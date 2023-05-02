НЕ В ТО ВРЕМЯ, НЕ В ТОМ МЕСТЕ…

02 Мая 2023



3 мая этого года в 17 часов на заседание должны собраться депутаты четырех комитетов Думы Вилючинского городского округа: по бюджетной, финансовой и налоговой политике; жилищно-коммунальному хозяйству; экономике и собственности; по социальной политике. Повестка дня заседания на первый взгляд звучит загадочно: «Рассмотрение представления прокурора ЗАТО города Вилючинска». Хотя документу со стороны прокуратуры присвоен гриф «Для служебного пользования», но в общих чертах многие жители Вилючинска понимают, что речь пойдет о судьбе действующего главы города подводников Сергее Потапове.

Последние полтора года в информационном пространстве как будто свет клином сошелся на Вилючинске, а точнее, на его главе Сергее Потапове. Из спокойного, уравновешенного человека (про которых говорят, что он мухи не обидит) некоторые средства массовой информации пытаются слепить образ вселенского злодея, виновного во всех имеющихся грехах в закрытом административно-территориальном образовании.

Когда он взялся наводить порядок в администрации суперсекретного города Вилючинска, то столкнулся с проблемами, не решаемыми годами. На это наложился конфликт с двумя журналистами, незаконно проникнувшими на территорию города подводников, которых задержала местная полиция и препроводила за территорию ЗАТО. На них был составлен протокол об административном нарушении, суд назначил наказание в виде штрафа по три тысячи рублей с каждого. Обиженные представители СМИ обвинили во всём главу города, хотя никакого отношения ни к полиции, ни к органам военной контрразведки он не имеет, – это была их, если можно так сказать, операция. Последняя упомянутая организация напрямую отвечает за соблюдение пропускного режима на территорию ЗАТО Вилючинск.

После конфликта главе города Сергею Потапову довелось стать героем многочисленных телепередач. Однажды я посчитал, что в течение одних суток на местном телевизионном канале о нём говорили 44 минуты. Масла в огонь активно подливала якобы незаконно «обиженная» им заместитель главы Лариса Тяпкина, после того, как на неё было наложено дисциплинарное взыскание и её предупредили о сокращении.

По своей должностной инструкции Лариса Анатольевна являлась куратором вопросов, касающихся владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Вилючинского городского округа с 2016 года. То есть она отвечала за проведение мероприятий администрации города по приобретению помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как выяснила прокуратура Вилючинска, администрация своевременно не обеспечила нескольких детей-сирот положенным по закону жильем. Вновь избранный глава города Сергей Потапов назначил служебное расследование и поручил комиссии разобраться в этом вопросе. Та признала факт ненадлежащего исполнения должностных обязанностей заместителем главы администрации Вилючинского городского округа Ларисой Тяпкиной.

Не знал тогда Сергей Игоревич Потапов, какой «змее» наступил на хвост. Жалобы в различные инстанции от Тяпкиной-Ляпкиной посыпались как из рога изобилия. Также она обратилась в суд с заявлением об отмене наложенного на неё дисциплинарного взыскания. Вилючинский городской суд Камчатского края вынес решение.

Предоставим слово председательствующему судье Хорхординой Н. Н.: «Исследовав обстоятельства дела и предоставленные доказательства, суд приходит к выводу, что существенных нарушений процедуры, которые могли бы явиться основанием для признания наложения на истца дисциплинарного взыскания незаконным, ответчиком не допущено, так же как не установлено и нарушений прав истца при проведении служебного (дисциплинарного) расследования.

Основания для наложения на истца дисциплинарного взыскания у ответчика имелись, учитывая, что факт совершения Тяпкиной Л. А. дисциплинарного проступка нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела. В свою очередь принятию решения о применении в отношении истца дисциплинарного взыскания в виде замечания предшествовала объективная оценка совершенного ею деяния в рамках установленной процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности.

При этом, как установлено в ходе судебного разбирательства, при наложении дисциплинарного взыскания работодателем были учтены характер допущенного нарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно было совершено, характер выполняемых трудовых функций по замещаемой истцом должности муниципальной службы и наступивших последствий в виде фактического необеспечения детей-сирот жилыми помещениями.

