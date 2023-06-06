Лариса Тяпкина: рывок в никуда

06 Июня 2023



19 мая этого года в администрации суперсекретного города подводников Вилючинска случился праздник. Наконец-то по организационно-штатным мероприятиям (сокращению) была уволена заместитель главы города Вилючинска Лариса Тяпкина. В администрации Вилючинска она появилась по приглашению бывшей главы администрации Ирины Жилкиной в 2016 году. Госпожа Жилкина вынуждена была освободить кресло руководителя, имея несколько уголовных дел на хвосте. Но осталась на плаву её верная подружка Лариса Тяпкина, которая, по версии газеты «Вести», тоже имела уголовное дело в своем управленческом багаже, нажитом в Корякском сельском поселении Елизовского района. Тяпкина по своим функциональным обязанностям курировала вопросы, касающиеся владения, использования и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности Вилючинского городского округа.

Придя к власти в 2021 году, глава города Сергей Потапов стал наводить порядок в вопросах выделения жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. За это направление в работе отвечала заместитель главы города Лариса Тяпкина.

По материалам прокурорской проверки, которая выявила нарушения закона в выше обозначенном вопросе, глава города для установления виновного лица назначил комиссионную проверку. Комиссия по итогам своей работы установила вину Ларисы Тяпкиной. Тогда, основываясь на выводах комиссии, Сергей Потапов объявил госпоже Тяпкиной взыскание. (Стоит добавить, что нарушения закона, допущенные Ларисой Тяпкиной, не устранялись несколько лет.) С этого момента начался конфликт между главой города и его заместителем. Вторая вилючинская фурия Лариса Тяпкина (первой была Ирина Жилкина) обжаловала наложенное на неё взыскание в суде. Суд она проиграла, что еще больше раззадорило «взрывную бестию».

После этого на главу города и его заместителей как из рога изобилия посыпались жалобы в различные силовые структуры. Госпожа Тяпкина активно выступала в средствах массовой информации, поливая грязью в первую очередь главу города и городскую администрацию.

На эту ситуацию наложился конфликт с двумя журналистами, незаконно проникнувшими на территорию города подводников, которых задержала местная полиция и препроводила за территорию ЗАТО. На них был составлен протокол об административном нарушении, суд назначил наказание в виде штрафа по три тысячи рублей с каждого. Обиженные представители СМИ обвинили во всём главу города, хотя никакого отношения ни к полиции, ни к органам военной контрразведки он не имеет, – это была их, если можно так сказать, операция. Последняя упомянутая организация напрямую отвечает за соблюдение пропускного режима на территорию ЗАТО Вилючинск. Представители СМИ начали мстить главе города, выискивая для этого малейшие поводы. Им ко двору пришлась обиженная Лариса Тяпкина. Она без устали кидала дерьмо на вентилятор, и в конце концов от неё стали уставать. В своем экзальтированном агрессивном порыве она перешла границы элементарного здравомыслия и меры. Её перегретая местью голова конструировала фантазии на тему тиранического правления, установленного в суперсекретном городе подводников. Наконец чаша терпения чиновников городской администрации была переполнена.

17 мая этого года Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Вилючинского городского округа собралась на заседание и за нарушение п. 9 ст. 14 Федерального закона от 02.02.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»: «допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности» предложила главе Вилючинского городского округа уволить Ларису Тяпкину. Из 14 членов комиссии за предложение об увольнении проголосовало 11 человек, и лишь трое воздержались.

В своих пояснениях по этому вопросу госпожа Тяпкина дошла до полного абсурда. Когда фурию номер два спросили, входит ли в её должностные обязанности критика работодателя и других представителей органов муниципальной власти, она ответила, что у неё нет должностных обязанностей. Полагаю, вопрос нужно было поставить иначе: есть ли у нее мозги? Специально для госпожи Тяпкиной растолковываю, что мозги – это серое вещество, которое должно находиться в сферическом образовании на конце её шеи, защищенное крепким костным панцирем.

