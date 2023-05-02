ВОПРОС-ОТВЕТ

02 Мая 2023



– Как планируют проводить празднование Дня Победы на Камчатке? Павел С., Петропавловск-Камчатский.

– Программу торжественных мероприятий анонсировали в краевом правительстве. По предварительной информации, в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизове пройдут следующие памятные акции и парады.

8 мая в Елизовском городском поселении состоятся два митинга: в 11:00 – в микрорайоне Пограничный и в 12:00 – на площади Ленина. В Петропавловске-Камчатском 8 мая в 14:00 состоится митинг и возложение цветов к памятнику в парке Победы.

9 мая в Вилючинске, Петропавловске-Камчатском и Елизове состоятся торжественные парады, организованные Тихоокеанским флотом и Войсками и силами на Северо-Востоке России. В Вилючинске и Петропавловске-Камчатском парады начнутся в 10:00, в Елизове торжественное шествие стартует в 12:00.

После парада в Петропавловске-Камчатском в 11:00 начнется гала-концерт участников патриотического фестиваля «Весна 45 года» на площади имени В.И. Ленина, а на стадионе «Спартак» в это же время стартует легкоатлетический пробег «Эстафета Мира». Также в центре города будут работать фронтовые бригады и полевая кухня. В 20:00 запланирована концертная программа, а в 22:00 – праздничный салют.

Кроме того, в преддверии Дня Победы, 5 мая с 13:00 до 13:30 часов в парке Победы Петропавловска-Камчатского пройдет акция «Вахта Памяти», где выступят ветераны Великой Отечественной войны и пройдет церемония возложения цветов.

7 мая на территории Елизовского муниципального района в 12-й раз пройдет традиционный автопробег «Спасибо деду за Победу», в котором участвуют машины, украшенные в военно-патриотической тематике. Победители автопробега будут представлены в центре Петропавловска-Камчатского в День Победы.

– Я слышала, что шествия колонны Бессмертного полка в Петропавловске в День Победы не будет, оно пройдет заочно. Расскажите об этом подробнее. Ольга Степановна Л., Петропавловск-Камчатский.

– Как объявили в администрации ПКГО, в этом году из соображений безопасности акция «Бессмертный полк» на Камчатке, как и в других регионах России, пройдет в онлайн-формате. Решение об изменении формата мероприятия было принято Центральным комитетом Всероссийского общественного движения.

«Будет проходить региональная трансляция полка онлайн, такие трансляции проходят уже несколько лет. Если вы не успели занести данные своего ветерана, то на сайте polkrf.ru это можно сделать, и тогда ваш ветеран пройдет в полку», – пояснила Анна Васильева, руководитель регионального отделения «Бессмертный полк России».

Кроме того, гражданам предложено разместить портреты своих ветеранов, фотографии их наград или краткое описание совершенных подвигов на задних или задних боковых стеклах автомобилей. Важно разместить портреты так, чтобы они не мешали обзору водителя, сохранялись в достойном виде при эксплуатации автомобиля.

В числе новых форматов – возможность напечатать изображение ветерана на футболке или на бейдже. Принять участие в акции могут и организации различных форм собственности, установив стенд с фотографиями.

Еще одним нововведением станет возможность разместить на сайте информацию о погибших героях-участниках специальной военной операции.

Также предлагается рассказать о своем герое с хештегом #нашБессмертныйполк. Эти истории также будут публиковаться на официальном сайте «Бессмертного полка». Изготовить фотографии можно в типографиях-партнерах, у которых есть официальный брендбук. В Петропавловске-Камчатском это «Вуокса», «Agfa», «333 Арт», «Алиса Арт», «Камчатпресс» и «Твердый знак». Также на сайте «Бессмертного полка России» работает конструктор штендеров, где каждый может подобрать стиль оформления, добавить фотографию, скачать получившийся портрет и распечатать его самостоятельно.

Напомним, в 2022 году после двухгодичного перерыва из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» состоялась на Камчатке в очном формате. Тогда в колоннах полка прошли более 18 тысяч человек.

– Как будет организовано движение автомобильного транспорта в Петропавловске в День Победы? Виталий Р., Петропавловск-Камчатский.

– 8 и 9 мая дорожное движение будет перекрыто в центре и в микрорайоне Дачный Петропавловска-Камчатского, сообщили в Госавтоинспекции Камчатского края.

8 мая с 13:00 до 15:30 будет перекрыта дорога на улице Толстого в районе парка Победы. В это время пройдет церемония возложения цветов.

Движение по улицам Озерновская Коса и Ленинская будет перекрыто 9 мая с 07:00 до 22:30.

На улице Советская будет организовано двухстороннее движение автомобильного транспорта. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Госавтоинспекция призывает граждан выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, а также заранее продумать место для парковки личного транспорта вне мест проведения мероприятия.

– Как давний житель Петропавловска, хочу принять участие в выборе участка города для благоустройства. Как это сделать? Максим Петрович Д., Петропавловск-Камчатский.

– По информации администрации ПКГО, голосование по выбору общественной территории для благоустройства в следующем году стартовало 15 апреля на платформе https://41.gorodsreda.ru.

Жители Петропавловска-Камчатского могут выбрать одну из двух территорий: сквер Строителей на проспекте Победы или детскую площадку на ул. Звездная, 25/1. Территория, которая наберет больше голосов, будет благоустроена в 2024 году.

По состоянию на 26 апреля участие в голосовании приняли уже более 3 900 горожан. Лидирует сквер Строителей.

Рейтинговое голосование будет продолжаться до 31 мая. Перейти на страницу для голосования можно несколькими способами.

Зайти на главную страницу официального сайта администрации города pkgo.ru, выбрать вкладку «Мой выбор. Мое будущее» и нажать «Участвовать». Затем авторизоваться на Госуслугах, выбрать одну из предложенных территорий и проголосовать. Напрямую перейти на Госуслуги по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/?location=m30701000&;amp;amp;amp;type=&amp;amp;type=2. Возможность для голосования открыта на портале проекта «Формирование комфортной городской среды» https://41.gorodsreda.ru. Проголосовать можно лично в специально оборудованном месте по адресу: ул. Ленинградская, 74/1, 1-й этаж. Время работы: будние дни с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда»).

Ответы на вопросы подготовила

Наталья Максимишина

Подготовлено по материалам Камчатского информационного агентства «Вести».

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