Однажды в больнице

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20 Июня 2023

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает «Однажды…»

(Продолжение. Начало «В» от 07.06.2023)

Уходя из отделения, Инна прощаться, не стала, всем сказала «до скорой встречи». Только в глазах её доктора были сомнения, что их встреча состоится снова.

Несколько дней Светлана Ивановна находилась в удрученном расположении духа, на пятиминутках отвечала коротко, вопросов не задавала, почти не улыбалась. Мне было больно смотреть на своего наставника. Накрыв стол к чаю, я потихоньку стала расспрашивать о причине её беспокойства. Доктор долго отнекивалась, но потом сдалась и рассказала, что однажды к ней в больницу попала такая же молодая, красивая и жизнерадостная женщина. Она поступила с пустяшным диагнозом, но после обследования у неё диагностировали рак. Молодая оптимистка, получив направление в онкологический диспансер, заявила, что чувствует себя здоровой женщиной, не верит в болезни и смерть. Она утверждала, что дружна с самым сильным экстрасенсом, который предрек ей длинную и веселую жизнь. Красотка смяла направление и, обняв Светлану Ивановну на прощание, заявила, что не собирается болтаться по врачам. Через три месяца молодая женщина оказалась в урологическом отделении, у неё отказали почки. Коллеги нашли сведения о прохождении лечения пациентки у Светланы Ивановны и попросили навестить женщину, чтобы проконсультироваться о дальнейшем лечении. Когда доктор вошла в палату, она не поверила своим глазам. На больничной койке сидела разбухшая от отеков некрасивая тетка, её руки и тело были утыканы дренажными трубками. Она хрипела и вместо приветствия смогла выдавить лишь: «Вы были правы». Женщину пытались спасти, но чуда не произошло: она умерла через неделю после поступления в больницу.

Светлана Ивановна рассказала о нерушимой связи между органами человеческого тела, по её словам, отсутствие своевременного лечения одного органа неминуемо приводит к проблемам с другими системами жизнедеятельности человека любого возраста. Врач боялась того, что не смогла подобрать нужных слов, чтобы убедить Инну вернуться в больницу на операцию. Ей показалось, будто доводы в пользу хирургического вмешательства были незначительными, до сих пор она корила себя за смерть той красотки, которую могла спасти. «Неужели всё так серьезно», – испуганно спросила я. «Очень…» – задумчиво ответила Светлана Ивановна, и продолжила, что при обследовании Инны она обнаружила огромную опухоль, которая, при таком объёме и скорости роста через два-три месяца просто убьет молодую женщину…

Я не знала, что сказать доктору в ответ и как продолжить наш разговор. В воздухе повисло тяжелое молчание, которое нарушила «носатая с гулькой из пятой палаты». Она заглянула в ординаторскую и с кислым видом попросила уколоть ей что-нибудь обезболивающее. Мы с доктором посмотрели на пациентку и в унисон одобрительно махнули головой. Я отправилась в процедурный кабинет, размышляя о нашем разговоре с доктором.

Весь рабочий день прошел в привычной суете, но усталости в ногах я не чувствовала, меня тревожили слова Светланы Ивановны. Перед тем как уйти домой она подошла ко мне и поблагодарила за поддержку, прежде она никогда и никому не рассказывала эту историю, которая тяготила её душу, но, проговорив всё вслух, поняла, что не может нести ответственность за поступки и решения других людей. Она пожелала мне приятного вечера и в хорошем расположении духа отправилась домой. На работе я тоже задерживаться не стала, но перед ужином решила немного пройтись в парке возле моего дома. Проливной дождь нарушил мои планы, не глядя по сторонам, я заскочила в свой подъезд и вдруг наткнулась на полицейского с медицинской фамилией. Капитан Акинезов снова приходил навестить моих «веселых» соседей, но, увидев меня, попросил дать какие-то показания. Я спорить не стала и предложила войти в квартиру. Открывая дверь ключом, я зачем-то спросила имя участкового. Мужчина немного помолчал и ответил: «Иннокентий Гаврилович, но для своих я просто Кеша». Я вдруг вспомнила, что альфонса, подарившего мне жизнь, тоже звали Иннокентием, но вместо раздражения почему-то почувствовала тепло.

