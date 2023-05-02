ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

02 Мая 2023



(Продолжение. Начало «В» от 15.02.2023, от 15.03.2023, от 29.03.2023, от 19.04.2023, от 26.04.2023)

Газета «Вести» продолжает новую рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трех революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Материалы печатаются по книге «Сто великих писателей», авторы Любовь Калюжная и Геннадий Иванов, издательство «Вече», 2002 год, а также иным источникам.

Отрывок из поэмы Гоголя «Мертвые души»

«...И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «Черт побери всё!» – его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сём быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет, – только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да молотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню – кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход – и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух.

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, всё отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная богом!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства».

Николай Васильевич Гоголь

(1809–1852)

«Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее, и которого точно нет у других писателей», – так Гоголь объяснял свою главную творческую задачу в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

Казалось бы, зачем объясняться признанному гению? Причины для объяснений у него были и, как он предвидел, – будут. Если отвлечься от «мировых вопросов», можно вспомнить, что малороссы не могли простить Гоголю отступничества, великороссы упрекали, что лучшая, поэтическая часть его души осталась «на хуторе близ Диканьки», а в России он увидел только Хлестаковых, Ноздревых, Плюшкиных и Маниловых…

Самый страстный его оппонент Василий Розанов писал в 1902 году: «Гоголь – огромный край русского бытия. Но с чем же он пришел к нам, чтобы столько совершить? Только с душою своею, странною, необыкновенною. Ни средств, ни положения, ни, как говорится, «связей». Вот уж Агамемнон без армии, взявший Трою; вот хитроумно устроенный деревянный конь Улисса, который зажег пожар и убийства в старом граде Приама, куда его ввезли. Так Гоголь, маленький, незаметный чиновничек «департамента подлостей и вздоров» («Шинель»), сжег николаевскую Русь…» Известная фраза: вся русская литература вышла из «Шинели» Гоголя – у Розанова в «Апокалипсисе нашего времени» (1919) разовьется в «эпилог»: «Собственно, никакого сомнения, что Россию убила литература». Но еще до этого, в 1918 году, на пожарище «николаевской России», Розанов признался: «Я всю жизнь боролся и ненавидел Гоголя: и в 62 года думаю: «Ты победил, ужасный хохол». Нет, он увидел русскую душеньку в её «преисподнем содержании».

Дух Гоголя еще долго будет тревожить наши земные пределы (не случайна, видимо, легенда о том, что его погребли живым). Перечтите хотя бы его повесть «Тарас Бульба», и вы обнаружите, что он говорит с нами на живом языке злободневности.

Николай Васильевич Гоголь родился 20 марта (1 апреля) 1809 года в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии в семье помещиков среднего достатка.

Детство писателя прошло в родительском имении Васильевка (Яновщина) на Украине, в краю, овеянном легендами, поверьями и преданьями. Рядом находилась известная ныне всему миру Диканька, где в те времена показывали сорочку казненного Кочубея, а также дуб, у которого проходили свидания Мазепы с Марией.

Отец Н. В. Гоголя, Василий Гоголь-Яновский, писал украинские комедии, которые с успехом ставились в театре Д. П. Трощинского, известного вельможи и покровителя искусств; его имение Кибинцы находилось неподалеку и являлось культурным центром края. Поэтическая стихия народной жизни, литературно-театральная среда очень рано развили в мальчике страсть к сочинительству.

Окончив в 1828 году Нежинскую гимназию, Гоголь едет в Петербург, мечтая о юридической карьере. На исходе 1829 года он определяется в департамент уделов, где служит под началом известного поэта Ивана Панаева. Государственная служба вызвала у Гоголя глубокое разочарование; позже по ходатайству П. А. Плетнева он становится преподавателем истории в Патриотическом институте.

Первую большую славу принесли Гоголю «Вечера на хуторе близ Диканьки», которые он публикует в 1831–1832 годах. В 1832 году Гоголь приезжает в Москву уже известным писателем, где сближается с М. П. Погодиным, семейством С. Т. Аксакова, М. Н. Загоскиным, И. В. и П. В. Киреевскими, которые оказали большое влияние на воззрения молодого Гоголя.

В 1834 году Гоголь был определен адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории при Санкт-Петербургском университете. В это время он пишет повести, составившие два последующие его сборника – «Миргород» и «Арабески».

В повестях из петербургской жизни Гоголь, опираясь на народную демонологию и христианскую мифологию, показал призрачность, миражность столичного мира. Контрастом по отношению к нему явилась повесть «Тарас Бульба», запечатлевшая тот момент национального прошлого, когда народ, защищая свою суверенность, действовал сообща как сила, определяющая характер общеевропейской истории.

Осенью 1835 года Гоголь принимается за создание «Ревизора», сюжет которого был подсказан Пушкиным, а уже 18 января 1836 года читает комедию у Жуковского в присутствии Пушкина; премьера пьесы состоялась на сцене петербургского Александринского театра в том же году.

