ВЫЗОВ. КОМУ?

25 Апреля 2023



В четверг, 20 апреля, в кинотеатрах России состоялась премьера долгоожидаемого и активно рекламируемого художественного фильма «Вызов». Хотя продюсеры планировали запустить киноленту в прокат 12 апреля, День космонавтики, но что-то пошло не так, и «Вызов» появился на экранах страны на восемь дней позже.

Это первый художественный фильм, снятый в космосе с профессиональной актрисой в главной роли. Сюжет картины рассказывает о разыгравшейся драме на Международной космической станции (МКС), когда командир корабля, устанавливая в открытом космосе крупногабаритную конструкцию, получил тяжелую травму. Чтобы сохранить ему жизнь, на орбиту нужно было срочно отправить профессионального хирурга для проведения операции. На Земле из многих претендентов среди врачей выбор пал на хирурга высшей квалификации Евгению Беляеву (актриса Юлия Пересильд). Вместе с актрисой на Международную космическую станцию отправился режиссер Клим Шипенко, совместив в себе еще три функции: оператора, сценариста и гримера. По сценарию фильма операция проводилась в условиях невесомости и была сопряжена с огромным риском для жизни пострадавшего космонавта. В ходе хирургического вмешательства возникло много непредвиденных трудностей, с которыми врач Женя Беляева успешно справилась. Космонавт был спасен и в добром здравии вернулся на землю через двенадцать дней. Роли трех космонавтов играли сами космонавты: Антон Шкаплеров, Петр Дубров и Олег Новицкий.

После просмотра фильма «Вызов» мнения о картине разделились на диаметрально противоположные. Выскажу свою оценку одному из самых финансово затратных художественных фильмов российского кинематографа последнего времени.

Создатели назвали свою киноленту «Вызов», бросив перчатку космическому пространству. Полагаю, «перчаток» было больше, и, помимо космоса, они полетели в сторону отечественного кинематографа, космонавтов и простых зрителей. Начну с первого «Вызова».

Когда-то икона отечественной космонавтики генеральный конструктор космических аппаратов Сергей Павлович Королев после полета Юрия Гагарина заявил: «Придет время, когда в космос будут летать по профсоюзным путевкам». Эта фраза дословно вошла в сценарий художественного фильма «Укрощение огня». С тех пор прошло немногим более пятидесяти лет, когда это стало возможным. Только купить такую путевку могут позволить себе миллиардеры с отменным здоровьем.

Для того чтобы понять, как было раньше, вспомним один из отечественных художественных фильмов о покорении космоса «Время первых». Он переносит нас в март 1965 года, когда советский космонавт Алексей Леонов совершил первый выход в открытый космос. По сценарию фильма, после того как Алексей Леонов (актер Евгений Миронов) покинул шлюз корабля «Восход-2», последовали внештатные ситуации, каждая из которых могла стоить ему жизни. Затем, после его возвращения внутрь корпуса корабельной капсулы, возникла микротрещина между люком и основным корпусом, что привело к стравливанию воздуха и автоматическому включению системы подачи кислорода. Возникла реальная угроза пожара, а затем наступило кислородное отравление экипажа, которое грозило медленной смертью. Уже в полубессознательном состоянии Алексей Леонов выключил подачу кислорода из резервных баллонов. Было еще несколько технических неисправностей, которые могли закончиться для космонавтов трагически. После отказа автоматики управления космическим кораблем посадку пришлось проводить вручную, с чем успешно справился командир корабля Павел Беляев (актер Константин Хабенский). Еще перед стартом Сергей Павлович Королев (актер Владимир Ильин) рассказал космонавтам, что испытания шлюзовой камеры на орбите были неудачными, и велика вероятность того, что экипаж может погибнуть, и решил не рисковать. На что Алексей Леонов горячо возразил, вспомнив, как его семью, где он был восьмым ребенком, раскулачили и выгнали зимой на мороз. У него отобрали даже теплую одежду, но семья выжила. Позже вся его взрослая родня по мужской линии сложила головы в Великой Отечественной войне, защищая свою страну. Что значили их жизни по сравнению с великой целью, по сравнению с Победой?