На заседании комиссии был вынесен и второй вопрос: «Соблюдение заместителем главы администрации Тяпкиной Л.А. ограничения, связанного с муниципальной службой, в части непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» – предоставление сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Речь идет о доходах, которые муниципальные служащие должны ежегодно публиковать на определенных сайтах, на которых можно идентифицировать в данном случае Ларису Тяпкину. При этом все сведения должны публиковаться за её подписью. Объясняя, почему она не предоставила необходимые сведения, госпожа Тяпкина снова блеснула своим безудержным безмыслием. Она не нашла нарушений в том, что подпись за неё поставила её подчиненная (последняя не отрицала этот факт). То обстоятельство, что невозможно было установить, кто из пользователей размещал сведения госпожи Тяпкиной, она ответила, что это произошло из-за технической ошибки, допущенной ею, и ничего страшного она в этом не видит.

По второму вопросу комиссия также рекомендовала главе Вилючинского городского округа уволить Ларису Тяпкину. При этом Лариса Тяпкина ранее попала под сокращение, поэтому 19 мая 2023 года должна была с миром пойти из администрации Вилючинского городского округа на все четыре стороны, о чём своевременно была ознакомлена под личную подпись. Но не тут-то было.

Когда наступило 19 мая, фурия номер два пришла на работу в девять часов утра, как ни в чём не бывало. Через некоторое время из своего кабинета, находящегося в другом здании, нежели где расположена администрация ЗАТО Вилючинск, она отправилась в главное административное здание. На телефонные звонки главы города и других должностных лиц госпожа Тяпкина не отвечала. Покинув административные приделы фурия «полетела» в районную больницу Вилючинска. Примерно в 13 часов 45 минут она попала на прием к врачу и ушла на так называемый «больничный». В конце мая, выйдя с больничного, Лариса Тяпкина обратилась с жалобой в Государственную инспекцию труда в Камчатском крае на незаконное увольнение. Больной фурии номер два было невдомек, что рабочий день начинается в девять часов, в это время она была еще здорова. Значит, уволена правильно. И еще: она «отправлена на мороз» с 19 мая, т.е. в этот день могла вообще не выходить на работу. После чудесного «выздоровления» госпожа Тяпкина опять отправилась путешествовать в медийное пространство Камчатского края. На этот раз она клеймила главу города за то, что он уволил больную женщину. Полагаю, женщина действительно больна. Но почему-то это не замечают некоторые местные СМИ.

Впрочем, как говорится, в каждом городе есть свой сумасшедший. Конечно, это не относится к диагнозу Ларисы Тяпкиной. С ней происходит что-то необъяснимое. Допустим, ей продлят трудовой путь в городской администрации Вилючинска, но она всё равно в течение нескольких дней должна будет уйти по сокращению, имея запись в трудовой книжке о взыскании и двух решениях комиссии, рекомендовавших её уволить. После того, что она устроила в администрации города подводников, любой другой руководитель много раз подумает, прежде чем примет её на работу даже в качестве уборщицы. Если фурия номер два перелетит на материк, то кадровая служба любого предприятия, куда она придет устраиваться на работу, при первом запросе в интернет-пространстве обнаружит несколько статей газеты «Вести» о её «художествах». Полагаю, прочитав всё, что о ней написано, работодатель не захочет иметь с ней дела. Получается, у Ларисы Тяпкиной один путь – идти трудиться к Ирине Жилкиной, которая после увольнения с должности главы администрации возглавляет одну из управляющих компаний в Вилючинске.

Есть русская пословица «Два сапога – пара», а на Востоке говорят: «Две змеи – клубок». Интересно узнать, а двух фурий при взаимопроникновении можно сравнить с гранатой, брошенной в выгребную яму? Нет, всё-таки сравнение с гранатой хромает, более подходит авиабомба, рванувшая в очистных сооружениях.

Госпоже Тяпкиной нужно податься в ассенизаторы – такой талант пропадает…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