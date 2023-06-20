ИГРА СО СМЕРТЬЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

20 Июня 2023



На Камчатке завершилось расследование уголовного дела в отношении директора новосибирского ООО «Экстрим тайм» Андрея Степанова. Именно он в прошлом году организовал восхождение группы туристов на вулкан Ключевская сопка, в котором погибли девять человек. Степанова обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц. За это закон наказывает принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти лет.

Свою вину обвиняемый признал и раскаялся в содеянном. В ходе следствия была также установлена вина погибшего инструктора.

Как выяснило расследование, директор «Экстрим тайм», желая организовать коммерческий маршрут, разместил рекламу на сайте своей фирмы. На неё откликнулись десять туристов из разных регионов нашей страны. К их сопровождению он привлек двух гидов, не имеющих полномочий по осуществлению обязанностей инструкторов-проводников на туристическом маршруте особой категории сложности. Затем, зная об отсутствии утвержденного маршрута и разрешения природного парка на посещение вулкана, Степанов принял решение об организации туристического похода на Камчатку, включавшего в себя подъём на вершину Ключевской сопки, с 28 августа по 9 сентября.

Далее, по версии следствия, события развивались так. Туристы прибыли на Камчатку и 30 августа начали восхождение по южному склону вулкана. На высоте 4 000 метров двое из них почувствовали себя плохо и в сопровождении гида (Ивана Алабугина. – Прим. ред.) начали спуск к домику вулканологов. Оставшиеся же продолжили восхождение с другим гидом (Андреем Мищенко. – Прим. ред.). Туристы, достигнув высоты 4 400 метров, поняли, что далее идти вверх по ледовому склону становится невозможно. Тогда они начали обратный спуск. При этом, в нарушение установленных правил, инструктор-проводник допустил сцепку одной альпинистской веревкой всех участников спуска. Когда упал один, он потянул за собой остальных. Шквальный ветер и мороз довершили дело. Все восемь туристов и инструктор-проводник погибли из-за полученных травм и переохлаждения.

Выводы следствия полностью подтвердили версию нашей газеты, уже в первые дни трагедии предположившей, что причиной гибели туристов стали просчеты гидов новосибирской турфирмы, которые не были достаточно подготовлены для штурма такого коварного исполина, как Ключевская сопка. Они не смогли правильно оценить обстановку, к тому же их подталкивали в спину обязательства перед клиентами, которые потратили около 130 тысяч каждый, чтобы забраться на самый высокий действующий вулкан Евразии. Тогда же «Вести» высказали мнение, что, возможно, было принято роковое решение идти в одной связке, что вызвало «эффект домино», когда срыв одного человека влечет падение остальных. («В» от 07.09.2023 года, «Очередная трагедия на вулкане Ключевская сопка»). Как показало время, всё произошло именно по такому сценарию.

