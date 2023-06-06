Однажды в больнице

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06 Июня 2023

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает «Однажды…»

Для многих людей стационарные помещения с запахом лекарств, длинные штативы с капельницами, воткнутыми в бутылки с бесцветной жидкостью, колбы и мензурки с анализами, взятыми из разных частей организма, вызывают неприятные ощущения и непременно ассоциируются с болью. В детстве я была не исключением, одно только слово «больница» ввергало мою душу в ужас. Я росла болезненным ребенком, всё время «цепляла» какие-то инфекции, которые частенько были причинами моей госпитализации. Но со временем я всерьез увлеклась анатомией человеческого тела и навсегда связала свою жизнь с медициной.

Я была поздним и единственным ребенком у мамы, которая никогда не была замужем и всю жизнь прожила со своими родителями. Бабушка с дедушкой вступили в брак, будучи целомудренными влюбленными. Алкоголь они почти не употребляли, не курили и не сквернословили, вечера проводили в компании увлекательных книг и представить себе не могли, что, заканчивая десятый класс, их единственное чадо вместо естественных наук всерьез увлечется соседом по парте.

Одноклассники тщательно скрывали свой роман, однако вскоре нездоровый вид и утренняя тошнота юной выпускницы привлекли внимание её родителей. Нежелательная беременность несовершеннолетней девушки привела к грандиозному скандалу в семье, но по настоянию родителей неопытного героя-любовника было принято решение «сор из избы не выносить». Обеспеченная семья несостоявшегося жениха нашла нужного доктора, оплатила все необходимые манипуляции и лечение молодой девушки. Тяжелые последствия аборта, длинные нудные назидания прагматичных и всезнающих родителей оттолкнули влюбленных друг от друга, окончательно уничтожив их неокрепшие чувства. На фотографиях с выпускного бала лица вчерашних школьников освещала радостная улыбка, только одна девушка на всех снимках выглядела немного старше остальных и производила впечатление глубоко несчастного человека. Свое сердце она заперла в чулан, а себя заставила сосредоточиться на образовании и будущей карьере.

Успешно окончив педагогический институт, молодая учительница устроилась работать в школу, чтобы преподавать уроки русского языка и литературы. Родители радовались прилежному поведению дочери, гордились её успехами, но после празднования тридцатилетия забили тревогу. Бесконечные смотрины, якобы случайные встречи с холостыми сыновьями подруг и друзей родителей выматывали огрубевшую от одиночества молодую женщину. В доме начались скандалы, после которых перемирие наступало спустя месяцы.

Когда учительнице исполнилось тридцать восемь лет, родители перестали пытать её расспросами о личной жизни и сроках появления долгожданных внуков. К тому времени немолодая пара приобрела целый букет хронических заболеваний, который требовал постоянного и пристального внимания со стороны врачей. Они увлеклись дыхательной гимнастикой, стали посещать бассейн, записались в театральный кружок для пенсионеров и окончательно смирились с мыслью о том, что никогда не станут носить почетное звание бабушки и дедушки.

Накануне своего тридцатидевятилетия женщина решила съездить в солнечный город Сочи. Она забронировала номер в гостинице с видом на море и решила посетить все популярные экскурсии этого волшебного места, но в кафе напротив встретила талантливого поэта и влюбилась в него без памяти. Молодой томный обладатель загорелого тела, бархатистого голоса и необычного имени Иннокентий поведал незнакомке о своем разбитом сердце, несчастной судьбе и творческом кризисе. Несколько вечеров подряд он читал ей стихи собственного сочинения, восхищался душевной красотой этой богини литературы, но, ссылаясь на временное безденежье, счета в кафе никогда не оплачивал. После нескольких страстных ночей поэт сочинил оду в честь своей музы, пообещал любить её всю жизнь, но вскоре испарился, прихватив с собой содержимое кошелька и золотой браслет влюбленной женщины. Резкое исчезновение Иннокентия всерьез испугало впечатлительную учительницу. Бегая по разным кафе в поисках своего творческого человека, она рисовала себе страшные картины несчастного случая, который, возможно, случился с ним. Когда страх сменился отчаянием, она обратилась за помощью в милицию, но вместо слов поддержки услышала лишь призыв написать заявление о краже вещей для поимки альфонса. Гадкие обвинения в адрес лучшего мужчины на свете были невыносимыми, учительница растерялась, на минуту ей показалось, будто браслет она потеряла сама, а деньги потратила в ресторане. Покраснев от стыда и досады, немолодая, некрасивая и несчастная туристка покинула милицейское отделение и отправилась к себе в гостиницу, чтобы всё время до конца отпуска провести в слезах и отчаянии…

