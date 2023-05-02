ВОДЫ НЕ БУДЕТ?

02 Мая 2023



В селе Лесная так и не построили водопровод

На прошлой неделе зампред правительства региона Сергей Миронов объявил, что в селе Лесная Тигильского района за несколько лет так и не смогли построить водопровод.

В свое время «Вести» подробно рассказывали, как шло возведение этого крайне необходимого селу объекта («В» от 28.04.2021 года «Мечтает народ получить водопровод – вот!» и «В» от 27.10.2021 года «Село Лесная по прежнему без водовода. Доколе?»). Напомним, что речь идет о системе централизованного водоснабжения для села с населением в 400 человек, которую краевые власти планировали ввести в эксплуатацию до конца 2020 года. Когда стало ясно, что сделать это не получится, губернатор Камчатки Владимир Солодов заверил жителей, что долгожданное событие обязательно произойдет до конца 2021 года. В 2022 году о завершении строительства лесновского водопровода в правительстве края уже не заговаривали. Однако в августе 2022 года Сергей Миронов доложил губернатору, что «хотя есть трудности с доставкой материалов», тем не менее «в целом работы ведутся в графике». И вот 27 апреля 2023 года он заявляет (цитируем):

«Мероприятия по строительству системы хозяйственно-питьевого водоснабжения возобновятся в этом году в селе Лесная Тигильского района. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Строительство началось еще несколько лет назад, но подрядчик работы не завершил, его внесли в список недобросовестных. Сейчас ведется анализ выполненных работ. Работы выполнены некачественно и не в соответствии с проектом. Необходимо выполнить корректировку проектной документации, разыграть конкурс по выбору подрядной организации и продолжить строительство». Зампред также отметил, что для завершения строительства необходимо проложить порядка двух километров инженерных сетей и установить емкости холодной воды с дизельной станцией и обвязать скважины.

Сергей Анатольевич выполняет в краевом правительстве «функции контроля и оказания содействия успешной реализации региональных проектов Камчатского края». Также он «координирует и контролирует деятельность Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края», которое, собственно, и оплачивает строительство названного объекта. Согласитесь, когда главный куратор постройки лесновского водопровода сначала говорит, что работы идут по графику, а через несколько месяцев сообщает, что они (работы) и делались не в срок, и из рук вон плохо, это вызывает вопросы. Как минимум становится интересно, что же случилось в промежуток времени с августа 2022 по апрель 2023 года, что Сергей Миронов так кардинально изменил свое первоначальное мнение?

Чтобы ответить на этот вопрос, «Вести» связались с главой сельского поселения «село Лесная» Евгенией Сивериной. Она пояснила нашей газете, что 5 сентября 2022 года (то есть через три недели после того, как Миронов доложил в правительстве края, что «работы ведутся в графике»), заказчик в лице администрации села в одностороннем порядке расторг контракт с подрядчиком. По словам главы поселения, у строителей возникли трудности как с доставкой материалов, так и с продолжением работ. В итоге стройка вообще прекратилась, после чего и было принято решение разорвать контракт. «В настоящее время у нас установлено 28 колодцев, есть часть оборудования, установлены фундаменты под емкости для воды и дизель-генераторную установку. Это то, что сделали прежние подрядчики», – сказала она. Евгения Сиверина пояснила, что к настоящему времени администрация села провела три аукциона на приобретение и поставку недостающего оборудования: магистральной трубы, дизель-генераторной установки и ряда других. Поставщики, к счастью, определились. Теперь надо найти строителей, которые будут доделывать и переделывать то, что «не потянули» их предшественники.

Глава поселения пояснила, что затянувшееся строительство создает большие трудности со снабжением водой ряда благоустроенных зданий, в том числе фельдшерско-акушерского пункта, ранее построенных в селе Лесная. «Сейчас ведется активная работа с документацией, мы подали документы на проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения. И очень надеемся, что постройку системы водоснабжения удастся окончить к концу года. Можно сказать, для нас это крайний срок», – сказала она.

Добавим к её словам, что путь к расторжению контракта по инициативе заказчика – дело небыстрое, и каждый шаг здесь делается по согласованию с краевым министерством ЖКХ. То есть в августе прошлого года на постройке водопровода никакие работы «в графике» идти уже не могли, так как строить было не из чего. Знал ли об этом куратор строительства? Если да, то почему он докладывал об обратном? Если нет, то какой же он куратор?

Но вернемся в село Лесная к нашей затянувшейся стройке водопровода, вылившейся в какую-то наисложнейшую операцию. Чтобы оценить всю важность появления системы централизованного водоснабжения в самом северном селе Тигильского района, освежим в памяти долгую и скорбную историю её возведения. Она (история) началась в 2019 году после заключения муниципального контракта между заказчиком в лице администрации сельского поселения «село Лесная» и подрядной организацией ООО «Транссервис» (единственной, подавшей заявку на участие в конкурсе). Оплачивало работы, повторюсь, краевое министерство ЖКХ и энергетики после получения подписанных сельской администрацией актов приемки выполненных работ. Ему же заказчик регулярно сообщал о претензиях подрядчиков к срокам оплаты. Министерство ЖКХ на Камчатке в ту пору возглавлял Павел Редькин, с которым и велась активная переписка. Забегая вперед, отметим, что осенью 2020 года его сменил на этом посту Александр Питиримов, что на судьбе сельского водопровода никак не отразилось.