К сожалению, стремление заработать деньги на покорение вершины любой ценой – общая беда коммерческого туризма, и прошлогодняя трагедия на склоне Ключевского вулкана была не единственной. Подобный же инцидент с массовой гибелью туристов произошел в 2021 на склонах Эльбруса (самая высокая точка России и Европы – 5 621 метр над уровнем моря). И это при том, что на него давно проложены надежные маршруты (в отличие от активного вулкана Ключевская сопка, на склонах которой всё ненадежно и переменчиво). Тогда любителям-альпинистам тоже обещали безопасный тур по приятным ценам, правда, сборную группу из 16 человек сопровождали два гида, у которых было по 8 туристов. А дальше произошла череда событий, которая и привела к трагической развязке. Вот они: сначала пренебрежение неблагоприятным прогнозом погоды, потом желание «проскочить» в образовавшееся ясное окно, затем плохое самочувствие одной из туристок, которую отправили вниз в сопровождении помощника, и наконец решение продолжать восхождение. Погода резко ухудшилась, когда до вершины было рукой подать. В результате люди оказались в эпицентре бури на высоте 5 400 метров при морозе до минус 20 градусов, ветре до 25 м/с, мокром снеге и видимости не более метра. В итоге пять человек погибли. Как видим, даже такие сравнительно несложные (по меркам профессионалов) вершины, как Эльбрус, не прощают ошибок. Что же говорить о Ключевской сопке, на склонах которой гибнут даже опытные альпинисты, как это случилось в июле 2020 года с обладателем второго разряда по альпинизму членом Федерации альпинизма России Ильей Цветковым (он скончался от кровоизлияния в мозг на высоте 4 500 метров). Одной из причин резкого ухудшения состояния здоровья альпиниста специалисты назвали слишком быстрый подъём на высоту, что спровоцировало приступ горной болезни. Как пояснял тогда заслуженный спасатель РФ начальник подразделения поисково-спасательного отряда КГКУ «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» Николай Калюжный, подъём на вершину Ключевской сопки с соблюдением всех правил безопасности даже для подготовленных альпинистов должен совершаться шесть-семь дней. Акклиматизация на каждом этапе подъёма должна занимать не менее 48 часов. Для неподготовленных же туристов маршрут туда рассчитан на 14 дней. Цветков достиг вершины всего за двое суток, явно переоценив свои силы.

Были ли достаточно адаптированы для подъёма на вершину Ключевской сопки туристы, собранные новосибирским ООО «Экстрим тайм»? Конечно же, нет, раз они начали восхождение 30 августа, а срыв группы с высоты 4 400 метров произошел 3 сентября.

Эти люди слепо доверились обещаниям туристической фирмы и в итоге купили себе смерть. О том, как встретил их вулкан, можно судить по словам одного из самых опытных альпинистов Камчатки Александра Биченко в интервью нашим коллегам из газеты «Московский комсомолец». Мы уже приводили их в упомянутой выше статье и процитируем здесь еще раз: «Ключевской вулкан – один из самых опасных вулканов, он постоянно в движении. Там всегда прогретая кромка, она никогда не замерзает. Ветер дует – камни летят. Один камень сбивает другой, происходит цепная реакция. Ключевская сопка – это слоеный пирог: лед – камень – лед – камень. Там нет гребней, она со всех сторон одинаковая. Кратер вулкана – самый правильный конус на земле. С какой бы стороны ни посмотрел, он везде одинаковый. Только специалист может определить, где запад, где север, где юг. В этом году лето (речь идет о лете прошлого года. – Прим. ред.) было очень теплым. Все склоны подтаяли, оголился лед. С южной стороны нет ледников, но под ногами – камни. А с севера – ледники, идти проще, но опаснее. Люди стараются выбирать те места, где меньше камней, а это – наледь, лед».

Был ли оправдан риск и самолюбивое желание туристов подняться на вершину, входящую в список гор, которые надо покорить для получения звания «Снежный барс России»? За свою самонадеянность они заплатили мучительной смертью, погибая один за другим в течение трех суток. Оставшийся в живых второй гид Иван Алабугин находится сейчас под следствием. До конца жизни он будет помнить трагическую развязку похода на вулкан. Напомним, что Иван, спустившись с двумя сошедшими с маршрута туристами в базовый лагерь на высоту 3 300 метров, получил по радиотелефону сообщение от своего напарника о срыве группы. Оставив двух туристов в домике вулканологов, он, взяв палатку и медикаменты, поспешил им на выручку. И оставался с ними до тех пор, пока не умер последний. После этого гид, получивший обморожения, спустился к домику вулканологов.

Сложнейшая операция по спасению живых и эвакуации погибших заняла три дня. В ней были задействованы всевозможные силы и средства, в том числе авиация МЧС, территориального центра медицины катастроф, а также коммерческий борт «Витязь-Аэро».