Разбитое сердце снова ныло, как двадцать с лишним лет назад, всё вокруг опять приобрело серые безжизненные оттенки, не хотелось жить, но вскоре учительница узнала, что ждет ребенка от своего потрясающего Иннокентия. Её родители, как и прежде, требовали объяснений случайной связи безнравственной дочери, сокрушались о приобретении нового статуса матери-одиночки, но будущая мать на упреки родителей не реагировала, потому что теперь нашла настоящий смысл своей жизни.

Учитывая возраст и прочие сложности, беременность проходила очень тяжело, все девять месяцев мама не вставала с постели, иногда меняя свою кровать на больничную койку. Мучительные роды длились несколько суток и в итоге закончились операцией, которая прошла с осложнениями для измученной женщины. Из роддома меня выписали домой, маму перевели в терапию с почечной недостаточностью. С тех пор лекарства, анализы и стационары стали частью нашей жизни.

Когда мне исполнилось десять лет, из жизни ушли мои бабушка и дедушка. После окончания школы я потеряла маму и осталась круглой сиротой. С раннего детства мне приходилось осваивать навыки медицинской сестры и разбираться в лекарствах, поэтому выбор профессии был для меня очевиден. Единственным учебным заведением в этом направлении было медицинское училище, в которое я поступила с невероятной легкостью.

Теоретическая часть моего образовательного процесса давалась мне со сложностями, но практику я осваивала на лету. Я лучше всех справлялась с поиском вены у резиновых манекенов, готовила растворы для инъекций в нужной пропорции, накладывала самые красивые швы, за что была любимицей у преподавателей, которые к тому же являлись практикующими врачами.

Для прохождения преддипломной практики меня направили в неврологическое отделение, чему я была очень рада. В училище нам рассказывали, что неврология является самым «чистым» местом для медицинской сестры. Там не было плановых или экстренных операций, исход которых не всегда предсказуем, пациенты в основном ложились, чтобы подлечить хронические болезни, всюду царил доброжелательный настрой персонала, благостную картину усиливали подарки от благодарных больных. Однако на деле получилось иначе. Измученные мужчины и женщины, перенесшие инсульты, выжившие после тяжелейших аварий или несчастных случаев, производили гнетущее впечатление.

Однажды к нам поступила девушка моего возраста, которая вместе с возлюбленным попала в аварию. Парень остался живым и невредимым, а девушка после перелома позвоночника снова училась ходить, говорить и даже просто держать ложку. Делая внутривенные уколы, я не могла даже посмотреть в её глаза, всегда наполненные горечью и слезами. Вместо приветствия, она мычала в ответ, и всё время мотала головой, протестуя против очередной порции боли, которую приносили мои визиты. Девушка лежала вместе с мамой, бодрой женщиной, которая никогда не унывала, и только изредка приходила ко мне в процедурный кабинет, чтобы выпить сердечных лекарств и немного поплакать.

Когда умерли мои близкие, я считала себя самым несчастным человеком, но после встречи с этой израненной сверстницей поняла, что напрасно гневлю Высшие силы за свою судьбу.

Следующим потрясением стала встреча с бывшим боксером, который к шестидесяти годам пережил четыре инсульта. Он не говорил, передвигался с огромным трудом и всё время тряс своей немолодой головой, но всегда находился в окружении заботливой и ласковой красотки. Сначала я думала, что посетительница приходится дочерью пациента, но молодая женщина представилась законной супругой и объяснила, что на больничной койке лежал когда-то сильный, успешный и очень благородный спортсмен. Она с такой нежностью рассказывала о своем возлюбленном, их неожиданном знакомстве и совместной жизни, которая длилась около двадцати лет. Женщина была убеждена, что в этот раз реабилитация должна дать прекрасный эффект, но в последний день моей практики в отделении боксер умер на моих руках, навсегда оставив воспоминания о своих голубых и очень живых глазах, которые были красноречивее любых слов.