В квартире я предложила составить мне компанию, чтобы вместе поужинать, поскольку вспомнила, что, кроме дневного чая с галетой, ничего не ела. Мужчина отнекиваться не стал и прошел на кухню. Ассортимент продуктов был очень скромным, но я смогла приготовить вкусную еду и накормить нежданного гостя. Несколько часов в компании этого незнакомого человека пролетели на одном дыхании. Мы говорили о людях, которых встречали на работе, особенностях климата нашего региона, в который участковый переехал несколько лет назад, мечтаниях об отпуске и желании путешествовать по всему миру. Его общество дарило моему сердцу радость и тепло, но звонок по телефону прервал наш приятный диалог. Иннокентия Гавриловича вызывали на работу. Мужчина глубоко вздохнул, поблагодарил за ужин, сказав, что давно не встречал такой интересной и очаровательной женщины. Он немного помолчал и предложил мне настоящее свидание в будущие выходные дни. Я вдруг засмущалась, но отказываться не стала, только попросила прийти в гражданской одежде, поскольку полицейская форма меня немного настораживала. Капитан улыбнулся в ответ и торжественно пообещал надеть самый красивый костюм, который есть в его гардеробе, потом добавил: «Правда, он у меня один», взял мою руку и нежно поцеловал её на прощание. Когда дверь за участковым закрылась, я стала прыгать на месте, словно ребенок, которому вручили долгожданный подарок.

Несколько дней до наступления выходных, я летала, словно птичка, всё время улыбалась и напевала песенки под нос. Перемены в моем настроении не остались без внимания Светланы Ивановны. Без лишних предисловий она спросила: «Ну и кто ОН?» Спорить и отнекиваться было бессмысленным занятием, ведь моя наставница видела меня насквозь. Я наклонилась к уху врача и прошептала: «Мой новый участковый Кеша…» Доктор сморщилась, будто лизнула дольку свежего лимона, и сказала, что это дурное решение влюбиться в мента с именем попугая. «И с медицинской фамилией», – обиженно дополнила я. «Господи, он что еще и Клизмин или Пипеткин», – язвительно поддела Светлана Ивановна. «Спасибо за поддержку, любимый доктор», – сказала я и отправилась в процедурный кабинет. Но врач последовала за мной и продолжила: «Я не хотела тебя обидеть, просто жить с милиционером – это огромный труд, они никогда не бывают дома, всё время на каких-то заданиях, имеют ряд дурных привычек и постоянно крутятся в компании падших и распущенных женщин», – заключила наставница. В ответ я напомнила про судьбу хирурга, который все праздники и выходные дни проводит со своими пациентами и не принадлежит себе или семье. «Неужели Вашему мужу легко живется с такой ответственной особой, влюбленной в свою работу?» – вдруг спросила я. Наставница глубоко вздохнула и согласилась, что погорячилась с выводами, пожелала мне успехов, но попросила не давать себя в обиду. Я хотела обнять Светлану Ивановну, но в кабинет ворвалась «картавая из третьей палаты» и с ходу стала кричать на врача с требованием провести ей внеплановое срочное УЗИ. Доктор на секундочку зажмурила глаза, после чего пациентки обычно получали несколько жестких напутствий прекратить истерику, но в этот раз она смягчилась и предложила вместе пройти в палату.

В субботний день в назначенное время меня ждали Кеша, цветы и столик в небольшом ресторанчике, море прекрасных мгновений и океан нежности. Не задумываясь о последствиях, я продлила наше свидание до самого утра, которое было так же прекрасно, как и прошедшая ночь. Лишь воскресный вечер вернул нас с Кешей на землю, чтобы вспомнить о наших обязательствах и буднях. Я не могла насмотреться на своего капитана, надышаться его ароматом и вскоре поняла, что по-настоящему влюбилась, хотя прежде никогда не верила маме, что можно потерять голову от мужчины за одни сутки…

Когда Иннокентий уходил из моего дома, он нежно обнял меня и сказал, что обязательно позвонит мне, но мой телефон предательски молчал весь рабочий день. Всю следующую неделю я смотрела на экран смартфона и не могла поверить, что никогда больше не услышу своего капитана. Через две недели я окончательно скисла и всерьез захандрила.

Светлана Ивановна, видя моё настроение, пыталась меня успокоить, говорила всякие гадости из жизни правоохранителей, чтобы я забыла об этом гнусном мужчине, но её слова меня вовсе не трогали. Я опять затосковала по маме, которая бы меня обязательно поняла и просто пожалела. Мои вечера снова превратились в серые и безрадостные, когда единственная подружка-подушка набухала от слез.