Совсем скоро на Камчатке начнется новый пик летнего сезона, и на полуостров снова хлынут туристы, желающие получить за свои деньги максимум впечатлений. Рекламы турфирм пестрят заманчивыми объявлениями, рекламирующими прелести путешествий на знаменитые камчатские вулканы. Дополним, что на Камчатке туристы посещают около 20 вулканов. Из них только на четырех есть хорошие тропы: на Авачинском вулкане, на Горелом, проложена тропа по гребню сопки Мутновской и на Толбачике. А на остальных, в том числе на популярной Ключевской сопке, есть только направления. И здесь надо понимать, что небольшие коммерческий турфирмы, предлагающие сравнительно доступные цены, не закладывают в них безопасность, как бы они не уверяли в обратном. Гиду-профессионалу надо больше платить и нанимать в сложный маршрут на ту же Ключевскую сопку не двух инструкторов-проводников для десяти человек, а гораздо больше. Председатель квалификационной комиссии Федерации альпинизма России Елена Кузнецова заверяет: в сложных экспедициях, которые организовывают серьезные компании, на одного гида приходится два клиента.

К этому добавляется то, что организаторы коммерческих восхождений, как правило, не спрашивают у профессионалов рекомендаций, не обращаются за консультацией, можно идти туда в намеченное время или нельзя. Да и на менее сложные, чем Ключевская сопка, вулканы вести людей тоже должны лицензированные гиды, способные мгновенно сориентироваться в ситуации, когда неподготовленному туристу внезапно становится плохо. Такие случаи происходят каждое лето на самых, казалось бы, простых маршрутах на тот же Горелый.

Глава региона Владимир Солодов видит выход в том, чтобы передать отдельные природные территории, находящиеся под управлением КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» в федеральное ведение. Это, по мнению губернатора, поможет обеспечить большую безопасность на маршрутах. В мае этого года он поручил правительству края ускорить работу по передаче охраняемых природных территорий краевого подчинения на федеральный уровень. «Мое обращение в Правительство Российской Федерации в части перевода кластеров парка на федеральный уровень поддержано. Сейчас необходимо совместно с Минприродой России довести до результата работу, связанную с определением тех кластеров, которые будут передаваться, и тех, которые останутся в региональном подчинении. В части передачи Ключевского (на его территории находится Ключевкая сопка. – Прим. ред.) и Южно-Камчатского заказника уже ведутся подготовительные работы», – заявил губернатор.

Ранее Владимир Солодов предлагал «законодательно закрепить прохождение маршрутно-квалификационной комиссии на территории субъекта перед выходом туристической группы на маршрут». Предполагалось, что «разрешение на каждого участника группы вместе с уведомлением о выходе будет направляться в МЧС». (То есть, надо было бы проверять квалификацию каждого туриста, выходящего на сложный маршрут. – Прим. ред.). При этом губернатор ссылался на то, что «обязательность таких разрешений задекларирована в приказе Министерства спорта РФ». Добавим, что никто из его подчиненных не смог пояснить «Вестям», о каком приказе идет речь. Не ответили на этот вопрос и в краевом ГУ МЧС, и в парке «Вулканы Камчатки». Также осталось неясным, кто именно будет проверять навыки туристов из коммерческих групп. («В» от 21.09.2022 «Эхо трагедии на Ключевском вулкане»). После таких заявлений вопросов появляется всё больше. Впрочем, к этому своему плану глава региона, судя по всему, больше не возвращался.

Между тем, по мнению «Вестей», наводить порядок в коммерческом туризме следует с принятия правил, запрещающих коммерческим турфирмам нанимать гидом человека, не имеющего на то полномочий. Мы уже говорили, и повторим еще раз, что начинать надо с создания на государственном уровне единого реестра гидов-проводников на горных маршрутах. Чтобы каждый мог заглянуть в реестр и увидеть квалификацию человека, который поведет тебя на вершину. До тех пор, пока такие меры не приняты, дикий туризм на Камчатке будет процветать и дальше. А значит, игра в русскую рулетку продолжается.

Наталья МАКСИМИШИНА