Данный избранный работодателем вид дисциплинарной ответственности суд также признает в сложившейся ситуации справедливым, соразмерным и соответствующим характеру и тяжести совершенного Тяпкиной Л. А. дисциплинарного проступка, связанного с нарушением жилищных прав наиболее социально незащищенной категории граждан, данным о личности истца.

При таких обстоятельствах, оценив фактические обстоятельства дела и исследованные доказательства в их совокупности, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований Тяпкиной Л. А.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194–199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил: в удовлетворении исковых требований Тяпкиной Ларисы Анатольевны к администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края о признании распоряжения о привлечении к дисциплинарной ответственности незаконным, – отказать за необоснованностью».

Звезда Ларисы Тяпкиной взошла над Вилючинском в 2016 году. Это случилось во многом благодаря тогдашней главе администрации города Ирине Жилкиной. Последняя «чудила» в городе подводников с размахом, прямо скажем, от души. Наша газета неоднократно рассказывала о её «подвигах», если можно так сказать, на полях сражений со здравым смыслом. Ей нужна была такая подружка как Тяпкина-Ляпкина, они были созданы друг для друга. Наверное, это случилось благодаря тому, что гипертрофированное тщеславие вместе с самомнением двух вилючинских подружек породили в их головах уверенность в своей исключительности. Они, на мой взгляд, возвели вокруг себя столь прочный частокол управленческой дури, что маломальской здравой мысли пробиться сквозь него было невозможно.

Не в пользу главы города Сергея Потапова сложилась ситуация, связанная с попыткой самоубийства его первого заместителя Елены Бойчук. По версии газеты «Вести», у неё произошел конфликт с Ларисой Тяпкиной на почве исполнения служебных обязанностей последней. Неурядицы на работе наложились на общее депрессивное состояние Елены Дмитриевны. Она попыталась покончить собой, нырнув в бухту Крашенинникова на своем автомобиле на большой скорости с топливного пирса в микрорайоне Приморский. После длительного лечения она написала заявление о добровольном сложении с себя полномочий, и спустя два месяца, уехав с Камчатки, всё-таки покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна. Елену Бойчук главе города Вилючинск на должность первого заместителя навязал один из заместителей председателя Правительства Камчатского края, хотя Елена Дмитриевна с предыдущей должности председателя территориальной комиссии ПКГО ушла с громким скандалом, изрядно подпортив свою управленческую репутацию.

На мой взгляд, в администрации Вилючинска к приходу Сергея Потапова сложилась критическая ситуация. Другими словами, он пришел на развалины городской администрации. Его миссия в первые месяцы напоминала работу пожарного, который должен был сначала потушить пожар, а потом восстанавливать то, что осталось после возгорания.

Теперь уместно вкратце напомнить биографию главного героя нашего повествования. Сергей Игоревич Потапов родился 1 ноября 1967 года в городе Балтийске Калининградской области. В конце 70-х годов вместе с родителями прибыл на Камчатку. Его отец и дед были военными. Окончив среднюю школу в Вилючинске, Сергей Потапов поступил в Ленинградское высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А. С. Попова. Успешно окончив его в 1989 году, был отправлен служить на Камчатку инженером боевой части атомной подводной лодки. В 2012 году был уволен в запас из-за предельного возраста в звании капитана первого ранга. За время службы окончил Военно-морскую академию в Санкт-Петербурге по специальности «военное и административное управление», а также Дальневосточный государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2010 году был избран депутатом Думы Вилючинского городского округа пятого созыва. Через десять лет жители Вилючинска снова избрали его депутатом, затем, 13 января 2021 года, на конкурсной основе Сергей Потапов, опередив своих двух соперников, был избран главой городского округа.

Так получилось, что против его заместителя Владимира Васькина в начале 2023 года было возбуждено уголовное дело с предъявлением обвинения в незаконном предпринимательстве. Чем закончится эта уголовная история – предсказать не берусь. Пока ясно одно: суда еще не было, а главу города Сергея Потапова, похоже, уже «притянули» к обвинительному заключению.

Возможно, главе Вилючинского городского округа просто не повезло: он оказался не в то время, не в том месте и не на той должности.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