Заведующая неврологическим отделением долго уговаривала меня вернуться к ней на работу, хвалила за расторопность и ответственность, объясняла про неизбежные потери людей в любом отделении, однако неприятные воспоминания были убедительнее любых объяснений. После получения долгожданного диплома я устроилась работать в отделение, где лечились исключительно женщины. Пациентки гинекологического отделения, в отличие от неврологии, обладали памятью, речью, умением ходить и держать ложку, но вскоре я поняла, что эти качества вместо помощи создают огромные трудности в моей работе.

Первые минуты трудового дня окунули меня в атмосферу сумасшедшего дома. Придя в отделение раньше положенного времени, я застала нескольких женщин в предбаннике больницы. Немолодые особы говорили на повышенных тонах и пытались доказать друг другу своё превосходство, а также необходимость раньше других попасть в стационар. Я попыталась успокоить будущих пациенток, но разгневанные женщины принялись кричать на меня, угрожая жалобами на имя главного врача. На крик вышла взрослая женщина в белом халате, посмотрела на скандалисток и скомандовала быстро успокоиться и замолчать, потом посмотрела на меня, спросила фамилию и предложила зайти вовнутрь. Я немного растерялась, но перешагнула порог приемного покоя. Женщина представилась Светланой Ивановной и объяснила, что я попала в её распоряжение. Передо мной стояла легендарная личность, о которой я много раз слышала, когда получала образование в училище. Сильная, целеустремленная женщина из обыкновенной медицинской сестры стала потрясающим хирургом, на счету которой было огромное количество спасенных женских судеб и жизней. Коллеги из других отделений предупреждали меня о её непростом характере, но все в унисон утверждали, что, если я понравлюсь этому достойному врачу, – лучшего наставника мне не найти.

Светлана Ивановна провела меня в сестринский кабинет и предложила переодеться. Облачившись в новенький медицинский костюмчик лавандового цвета, купленного по случаю получения места работы, я отправилась вслед за врачом. Как только мы пошли по коридору, из палат стали выползать женщины с перекошенными от боли лицами и требовать молниеносной реакции на их жалобы. Хирург отвечала быстро и достаточно резко, но, видя мой удивленный вид, объяснила: «С нашими «мадамами» мямлить и сюсюкаться нельзя – сядут на голову». Потом рассказала про распорядок дня и направила меня в ординаторскую, чтобы принять участие в пятиминутке-совещании, которое проводилось каждое утро в присутствии всего медицинского персонала отделения.

Заведующая гинекологией представила меня коллективу и предложила обсудить происшествия за ночь и планы на день. Старшая медицинская сестра рассказала об утренней температуре пациентов, дежурный врач сообщила о поступлении экстренных больных в ночное время. Был оглашен список женщин, которые должны были быть прооперированы в этот день, медицинские сестры получили все необходимые рекомендации и поручения. Обыкновенное совещание прошло в штатном режиме, но мне показалось, что все были почему-то напряжены.

Со временем я познакомилась со всем коллективом, узнала особенности характера каждой женщины нашего «бабьего царства» (так Светлана Ивановна называла наше отделение) и поняла, что попала в сообщество людей, которое никогда не станет одной большой семьей. Подруг я здесь приобрести не смогла, но при встрече улыбалась и старалась быть доброжелательной. Мое ответственное отношение к работе привлекло внимание Светланы Ивановны. Вскоре она стала предлагать вместе попить чай, чтобы передохнуть в тишине после операции или рассказать историю из своей огромной медицинской практики. Доктор при всех звала меня по имени отчеству, но наедине позволяла говорить мне ТЫ. Если я допускала оплошность или не успевала выполнить важное поручение, сразу отхватывала внушительную порцию слов-наставлений, от которых сердце уходило в пятки. Светлана Ивановна никогда не повышала голос, но словом, а иногда одним взглядом могла «расстрелять» на месте. Молодым врачам и возрастным медицинским сестрам не нравились претензии опытного хирурга. По их мнению, справедливые замечания Светланы Ивановны были всего лишь придирками, но для меня опытная наставница была источником новых знаний и навыков, за которые я была ей очень благодарна.

