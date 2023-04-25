ВЫЗОВ. КОМУ?

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25 Апреля 2023

В четверг, 20 апреля, в кинотеатрах России состоялась премьера долгоожидаемого и активно рекламируемого художественного фильма «Вызов». Хотя продюсеры планировали запустить киноленту в прокат 12 апреля, День космонавтики, но что-то пошло не так, и «Вызов» появился на экранах страны на восемь дней позже.

Это первый художественный фильм, снятый в космосе с профессиональной актрисой в главной роли. Сюжет картины рассказывает о разыгравшейся драме на Международной космической станции (МКС), когда командир корабля, устанавливая в открытом космосе крупногабаритную конструкцию, получил тяжелую травму. Чтобы сохранить ему жизнь, на орбиту нужно было срочно отправить профессионального хирурга для проведения операции. На Земле из многих претендентов среди врачей выбор пал на хирурга высшей квалификации Евгению Беляеву (актриса Юлия Пересильд). Вместе с актрисой на Международную космическую станцию отправился режиссер Клим Шипенко, совместив в себе еще три функции: оператора, сценариста и гримера. По сценарию фильма операция проводилась в условиях невесомости и была сопряжена с огромным риском для жизни пострадавшего космонавта. В ходе хирургического вмешательства возникло много непредвиденных трудностей, с которыми врач Женя Беляева успешно справилась. Космонавт был спасен и в добром здравии вернулся на землю через двенадцать дней. Роли трех космонавтов играли сами космонавты: Антон Шкаплеров, Петр Дубров и Олег Новицкий.

После просмотра фильма «Вызов» мнения о картине разделились на диаметрально противоположные. Выскажу свою оценку одному из самых финансово затратных художественных фильмов российского кинематографа последнего времени.

Создатели назвали свою киноленту «Вызов», бросив перчатку космическому пространству. Полагаю, «перчаток» было больше, и, помимо космоса, они полетели в сторону отечественного кинематографа, космонавтов и простых зрителей. Начну с первого «Вызова».

Когда-то икона отечественной космонавтики генеральный конструктор космических аппаратов Сергей Павлович Королев после полета Юрия Гагарина заявил: «Придет время, когда в космос будут летать по профсоюзным путевкам». Эта фраза дословно вошла в сценарий художественного фильма «Укрощение огня». С тех пор прошло немногим более пятидесяти лет, когда это стало возможным. Только купить такую путевку могут позволить себе миллиардеры с отменным здоровьем.

Для того чтобы понять, как было раньше, вспомним один из отечественных художественных фильмов о покорении космоса «Время первых». Он переносит нас в март 1965 года, когда советский космонавт Алексей Леонов совершил первый выход в открытый космос. По сценарию фильма, после того как Алексей Леонов (актер Евгений Миронов) покинул шлюз корабля «Восход-2», последовали внештатные ситуации, каждая из которых могла стоить ему жизни. Затем, после его возвращения внутрь корпуса корабельной капсулы, возникла микротрещина между люком и основным корпусом, что привело к стравливанию воздуха и автоматическому включению системы подачи кислорода. Возникла реальная угроза пожара, а затем наступило кислородное отравление экипажа, которое грозило медленной смертью. Уже в полубессознательном состоянии Алексей Леонов выключил подачу кислорода из резервных баллонов. Было еще несколько технических неисправностей, которые могли закончиться для космонавтов трагически. После отказа автоматики управления космическим кораблем посадку пришлось проводить вручную, с чем успешно справился командир корабля Павел Беляев (актер Константин Хабенский). Еще перед стартом Сергей Павлович Королев (актер Владимир Ильин) рассказал космонавтам, что испытания шлюзовой камеры на орбите были неудачными, и велика вероятность того, что экипаж может погибнуть, и решил не рисковать. На что Алексей Леонов горячо возразил, вспомнив, как его семью, где он был восьмым ребенком, раскулачили и выгнали зимой на мороз. У него отобрали даже теплую одежду, но семья выжила. Позже вся его взрослая родня по мужской линии сложила головы в Великой Отечественной войне, защищая свою страну. Что значили их жизни по сравнению с великой целью, по сравнению с Победой?