В июле 1836 года он уезжает за границу, где продолжает работать над «Мертвыми душами», начатыми еще в Петербурге. В мае 1842 года «Похождения Чичикова, или Мертвые души» вышли в свет и вызвали небывалое возбуждение и в читательских кругах, и в критике – от самых возвышенных похвал до обвинений в клевете на действительность.

С 1842 года писатель работает над вторым томом «Мертвых душ», где пытается дать позитивную картину русской жизни.

В начале 1852 года, испытывая тяжелые сомнения в благотворности своего писательского поприща, терзаемый предчувствием близкой смерти, Гоголь встречается с отцом Матвеем (Константиновским). Тот советует писателю уничтожить часть глав второго тома, мотивируя это вредным влиянием, которое они будут иметь. 7 февраля Гоголь исповедуется и причащается, а в ночь с 11 на 12 сжигает беловую рукопись поэмы (в неполном виде сохранилось пять черновых глав). 21 февраля (4 марта) 1852 года Гоголь умер в своей последней квартире в доме Талызина.

Смерть писателя потрясла русское общество. От университетской церкви, где его отпевали, до места погребения в Даниловом монастыре гроб несли на руках профессора и студенты университета. В 1931 году его останки перенесены на кладбище Новодевичьего монастыря, что породило немало мистических предположений о том, что Гоголь не умер, а был погребен в летаргическом сне.

На надгробном памятнике писателя была высечена надпись «Горьким словом моим посмеюся» (цитата из книги пророка Иеремии)».

Интересные факты о Гоголе

Ярчайший представитель плеяды знаменитых классиков русской литературы Николай Гоголь прославился на весь мир. Его произведения популярны не только в странах бывшего Союза, но и далеко за их пределами: они переведены на десятки языков, а литературоведы из самых разных стран до сих пор разбирают его книги по косточкам.

Его мать, поразительно красивую женщину, выдали замуж в 14 лет. Будущий отец великого русского писателя был в два раза старше, чем она.

Свое имя Николай Гоголь получил в честь Святителя Николая.

Род Гоголей восходил к украинским казакам, в частности, к знаменитому гетману Остапу Гоголю.

Всего в семье Гоголей было 12 детей. Николай появился на свет третьим. Двое братьев родились мертвыми, еще один умер в раннем детстве, а вот Николай, несмотря на слабое здоровье, выжил и благополучно вырос.

Отец Гоголя писал пьесы для домашнего театра. Именно это, вероятно, предопределило наклонности будущего писателя.

Согласно сохранившимся свидетельствам, в процессе учебы Николаю Гоголю никогда не давались иностранные языки.

Писатель обладал феноменальной памятью, с легкостью запоминая огромные объемы информации.

Любимым предметом Гоголя во время учебы была русская словесность. Причем его преподаватель постоянно критиковал творчество Пушкина и Жуковского, что, естественно, лишь усиливало интерес к ним.

Николай Гоголь с юных лет увлекался шитьем и вязанием – он кроил и шил чудесные платья, которые дарил сестрам, а также шейные платки для себя.

Когда Гоголь был еще маленьким, мать в красках описала ему Страшный Суд и ад, рассказывая о наказании грешников и вознаграждении добродетельных людей в загробном мире. Эти истории произвели на мальчика неизгладимое впечатление, наложив отпечаток на всю его дальнейшую жизнь.

В 5 лет Гоголь утопил в пруду кошку, так как в пустом и темном доме она его напугала. Потом мальчика начала мучить совесть, и он рассказал о постыдном поступке отцу, который его высек.

Сюжет «Ревизора» Гоголю подсказал Александр Пушкин, причем в основу этой истории легли реальные события, произошедшие в Новгородской губернии. Пушкин также уговорил Гоголя не бросать пьесу, хотя он не раз подумывал это сделать.

Ребенком Николай Гоголь много рисовал, но родным его рисунки казались странными и бездарными, поэтому больше к живописи он не возвращался.

В молодости Гоголь, переехав в Петербург, был неприятно удивлен его дороговизной. Чтобы заработать, он даже пытался стать актером театра и чиновником.

Первой публикацией Гоголя стала поэма «Ганц Кюхельгартен», изданная им под псевдонимом «В. Алов», но критики восприняли её холодно. Разочарованный писатель выкупил весь оставшийся в продаже тираж и уничтожил его.

Первоначально на могиле Гоголя лежал огромный камень, прозванный Голгофой за внешнее сходство с этим библейским холмом. После перезахоронения писателя камень заменили новым памятником, а Голгофа пылилась в подсобке кладбищенских рабочих, пока её не заметила вдова Булгакова, искавшая для умершего мужа подходящий могильный камень. Теперь бывшее надгробье Гоголя стоит на могиле автора «Мастера и Маргариты».