Алексей Леонов вместе с Павлом Беляевым убедили руководителя полетом Сергея Королева рискнуть и отправить их в космос. Для них было важно величие страны – Советского Союза, и ради этого наши космонавты были готовы поставить на карту даже свои жизни, чтобы победить, т.е. быть первыми. Это было время людей, не жалеющих себя, сильных, сплоченных общей идеей, с непобедимым чувством долга и желанием добиться успеха во имя Родины, иногда ценой своей жизни. Фильм словно спрашивает нас: а мы готовы к подобным свершениям? Мы готовы быть первыми? Мы готовы быть великими? Мы готовы постигать необъятное?

Долгое время путь в космос был стезей для героев, для избранных. Народ понимал, знал и чувствовал, что награды им дают не зря, соотечественники любили и уважали своих космических первопроходцев. Они были людьми, на которых мы равнялись, лицом горделивого Величия страны. Мы чувствовали себя народом-победителем, позволившим бросить вызов космосу.

Вызов второй – перчатка российскому кинематографу. Признаюсь, я давно не слышал и не видел, чтобы после окончания фильма люди остались и аплодировали стоя. Хлопали в ладоши не какие-то подсадные утки, а простые зрители, которым очень понравился фильм. В картине не было лихо закрученного сюжета, но была хорошая игра актеров, узнаваемый набор житейских проблем, ироничное чувство юмора, потеря близких людей и, разумеется, любовь. Можно закрыть глаза на некоторые технические нестыковки и сценарные неувязки. Оставим за скобками вопрос, а возможна ли подобная хирургическая операция в условиях невесомости. Не в этом главное. Представьте себе, что обыкновенная женщина-врач, воспитывая дочь, заботясь о больной матери, без раздумий рискует своей жизнью, чтобы спасти на орбите космонавта на виду у всей страны. Если не удастся спасти, то это будет не только её личная трагедия, а трагедия вселенского масштаба. Трудно себе представить груз ответственности, которую вчерашняя, в общем-то рядовая женщина-хирург взвалила на свои плечи. Ощущение масштаба эмоционального накала этой ноши создателям фильма «Вызов» удалось передать зрителю. Что касается главной героини фильма – актрисы Юлии Пересильд, она справилась со своей ролью. На экране был виден неподдельный страх Юлии во время старта ракеты и приземления капсулы, было заметно, что ей не по себе на борту космического корабля. Преодоление себя выходило за рамки актерской игры. Наверное, в этом и была главная личностная ценность Юлии Пересильд.

Операторскую работу Клима Шипенко можно назвать отличной. «Плавание» главной героини в условиях невесомости было столь натуральным, что некоторых зрителей укачивало.

Первую маленькую ложечку дегтя в бочку с медом подбросил сам режиссер и сценарист Клим Шипенко. По сценарию мать хирурга Евгении Беляевой обращает в зрительный зал вопрос, мол, зачем запускать ракеты в космос, лучше бы повысили пенсии. И на этом фоне она говорит своей внучке, что в институте студенческая стипендия будет составлять смешные три тысячи рублей. Вопрос от имени обывателя, зачем лететь в космос, если мы не можем устроить достойную жизнь пенсионерам и студентам, остается без ответа. К чему тогда спрашивать, т.е. смазывать идею самого фильма?

Еще один вопрос, прозвучавший от возлюбленного Евгении Беляевой, её коллеги, талантливого хирурга Владислава Николаева (актер Милош Бикович): «Зачем летать в космос?» – оказался лишним. Он был обращен к Евгении. Ответ прозвучал слишком обще, размыто и в то же время философски вычурно, а значит, неубедительно: «Наверное, в космосе мы ищем ответы, которые не можем найти на земле». Тогда по аналогии моряки ходят в море, ища ответы, которые не могут найти на суше, подводники опускаются под воду, т.к. не могут найти каких-то ответов на поверхности, шахтеры идут под землю по той же причине, летчики – это лишь слабая копия космонавтов, они тоже ищут ответы на высоте, в отрыве от земли. Подобная сценарная благоглупость смотрится как черная заплатка на белых брюках.

Вторую маленькую ложечку с дегтем закинула в бочку с медом директор Гильдии актеров Валерия Гущина, заявив: «Сейчас самое съемочное время – весна. Все члены правления на работе. Есть мысль, есть желание, но пока еще не оформлена бумага. Но в целом считаем, что это подвиг, и Юлию Пересильд, первую женщину-актрису в космосе, стоит наградить». Если главная «гильдмейстерша» Гущина хотела насолить актрисе Пересильд, то у неё прекрасно получилось. Помимо косноязычия, она продемонстрировала полное отсутствие чувства меры, такта, зато в избытке – угодливой дури.