В очередное раннее утро, не обращая внимания на окружающих, я пришла на работу и, учитывая состояние души, не сразу почувствовала легкое волнение в коллективе, но, услышав хохот нашей вреднючей санитарки, заподозрила что-то неладное. Я вышла на сестринский пост и увидела Инну, которая решилась на операцию. Накануне вечером я видела список плановых больных, но была настолько погружена в свои горькие мысли, что не стала вчитываться в содержимое. Известная всем пациентка шутила и раздавала вкусные сладости моим коллегам. Она поздоровалась со мной и сообщила, что очень скучала по всем. Я проводила психолога в палату и спросила про самочувствие. Инна сказала, что всё в порядке, но даже в её походке угадывалась боль, которую причинял недуг. Я хотела уйти, но она попросила не спешить и достала из сумки с вещами огромную плитку элитного горького шоколада, наклонилась ко мне и сказала, чтобы я ни с кем не делилась, поскольку шоколадка заговорена на счастье известным магом. Инна рассказала про странную соседку по подъезду, которая носила черную мантию поверх любой одежды и утверждала, что умело пользуется заговорами и магическими ритуалами. Когда психолог покупала для нас гостинцы, возле кассы возникла соседка и быстро «зарядила» покупки на счастье и успех. Я немного посмеялись над словами собеседницы, но пообещала сообщить о переменах в личной жизни после поедания волшебной шоколадки.

Появление Инны в отделении отвлекло меня от мыслей о любимом мужчине, её веселый и позитивный настрой пришелся по душе всему отделению, только Светлана Ивановна вновь стала очень задумчивой и напряженной. На все мои вопросы она отвечала односложно и просила не беспокоить пустыми разговорами. Лишь на пятиминутке за сутки до операции Инны доктор объяснила всю сложность будущих манипуляций и возможных последствиях. Услышав рассуждения Светланы Ивановны, заведующая отделением стала требовать отказаться от операции и перенаправить пациентку в другую больницу, а лучше в иной город. Она не собиралась брать на себя ответственность за смерть женщины на операционном столе и предпочитала, чтобы отчеты и объяснения по возможному уголовному делу легли на плечи других коллег. Светлана Ивановна хладнокровно выслушала предложение взволнованной руководительницы и металлическим тоном ответила, что будет оперировать свою пациентку, а не спихивать проблемы на другие плечи в угоду чьей-то трусости, тем более что задержка по времени может стоить пациентке жизни. В ординаторской наступила гробовая тишина. Общее молчание прервала заведующая: не скрывая обиды, она предложила закончить совещание и разойтись по своим рабочим местам. Светлана Ивановна вышла первой, за ней потянулись медицинские сестры. Заведующую остались утешать молодые врачи, которые охотнее осваивали уроки лести, нежели принимали опыт профессионального хирурга. Мне хотелось поддержать своего наставника, но она уже успела дойти до палаты Инны. Я покрутилась в коридоре и решила вернуться к установке капельниц пациентам. Весь день в отделении царила напряженная атмосфера, которая утомляла сильнее функциональных обязанностей. На следующее утро была назначена операция Инны.

Светлана Ивановна пришла на работу раньше всех и навестила свою сложную пациентку. Заведующая отделением сказалась больной в этот день и на работу не пришла. Пятиминутку моя наставница провела сама, она раздала поручения медицинским сестрам, после переоделась в забавный халат с василечками и отправилась в операционную. Три часа я не находила себе места, мне казалось стрелки часов застыли в одном положении, но как только я услышала громыхание колес больничной каталки, поняла, что операция закончилась. Инну отвезли в специальную палату, где пациентки приходили в себя от наркоза, мне дали поручение поставить капельницу и сделать внутримышечный укол обезболивающего препарата. Весь день «блатная в красных кудрях» приходила в себя. Бледная как полотно, она ничего не просила, не жаловалась и не принимала пищу, лишь продолжительно моргала на предложение выпить воды. Светлана Ивановна отменила все другие операции в этот день и почти не отходила от пациентки. Я видела, как доктор была напряжена, поэтому расспрашивать ни о чём не стала, старалась вовремя и качественно выполнять её поручения.

После окончания рабочего дня, измотанная переживаниями за Инну и уставшая от хлопот, я отправилась домой. По дороге решила купить пару сарделек на ужин, чтобы проглотить мясное изделие, рухнуть в постель и как следует выспаться, но возле подъезда меня ждал Кеша. Он виновато прятал глаза и вместо приветствия произнес: «Прости…» Выяснять отношения на улице я не хотела, поэтому предложила войти в квартиру и первой зашла в подъезд.

