического склада. Он развивал философскую линию русской поэзии. Певец природы, остро ощущавший космос, тончайший мастер стихотворного пейзажа, Тютчев рисовал его одухотворенным, выражающим эмоции человека. В поэзии Тютчева человек и природа почти тождественны. Мир в глазах поэта полон таинственности, загадочности – где-то в недрах его «хаос шевелится». Под покровом дня скрывается ночь, в избытке жизни проглядывает смерть, людская любовь – поединок роковой, грозящий гибелью. В природе противоборствуют враждебные силы. «Хаос» вот-вот прорвется и опрокинет установившуюся гармонию, ввергнет мир в катастрофу. Поэт и боится этой катастрофы, и тянется к ней. Современник многих войн, он воспринимает свое время как «минуты роковые». Поэзия Тютчева полна глубокой и бесстрашной мысли. Но эта мысль образна, выражена ярко.

Лев Толстой говорил, что «без Тютчева нельзя жить», – настолько сильно на него действовало творчество поэта. Неравнодушными читателями его были Пушкин и Жуковский, Некрасов и Тургенев, Чернышевский и Добролюбов, Достоевский и Менделеев, Блок и Горький. Хоть это сейчас и не модно, но ради объективности надо сказать, что очень высоко ценил лирику Тютчева В. И. Ленин, и во многом благодаря этому в Овстуге был создан прекрасный тютчевский музей.

О Тютчеве как о мыслителе с уважением отзывались выдающийся немецкий философ Шеллинг и гениальный немецкий поэт Генрих Гейне. С ними Тютчев был лично знаком.

В 1821 году, блестяще окончив словесный факультет Московского университета, Тютчев поступает на службу в министерство иностранных дел и скоро уезжает за границу, получив назначение в русскую миссию в Мюнхене – тогда это была столица Баварского королевства. Потом служит в Турине (Сардиния). В чужих краях Федор Иванович прожил двадцать два года. В Мюнхене приобщился к немецкой идеалистической философии, как раз там он много общался с Шеллингом.

В октябре 1836 года в пушкинском журнале «Современник» были опубликованы сразу шестнадцать стихотворений Тютчева под заголовком «Стихотворения, присланные из Германии». В следующем номере – еще шесть стихотворений. Так что Александр Сергеевич Пушкин благословил Тютчева на поэтическую стезю.

Надо сказать, что Тютчев не стремился стать профессиональным поэтом. В отличие от Пушкина или Лермонтова, он даже подчеркивал свое как бы пренебрежительное отношение к творчеству. Вместе с ненужными бумагами как-то бросил в корзину целый ворох своих стихов и переводов. Тютчев не принимал никакого участия в издании двух своих прижизненных книг. Их издали его друзья, а когда книги стихов вышли в свет, они вызвали у автора только ироническую усмешку.

«Ах, писанье – ужасное зло! Оно – как будто второе грехопадение злосчастного разума, как будто усиление материи», – так он порой писал в письмах. Такое отношение Тютчева к своим стихам, во-первых, восходит к древнейшим мыслям поэтов и философов о невозможности выразить словами всего, что в сердце – «Как сердцу высказать себя?», а во-вторых, если Пушкин говорил, что «слова поэта суть его дела», то Тютчев выше слов ставил дела. Это еще когда-то протопоп Аввакум говорил, тоже, кстати, называвший свои писания «вяканьем», «ковыряньем», – «не словес красных Бог слушает, но дел наших хощет».

И всё-таки он писал стихи, не мог не писать, потому что Бог дал ему этот дар. Стихи сами в нем складывались. Вот как описывает зять Тютчева, поэт Иван Аксаков, рождение одного стихотворения:

«…однажды, в осенний дождливый вечер, возвратясь домой на извозчичьих дрожках, почти весь промокший, он сказал дочери: «Я сочинил несколько стихов», и пока его раздевали, продиктовал ей прелестное стихотворение.

Слезы людские, о слезы людские,

Льетесь вы ранней и поздней порой…

Льетесь безвестные, льетесь незримые,

Неистощимые, неисчислимые, –

Льетесь, как льются струи дождевые

В осень глухую, порою ночной.

