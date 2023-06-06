«А У НАС НА КУХНЕ ГАЗ»

06 Июня 2023



А у нас противогаз…

Компания «Новатэк» в мае этого года объявила о начале общественных слушаний о плане строительства комплекса регазификации сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке.

Это свидетельствует о том, что в бухте Бечевинской наконец-то близится завершение дноуглубительных работ для реализации проекта «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае». Правда, рытье судоходного «канала», как сообщала газета «Вести», должно было закончиться еще в 2022 году, но из-за несостоявшихся конкурсов по проведению дноуглубительных работ ФГУП «Росморпорт» передвинул сроки сдачи объекта в эксплуатацию на 2024 год.

На проектируемом объекте предусматривается использование плавучей регазификационной установки (ПРГУ), которая является танкером-газовозом СПГ вместимостью 45 000 м3 или 90 000 м3, переоборудованным в стоечное судно, с установкой на нём технологического оборудования для регазификации СПГ, который доставляется к ПРГУ при помощи газовоза-челнока НГМ-20.

Характеристики газовоза-челнока:

Водоизмещение с грузом – 21 300 тонн

Наибольшая длина – 160 метров

Ширина – 25 метров

Высота борта – 16,9 метра

Осадка с грузом – 7,6 метра

Характеристики ПРГУ стоечного судна (Вариант № 1):

Полное водоизмещение – 44 100 тонн

Наибольшая длина – 200 метров

Ширина – 30 метров

Высота борта – 20 метров

Осадка с грузом – 12 метров

Характеристики ПРГУ стоечного судна (Вариант № 2):

Полное водоизмещение – 75 524 тонны

Наибольшая длина – 239 метров

Ширина – 40 метров

Высота борта – 26,8 метра

Осадка с грузом – 10,73 метра

Годовой грузооборот СПГ будет составлять 446 247 тонн. Количество судозаходов челнока НГМ-20 составит 55 раз в год. Годовая пропускная способность СПГ составит 1 056 977 тонн в год, или 2 458 089,6 метров кубических.

После прочтения предлагаемого плана бросается в глаза некоторое несоответствие в цифрах. По первому варианту газовоз водоизмещением в 42 тысячи тонн имеет осадку 12 метров. Во втором варианте – газовоз водоизмещением в 75,5 тысячи тонн (т.е. больше первого почти в два раза) имеет осадку 10,7 метра, что меньше, чем у первого на 1,3 метра. Для тех, кто в школе пропускал уроки физики, поясню, что чем тяжелее и крупнее однотипное судно, тем больше его осадка.

Если нестыковки с осадкой судов, возможно, объясняются какими-то масштабными изменениями в конструкции газовозов, неоговоренными в плане строительства комплекса регазификации СПГ, то ключевая проблема с осадкой крупнотоннажного судна всё равно остается как таковая. Дело в том, что на фарватере при входе в Авачинскую губу между мысами Северный и Южный полуострова Завойко минимальная глубина составляет около 11 метров. Поэтому танкеры-газовозы должны идти по фарватеру пустыми, что намного увеличивает и без того большую парусность (площадь судна выступающая над водой) и при боковом ветре 10–15 метров в секунду они уверенно сядут на мель, и удержать их буксирами будет невозможно. Специализированных спасательных судов (читай, буксиров) на Камчатке нет, их еще нужно построить, что пока не входит в планы компании «Новатэк». Нужно построить два таких океанских спасательных судна ледового класса. Об этом газета «Вести» неоднократно рассказывала в предыдущих статьях.

Далее «специальный челнок – танкер-газовоз» будет работать в единственном числе, доставляя СПГ из бухты Бечевинской в бухту Раковая к причалу ТЭЦ-1. Согласно плану он должен ходить туда-сюда не менее 55 раз в год. Не дай бог, что-нибудь случится с этим танкером и по каким-то причинам на некоторое время он выйдет из строя. Не будем забывать, что любому судну требуется плановый заводской ремонт (один раз в три года) и докование, т.е. когда судно становится в ДОК (один раз в год) для проведения корпусных работ. На это время Камчатка останется без газа. Поэтому и нужно иметь второй газовоз-челнок.

В той схеме газообеспечения, которую нам предложил «Новатэк» на линии «бухта Бечевинская – бухта Раковая» существует еще одно препятствие. Дело в том, что примерно раз в три года Авачинский залив вместе с Авачинской губой покрывается толстым слоем льда. Для прохода судов в этом случае нужен ледокол. Значит, для бесперебойной работы газовозов-челноков потребуются еще два ледокола для круглогодичной навигации. Компания «Новатэк» строительство ледоколов также не включило в свой план.

Обо всём этом газета «Вести» рассказывала еще в 2021 году. Возможно, в изложение судьбоносного для Камчатки плана вкралась техническая ошибка и компания «Новатэк» всё-таки построит два газовоза-челнока.

Однако в настоящее время, внимательно ознакомившись с планируемым строительством газовозов на заводе «Звезда» (город Большой Камень, Приморский край), мы не нашли газовозов-челноков для Камчатки. Допустим, их начнут строить прямо сейчас – на это уйдет как минимум три года. Если «челноки» будут строить не одновременно, тогда судострой растянется на шесть лет при самом оптимистичном прогнозе. Я уже не говорю о таких «мелочах», как строительство специализированных спасательных судов и ледоколов, работающих в интересах только трассы «бухта Бечевинская – бухта Раковая».