Полицейский с медицинской фамилией некоторое время мялся в коридоре, но потом всё-таки решил разуться, чтобы пройти в комнату. Не обращая внимания на гостя, я отправилась в ванную, после чего зашла на кухню, чтобы приготовить себе простенький ужин. «Будешь сардельки?» – спросила я. «Буду», – неуверенно прозвучало из комнаты. Мы ужинали в полной тишине, после чего нежданному гостю я предложила удалиться, поскольку очень устала. Кеша попросил дать возможность объяснить свое поведение. Я улыбнулась и язвительно заметила, что приходить к даме без цветов с пустыми руками признак дурного тона и жадности, которые не красят мужчину. Кеша согласился, быстро обулся и ушел. Я растерянно пожала плечами, пошла в спальню, растянулась на кровати и моментально уснула.

Сладкий сон прервал громкий стук в дверь. Посмотрев на экран телефона, я поняла, что проспала целых два часа, решила перевернуться на другой бок, но стук в дверь повторился. Закутавшись в плед, я поплелась открывать дверь. На пороге стоял Кеша с букетом фиолетовых ирисов и огромным пакетом. Не дожидаясь приглашения, он зашел в квартиру и признался, что никогда не встречал такой странной девушки, которая вместо истерик и скандалов по случаю его исчезновения накормила ужином. Капитан объяснил, что был женат, но не смог нервную работу сочетать с вздорным характером супруги. После тяжелого развода Кеша встречался с женщинами, но старался не затягивать отношения и после нескольких романтических свиданий просто исчезал, объясняя свою занятость огромной нагрузкой на службе. Однако в этот раз всё пошло не по плану: вместо бесконечных назойливых звонков и визитов в отделение полиции я не звонила и не искала с ним встречи. Мое поведение Кеше совсем не понравилось, он стал сомневаться в своей неотразимости, начал ждать моего появления на работе и вскоре вовсе потерял покой. Впервые в жизни он захотел узнать, почему я вдруг исчезла, ведь он был уверен, что понравился мне. Это пылкое признание развеселило меня. Я стала смеяться, чем разозлила капитана. Он собрался уйти, но я закрыла входную дверь на нижний замок, поцеловала своего романтика и прошептала: «Не уходи, я очень соскучилась». В эту ночь мы почти не сомкнули глаз, лишь под утро я призналась, что не додумалась искать Кешу в полицейском участке, где он работал, просто тосковала и почти отчаялась его увидеть снова. Счастливый и довольный он прижал меня к себе, я закрыла глаза и уснула…

На работу мы, естественно, проспали. Собираясь впопыхах, я поцеловала своего капитана и пожелала хорошего дня, на что услышала возмущенный вопрос: «Почему ты не спрашиваешь, когда мы встретимся вновь?» Я улыбнулась, погладила Кешу по щеке и ответила: «Решай сам, ты же знаешь, где я живу», – хотя сама уже знала, что больше мы не расстанемся никогда.

Прибежав на работу, я подумала, что получу нагоняй от Светланы Ивановны, но ей было не до меня. Придя в отделение, она тут же отправилась к Инне и поругала пациентку за то, что та отключила телефон. Доктор объяснила, что весь вечер была на связи с мужем Инны, который не находил себе места, а утром принес супруге букет белых тюльпанов. «Блатная в красных кудрях» была бледной, почти не улыбалась, обещала выйти на связь, но утверждала, что пока не готова ни с кем говорить. Весь день я наблюдала за Инной и удивлялась её сильному характеру. Шов длиной около двадцати пяти сантиметров был закрыт послеоперационным пластырем и, естественно, болел, но пациентка не жаловалась, иногда тихонько просила сделать обезболивающий укол. Когда я пришла переставить очередную бутылку с лекарствами для капельницы, случайно стала свидетельницей первой перевязки и увидела жуткие металлические скобы на животе пациентки, зеленка делала шов безобразным, но Светлана Ивановна, которая присутствовала на перевязке, бодрым голосом объявила: «Крошка, всё в порядке, скоро будешь бегать как новая». Инна грустно улыбнулась и ответила: «Безусловно». Я попыталась скрыть ужас в своих глазах, но Инна поймала мой взгляд и спросила: «Сильно уродливо, да?» «Вовсе нет», – наиграно ответила я и вышла из палаты. Мне было стыдно за своё малодушие и очень жалко нашего веселого психолога, у которой случилась такая беда. Но грусть и тоска была недолгой, ведь в моей душе было легко и светло, ко мне вернулся мой возлюбленный. Я вспоминала его губы и по моим рукам побежали мурашки. «Мой ласковый и романтичный Кеша», – подумала я и закрыла глаза от удовольствия. «Ну что, твой Пипеткин объявился?» – вдруг из-за спины услышала я голос Светланы Ивановны. «Акинезов», – обижено ответила я. «Ладно, хватить дуться, пошли, расскажешь, когда мне платье на твою свадьбу покупать», – продолжила наставница и махнула рукой.

