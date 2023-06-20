ИЗ ЯБЛОНОВЦЕВ К НАЦИСТАМ?

20 Июня 2023



Главный яблоновец Камчатки, неоднократно судимый Владимир Ефимов разместил в соцсетях изображение фашистской свастики, что уже проделывал не единожды с начала специальной военной операции по искоренению неонацизма на Украине. При этом менее трех месяцев назад его судили по уголовной статье за дискредитацию Вооруженных сил России, оштрафовали на 250 тысяч рублей и запретили в течение двух лет размещать материалы в сети Интернет.

После того как доморощенный оппозиционер, не вынесший никакого урока из понесенного наказания, вновь опубликовал в Интернете свастику, его задержали на 48 часов, что удивления не вызывает. Удивительно в этой истории то, что на него был составлен протокол не об уголовном преступлении, а всего лишь об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 Ко АП РФ (демонстрация нацистской или экстремистской символики), предусматривающей штраф или до 15 суток ареста. В полиции при составлении протокола, словно не заметили, что Ефимов в 2022 году уже не раз задерживался по той же статье 20.3 КоАП РФ и был оштрафован. А значит, теперь он совершил уголовное преступление, предусмотренное частью 1 статьи 282.4 УК РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики, совершенные лицом, подвергнутым штрафу за любое из административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Елизовский районный суд, состоявшийся 8 июня, указал на этот факт, счел протокол об административном правонарушении составленным с нарушением требований законодательства, и вернул материалы дела на доследование. Надеемся, что в отношении Ефимова всё-таки возбудят уголовное дело.

Нам сложно объяснить, чем вызвано такое долготерпение правоохранительных органов к противозаконным действиям лидера камчатского отделения партии «Яблоко». Привычка ли это – снисходительно относиться к выходкам местной горе-оппозиции или банальная нерасторопность полицейских? Ведь и в прошлом году, прежде чем предъявить зарвавшемуся яблоновцу обвинение по уголовной статье, его пять раз (!) привлекали к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию Российской армии. На тот момент он уже дважды публиковал в своем аккаунте фашистскую свастику, за что был оштрафован в общей сложности на 60 тысяч рублей. И вот теперь этот представитель политической партии, выступающей под лозунгом «За свободу и справедливость», продемонстрировал фашистский символ снова. А его за это слегка одернули, составив протокол об административном правонарушении. Так сказать, в очередной раз погрозили пальчиком шалуну. Попробовал бы такой ефимов разместить изображение свастики в Израиле. Интересно, где бы он был сейчас?

Этот дряхлеющий и, по нашему мнению, давно уже никому неинтересный камчатский оппозиционер, регулярно разражающийся русофобскими высказываниями, долгое время был довольно безобиден. Поливая грязью родное государство и его главу, строя из себя жертву произвола, он припеваючи жил на территории этого государства, не отказываясь от его почестей и наград. Два года назад, например, Ефимов получил награду «Журналистская слава Камчатки», что, по нашему мнению, случилось не без участия краевой власти. Входил он, по приглашению главы региона Владимира Солодова, и в состав Совета по развитию гражданского общества при губернаторе Камчатского края (в настоящее время в нём не состоит).

С началом операции по освобождению ДНР, ЛНР и территории Украины от коричневой чумы, камчатский яблоновец получил новый стимул: теперь он сеет оппозиционную смуту. И должен ответить за свои действия по всей строгости закона, чего, по мнению «Вестей», никак не может понять местная полиция.