Алексей Леонов вместе с Павлом Беляевым убедили руководителя полетом Сергея Королева рискнуть и отправить их в космос. Для них было важно величие страны – Советского Союза, и ради этого наши космонавты были готовы поставить на карту даже свои жизни, чтобы победить, т.е. быть первыми. Это было время людей, не жалеющих себя, сильных, сплоченных общей идеей, с непобедимым чувством долга и желанием добиться успеха во имя Родины, иногда ценой своей жизни. Фильм словно спрашивает нас: а мы готовы к подобным свершениям? Мы готовы быть первыми? Мы готовы быть великими? Мы готовы постигать необъятное?

Долгое время путь в космос был стезей для героев, для избранных. Народ понимал, знал и чувствовал, что награды им дают не зря, соотечественники любили и уважали своих космических первопроходцев. Они были людьми, на которых мы равнялись, лицом горделивого Величия страны. Мы чувствовали себя народом-победителем, позволившим бросить вызов космосу.

Вызов второй – перчатка российскому кинематографу. Признаюсь, я давно не слышал и не видел, чтобы после окончания фильма люди остались и аплодировали стоя. Хлопали в ладоши не какие-то подсадные утки, а простые зрители, которым очень понравился фильм. В картине не было лихо закрученного сюжета, но была хорошая игра актеров, узнаваемый набор житейских проблем, ироничное чувство юмора, потеря близких людей и, разумеется, любовь. Можно закрыть глаза на некоторые технические нестыковки и сценарные неувязки. Оставим за скобками вопрос, а возможна ли подобная хирургическая операция в условиях невесомости. Не в этом главное. Представьте себе, что обыкновенная женщина-врач, воспитывая дочь, заботясь о больной матери, без раздумий рискует своей жизнью, чтобы спасти на орбите космонавта на виду у всей страны. Если не удастся спасти, то это будет не только её личная трагедия, а трагедия вселенского масштаба. Трудно себе представить груз ответственности, которую вчерашняя, в общем-то рядовая женщина-хирург взвалила на свои плечи. Ощущение масштаба эмоционального накала этой ноши создателям фильма «Вызов» удалось передать зрителю. Что касается главной героини фильма – актрисы Юлии Пересильд, она справилась со своей ролью. На экране был виден неподдельный страх Юлии во время старта ракеты и приземления капсулы, было заметно, что ей не по себе на борту космического корабля. Преодоление себя выходило за рамки актерской игры. Наверное, в этом и была главная личностная ценность Юлии Пересильд.

Операторскую работу Клима Шипенко можно назвать отличной. «Плавание» главной героини в условиях невесомости было столь натуральным, что некоторых зрителей укачивало.

Первую маленькую ложечку дегтя в бочку с медом подбросил сам режиссер и сценарист Клим Шипенко. По сценарию мать хирурга Евгении Беляевой обращает в зрительный зал вопрос, мол, зачем запускать ракеты в космос, лучше бы повысили пенсии. И на этом фоне она говорит своей внучке, что в институте студенческая стипендия будет составлять смешные три тысячи рублей. Вопрос от имени обывателя, зачем лететь в космос, если мы не можем устроить достойную жизнь пенсионерам и студентам, остается без ответа. К чему тогда спрашивать, т.е. смазывать идею самого фильма?

Еще один вопрос, прозвучавший от возлюбленного Евгении Беляевой, её коллеги, талантливого хирурга Владислава Николаева (актер Милош Бикович): «Зачем летать в космос?» – оказался лишним. Он был обращен к Евгении. Ответ прозвучал слишком обще, размыто и в то же время философски вычурно, а значит, неубедительно: «Наверное, в космосе мы ищем ответы, которые не можем найти на земле». Тогда по аналогии моряки ходят в море, ища ответы, которые не могут найти на суше, подводники опускаются под воду, т.к. не могут найти каких-то ответов на поверхности, шахтеры идут под землю по той же причине, летчики – это лишь слабая копия космонавтов, они тоже ищут ответы на высоте, в отрыве от земли. Подобная сценарная благоглупость смотрится как черная заплатка на белых брюках.

Вторую маленькую ложечку с дегтем закинула в бочку с медом директор Гильдии актеров Валерия Гущина, заявив: «Сейчас самое съемочное время – весна. Все члены правления на работе. Есть мысль, есть желание, но пока еще не оформлена бумага. Но в целом считаем, что это подвиг, и Юлию Пересильд, первую женщину-актрису в космосе, стоит наградить». Если главная «гильдмейстерша» Гущина хотела насолить актрисе Пересильд, то у неё прекрасно получилось. Помимо косноязычия, она продемонстрировала полное отсутствие чувства меры, такта, зато в избытке – угодливой дури.

