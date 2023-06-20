ПУТИНА НАЧАЛАСЬ

20 Июня 2023



Одним из главных событий на Камчатке можно назвать лососевую путину. Она стартовала в начале июня и обещает быть обильной на обоих побережьях. Разумеется, делать прогнозы – занятие неблагодарное. Но поверим в оптимизм руководителя Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Юрия Александровича Татаринова. В этой связи было интересно послушать его рассуждения в прямом эфире «Радио-СВ» в минувший понедельник.

Одной из главных тем диалога был вопрос браконьерства, в частности на реке Паратунка.

Напомню нашим читателям, что река Паратунка имеет протяженность чуть более тридцати километров. В её верховьях, примерно в трех километрах от поселка Термальный (Елизовский район), на ручье Трезубце расположен крупнейший в Камчатском крае Паратунский экспериментально-производственный лососевый рыбоводный завод (ЭПЛРЗ), на котором происходит подращивание молоди лососевых пород рыб. Согласно сведениям самого ЭПЛРЗ предприятие первым на Камчатке получило промышленно значимый возврат кеты. Благодаря так называемому хомингу (способность рыб возвращаться к местам нерестилища) выращенные на рыбоводном заводе мальки, подрастая, возвращаются к месту рождения.

Для того чтобы сделать закладку икры на заводе, нужно поймать немало лососей. В этом году, по версии газеты, госзадание для организации, которая будет осуществлять вылов рыбы в интересах Паратунского рыбоводного завода, составляет около тысячи тонн (примерно 33 тысячи килограммов икры). В связи с этим существует большой соблазн, прикрываясь территориальным управлением Росрыболовства, заниматься браконьерством, т.е. выловом рыбы сверх госзадания.

Корреспондент «Радио-СВ» процитировал мнение одного из радиослушателей: «Да, там рыборазвод браконьерит, всем местным известно, загубят реку, и все нахапаться не могут».

На что Юрий Александрович ответил (стилистика сохранена): «Мнений разных много. Есть те люди, которые недовольны деятельностью любых правоохранительных органов, наши так еще рыборазводные. Если говорить о сегодняшней ситуации, то рыборазвод браконьерит, ну это, наверное, из разряда фантастики (здесь и далее выделено мною. – Авт.). У рыборазвода есть участки рыбоводные и есть свои выделенные квоты, объёмы. Просто, наверное, не все люди это понимают. У нас были ситуации, когда поступали сообщения на горячую линию, когда рыбаков из числа бригад рыборазводных принимали за браконьеров. У них есть разрешения, соответственно все лодки подписаны «Росрыболовство». Если говорить, когда это прекратиться, наверное, если социально это будет в голове у человека прокручиваться, что это не совсем правильно, то, наверное, это прекратится. На сегодня на реке Паратунке, в сравнении с Тигилем, проживающих граждан Елизовского района именно в контексте этих двух речек оно составляет процентов 80 от общей численности проживающих людей на Камчатке. Летом приедешь на речку, там практически на каждом повороте стоят. Когда прекратится, когда люди сами начнут понимать, что это неправильно. На каждом повороте не в состоянии, даже если с полицией, с погрануправлением соберемся и встанем на речке, это же не выход…

Те бригады, которые работают у нас для закладки на рыборазводные заводы и так под пристальным вниманием. Руководство выделяет туда и сотрудников из центрального аппарата, чтобы этот промысел осуществлялся, скажем так, в правильном русле. Скрывать здесь нечего, когда мы задерживали на вывозе рыбу, которая ловилась под этой эгидой, и причем неоднократно, и причем с последствиями.

Очень большое внимание со стороны правоохранительных органов к этому вопросу ежегодно. Неоднократные проверки проходили в этом плане со стороны правоохранительных органов. Этому вопросу мы уделяем внимание».

Выделенные отдельные высказывания руководителя Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Юрия Татаринова, согласитесь, настолько противоречивы, что поневоле обращают на себя внимание. Если «рыборазвод» не браконьерит или, правильнее сказать, под его «крышей» не браконьерят, то почему тогда Юрий Александрович рассказывает, как они ловят браконьеров, работающих именно на «рыборазвод»? Сколько туда контролеров не посылай, искушение слишком велико. Допустим, на каждую добытую тонну рыбы, согласно государственному заданию, организация, осуществляющая вылов, добывает сверху еще четыре. Таким образом, вместо легальной тысячи тонн рыбы добывается еще четыре нелегальные. Оптовая рыночная стоимость красной икры в этом году, согласно прогнозу специалистов, будет колебаться от пяти до шести тысяч рублей за килограмм. На рынке в Петропавловске-Камчатском свежая икра, продаваемая в розницу, уже стоит восемь с половиной тысяч рублей за килограмм. Исходя из оптовых цен, посчитаем ожидаемый чистый доход гипотетических «рыборазводных» браконьеров. Он (доход) может достичь более двухсот миллионов рублей, не считая стоимости рыбы.

Стоит рисковать ради таких денег? Пусть каждый сам ответит на этот вопрос. Но для того, чтобы выловить такое количество гидробионтов, нужно буквально преграждать русло реки сетями от берега до берега. Сколько рыбы зайдет на нерестилище, одному богу известно, но последствия будут очевидны уже во время путины. И те, кто захочет легально «подергать» лосося на спиннинг, могут не дождаться этой счастливой минуты ввиду отсутствия этого самого лосося.

Можно бесконечно бороться с браконьерством, но его никогда не победить, если в роли браконьеров выступают те, кто с ними борется. Не буду спорить, что это всего лишь предположение, но, согласитесь, имеющее под собой основание. И потом, как посчитать, какой объём лососевого стада вернулся благодаря естественному нересту, а какой благодаря рыбоводам? Наверное, существуют методики, позволяющие это сделать. Но, сталкиваясь с прогнозами ученых в отношении подхода к берегам Камчатки лососей, за свою длинную журналистскую жизнь я помню, что они отличались в четыре-пять раз в сторону уменьшения от реальных цифр. В этой связи браконьеры могут выловить вместо одной тысячи тонн в десять раз больше рыбы, нанеся значительный ущерб природе, объяснить который скудным подходом лосося на следующий год будет невозможно. Это явление, скорее всего, спишут на малоизученные обстоятельства из жизни гидробионтов.

Возможно, я сгущаю краски, но что-то мне подсказывает, что в этом году большая рыбалка на реке Паратунка будет развиваться именно по этому сценарию.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