Здесь почти нагляден для нас тот истинно поэтический процесс, которым внешнее ощущение капель чистого осеннего дождя, лившего на поэта, пройдя сквозь его душу, претворяется в ощущение слез и облекается в звуки, которые, сколько словами, столько же самою музыкальностью своею, воспроизводят в нас и впечатление дождливой осени, и образ плачущего людского горя…»

Это стихотворение часто цитировал Лев Толстой, а Тарас Шевченко над ним и над стихотворением «Эти бедные селенья» просто плакал. Стихи неимоверной глубины по тону, по дыханию. Тут не слова говорят, а как бы вздох всего человечества запечатлелся…

Все мы прекрасно знаем, условно говоря, стихи о природе Тютчева, начиная с шедевра «Люблю грозу в начале мая…». Мы помним его потрясающие стихи о России «Умом Россию не понять…». Любовная лирика Тютчева известна не меньше пушкинской, особенно «Я встретил вас и всё былое / В отжившем сердце ожило…» – но вершиной его любовной поэзии, безусловно, стал «Денисьевский цикл». Елена Денисьева вдохновила Тютчева на такие стихи, которых не много в мировой лирике. До встречи с ней женами поэта были Элеонора Петерсон (умерла), Эрнестина Дернберг (урожденная Пфеффель) – немки. Но именно любовь русской Елены Александровны Денисьевой к поэту всё в нём перевернула. Современник вспоминает, что Денисьева смогла «своею самоотверженною, бескорыстною, безграничною, бесконечною, безраздельною и готовою на всё любовью… – такою любовью, которая готова и на всякого рода порывы и безумные крайности с совершенным попранием всякого рода светских приличий и общепринятых условий» вызвать в Тютчеве в ответ тоже такую страстную любовь, «что он остался навсегда её пленником». Хотя Денисьева и не была замужем за Тютчевым, но родила от него троих детей. Тютчев неутешно переживал раннюю смерть Елены Александровны. Эта неутешность ясно запечатлелась в стихотворении «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.». Денисьева умерла 4 августа 1864 года.

Вот бреду я вдоль большой дороги

В тихом свете гаснущего дня…

Тяжело мне, замирают ноги…

Друг мой милый, видишь ли меня?

Всё темней, темнее над землею –

Улетел последний отблеск дня…

Вот тот мир, где жили мы с тобою,

Ангел мой, ты видишь ли меня?

Тютчев – не только лирик любви и природы. Он поэт-философ. Его духовно-философская поэзия отражает духовное состояние человека в середине XIX века, но послушайте, как оно созвучно с нашим временем:

НАШ ВЕК

Не плоть, а дух растлился в наши дни,

И человек отчаянно тоскует…

Он к свету рвётся из ночной тени

И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,

Невыносимое он днесь выносит…

И сознаёт свою погибель он,

И жаждет веры… но о ней не просит.

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,

Как ни скорбит пред замкнутой дверью:

«Впусти меня! – Я верю, Боже мой!

Приди на помощь моему неверью!»

10 июня 1851 года

Современный исследователь творчества и жизни поэта Вадим Валерианович Кожинов, выпустивший в знаменитой серии ЖЗЛ книгу «Тютчев», пишет, что «отношение Тютчева к религии и церкви было чрезвычайно сложным и противоречивым. Видя в христианстве почти двухтысячелетнюю духовно-историческую силу, сыгравшую громадную роль в судьбах России и мира, поэт в то же время пребывал на самой грани веры и безверия». Так что в приведенном стихотворении Тютчев писал и о себе.

Скончался Федор Иванович в Царском Селе 15 (27) июля 1873 года, похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря в Петербурге».

Интересные факты о Тютчеве

Несмотря на славу и почитание, Федор Иванович Тютчев был человеком непубличным, тяготеющим к уединению. Он мало рассказывал о себе современникам, с личными проблемами справлялся самостоятельно. Поэтому фактов из жизни знаменитого поэта накоплено немного, хотя некоторая интересная информация успела дойти до нашего времени.

Тютчев – самый романтический поэт России, мастер пейзажных и любовных лирических произведений. Его стихи трогательные, светлые, трепетные. Но жизнь великого поэта складывалась сложно, изобиловала и светлыми, и печальными моментами. Вот несколько интересных фактов о Федоре Ивановиче Тютчеве:

Тютчев не посещал школу. Он обучался в домашних условиях, что не помешало стать весьма образованным человеком.

Поэт имел дальнюю степень родства с Львом Николаевичем Толстым.