Одновременно в нашем отделении находилось около тридцати пациенток, в среднем каждая из них лечилась не более пяти рабочих дней. Этот «водоворот» женщин в отделении не позволял запоминать их имена, медицинские сестры делились впечатлениями о больных по номеру палаты и отмеченным особенностям. При разговоре это звучало примерно так: «Противной старухе из восьмой палаты снова понадобились обезболивающие», «Носатая с родинкой на подбородке из третей палаты требует витамины», «Толстая с татухой на руке из седьмой отказалась пить таблетки и опять забила общий холодильник кремами для лица». Со стороны наши разговоры о пациентках носили не очень уважительный характер, но «бабье царство» изменить было невозможно. Спустя год работы в отделении я перестала напрягать память чужими именами и тоже научилась запоминать женщин по особенностям их внешнего вида. Когда к нам в отделение поступила Инна Горн, её тут же прозвали «блатная с красными кудрями». Помимо общих палат, у нас было помещение, оборудованное для двух пациенток. Там появлялись женщины, которые обладали связями в определенных кругах и нуждались в уединении и тишине. Пациенток из этой палаты было принято называть блатными, от них традиционно поступало больше всех претензий, поэтому в отделении медицинские сестры их ненавидели и неохотно шли на контакт с ними. Кудри пациентке были даны от природы, красный цвет – от стилиста….

Мне нужно было взять кровь на анализы у новой пациентки, поэтому сразу после появления в отделении я увидела носителя этого прозвища. Женщина лет сорока поступила к нам по скорой помощи, было видно, что боль доставляла ей страдания, но она держалась очень достойно и улыбалась. После неприятных манипуляций она назвала меня волшебницей и медленно направилась на сестринский пост, где её ждали наши самые задиристые медицинские сестры. Они через губу объяснили местонахождение «крутой» палаты и, не глядя на пациентку, продолжили травить анекдоты, услышанные в автобусе. Инна попыталась взять сумку, чтобы пройти к себе, но в коридоре послышались быстрые и мелкие шаги Светланы Ивановны, которая запретила ей поднимать тяжести. Сама проводила женщину в палату, а когда вернулась, высказалась о бездушном отношении к больной. Когда хирург скрылась в ординаторской, мои коллеги еще долго шипели на врача, объясняя друг другу свое предназначение здесь и нежелание таскать чужие шмотки. Через полчаса я отправилась к Инне, чтобы поставить капельницу, назначенную врачом. Женщина радостно встретила меня и попросила посидеть с ней немного, чтобы понять реакцию организма на лекарства. Мне не хотелось задерживаться рядом с ней, но препарат действительно мог вызвать негативные последствия, поэтому мне пришлось остаться.

Инна предложила присесть рядом и рассказать о том, где я купила такой красивый чепчик с изображением птиц и почему на моей руке нет обручального кольца. Таких откровенных разговоров я давно ни с кем не вела, поэтому сначала даже немного смутилась. Женщина улыбнулась и предложила не стесняться. Рассказ о чепчике был самым простым, но говорить об отсутствии кольца было очень сложно.

В моей жизни случались влюбленности, но после окончания медицинского училища я не подпускала мужчин в свою жизнь – была слишком увлечена работой. Инна спросила про маму, слезы невольно побежали из моих глаз. Пациентка стала извиняться за свою бестактность, а потом объяснила, что тоже давно сирота. Она вырастила дочь, но до сих пор скучала по самому родному человеку на свете. Пока Инна с легкостью выведывала секреты моей души, лекарства в бутылке с капельницей закончились. Она поблагодарила меня за компанию, нежно погладила меня по руке и предложила завтра поболтать о планах на жизнь. Я взяла штатив и отправилась в процедурный кабинет. Внимательные коллеги увидели следы слез на моих глазах и предположили, что произошел грубый «наезд» со стороны «блатной с красными кудрями». Я объяснила, что Инна здесь ни при чём, всему виной были воспоминания об ушедшей маме, но мои слова остались без внимания, поскольку пациентке уже приписали качества наглой хамки.