После смерти обоих родителей Николай Гоголь добровольно отказался от своей доли в наследстве в пользу своих сестёр.

Считается, что фраза «Все мы вышли из гоголевской шинели» принадлежит Достоевскому. На самом деле первым её произнес французский критик, анализировавший творчество автора «Преступления и наказания».

Николай Гоголь коллекционировал издания книг маленьких размеров. Несмотря на полное равнодушие к математике и даже нелюбовь к цифрам, писатель заказал себе математический справочник, ведь размер книжечки был всего 10 на 7 сантиметров.

Когда Гоголь решил писать о Малороссии, собирать материалы для романов и повестей ему помогала мать. Новый подход к творчеству принес писателю успех и популярность.

Пушкин, восхищавшийся произведениями Гоголя, подарил ему мопса. Когда собака умерла, писатель очень горевал, ведь ближе этого мопса у него никого не было.

Десерт «Гоголь-моголь» появился задолго до рождения российского писателя и не имеет к нему никакого отношения. Правда, у Гоголя имелся собственный напиток, которому он дал аналогичное название – это было козье молоко с ромом.

Николай Гоголь очень переживал из-за своего носа, поэтому всегда просил живописцев изобразить на его портретах другую форму этой части тела – более идеальную, как ему казалось.

Второй том знаменитых «Мертвых душ» Гоголя так никто никогда и не прочел. Писатель, уже закончив его, внезапно сжег все рукописи.

Гоголь боялся грома и молний, а также незнакомых людей: если в компании появлялся незнакомец, писатель поспешно удалялся.

В процессе работы Гоголь в задумчивости скатывал шарики из хлебного мякиша. Сам он говорил, что это помогает ему сосредоточиться.

Николай Гоголь говорил, что его знаменитый «Вий» основан на услышанном им как-то народном сказании.

Незадолго до смерти писатель утверждал, что слышит какие-то потусторонние голоса.

Одной из главных фобий Николая Гоголя была боязнь быть похороненным заживо.

Он постоянно носил с собой в карманах сахар, который грыз за работой.

По неизвестной причине на дорогах и тротуарах Гоголь на протяжении всей жизни придерживался левой стороны, а не правой, как все вокруг.

Николай Гоголь был неплохим кулинаром. По свидетельствам его друзей, ему особенно хорошо давались вареники и галушки.

(Источник: http://мегафакты.рф)

Справка:

Литературные источники свидетельствуют о том, что русская тройка, в качестве конной упряжки, появилась примерно в XVIII веке. Ранее в России в упряжку ставили либо одну лошадь, либо несколько, запрягая их гуськом.

В начале XVIII века сначала появилась парная упряжка («на отлет»), а затем и троечная запряжка в ряд. Поначалу такая тройка была довольно редким явлением, но со временем приобрела широкую популярность, на ней, в частности, стали возить нарочную почту. Уже во второй половине XVII века почтовая служба значительно уменьшила сроки доставки корреспонденции, используя силу, выносливость и скорость русской тройки. Она могла перевозить больше грузов и проезжать в труднопроходимых местах по извечно плохим русским дорогам.

В последней трети XVIII века – начале XIX на тройке стали перевозить не только почту и грузы, но и пассажиров. Она получила официальный статус почтового, курьерского и пассажирского перевозчика. Запрягалась тройка в телегу, кибитку, тарантас и сани, изредка в возок, но никогда не использовалась для запряжки в карету.

В первой половине девятнадцатого века русская тройка приобрела такую широкую популярность, что превратилась в своеобразный символ России.

Первый и единственный памятник русской тройке установлен в городе Ленске (республика Саха (Якутия)). Памятник был построен в 2005 году по проекту производственной группы «Центр Мрамор-Гранит Маркетинг» (г. Москва). Автор скульптурной композиции – Миронов С.В. Открытие памятника было посвящено 50-летнему юбилею открытия алмазов в Якутии. Он представляет собой скульптуру человека на санях, скачущего на трех запряженных лошадях. Композиция символизирует ямщика, доставляющего груз в населенные пункты. Мужчина стоит прямо и держит в левой руке упряжку, а в правой – нагайку, одет в кафтан, сапоги.

Памятник установлен на возвышенном основании из бетона, облицованного плитами. Размеры основания: длина – 6,9 м, ширина – 3,8 м. В передней части основания имеется надпись: «Посвящается мужественным и сильным людям: от первопроходцев-транспортников, покорявших необъятные просторы Якутии, до современных водителей, доставляющих грузы, обеспечивая жизнь и развитие алмазного края». Скульптура изготовлена из бронзы и окрашена в черный цвет. Высота статуи человека – 2,35 м, а высота лошади составляет 2,57 м. Основная идея памятника – это рвущаяся тройка лошадей, которая символизирует необузданную стихию и мощь суровой сибирской природы, покоренной человеком, преодолевшим все трудности освоения Севера.

(Источник: https://depohran.sakha.gov.ru)