Будучи умным и прилежным мальчиком, уже в 14-летнем возрасте стал студентом. Причем обучение на факультете словесности удалось завершить на 3 курса раньше установленной образовательной программы.

Ему легко давались иностранные языки. Он начал их осваивать с 7-ми лет. А в подростковые годы уже свободно читал древнегреческие поэмы, переводил на родной язык. Благодаря лингвистическим способностям, свободному владению итальянским, немецким, французским, даже латынью и древним греческим, Федор Иванович смог обучаться в коллегии международных отношений. По слухам, зачисление на эти образовательные курсы было обусловлено не столько способностями молодого литератора, сколько отцовскими связями.

После обучения Тютчев стал атташе в русской дипломатической миссии в Мюнхене. Там молодой поэт познакомился с великими немцами того времени: философом Фридрихом Шеллингом и поэтом Генрихом Гейне. Федор Иванович был их поклонником, поэтому был счастлив с ними подружиться.

После возвращения с дипломатической миссии Тютчев вскоре получил место старшего цензора в Министерстве иностранных дел. В это же время он вступил в кружок публициста Виссариона Григорьевича Белинского. Это было популярное сообщество литераторов, в которое входили Федор Михайлович Достоевский, Николай Алексеевич Некрасов, Иван Сергеевич Тургенев и другие. Помимо знаменитых персон, в сообществе состояли начинающие авторы, адвокаты, редакторы издательств, переводчики, аристократы, офицеры. Тютчев быстро влился в это «разношерстное» общество.

Судя по сохранившимся перепискам, Тютчев был человеком общительным. Сегодня на руках у историков более 1 300 его записок и писем, адресованных самым разным людям. И это лишь то, что сохранилось до нашего времени.

Собственные стихи Тютчев помечал не подписью, не полным именем, а только разными буквами, которые присутствовали в Ф.И.О. Чаще всего это были первые буквы фамилии и имени «Т» и «Ф».

Поэтическому мастерству Тютчев обучался у Раича Семена Егоровича – именитого в то время литератора и переводчика, обучавшего также Михаила Юрьевича Лермонтова.

Последние месяцы перед кончиной поэт провел в обездвиженном состоянии в постели после того, как на него упал кирпич.

Обнаруженный в 1981 году астероид № 9927 назвали именем великого поэта «Tyutchev».

В 1996 году учреждена премия имени Тютчева, вручаемая талантливым литераторам.

Впервые молодой Тютчев влюбился в юную красавицу, на которую положил глаз баварский король. Девушка купалась во внимании кавалеров, но ухаживания принимала только от поэта. Взаимная симпатия не закончилась свадьбой: родители отдали красавицу замуж за другого мужчину, более обеспеченного и знатного.

Если не считать множества влюбленностей и интрижек, у Федора Ивановича было три любимых женщины, которые суммарно родили от него девять детей. Поэт обожал первую жену – дочь немецкого графа Элеонору Петерсон, но из-за своей падкой на соблазны натуры частенько крутил интрижки с женщинами. Жизнь первой жены закончилась трагически. Пароход, на котором по Балтике путешествовала семья поэта, затонул. Элеонора с детьми спаслись, но женщина перенесла настолько сильный стресс, что смертельно заболела. Кончина любимой жены стала для Тютчева страшным ударом, он, по свидетельствам современников, даже поседел.

Второй супругой знаменитого поэта стала Эрнестина Пфеффель. Знакомство с ней состоялось во время дипломатической миссии в итальянском Турине. Причем оказывать знаки внимания сардинской красавице Тютчев начал, будучи еще в первом браке. Узнав о романтической увлеченности мужа, Элеонора Петерсон сильно страдала, даже пыталась покончить с жизнью.

Живя в браке со второй супругой, Тютчев не изменил своей влюбчивой, жаждущей романтических приключений натуре. В то время он разрывался между двумя женщинами: законной женой и любовницей Еленой Денисьевой, с которой фактически проживал в гражданском браке. А еще поэт жил за счет второй жены. Ведь Эрнестина вышла за него замуж, будучи богатой вдовой. От первого скончавшегося супруга ей досталось крупное состояние. Сам Тютчев не скрывал этот нелицеприятный факт, не стеснялся его.

(Источник: https://pishi-stihi.ru/interesnye-fakty-o-tyutcheve.html)