После окончания рабочего дня я отправилась домой и долго не могла определиться, о чём на следующий день говорить с Инной, ведь у меня не было никаких планов на жизнь. Я понимала, что не хочу стать врачом или косметологом, потому что боюсь ответственности за чужое здоровье и жизнь, не мечтаю до пенсии проработать в гинекологии, поскольку чувствую усталость от этой категории больных, не ищу другую работу и не стремлюсь к переменам в личной жизни. Раз в неделю по привычке я убиралась в большой квартире, стирала одежду, иногда ездила на кладбище, чтобы проведать родных. Все мои выходные протекали буднично и однообразно.

Я осознала, что с годами всё больше становлюсь похожей на свою маму, которая могла бы жить полной жизнью, любить и быть любимой, но добровольно заточила себя в «монастырь», в котором умерла от старости и одиночества, оставив мне его в наследство. Устав от горьких и досадных мыслей, я достала бутылку белого сухого вина, нарезала немного закуски и решила обыкновенным способом отогнать от себя вдруг навалившуюся тоску, но сделав несколько больших глотков, окончательно расклеилась и разрыдалась в голос. Добравшись по кровати, я свернулась на постели калачиком и вскоре заснула.

Ночью мой сон потревожил резкий стук в дверь. Я посмотрела в дверной глазок и увидела удостоверение полицейского. Закутавшись в плед, я открыла дверь и спросила, в чём дело. Молодой мужчина, одетый в форму, попросил войти в квартиру. Я немного растерялась, но спорить с правоохранителем не стала. Мужчина представился капитаном Акинезовым. Я улыбнулась и отметила его странную фамилию, ведь в медицинской терминологии понятие «акинез» означает отсутствие активных движений. Капитан ухмыльнулся и сказал, что фамилия досталась ему от отца, который никогда не имел отношения к медицине. Мужчина спросил, с кем я проживаю и после получения ответа перешел к объяснению причины своего визита. Оказалось, пока я жалела себя и старалась найти покой в мире снов, мой сосед снизу снова жестоко избил свою супругу. Женщина вызвала полицию, представитель которой пытался разузнать подробности жизни неблагополучного семейства, проживающего этажом ниже. Я объяснила, что рано ухожу на работу, а когда возвращаюсь, стараюсь ни с кем из соседей не поддерживать отношения. Про скандалы двух пьяниц слышала, но предпочитала не лезть в чужую жизнь, и почему-то добавила: «Со своей бы разобраться». Мужчина с медицинской фамилией попросил назвать свои имя и телефон, чтобы в случае необходимости взять у меня письменные показания. Я продиктовала необходимую информацию и попросила удалиться, поскольку мне оставалось спать не больше двух часов.

Уснуть я уже не смогла, поворочалась часок и отправилась в ванную комнату, чтобы перед началом рабочего дня привести себя в порядок.

В предбаннике больницы снова толпились женщины и на повышенных тонах выясняли, кого в отделение должны принять первой. Привычным движением я включила свет, чтобы враждующие стороны видели друг друга в лицо, и отправилась в сестринскую. Когда я переоделась, решила навестить Инну, чтобы узнать, как у неё дела. Подходя к «блатной» палате, вместо стонов или храпа я услышала женский хохот. За дверью смеялась всегда серьезная Светлана Ивановна, Инна рассказывала ей историю, слов которой не было слышно. Мешать женщинам я не стала, отправилась на пост, чтобы оценить объём работы и вскипятить чайник.

Весь день Инна веселила наше отделение, она рассказывала маленькие истории из своей жизни психолога, принесла в сестринскую книгу с рассказами собственного сочинения. Она оказалась очень приветливым и доброжелательным человеком. На следующий день Инне провели ряд обследований и собрали врачей из других отделений для совещания, после которого я увидела тревогу в глазах Светланы Ивановны, но лезть с расспросами не стала. Несколько дней Инне я ставила капельницы и не могла поверить, что вижу перед собой женщину, у которой могут быть проблемы со здоровьем. Только перед выпиской я увидела слезы на глазах пациентки. Получив заключение врачей, она должна была собрать недостающие анализы, чтобы вернуться в отделение на серьезную полостную операцию. Этот вердикт лег тяжелым испытанием на плечи Светланы Ивановны, которая не понаслышке знала о последствиях такого хирургического вмешательства.

Уходя из отделения, Инна прощаться не стала, всем сказала «до скорой встречи». Только в глазах её доктора были сомнения, что их встреча состоится снова.

(Продолжение следует)

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."