Сидя напротив Светланы Ивановны, я снова видела перед собой веселого доброжелательного хирурга. Тяжесть ответственности свалилась с её плеч, несмотря на то, что Инне предстоял длинный путь реабилитации, Светлана Ивановна знала, что кризис миновал. Доктор шутила, спрашивала про моего избранника, а потом посмотрела на меня и сказала, что написала заявление об увольнении. «Не может быть», – вдруг растерянно сказала я. «Может, я так устала и хочу на покой», – ответила Светлана Ивановна. «Какой покой, Вы энергичная талантливая женщина, Вы не сможете сидеть дома и ничего не делать», – парировала я. Наставница вздохнула и сказала, что операция Инны была последней каплей для принятия этого решения. Светлана Ивановна постоянно сталкивалась с молодыми врачами, не желающими развиваться и чему-то учиться, но главным потрясением стала отношение руководства отделения к больным женщинам, нуждающимся в помощи. Она не стала углубляться в подробности взаимоотношений с заведующей отделением, просто заключила, что не хочет работать с человеком, который может предать или бросить в самой сложной ситуации. «А что делать мне?» – расстроено спросила я. «Думай сама», – ответила наставница. Она похвалила меня и предложила долго не задерживаться в роли процедурной сестры, а стремиться к более высоким целям.

Когда Инна была готова к выписке, Светлана Ивановна ознакомилась с приказом об увольнении по собственному желанию. За «блатной с красными кудрями» приехал огромный автобус, украшенный воздушными шарами. Для медицинских сестер муж Инны привез огромный торт, врачу полагались шикарные цветы. Я помогла пациентке собрать вещи и вынести сумку, она шла медленно и по дороге к входной двери всем женщинам желала крепкого здоровья и долгих лет жизни. Ей дольше всех пришлось задержаться у нас в отделении, поэтому Инну многие знали по вечерним уморительным рассказам, шуткам и прогулкам по отделению, необходимых для восстановления работы внутренних органов. Напоследок я поблагодарила её за ту «заряженную» шоколадку, которая мне принесла настоящую любовь. Инна подмигнула и сказала, что никакой сумасшедшей соседки не было, ей просто хотелось видеть меня счастливой, всё остальное я сделала сама. Мы обнялись, словно родные люди, и пообещали беречь себя и своих близких.

История о волшебном спасении жизни веселого и талантливого человека еще несколько недель обсуждалась в нашем отделении, но после увольнения Светланы Ивановны говорить о её пациентах было запрещено. Проводы она устраивать не стала: не хотела видеть злорадные лица коллег; перед уходом поблагодарила меня за работу и вручила визитную карточку, на которой золотыми буквам красовалось наименование частной медицинской клиники. «Я действительно не смогу сидеть дома», – улыбаясь, сказала Светлана Ивановна. Она рассказала, что после выписки Инна поделилась с доктором своими впечатлениями о больнице и методах психологической помощи, которые так необходимы женщинам, попавшим в беду. Бывшая пациентка предложила создать клинику, где, помимо качественной медицинской помощи, представительницы прекрасного пола с помощью квалифицированного психолога смогут принять правильные решения и справиться с любой проблемой. Медицинский центр только начинал свою деятельность, не приносил большого дохода, но уже был укомплектован лучшим хирургом и талантливым психологом. Мне предлагалось занять нишу заботливой процедурной медицинской сестры с гарантией дальнейшего развития. Светлана Ивановна попыталась напугать меня проблемами, с которыми сталкивается молодое учреждение, но для себя я всё уже решила и, не задумываясь, приняла это приглашение, о котором потом никогда не пожалела.

Плитку элитного «заговоренного» шоколада, подарок от «блатной с красными кудрями», я сохранила как талисман нашего счастья с Кешей, который осенью того же года стал моим мужем.

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."