Можно ли объяснить стремление Ефимова снова и снова размещать в соцсетях фашистскую свастику очередным помутнением рассудка, обычным у людей с нарушенной психикой? Сомневаемся. Он регулярно занимается этим уже более года. В условиях проведения специальной военной операции его действия расцениваются как предательство своей страны. Однако именно по этому пути пошел камчатский представитель политической партии «Яблоко». Он с маниакальным упорством публикует главный символ фашизма. А какую же свободу и справедливость нёс фашизм народам на оккупированных Германией территориях? Неужели господин Ефимов, родившийся в 1954 году, не знает историю Второй мировой войны, а свидетельства участников Нюрнбергского процесса являются для него пустым звуком? Судя по тому, что его до сих пор не исключили из рядов этой российской объединенной демократической партии, преступления фашизма ничего не значат и для центральных органов «Яблока».

Позиционируя себя как партию, борющуюся за справедливость, члены её лгут на каждом шагу. Так, в своей программе «Демографический манифест», принятой в 2012 году, они указывают: «Мы считаем своим долгом защитить те права, свободы и демократические институты, которые власти сегодня разрушают», и называют далее свободу слова, якобы «подавляемую политической цензурой и жестким контролем за СМИ». Какая цензура, да еще жесткая, была в 2012 году? В те годы все писали и публиковали что хотели, включая критику руководителей страны, и не несли за это никакой ответственности. Чем, к слову, вовсю пользовались в своих интересах и представители партии «Яблоко». И такие, мягко говоря, противоречия в их партийных программах и воззваниях на каждом шагу. Яблоновцы выступают противниками присоединения Крыма к России, отвергая итоги общекрымского референдума. Где же тут справедливость для народа, который выразил пожелание жить в составе России? Для кого добиваются справедливости и свободы члены политической партии «Яблоко», ловко жонглирующие такими понятиями, как защита прав, всеобщее равенство перед судом и патриотизм?

В упомянутом выше «Демографическом манифесте» яблоновцы, в частности, заявляют: «Мы – партия российских патриотов. Быть патриотом означает для нас не заявлять бесконечно о своем патриотизме, а работать на благо страны и её граждан». В чём же выражается патриотизм и работа на благо страны и её граждан в действиях яблоновца Ефимова, упорно нарушающего российские законы? Или он печется о благе другой страны? И как, интересно, он будет выглядеть в глазах своих сопартийцев, когда его наконец-то посадят? Как ни крути, а «Яблоко» провозглашает всеобщее равенство перед законом. Значит, представитель их камчатского отделения сядет за решетку вполне справедливо. Как же тогда расценивать то, что он до сих пор числится в рядах этой партии, да еще в качестве финансового уполномоченного по Камчатскому краю? Неужели как поддержку и одобрение его незаконных действий? Если это так, то значит отец Григория Явлинского, председателя федерального политического комитета партии «Яблоко» и её основателя, воевал зря.

Алексей Явлинский во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов проявил в борьбе с фашизмом доблесть и отвагу. За боевые заслуги он был награжден двумя орденами Отечественной войны 2-й степени и орденом Красной Звезды. Алексей Явлинский служил в артиллерийских войсках. Он воевал на Закавказском и 4-м Украинском фронтах. Был командиром батареи артиллерийского полка 331-го Гвардейской горно-стрелковой ордена Боевого Красного знамени Туркестанской дивизии. В составе 52-й Отдельной Приморской армии участвовал в Керченском десанте, освобождал Крым, Украину, Чехословакию. Закончил войну в Чехословакии, в звании старшего лейтенанта. Его сын, Григорий Явлинский, в 2009 году в память об отце издал книгу, где и перечислил факты его военной биографии.

Теперь, спустя 14 лет, тот же Григорий Явлинский молчит, когда его сопартиец дискредитирует Российскую армию, освобождающую Украину от новых фашистов, и снова, и снова публично демонстрирует фашистскую свастику в поддержку украинских неонацистов. О таком патриотизме мечтают яблоновцы? Получается, они примкнули к неонацистскому сброду и даже не скрывают этого? Чем отличаются подлецы от мерзавцев, а мерзавцы от негодяев? Ничем. Чем отличается российские яблоновцы от бандеровцев, а бандеровцы от неонацистов? Похоже, тоже ничем?

Соб. инф.