Во всех, если можно так сказать, обсуждениях о создании регазификационного комплекса СПГ в бухте Раковой участники диалога старательно обходят вопросы безопасности. Как минимум 45 тысяч кубометров сжиженного газа будет находиться на газовозе всего в одном километре от жилых застроек и пятистах метрах от главной «топки» Камчатки ТЭЦ-1. Не дай бог, эта «газовая бомба» по какой-то причине взорвется, тогда в радиусе четырех километров не уцелеет ни одно здание.

К сожалению, представители компании «Новатэк» не говорят, сколько будет стоить отпарной газ. Мы уже неоднократно говорили о том, что он будет дорогой, скорее всего, не дешевле мазута. Помимо того, что газ нужно доставить Северным морским путем с ледокольной проводкой, его нужно будет перезакачать в хранилище бухты Бечевинской, потом отпарить и закачать в танкер-челнок, затем газовоз-челнок доставит СПГ в бухту Раковая. Там газ снова придется отпарить и закачать в газохранилище, затем из газохранилища снова отпарить и закачать в газопроводную систему. Не будем забывать, что затраты на строительство сопутствующей инфраструктуры, вспомогательных судов, а также их эксплуатацию, включая газовозы-челноки и другие финансовые затраты на этом «газовом пути», безусловно, существенно повысят себестоимость газа на Камчатке.

Про окончательную цену голубого топлива высказался заместитель председатель Правительства Камчатского края Сергей Миронов (ранее мы уже приводили его речь): «Кроме всего прочего, мы не то чтобы замещаем тот дорогостоящий мазут, который у нас на сегодняшний день неэкологичный вид топлива, который на сегодняшний день у нас сложился здесь, на территории Камчатского края, когда мы замещаем сетевой газ, который идет от месторождений Нижнеквакчинского и Кшукского месторождений в наши теплоцентрали, будем этот мазут замещать уже привезенным СПГ.

Процентов на 30 мы постараемся как бы уронить стоимость снижения тарифов. Это предварительная оценка ничем не зафиксирована, но по той цене, которую мы сейчас имеем, сопоставляя какие-то данные, прогнозные данные, можем говорить о 30 процентах. Но это еще как бы вилами на воде, как говорится, писано, но тем не менее мы должны такой ориентир задавать. Поэтому у губернатора такая основная цель – достичь максимального социального эффекта».

В этой, мягко сказать, тарабарщине бесполезно искать какой-то смысл. Ни о каком снижении тарифов на газ, как говорилось выше, не может идти речи. Поэтому рассуждения камчатского зампреда Сергея Миронова о тридцатипроцентном снижении тарифов, на мой взгляд, напоминают мычание подростка, который обнюхался газом.

Теперь попробуем понять, когда компания «Новатэк» собирается завершить строительство регазификационного комплекса в Петропавловске-Камчатском. К сожалению, специалисты «Новатэка» ничего не пишут об этом в своих планах. Но всё тот же камчатский чиновник Сергей Миронов повеселил нас заявлением: «Сейчас на уровне Минэнерго разрабатывается дорожная карта, которая предполагает к 24-му году получить альтернативный источник газа на территории Камчатского края».

Как уже упоминалось выше, к концу 24-го года будет прорыт глубоководный канал в бухту Бечевинская. После чего сопутствующую инфраструктуру на берегах этой бухты еще предстоит создать, что займет, по самым скромным подсчетам, еще не менее года. А когда будет построен регазификационный комплекс в бухте Раковой – остается загадкой. Строительство самого объекта предусматривается в пять этапов. Скорее всего, для реализации проекта потребуется не менее пяти лет. К тому времени уже закончится метан, поступающий на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 по газопроводу из Соболевского района. Напомню, что с 2012 года объём газа, добываемый на территории Соболевского района, уменьшился почти в три раза. Если добыча метана в оставшееся время будет сокращаться такими же темпами, то Камчатка может остаться без голубого топлива уже к 2026 году.

Любопытно порассуждать, был ли иной путь развития топливно-энергетического комплекса Камчатки, кроме мазутно-газового? Да, был – гидроэнергетический. Строительство Жупановской ГЭС позволило бы Камчатке получать сравнительно дешевую электроэнергию, обеспечив её потребности на девяносто процентов. Похоронил этот проект бывший губернатор Камчатского края Алексей Кузьмицкий (2007–2011 годы). Еще одна стратегическая ошибка была допущена им, когда он заморозил, а потом и вовсе свернул строительство в Корякском автономном округе четырех мини-ТЭЦ, начатое губернатором КАО Олегом Кожемяко (2005–2011 годы). Причем мини-ТЭЦ Паланы была готова к вводу на восемьдесят процентов, в Тигиле – на шестьдесят.

Также во многом благодаря господину Кузьмицкому на Камчатке не воплотился в жизнь проект Плавучей атомной тепловой электростанции (ПАТЭС). Руководство «Росатома» планировало сделать его пилотным именно на Камчатке, в бухте Крашенинникова (город Вилючинск). Теперь ПАТЭС имени Михаила Ломоносова благополучно функционирует в порту Певек (Чукотский автономный округ).

Нам остается лишь кусать локти и утешать себя философской сентенцией: нет ничего такого, чтобы не стало еще хуже.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