Итак, подрядчик взялся построить объект длиной 2 748 метров с расчетным расходом воды 97,28 кубометра воды в сутки, с заявленной ценой контракта 59 миллионов 742 тысячи рублей. В октябре в село Лесная морем доставили стройматериалы и технику подрядчика. Следом прилетели сами работники. Строительство стартовало. Первоначально срок выполнения работ был определен контрактом до 20 августа 2020 года (поэтапно). Затем дополнительным соглашением его продлили, строительство должны были завершить до 19 ноября 2020 года. Это было бы очень кстати, так как в 2020 году в селе завершили постройку двух благоустроенных 12-квартирных домов, построили фельдшерско-акушерский пункт и дом для фельдшера. Все они должны были быть подключены к централизованной системе водоснабжения. Можно представить себе масштаб такого события для северного села, где воду берут либо из реки, либо из резервуаров, которые наполняют из скважины дизельной электростанции.

Однако начавшееся было строительство вскоре застопорились. Между заказчиком и подрядчиком возникли недоразумения, вылившиеся в долгие судебные разбирательства. У строителей появились претензии к срокам оплаты произведенных работ. Не получив деньги в срок, они свернули стройку до получения выплат. У администрации села в свою очередь были вопросы к качеству и срокам строительства. В итоге заказчик решил расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Но подрядная организация с таким решением не согласилась и обратилась в суд. Начались судебные тяжбы, во время которых стройка вновь была заморожена. В итоге в апреле 2021 года решением Пятого арбитражного апелляционного суда контракт с подрядчиком был признан действительным. Администрация села, как говорится, осталась с носом. Суд решил, что выявленные при строительстве дефекты носят локальный характер и возможны к исправлению силами подрядной организации. Между заказчиком и подрядчиком было достигнуто соглашение на продолжение работ. Помнится, до конца 2021 года планировали проложить полтора километра труб, установить ограждение, присоединить к сетям водоснабжения упомянутые выше благоустроенные здания. Для этого в село требовалось доставить комплектующие трубы, два резервуара для чистой воды и дорогостоящую дизель-генераторную установку. Доставка стройматериалов в труднодоступное село Лесная – дело долгое, сложное и затратное. Прибытия труб и дизеля морем ожидали к ноябрю, резервуары должны были подойти позже, по зимнику. Пока ждали, пришла новая беда. В конце ноября 2021 года в лесновской школе покосилась потолочная балка, и учеников срочно пришлось перевести в старое помещение ФАПа. К настоящему времени, как рассказала нам глава сельского поселения, старшее звено перевели обратно в школьное здание, которое отремонтировали и укрепили, установив внутри несколько металлических рамок. Тем не менее село нуждается в постройке нового современного комплекса школа-детский сад. И наличие централизованной системы водоснабжения в населенном пункте имеет к этому самое прямое отношение. Пока водопровода не будет, надежды на новую школу можно оставить. Она должна быть благоустроенной.

Между тем, как видно из заявления зампреда краевого правительства Сергея Миронова, в настоящее время предстоит «выполнить корректировку проектной документации, разыграть конкурс по выбору подрядной организации и продолжить строительство». О сроках окончания постройки объекта чиновник не говорит. Тем более из его заявления невозможно понять, как же тогда контролировало ход работ министерство под кураторством самого Сергея Миронова? По версии нашей газеты, такой контроль краевые чиновники попросту возложили на плечи заказчика строительства, то есть сельской администрации. При этом все понимают, что в таком малонаселенном селе нет специалистов, способных профессионально оценить качество произведенных работ. Их оценивают те, кто есть, и они же остаются крайними. Нельзя забывать и о том, что подрядчика выбирать не приходится. Желающие строить водовод в отдаленном северном селе со сложнейшей логистикой в очередь не выстраиваются.

Краевые чиновники министерства ЖКХ и энергетики под кураторством Сергея Миронова в этой ситуации устроились удобнее всех. Они всегда остаются «ни при чем» – все шишки валятся на голову заказчика, то есть администрации села, денежно зависимой от министерства. Именно от неё подрядчик требует оплат работ в срок, именно она подписывает акты принятых работ, а значит, всегда остается крайней. Мы уже говорили, и повторим еще раз: если бы заказчиком таких социально важных объектов выступал не муниципалитет, а краевая власть, уровень контроля за ходом строительства был бы иным. Но для этого понадобится провести большую работу, разработать новую нормативную базу, определить юридическую ответственности сторон. Это тяжело и трудозатратно, гораздо проще идти по проторенной дорожке.

Для жителей села Лесная это означает, что обещанного водопровода им еще ждать и ждать, несмотря на все обещания высокопоставленных чиновников. Конечно, в первое время можно было сваливать все огрехи и недочеты на прежнее правительство региона. Но лесновский водопровод строят уже четыре года, а новая власть пришла к нам в 2020 году. То есть, как ни крути, а большая часть ответственности за сорванные сроки строительства лежит уже на новых управленцах. А они вдруг заявляют, что, оказывается, всё шло не так. И что значит «корректировка проектной документации», о которой докладывает зампред правительства в крае Сергей Миронов? Если проектные документы не отвечают поставленной задаче, то почему этого не замечали так долго? Не пора ли господину Миронову в таком случае поискать другую работу, не связанную с кураторством над объектами построек, и перестать тренировать свои управленческие навыки на нашем регионе?

Соб. инф.