Третью ложечку дегтя «подарила», как это ни странно, сама Юлия Пересильд. На справедливое возмущение космонавтов она отреагировала просьбой «перестать её травить»: «Негоже Героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах». К сожалению, на земле Юлия демонстрирует меньше искренности и мужества, чем в космосе. Во-первых, космонавты её не травят. Во-вторых, для пресечения разговоров о присвоении ей звания Героя России она могла бы публично обраться в ту же Гильдию актеров с резким осуждением инициативы награждения, тем самым охладив кипящие страсти. Однако Юля этого не сделала. Почему?

В целом российская кинематография с «Вызовом» справилась, даже несмотря на существенные шероховатости в сценарии фильма, небольшие технические нестыковки и скандалы.

Третью «перчатку» подняли космонавты. Они были, аккуратно выражаясь, не единодушны во мнении, что проект снятия художественной киноленты на борту Международной космической станции нужно осуществлять. И что подобные проекты «скорее не популяризируют, а вредят космонавтике». В ответ на идею присвоить актрисе Юлии Пересильд звание Героя России космонавт Федор Юрчихин предложил дать помогавшим при съемках космонавтам звания народных артистов РФ. Сам Федор Николаевич Юрчихин летал в космос пять раз. Его суммарный налет составляет 672 дня. В 2008 году космонавт получил звание Героя России, а еще через десять лет – орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Вот что сказала женщина-космонавт Елена Серова: «Это (присвоение звания Героя актрисе Пересильд. – Авт.) обесценит подвиг настоящих космонавтов. Ведь они проходят тяжелейшую подготовку перед тем, как отправиться в космос, их награждают только за особые заслуги перед Отечеством! При всём моём уважении к артистам, туристам, которые летали на МКС на короткое время, в рамках программы посещения, до последнего времени звание Героя России никогда не присваивали. Нашу съемочную группу, по сути, свозили на орбиту как туристов».

Напомню, что Елена Серова является четвертой женщиной-космонавтом в истории нашего Отечества. Первой среди женщин-космонавтов, как известно, была Валентина Терешкова, второй – Светлана Савицкая, третьей – Елена Кондакова.

Вероятно, отечественному отряду космонавтов сложно перешагнуть некий психологический барьер, предполагающий, что их профессия перестала быть исключительной, главным образом потому, что полеты в космос уже не несут в себе первоначальный риск. Отныне далеко не за каждый полет космонавты получают звание Героя Российской Федерации. В этом нет ничего обидного. Именно это обстоятельство предвидел наш великий соотечественник генеральный конструктов советских космических аппаратов Сергей Павлович Королев, говоря о космических туристах. Приходится мириться с тем, что любой человек с крепкими нервами, отменным здоровьем и большими деньгами может пройти четырехмесячные курсы подготовки к полету и погостить на МКС.

Никто не спорит, что наши космонавты мужественные, в совершенстве знающие свое дело и беззаветно преданные выбранной профессии люди, достойные того, чтобы ими гордилась страна. Они делают тяжелую, но необходимую работу, не переставая оставаться элитой нашего общества, на которую необходимо равняться подрастающему поколению. Нельзя обесценивать их труд и заслуги перед страной, присваивая звание Героя России космическим пассажирам.

Вызов, брошенный космонавтам, был принят, и они справились.

Дело осталось за малым: понять, принят ли вызов зрителями. Полагаю, за ответом далеко ходить не надо. Ответьте сами себе, как часто вы смотрите в небо на звезды? Неужели ночью, в ясную погоду у вас не возникало желания увидеть след от падающего метеорита? Глубины космоса засасывают, притягивают, завораживают и пугают. Луна, Марс, Венера – эти названия космических тел сопровождают нас с детства и до самого последнего вздоха. Млечный путь звучит как призыв сделать первый шаг. Ходунки наших фантазий с годами изнашиваются, мы становимся более приземленными, но дух космоса не исчезает в нас, потому что мы его частицы и не можем жить вне его. Просто иногда нужно остановиться и перевести дух, чтобы поверить в свои силы, преодолев страх, сомнения и принять… Вызов.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."