Третью ложечку дегтя «подарила», как это ни странно, сама Юлия Пересильд. На справедливое возмущение космонавтов она отреагировала просьбой «перестать её травить»: «Негоже Героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах». К сожалению, на земле Юлия демонстрирует меньше искренности и мужества, чем в космосе. Во-первых, космонавты её не травят. Во-вторых, для пресечения разговоров о присвоении ей звания Героя России она могла бы публично обраться в ту же Гильдию актеров с резким осуждением инициативы награждения, тем самым охладив кипящие страсти. Однако Юля этого не сделала. Почему?

В целом российская кинематография с «Вызовом» справилась, даже несмотря на существенные шероховатости в сценарии фильма, небольшие технические нестыковки и скандалы.

Третью «перчатку» подняли космонавты. Они были, аккуратно выражаясь, не единодушны во мнении, что проект снятия художественной киноленты на борту Международной космической станции нужно осуществлять. И что подобные проекты «скорее не популяризируют, а вредят космонавтике». В ответ на идею присвоить актрисе Юлии Пересильд звание Героя России космонавт Федор Юрчихин предложил дать помогавшим при съемках космонавтам звания народных артистов РФ. Сам Федор Николаевич Юрчихин летал в космос пять раз. Его суммарный налет составляет 672 дня. В 2008 году космонавт получил звание Героя России, а еще через десять лет – орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Вот что сказала женщина-космонавт Елена Серова: «Это (присвоение звания Героя актрисе Пересильд. – Авт.) обесценит подвиг настоящих космонавтов. Ведь они проходят тяжелейшую подготовку перед тем, как отправиться в космос, их награждают только за особые заслуги перед Отечеством! При всём моём уважении к артистам, туристам, которые летали на МКС на короткое время, в рамках программы посещения, до последнего времени звание Героя России никогда не присваивали. Нашу съемочную группу, по сути, свозили на орбиту как туристов».

Напомню, что Елена Серова является четвертой женщиной-космонавтом в истории нашего Отечества. Первой среди женщин-космонавтов, как известно, была Валентина Терешкова, второй – Светлана Савицкая, третьей – Елена Кондакова.

Вероятно, отечественному отряду космонавтов сложно перешагнуть некий психологический барьер, предполагающий, что их профессия перестала быть исключительной, главным образом потому, что полеты в космос уже не несут в себе первоначальный риск. Отныне далеко не за каждый полет космонавты получают звание Героя Российской Федерации. В этом нет ничего обидного. Именно это обстоятельство предвидел наш великий соотечественник генеральный конструктов советских космических аппаратов Сергей Павлович Королев, говоря о космических туристах. Приходится мириться с тем, что любой человек с крепкими нервами, отменным здоровьем и большими деньгами может пройти четырехмесячные курсы подготовки к полету и погостить на МКС.

Никто не спорит, что наши космонавты мужественные, в совершенстве знающие свое дело и беззаветно преданные выбранной профессии люди, достойные того, чтобы ими гордилась страна. Они делают тяжелую, но необходимую работу, не переставая оставаться элитой нашего общества, на которую необходимо равняться подрастающему поколению. Нельзя обесценивать их труд и заслуги перед страной, присваивая звание Героя России космическим пассажирам.

Вызов, брошенный космонавтам, был принят, и они справились.

Дело осталось за малым: понять, принят ли вызов зрителями. Полагаю, за ответом далеко ходить не надо. Ответьте сами себе, как часто вы смотрите в небо на звезды? Неужели ночью, в ясную погоду у вас не возникало желания увидеть след от падающего метеорита? Глубины космоса засасывают, притягивают, завораживают и пугают. Луна, Марс, Венера – эти названия космических тел сопровождают нас с детства и до самого последнего вздоха. Млечный путь звучит как призыв сделать первый шаг. Ходунки наших фантазий с годами изнашиваются, мы становимся более приземленными, но дух космоса не исчезает в нас, потому что мы его частицы и не можем жить вне его. Просто иногда нужно остановиться и перевести дух, чтобы поверить в свои силы, преодолев страх, сомнения и принять… Вызов.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